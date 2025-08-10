We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
耐用的戶外高亮度顯示器
耐用的戶外高亮度顯示器
UL 認證的抗變色顯示器
防變色認證
耐用的戶外高亮度顯示器
即使陽光直射下也能保持清晰的影像質量
戶外顯示器安裝在漢堡店的得來速區域，即使在明亮的陽光下也能生動地顯示菜單和圖片。
*所有圖片僅供參考。
IP 等級戶外顯示器
LG 提供搭載多種感應技術的先進解決方案，確保穩定高效的運作表現。即使在日照強烈的各種環境下，XE4P 依然能大幅提升內容清晰度，減輕您對設備負荷的顧慮。其設計可完美適配現有機殼，輕鬆升級無需大幅改造。現在，就是迎接戶外顯示新標準的最佳時機！
一台XE4P安裝在學校建築旁的戶外區域，清晰地顯示畢業慶祝的視覺效果。 兩台XE4P安裝在遊樂園的售票亭前，即使在強烈的陽光下也能清晰地顯示購票信息。 一台XE4P安裝在賽道上，清晰地顯示賽事和相關信息。
*目前市面上的舊型機殼主要為 XE4F
明亮出眾
盡收眼底
XE4P 擁有卓越的 4,000 nits 高亮度（typ.），清晰呈現內容，輕鬆吸引路人目光。採用 IPS 技術，讓觀眾能從寬廣視角盡情欣賞畫面。同時，面板搭載 M+ 色彩設定，提升色彩品質，讓內容鮮明生動，吸引眾人目光。
一台XE4P安裝在漢堡店外，一位女士正在觀看屏幕上的生動廣告。
LG 防變色認證
針對主要痛點，我們研發出全新「抗變色」技術，有效防止螢幕泛黃與黑圈現象。搭配強化散熱方案，XE4P 能持續穩定地呈現長效優質畫面。
左邊的顯示器顯示出泛黃和黑圈，品質下降。相比之下，右邊的XE4P獲得了UL顯示防變色特性認證，保持了清晰的屏幕，保護了顯示品質。
全球首款通過 UL 認證的抗變色顯示器
針對螢幕抗泛黃，我們榮獲全球首張 UL 抗變色特性驗證。
通過 UL 認證的 XE4P，有效減緩戶外數位看板最常見且棘手的螢幕泛黃問題，讓您使用更安心。
多個戶外顯示器安裝在漢堡店的得來速區域，清晰明亮地展示菜單和食物圖片。
*詳情請見：https://verify.ul.com/verifications/1382
**製造業首款全球獲得 UL 認證的顯示器
IP56 等級防護的可靠性
XE4P 採用 IP56 密封設計，確保可靠運作。不僅防水，亦具備防塵功能，是戶外應用的關鍵特色。
IK10 防撞玻璃
XE4P 配備 IK10 等級防護玻璃，採用強化與夾層工藝，能有效抵禦戶外嚴苛環境下的外部撞擊，降低液晶模組更換頻率，實現更具成本效益的維護管理。
寬幅工作溫度範圍
XE4P 可在 -30℃ 至 50℃ 的寬廣溫度範圍內穩定運作。
*由 LG 內部測試，工作溫度：-30℃～50℃（無直射陽光；有冷卻系統下有直射陽光），-30℃～40℃（有直射陽光）
保護性塗層
保護性塗層*能有效防護電路板及電源板，抵禦灰塵、鐵粉、濕氣及其他污染物侵害。
* 薄型保護膜／透氣膜，可過濾水蒸氣與固體顆粒
高效能能源管理
螢幕亮度會根據環境光自動調整，光線充足時提升亮度以確保清晰可見，光線昏暗時則降低亮度以達到節能效果。此外，XE4P 採用 M+ 面板，有效降低耗電，實現高能源效率與成本節省。
*節能效果因各國及現場實際用電量、計費方式及政策而異。
**與 RGB IPS 面板相比，M+ IPS 面板在相同亮度（全白、400 nits）下，背光耗電約降低 35%（依 IEC62087，10 分鐘測試）。
輕鬆的能源管理
XE4P 提供多組預設亮度設定，適用於不同地點與使用環境，讓您輕鬆依據場景調整，實現有效的電力管理。
*手動模式：Max. 95%, Min. 5%
強調模式： Max. 100%, Min. 20%
基本模式： Max. 70%, Min. 10%
鄰近模式： Max. 50%, Min. 10%
背光智能同步
展示產品菜單或推廣新品時，可運用多螢幕串接。操作人員只需在內部設定中調整「背光同步」，即可輕鬆統一多台顯示器的背光亮度，確保色彩表現一致，提升視覺效果與操作便利性。
內建 Wi-Fi & 藍牙
內建 Wi-Fi 與藍牙，輕鬆實現無線內容傳輸與分發，有效防止資料竊取，確保裝置操作便利且高效。XE4P 另搭載 Beacon 技術，利用定位資料即時推送資訊，提升顯示內容的精準與互動性。
防破壞警示
當感應器偵測到 XE4P 受到超過設定閾值的撞擊或安裝角度偏離時，會即時發送警報通知管理者，協助迅速應對破壞等異常狀況。
如果設備檢測到超過某個閾值的外部衝擊，會自動向管理員發送警報。
輕鬆安裝
為簡化安裝流程，XE4P 配備自動水平校正工具，方便在安裝時檢測水平與垂直度，大幅減輕安裝負擔。
*水平校正工具功能因機型而異。
穩定表現，搭載 webOS 6.1
XE4P 搭載 LG webOS 6.1 及升級版 SoC*，確保內容精準播放。當媒體播放器斷線時，能自動偵測訊號並持續顯示最後播放的內容；同時支援 1×N 多螢幕安裝，維持亮度一致，呈現畫面均勻統一。
*SoC : System on Chip
強效表現，搭載 webOS 6.1
XE4P 搭載升級版 SoC* 與網頁引擎的 LG webOS 6.1，確保多項任務流暢執行。直覺式操作介面**提升使用便利性，並支援 HTML、JavaScript、CSS 等程式語言，方便應用程式開發。
