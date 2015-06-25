65吋互動式白板(Google EDLA認證搭載最新版Android版本)

*LG CreateBoard 也支援在同一網路中的電腦、平板或智慧型手機的無應用程式共享（透過網站）。

*為了更穩定的連接，我們建議安裝專用應用程式（LG CreateBoard Share）。

*LG CreateBoard Share 應用程式相容於 Android 5.1 及以上版本、iOS 12.0 及以上版本，及 MacOS 11.0 及以上版本。