86吋互動式白板(Google EDLA認證搭載最新版Android版本)

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創新、協作、創造
與 LG CreateBoard 無縫科技共創未來
課室的牆上安裝了一塊大型觸控數位顯示屏，生動地顯示著課堂內容。
*所有圖片僅供示意。
互動式電子白板解決方案
LG CreateBoard 提供逼真的觸控體驗，讓使用者可以直接在螢幕上互動。您可以使用手指進行書寫、繪圖、縮放和旋轉，使其成為創意專案或簡報的有效工具。此外，LG CreateBoard 還支援螢幕和內容共享，無論是與現場還是遠端團隊成員合作，都能實現無縫協作。
在課室的構思空間中，有兩塊智慧型顯示屏，一塊安裝在牆上，另一塊則是獨立裝置。學生們可以自由地在顯示屏上書寫，分享意見。
多元教學模板
LG CreateBoard 提供各種教育模板和工具，如尺規、表格和便利貼，促進學生積極參與並輔助直觀的教學過程。
課堂期間，一位學生正在數位白板螢幕上書寫，另一位學生則使用工具列選單中的直尺工具。
易於儲存 / 匯入 /匯出
LG CreateBoard 具備簡單的匯入與匯出功能。資源可以直接儲存並從 Google Drive 或 OneDrive 匯入與匯出。會議結束後，您可以直接透過電子郵件分享資料，或掃描 QR Code將資料傳送至您的個人裝置。
透過數位白板的各種功能，可以輕鬆匯入、儲存和匯出會議資料。
LG CreateBoard Lab
LG 自有的白板軟體
安裝在會議室牆上的互動智慧型顯示屏，螢幕上顯示著直覺式的選單列。
流暢的協作工具
提供各種工具，如計算機、時鐘和便條紙，協助順暢的討論，確保創意分享與溝通無縫進行。此外，使用者可以根據需求自訂選單列，快速存取常用工具，提升工作效率。
網頁瀏覽器
在討論過程中，若需要查找參考資料，只需簡單點擊網頁瀏覽器，即可即時獲取各種資訊。從網路上找到的相關資料可以輕鬆拖放至您正在創建的內容中，提升會議效率。
*使用者可以拖曳並放置文字、圖片、連結等。
支援多操作系統
LG CreateBoard Lab 提供多操作系統支援，讓使用者不僅能與 LG CreateBoard 搭配使用，還能與其他裝置協同工作。這使得使用者即使在教室外，亦能在平板、筆記型電腦及各種其他裝置上維持無縫體驗。
*某些功能可能會根據操作系統的不同而無法支援。
*LG CreateBoard Lab 與 Android、Windows、Chrome 及網頁相容。
LG CreateBoard Share
LG CreateBoard Share 提供無線螢幕共享功能，為使用者提供靈活的討論環境。使用者可以從自己的電腦、平板或智慧型手機共享螢幕，簡化了在團隊專案或簡報材料中的分享與協作過程。
觸控數位顯示屏上顯示的資料可透過無線方式共享，並在筆記型電腦、平板電腦及智慧型手機上同步呈現相同畫面。
*LG CreateBoard 也支援在同一網路中的電腦、平板或智慧型手機的無應用程式共享（透過網站）。
*為了更穩定的連接，我們建議安裝專用應用程式（LG CreateBoard Share）。
*LG CreateBoard Share 應用程式相容於 Android 5.1 及以上版本、iOS 12.0 及以上版本，及 MacOS 11.0 及以上版本。
無線螢幕共享功能，打造無縫共享環境
LG CreateBoard Share 創建了一個無縫且穩定的會議環境，無需額外的線纜或連接。演示者不再需要不便地移動或每次更換演示者時插拔線纜。此功能支持最多 9 個螢幕的即時共享，當需要時，可以同時展示多人的資料，從而提升協作效率。
