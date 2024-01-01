台北 W 飯店是由 GA Design International 負責室內設計，結合自然元素和現代化科技，成就「自然大放電」的概念。



而在如此奢華的飯店8樓，有一座由 LG 室內 LED 打造的螢幕，其微型的像素間距畫面可以清晰的展示在賓客的眼前。



除此之外，他的輕量型箱體也讓安裝變得更簡單，有效降低安裝過程中的風險。下次到訪台北W飯店時，除了享受宴會氛圍外，不妨期待此座 LED 會為您帶了什麼樣的視覺享受！