*SoC : System on Chip
**GUI : Graphical User Interface
網路監控
LG Control Manager* 是內建的網頁監控程式，操作簡便，使用者可隨時隨地透過手機或電腦完整存取即時及歷史資料。它讓使用者能即時遠端監控、調整與控制裝置，提升管理效率。
*需透過有線 LAN 連接才能使用
能源消耗儀表板
透過 LG ConnectedCare*，用戶可輕鬆監控每日、每週及每月的能源使用狀況。平台提供能耗比較數據，幫助用戶有效追蹤並管理能源習慣。搭配顯示器的節能模式，更可估算節能效果。
*LG ConnectedCare 需另外購買
專業內容合作夥伴
XE4P 搭配 LG 軟體解決方案*，可大幅提升使用。
*單獨販售
所有規格
面板
螢幕尺寸（吋）
55"
面板技術
IPS, M+
背光類型
Direct
長寬比
16:9
原始解析度
1920x1080 (FHD)
更新率
60Hz
亮度
4,000nit (Typ), 3,200nit(Min)
對比度
1,000:1
動態 CR
500,000:1
色域
0.72
視角 (H x V)
178 x 178
色彩深度（顏色數量）
10bit, 1.07Billion colors
反應時間
Typ. 8ms (G to G)
表面處理（霧度）
3%
使用壽命
50,000 Hrs (Typ)
運作時間（小時 / 天）
24/7
縱向 / 橫向
是 / 是
連接性
HDMI 輸入
是(2), HDCP2.2
DP 輸入
是(1), HDCP2.2
DVI-D 輸入
否
RGB 輸入
否
音訊輸入
否
RS232C 輸入
是(1) (4pin phone jack)
RJ45(LAN) 輸入
是(1) (Lan (1))
紅外線輸入
否
USB 輸入
USB2.0 Type A (2)
HDMI 輸出
否
DP 輸出
否
音訊輸出
否
觸控 USB
否
外接喇叭輸出
是(1, L/R, 10W+10W)
RS232C 輸出
是(1)
RJ45(LAN) 輸出
是(1)
紅外線輸出
否
菊花鏈
否
機械規格
邊框顏色
Black
邊框寬度
38.4/26/26/38.4mm
重量（頂部 + 支架）
否
顯示器尺寸 (W x H x D)
1292.5 x 737.4 x 88.0mm
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
否
紙箱尺寸 (W x H x D)
1446 x 890 x 207mm
把手
否
VESATM 標準安裝介面
否
功能 - 硬體
內部記憶體 (eMMC)
16GB
Wi-Fi/BT（內建）
是
溫度感應器
是
自動亮度感應器
是
電源指示燈
是
本地按鍵操作
否
風扇（內建）
是
功能 - 軟體
作業系統版本 (webOS)
webOS6.1
本地內容排程
是
群組管理工具
是
USB 隨插即播
是
故障轉移
是
開機標誌圖片
是
無訊號圖片
是
RS232C 同步
是
本地網路同步
是
背光同步
是
子母畫面
是
多重畫面
是(2)
螢幕共享
否
影片標籤
是(4)
透過網址播放
是
螢幕旋轉
是
外部輸入旋轉
是
不間斷播放
是
平鋪模式設定
是(Max. 15x15)
設定資料拷貝
是
SNMP
是
ISM 方法
是
自動設定 ID
是
狀態寄送
是
控制管理器
是
Cisco 認證
否
Crestron Connected
否
智慧節能
是
PM 模式
是
LAN 喚醒
是
可上網
是
藍牙信標
是
HDMI-CEC
是
SI 伺服器設定
是
webRTC
是
Pro:Idiom
是
亮度補償
否
灰階白平衡設定
否
掃描反轉
否
環境條件
作業溫度
-30°C to 50 °C
作業濕度
10 % to 80 %
電源
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
電源類型
Built-In Power
能源消耗
典型值
210W(IEC62087 : 141W)
最大值
460W
BTU（英制熱量單位）
1,126 BTU/Hr(Typ.), 1,365 BTU/Hr(Max)
智慧節能 (70%)
190W
DPM
0.5W↓
關機
0.5W↓
音效
喇叭（內建）
否
認證
安全性
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
ERP / 能源星級
是 / 否
ePEAT（限美國）
否
OPS 相容性
OPS 類型相容
否
OPS 電源內建
否
軟體相容性
SuperSign CMS
是
SuperSign Control+
是
SuperSign WB
否
SuperSign Cloud
是
Promota
否
手機 CMS
否
Connected Care
是
語言
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arab
配件
基本
Remote Controller, Manual(EIG, IG), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, HDMI Cable , POWER CABLE, Battery, Screws
選購
否
特殊功能
疊加觸控相容性
否
防護等級
IP56
敷形塗層（電源板）
是
電源保護
否
陽光直射
是