並排顯示兩張圖像，以進行過去和現在的對比。其中一張圖像顯示多條連接線連接至不同裝置，以在會議期間使用螢幕共享。另一張圖像則顯示整齊的桌面，透過無線螢幕共享功能，進行螢幕畫面分享，而無需使用多條連接線。
輕鬆連接至 LG CreateBoard Share
使用者可以透過 LG CreateBoard Share 應用程式輕鬆使用無線螢幕共享功能，即使沒有應用程式，也可以透過網站方便地存取此功能。只需輸入 6 位數字代碼，即可快速連接至 LG CreateBoard Share。
會議室中的簡報便利性與靈活性
無線螢幕共享讓演講者可以在會議室內自由移動，無需受到線纜的束縛。此功能使他們能夠直接從自己的裝置中無縫控制簡報。此外，演講者還可以方便地發送儲存在個人裝置上的照片和影片，提升簡報的流暢性與內容豐富度。
在配備互動智慧型數位白板的會議室內，簡報正在進行中，簡報演講者透過平板電腦上的無線螢幕共享功能，流暢地控制其簡報內容。
教室中的簡報便利性與靈活性
在教室中，講師或演講者無需在 LG CreateBoard 附近進行授課，而是可以靈活地在教室任何地方進行授課。這促進了更加靈活的教學環境，有助於讓學生更專注於課堂內容。
在配備數位白板的課室內，簡報演講者正進行演示，並透過平板電腦以無線螢幕共享方式管理簡報內容。
安全模式
LG CreateBoard Share 支援安全模式（Secure Mode），讓使用者可以授予共享權限。安全模式可防止未經授權的使用者進行螢幕共享。
LG ConnectedCare
LG ConnectedCare 是一種雲端解決方案，用於遠程監控、控制和管理 LG CreateBoard 和 LG 顯示器的狀態。此功能使 IT 管理員無需親自到場，即可操作和管理正在運行的設備的重要資源。
LG ConnectedCare 可遠端管理 LG CreateBoard 和數位顯示器，進行排程、播放影片、圖像和音訊，以及直播串流。
*LG ConnectedCare 需要單獨購買
*LG ConnectedCare 服務的可用性因地區而異，請聯繫您所在區域的 LG 銷售代表以獲取更多詳情。
儀表板
LG ConnectedCare 儀表板允許您同時查看和監控多個設備，從而節省時間並提高效率。
目前顯示著 LG ConnectedCare 上提供的控制中心。
遠端控制
LG ConnectedCare 使得數位顯示器系統的集中管理和簡單控制成為可能。 常用功能如開關機、排程設定及螢幕亮度調整均可遠程操作。
IT 管理員可以在教室內遙控裝置，例如開機/關機、排程和螢幕亮度調整功能。
廣播
透過LG ConnectedCare，主系統可以將訊息及各類其他內容傳送至連接的每一個設備。公司活動或公告也能夠從中央系統一次性遠端發布，迅速有效地達到所有目標設備。
公司通知可透過遠端方式，在辦公室、大堂及休息區多個螢幕同步廣播。
警示訊息
在緊急情況下，如火災或自然災害，警示訊息可透過系統手動分發，幫助師生迅速了解情況並及時採取安全措施。
LG ConnectedCare 支援遠端廣播，可同時向多部指定裝置傳送訊息。
Google 認證
Google 認證
LG CreateBoard 已獲得 Google 認證，使用者可以透過連接 Google 帳戶，無縫整合進 Google 生態系統。
*在未提供 Google 服務的國家/地區，可能會有例外情況。
*連結 Google 生態系統需要擁有 Google 帳戶。
Google Play 商店
使用者可以進入 Google Play 商店，下載各式各樣的應用程式，包括教育相關的遊戲、工具等，擴展使用體驗。
