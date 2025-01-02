*「LG ConnectedCare」服務的可用性因地區而異，需另行購買。請聯絡所在地區的 LG 銷售代表，了解更多詳細資訊。

* LG ConnectedCare 可監控的項目：主機板（溫度、訊號狀態、FPGA 版本、乙太網路連接狀態）、接收卡（溫度、LED 電源）。

* 實際 GUI 可能因不同的 webOS 版本而異。