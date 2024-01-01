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案例分享

國立臺北商業大學圖書館<br>國際行銷講堂1

國立臺北商業大學圖書館
國際行銷講堂

走過半甲子歲月的北商大圖書館，於2024年初將圖書館從1樓到7樓全面翻新，最大化活用了整體空間。
做為學校未來提供教學、演講及會議等多功能的視聽場地，他們選擇了安裝 LG All-in-one LED 顯示器。

易於安裝、且容易使用的特性讓 LG 一體式 LED 顯示器非常適合此前衛的講堂，而且顯示器提供的高畫質、無縫的圖像，讓全校師生都能夠享有 更好的知識饗宴。

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台北 W 飯店1

台北 W 飯店

台北 W 飯店是由 GA Design International 負責室內設計，結合自然元素和現代化科技，成就「自然大放電」的概念。

而在如此奢華的飯店8樓，有一座由 LG 室內 LED 打造的螢幕，其微型的像素間距畫面可以清晰的展示在賓客的眼前。

除此之外，他的輕量型箱體也讓安裝變得更簡單，有效降低安裝過程中的風險。下次到訪台北W飯店時，除了享受宴會氛圍外，不妨期待此座 LED 會為您帶了什麼樣的視覺享受！

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高雄市左營區勝利國民小學1

高雄市左營區勝利國民小學

高雄市勝利國小於2024年6月達成了「班班有大型觸控螢幕」的目標，讓教學跟上智慧科技的浪潮。

為了讓老師的教學創意更容易實現、讓學生更容易學習，校方選擇了LG 智慧電子白板。除了內建的教學範本和學習工具外，逼真的觸控體驗也提高學習意願，增強了課堂的趣味性。無閃爍功能讓師生在學習之時也能護眼顧健康。

透過 LG 智慧電子白板，使教學相長與時俱進，引領師生達到學習新境界！

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LG 商業顯示器展示中心

LG 商業顯示器展示中心

因應消費者行為改變、混合辦公興起以及企業營運模式轉型，市場對商業顯示器的需求出現許多改變，LG 打造全新商業顯示器展示中心，展示大型會議室、門市結帳櫃台與電子看板、飯店電視、透明 OLED 等四大場景的最新應用，攜手生態圈夥伴以絕佳產品服務創造美好體驗，幫助企業加速創新轉型。

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