*在未提供 Google 服務的國家/地區，可能會有例外情況。
*連結 Google Play 商店需要擁有 Google 帳戶。
安全功能
螢幕鎖定功能可讓您鎖定與解鎖螢幕。
螢幕鎖定
使用者可以透過「螢幕鎖定」功能鎖定螢幕，並通過輸入密碼解鎖。此保護措施可在設定選單中設置，有效防止未經授權的存取。
USB 鎖定模式
USB 鎖定模式是一項安全措施，有助於防止資料被複製到未經授權的設備上，特別適用於對安全性要求高的環境中。
文件自動刪除
使用者可以設定 LG CreateBoard 定期刪除檔案，以強化安全性。
其他特色
在會議室內，大家同時在 LG 觸控數位顯示屏的螢幕上寫字，積極地交換意見。
多點觸控
LG CreateBoard 擁有多點觸控功能，最多可同時偵測50個觸控點。此功能讓多位使用者可以同時進行觸控與手勢輸入，促進團隊成員之間的輕鬆合作與創意分享，並能在小組活動或會議中實現高效互動。
USB-C 減少連接的麻煩，可輕鬆傳輸資料，並能以高達 65W 的功率為裝置充電。
支援C-type 連接埠
USB-C 連接埠簡化了連接， 只需一條type C連接線即可同時充電和發送資料。
*Type-C 連接線需另外購買。
LG 智慧型白板可透過藍牙無線連線至如鍵盤、滑鼠和喇叭等裝置。
支援藍牙連接
LG CreateBoard 支援無線藍牙連接各種設備，如揚聲器、滑鼠、鍵盤等。這為建立混合式環境提供了最佳選擇，讓線上與線下課程能順利進行。
貼心的前置連接口設計
LG CreateBoard 具有前置顯示連接埠和揚聲器，可透過更身臨其境的聲音更輕鬆地傳送內容。
*部分端口，包括電源連接埠，位於設備的側邊和背面。
前置揚聲器與低音炮
LG CreateBoard 配備強大的前置揚聲器和專用低音炮，提供清晰的音質，支援有效的溝通與合作，無需額外的音響設備即可提供可靠的音效品質。
多虧了 LG 數位白板的無閃爍功能，即便使用者長時間注視螢幕，仍可更舒適地使用裝置。
進階護眼模式
LG CreateBoard 擁有無閃爍功能。由於顯示器背光閃爍減少，即使長時間使用，使用者也可以更舒適地使用裝置。
*所有尺寸的 TR3DQ 型號均獲得 TUV Rheinland 官方的防閃頻認證（有效期：2025年1月～2028年1月）。在防閃頻測試中，確認在 0 到 3,000 Hz 範圍內，無論亮度設定如何，都不會出現可見閃爍或測試標準定義的不可見閃爍。
內建 OPS 插槽
LG CreateBoard 支援 OPS 插槽，讓您輕鬆方便地將 OPS 桌面安裝在 LG CreateBoard 背面，無需連接外部桌面，並為您提供更多擴充功能。
*OPS : Open Pluggable Specification
*OPS 插槽須單獨購買
智慧瀏覽模式
LG CreateBoard 支援多螢幕模式，讓使用者可以同時使用多個螢幕。使用者可以同時進行筆記、播放影片和瀏覽網頁，從而提升工作效率。
*多視窗模式可能不適用於某些應用程式。
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
86"
-
面板技術
IPS
-
背光類型
Direct
-
長寬比
16:9
-
原始解析度
3840x2160 (UHD)
-
更新率
60Hz
-
亮度
400nit (typ.)
-
對比度
1200:1
-
動態 CR
5000:1
-
色域
NTSC 72%
-
視角 (H x V)
178 X 178
-
色彩深度（顏色數量）
10bit(8bit + FRC)
-
反應時間
8ms
-
表面處理（霧度）
25%
-
使用壽命
50,000 Hrs (Min.)
