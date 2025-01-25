55'' 500 nits FHD 超薄邊框電視牆

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逼真的視覺藝術
讓人沉醉其中
男人望向連接運動商店牆上的大型螢幕。
* 此網頁的所有影像僅供示意。
菊鏈能力
透過菊鏈連接，同時管理多台顯示器。利用 HDMI 和 DisplayPort 的 UHD 菊鏈可以輕鬆存取以調整 UHD 設定。
即時可選雲端服務
LG 員工正使用雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 VL5PJ。
* LG ConnectedCare 是 LG Signage365Care 旗下的品牌。指定地方有效。
* 「LG 傳統」指的是不包含影像改善演算法的顯示螢幕。
** 上圖僅供參考。
* SDK 可以透過以下連結下載。 (https://webossignage.developer.lge.com)
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
55
-
面板技術
IPS
-
背光類型
直接
-
長寬比
16:9
-
原始解析度
1920 x 1080 (FHD)
-
更新率
60Hz
-
亮度
500nit (Typ.)
-
對比度
1,200:1
-
動態 CR
500,000:1
-
色域
NTSC 72%
-
視角 (H x V)
178º x 178º
-
色彩深度（顏色數量）
10.7 億個顏色
-
反應時間
8ms (G to G)
-
表面處理（霧度）
Haze 3%
-
使用壽命
60,000 小時（典型值）
-
運作時間（小時 / 天）
24/7
-
縱向 / 橫向
是 / 是
-
透明度
不適用
-
QWP（四分之一波片）
不適用
連接性
-
HDMI 輸入
是（2 個）
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2
-
DP 輸入
是 (HDCP 2.2)
-
DVI-D 輸入
是 (HDCP 1.4)
-
RGB 輸入
否
-
音訊輸入
是
-
RS232C 輸入
是
-
RJ45(LAN) 輸入
是（1 個）
-
紅外線輸入
是
-
USB 輸入
USB2.0 Type A（1 個）
-
HDMI 輸出
否
-
DP 輸出
是
-
音訊輸出
是
-
觸控 USB
否
-
外接喇叭輸出
否
-
RS232C 輸出
是
-
RJ45(LAN) 輸出
否
-
紅外線輸出
否
-
菊花鏈
否
機械規格
-
邊框顏色
Black
-
邊框寬度
T/R/L/B : 2.25/1.25/2.25/1.25mm
-
重量（頂部）
23.5Kg
-
重量（頂部 + 支架）
不適用
-
包裝重量
26.9Kg
-
顯示器尺寸 (W x H x D)
1213.4 x 684.2 x 93.1mm
-
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
不適用
-
紙箱尺寸 (W x H x D)
1337 x 833 x 247mm
-
把手
是
-
VESATM 標準安裝介面
600 x 400 mm
功能 - 硬體
-
內部記憶體 (eMMC)
8GB
-
Wi-Fi/BT（內建）
否
-
溫度感應器
是
-
自動亮度感應器
否
-
像素感應器
否
-
近距離感應器
否
-
電流感應器
否
-
BLU 感應器
是
-
濕度感應器
否
-
加速度（陀螺儀）感應器
是
-
電源指示燈
否
-
本地按鍵操作
否
-
風扇（內建）
否
功能 - 軟體
-
作業系統版本 (webOS)
webOS 4.1
-
本地內容排程
是
-
群組管理工具
是
-
USB 隨插即播
是
-
故障轉移
是
-
開機標誌圖片
否
-
無訊號圖片
是
-
RS232C 同步
是
-
本地網路同步
是
-
背光同步
否
-
子母畫面
否
-
多重畫面
否
-
螢幕共享
否
-
影片標籤
是（4 個影片標籤）
-
透過網址播放
是
-
螢幕旋轉
是
-
外部輸入旋轉
是
-
不間斷播放
是
-
平鋪模式設定
是
-
設定資料拷貝
是
-
SNMP
是
-
ISM 方法
是
-
自動設定 ID
是
-
狀態寄送
是
-
控制管理器
是
-
Cisco 認證
否
-
Crestron Connected
是
-
智慧節能
是
-
PM 模式
是
-
LAN 喚醒
是
-
可上網
是
-
藍牙信標
否
-
HDMI-CEC
是
-
SI 伺服器設定
是
-
webRTC
是
-
Pro:Idiom
是
-
亮度補償
否
-
灰階白平衡設定
是
-
掃描反轉
是
環境條件
-
作業溫度
0 °C to 40 °C
-
作業濕度
10 % to 80 %
電源
-
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內建電源
能源消耗
-
典型值
135W
-
最大值
150W
-
BTU（英制熱量單位）
461 BTU/Hr(Typ.), 512 BTU/Hr(Max.)
-
智慧節能 (70%)
80W
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
音效
-
喇叭（內建）
否
認證
-
安全性
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ERP / 能源星級
YES / Energy Star 8.0
-
ePEAT（限美國）
否
OPS 相容性
-
OPS 類型相容
否
-
OPS 電源內建
否
軟體相容性
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
是
-
SuperSign Cloud
是
-
Promota
否
-
手機 CMS
否
-
Connected Care
是
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
配件
-
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual
-
選購
否
特殊功能
-
疊加觸控相容性
不適用
-
智能校準
不適用
-
傾斜（朝上）
不適用
-
傾斜（朝下）
不適用
-
防護等級
IP5X tested
-
敷形塗層（電源板）
不適用
-
電源保護
不適用
-
陽光直射
不適用