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55'' 500 nits FHD 超薄邊框電視牆

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55'' 500 nits FHD 超薄邊框電視牆

55VL5PJ-A

55'' 500 nits FHD 超薄邊框電視牆

(2)
填充影像的正面

逼真的視覺藝術
讓人沉醉其中

男人望向連接運動商店牆上的大型螢幕。

* 此網頁的所有影像僅供示意。

菊鏈能力

使用如菊花鏈網路功能，您可以執行控制、監控乃至更新韌體等指令。

透過菊鏈連接，同時管理多台顯示器。利用 HDMI 和 DisplayPort 的 UHD 菊鏈可以輕鬆存取以調整 UHD 設定。

即時可選雲端服務

使用 LG 服務提供的可選雲端服務解決方案 LG ConnectedCare*，可更輕鬆且更快速進行維護。遠端管理客戶工作場所顯示螢幕的狀態，以進行故障診斷和遠端控制服務，讓客戶業務穩定進行。

LG 員工正使用雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 VL5PJ。

* LG ConnectedCare 是 LG Signage365Care 旗下的品牌。指定地方有效。

超窄邊框呈現身歷其境的影像。

超窄邊框

3.5 mm 超窄邊框，讓組合電視牆為您帶來逼真且完美的視覺體驗。
隨附的 SoC 和 webOS 智慧顯示器平台展現其同時執行多項工作的能力。

輕鬆的色彩調整

可以根據內容，使用遙控器以 100K 的增量，輕鬆調整顯示螢幕的色溫。

與 LG 傳統相較，VL5PJ 的平鋪螢幕間的影像間隙更窄。這有效提升顯示內容的觀賞體驗，因為可最大幅減少因間隙造成的視覺干擾。

影像間隙縮小

VL5PJ 系列內建影像改善演算法，播放影片時自動調整靠近邊框的影像，在視覺上縮短顯示器間的間隙，達到完美的觀賞體驗。

* 「LG 傳統」指的是不包含影像改善演算法的顯示螢幕。
** 上圖僅供參考。

隨附的 SoC 和 webOS 智慧顯示器平台展現其同時執行多項工作的能力。

高效能和絕佳的擴充度

內建 SoC 和 webOS 智慧顯示器平台，讓 VL5PJ 系列可以一次執行多項工作，無須透過媒體播放器，就可同時流暢播放影片。且 webOS 支援 HTML5 網絡平台並提供 SDK（軟體開發工具套件），讓 SI 可以輕易的建置及優化其網路應用程式。

* SDK 可以透過以下連結下載。 (https://webossignage.developer.lge.com)

列印

所有規格

面板

  • 螢幕尺寸（吋）

    55

  • 面板技術

    IPS

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    16:9

  • 原始解析度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 更新率

    60Hz

  • 亮度

    500nit (Typ.)

  • 對比度

    1,200:1

  • 動態 CR

    500,000:1

  • 色域

    NTSC 72%

  • 視角 (H x V)

    178º x 178º

  • 色彩深度（顏色數量）

    10.7 億個顏色

  • 反應時間

    8ms (G to G)

  • 表面處理（霧度）

    Haze 3%

  • 使用壽命

    60,000 小時（典型值）

  • 運作時間（小時 / 天）

    24/7

  • 縱向 / 橫向

    是 / 是

  • 透明度

    不適用

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

連接性

  • HDMI 輸入

    是（2 個）

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2

  • DP 輸入

    是 (HDCP 2.2)

  • DVI-D 輸入

    是 (HDCP 1.4)

  • RGB 輸入

  • 音訊輸入

  • RS232C 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是（1 個）

  • 紅外線輸入

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A（1 個）

  • HDMI 輸出

  • DP 輸出

  • 音訊輸出

  • 觸控 USB

  • 外接喇叭輸出

  • RS232C 輸出

  • RJ45(LAN) 輸出

  • 紅外線輸出

  • 菊花鏈

機械規格

  • 邊框顏色

    Black

  • 邊框寬度

    T/R/L/B : 2.25/1.25/2.25/1.25mm

  • 重量（頂部）

    23.5Kg

  • 重量（頂部 + 支架）

    不適用

  • 包裝重量

    26.9Kg

  • 顯示器尺寸 (W x H x D)

    1213.4 x 684.2 x 93.1mm

  • 含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)

    不適用

  • 紙箱尺寸 (W x H x D)

    1337 x 833 x 247mm

  • 把手

  • VESATM 標準安裝介面

    600 x 400 mm

功能 - 硬體

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT（內建）

  • 溫度感應器

  • 自動亮度感應器

  • 像素感應器

  • 近距離感應器

  • 電流感應器

  • BLU 感應器

  • 濕度感應器

  • 加速度（陀螺儀）感應器

  • 電源指示燈

  • 本地按鍵操作

  • 風扇（內建）

功能 - 軟體

  • 作業系統版本 (webOS)

    webOS 4.1

  • 本地內容排程

  • 群組管理工具

  • USB 隨插即播

  • 故障轉移

  • 開機標誌圖片

  • 無訊號圖片

  • RS232C 同步

  • 本地網路同步

  • 背光同步

  • 子母畫面

  • 多重畫面

  • 螢幕共享

  • 影片標籤

    是（4 個影片標籤）

  • 透過網址播放

  • 螢幕旋轉

  • 外部輸入旋轉

  • 不間斷播放

  • 平鋪模式設定

  • 設定資料拷貝

  • SNMP

  • ISM 方法

  • 自動設定 ID

  • 狀態寄送

  • 控制管理器

  • Cisco 認證

  • Crestron Connected

  • 智慧節能

  • PM 模式

  • LAN 喚醒

  • 可上網

  • 藍牙信標

  • HDMI-CEC

  • SI 伺服器設定

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • 亮度補償

  • 灰階白平衡設定

  • 掃描反轉

環境條件

  • 作業溫度

    0 °C to 40 °C

  • 作業濕度

    10 % to 80 %

電源

  • 供電

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內建電源

能源消耗

  • 典型值

    135W

  • 最大值

    150W

  • BTU（英制熱量單位）

    461 BTU/Hr(Typ.), 512 BTU/Hr(Max.)

  • 智慧節能 (70%)

    80W

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

音效

  • 喇叭（內建）

認證

  • 安全性

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ERP / 能源星級

    YES / Energy Star 8.0

  • ePEAT（限美國）

OPS 相容性

  • OPS 類型相容

  • OPS 電源內建

軟體相容性

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • SuperSign Cloud

  • Promota

  • 手機 CMS

  • Connected Care

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

配件

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

  • 選購

特殊功能

  • 疊加觸控相容性

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜（朝上）

    不適用

  • 傾斜（朝下）

    不適用

  • 防護等級

    IP5X tested

  • 敷形塗層（電源板）

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 陽光直射

    不適用

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