-
運作時間（小時 / 天）
16/7
-
縱向 / 橫向
NO / YES
連接性
-
HDMI 輸入
YES(3)
-
DP 輸入
YES(1)
-
DVI-D 輸入
NO
-
RGB 輸入
YES(1, VGA)
-
音訊輸入
YES(1)
-
RS232C 輸入
YES(1)
-
RJ45(LAN) 輸入
YES(1)
-
紅外線輸入
NO
-
USB 輸入
USB3.0 Type A(5). USB2.0 Type A(1), USB Type-C(2)
-
HDMI 輸出
YES(1)
-
DP 輸出
NO
-
音訊輸出
YES(1), Optical YES(1, SPDIF)
-
觸控 USB
YES(3)
-
外接喇叭輸出
NO
-
RS232C 輸出
NO
-
RJ45(LAN) 輸出
YES(1)
機械規格
-
邊框顏色
Black
-
邊框寬度
T/R/L/B：25.6/15/15/43.5mm
-
重量（頂部）
54.1Kg
-
重量（頂部 + 支架）
NO
-
包裝重量
70.7Kg
-
顯示器尺寸 (W x H x D)
1957 × 1171 × 100mm
-
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
NO
-
紙箱尺寸 (W x H x D)
2110 × 225 x 1291mm
-
把手
YES(2)
-
VESATM 標準安裝介面
800x600mm
功能 - 硬體
-
內部記憶體 (eMMC)
64GB
-
Wi-Fi/BT（內建）
YES (Slot type)
-
溫度感應器
NO
-
自動亮度感應器
YES
-
電源指示燈
YES
-
本地按鍵操作
YES
功能 - 軟體
-
作業系統版本 (webOS)
Android14(EDLA)
-
本地內容排程
NO
-
群組管理工具
NO
-
USB 隨插即播
NO
-
故障轉移
NO
-
開機標誌圖片
YES
-
無訊號圖片
NO
-
RS232C 同步
YES (LG RS232C Command)
-
本地網路同步
NO
-
背光同步
NO
-
子母畫面
YES(1) external source
-
多重畫面
YES(4)
-
螢幕共享
YES (CreateBoard Share)
-
影片標籤
NO
-
透過網址播放
NO
-
螢幕旋轉
NO
-
外部輸入旋轉
NO
-
不間斷播放
NO
-
平鋪模式設定
NO
-
設定資料拷貝
YES
-
SNMP
NO
-
ISM 方法
NO
-
自動設定 ID
NO
-
狀態寄送
NO
-
控制管理器
NO
-
Cisco 認證
NO
-
Crestron Connected
NO
-
智慧節能
YES (Energy Saving)
-
PM 模式
NO
-
LAN 喚醒
YES
-
可上網
YES (Fast Power On)
-
藍牙信標
NO
-
HDMI-CEC
YES
-
SI 伺服器設定
NO
-
webRTC
YES (CreateBoard Share)
-
Pro:Idiom
NO
-
亮度補償
NO
-
灰階白平衡設定
NO
-
掃描反轉
NO
環境條件
-
作業溫度
0℃ to 40℃
-
作業濕度
10% to 90%
電源
-
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
Built-In Power
能源消耗
-
典型值
235W
-
最大值
400W
-
BTU（英制熱量單位）
802 BTU/Hr(Typ.), 1365 BTU/Hr(Max)
-
智慧節能 (70%)
YES
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
音效
-
喇叭（內建）
YES (20Wx2 + 20W)
認證
-
安全性
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ERP / 能源星級
YES / YES
-
ePEAT（限美國）
NO
OPS 相容性
-
OPS 類型相容
YES
-
OPS 電源內建
YES
軟體相容性
-
Connected Care
YES
語言
-
OSD
English, Simplified Chinese, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese, Hungarian, Thai, Indonesian, Kazakh, Catalan, Basque, Japanese,Estonian, Lithunian
配件
-
基本
Power Cord 3 M*1, USB Cable(Type A-Type B) 5 M*1, USB Type-C Cable(C to C) 1.8 M*1, HDMI Cable 3 M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module
-
選購
Wall Mount(WM-L000S), Floor Stand(ST-000F, ST860F)
特殊功能
-
疊加觸控相容性
YES
-
敷形塗層（電源板）
YES
-
電源保護
YES
專用功能 - 觸控
-
適用的觸控物件尺寸
Ø2 mm ↑
-
反應時間（根據 Windows 10 電腦上的「小畫家」應用程式）
≤5ms
-
精確度（典型值）
±1mm
-
介面
USB2.0
-
防護玻璃厚度
3.2mm (Anti-Glare)
-
防護玻璃透射
0.88
-
作業系統支援
Windows10/Windows8/Windows7/Android/Linux/macOS/Chrome
-
多點觸控
Max 50 points
專用功能 - 創意板
-
CPU
Octa-core A73x4 +A53x4 (A311D2)
-
GPU
Mali-G52 MP8
-
記憶體 (RAM)
8GB
-
儲存空間
64GB
-
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
-
LAN
Gigabit LAN
-
藍牙
Bluetooth 5.2
-
作業系統版本 (Android)
Android 14(EDLA)