耐用的戶外高亮度顯示器

螢幕亮度會根據環境光自動調整，光線充足時提升亮度以確保清晰可見，光線昏暗時則降低亮度以達到節能效果。此外，XE4P 採用 M+ 面板，有效降低耗電，實現高能源效率與成本節省。

*節能效果因各國及現場實際用電量、計費方式及政策而異。

**與 RGB IPS 面板相比，M+ IPS 面板在相同亮度（全白、400 nits）下，背光耗電約降低 35%（依 IEC62087，10 分鐘測試）。