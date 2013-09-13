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One:Quick Flex

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One:Quick Flex

43HT3WJ-B

One:Quick Flex

(0)

一體式顯示螢幕
可有效合作

兩人正使用 One:Quick Flex 在一個充滿學術氣氛的地方開視訊會議。其他兩人在他們後方的另一張桌子開會，正用專用的觸控筆在直立的螢幕上翻頁並標注或書寫內容。

* 攝影機鏡面模式僅適用於某些應用程式。
* 此頁的所有影像僅供示意。

描述主要功能的內建麥克風、攝影機和喇叭放大圖。

可輕鬆快速撥打視訊電話的一體式顯示螢幕

有了 LG One:Quick Flex 的 43 英吋一體式顯示螢幕加上內建攝影機、麥克風和喇叭，您就無需為線上會議和通話感到壓力，連接和設定視訊會議再也不會讓您困擾了。

與觸控和繪圖能有效合作

配備內嵌式觸控技術，使 One:Quick Flex 能將想法變為現實。
附專用觸控筆，記筆記和繪圖信手拈來，輕鬆搞定。
另外，完成後還可以儲存成檔案，輕鬆透過手機與別人分享。

幾個人正使用 LG One:Quick Flex 討論並分享他們的想法。 一個使用專用觸控筆在顯示於 One:Quick Flex 螢幕上的資料上寫筆記的人。 從 LG One:Quick Flex 傳送出的圖片正顯示於一位女性的手機上。
幾個人正使用 LG One:Quick Flex 討論並分享他們的想法。 一個使用專用觸控筆在顯示於 One:Quick Flex 螢幕上的資料上寫筆記的人。 從 LG One:Quick Flex 傳送出的圖片正顯示於一位女性的手機上。
幾個人正使用 LG One:Quick Flex 討論並分享他們的想法。 一個使用專用觸控筆在顯示於 One:Quick Flex 螢幕上的資料上寫筆記的人。 從 LG One:Quick Flex 傳送出的圖片正顯示於一位女性的手機上。
幾個人正使用 LG One:Quick Flex 討論並分享他們的想法。 一個使用專用觸控筆在顯示於 One:Quick Flex 螢幕上的資料上寫筆記的人。 從 LG One:Quick Flex 傳送出的圖片正顯示於一位女性的手機上。
幾個人正使用 LG One:Quick Flex 討論並分享他們的想法。 一個使用專用觸控筆在顯示於 One:Quick Flex 螢幕上的資料上寫筆記的人。 從 LG One:Quick Flex 傳送出的圖片正顯示於一位女性的手機上。
幾個人正使用 LG One:Quick Flex 討論並分享他們的想法。 一個使用專用觸控筆在顯示於 One:Quick Flex 螢幕上的資料上寫筆記的人。 從 LG One:Quick Flex 傳送出的圖片正顯示於一位女性的手機上。

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* 提供一支觸控筆。
* 註釋與繪圖需使用專用的應用程式（已預備 MS Whiteboard）

放置於辦公室與休息區之間的 LG One:Quick Flex，展示其輪子。

使用可移動支架輕鬆移動

One:Quick Flex 可在任何可藉由輪子移動到的室內地點使用。從私人辦公室到公共休息區，它能依據各種需求（如視訊會議、設計示範、合作等）扮演不同的角色。

* 支架另售。
* 本產品需要插入適當的電源才能操作。

圖片顯示 LG One:Quick Flex 可垂直（逆時鐘）和水平（順時鐘）旋轉。

螢幕旋轉

One:Quick Flex 在使用專用支架時支援螢幕旋轉功能，這是十分廣泛使用的功能，可根據內容比例將螢幕轉為橫式或豎式。

* 支架另售。螢幕需手動旋轉。
* 若要螢幕垂直顯示，使用者可以將其逆時鐘旋轉，相反操作即可將其轉回橫向模式。
* 有些應用程式可能不支援垂直檢視模式。

支架高度最高可調升至 9.5 公分（不論豎式或橫式皆如此）。

可調整高度

支架高度可以調整以符合使用者的姿勢或高度使用。（最高為 9.5 公分）

* 高度為手動調整。

圖片顯示 LG One:Quick Flex 的主螢幕，其與行動觸控 UX 相似。

直觀的使用者體驗和出色的可擴展性

One:Quick Flex 主要為觸控 UX，其設計與行動觸控 UX 相似，故能輕鬆使用。另外，基於 Windows 的作業系統可讓使用者透過龐大的應用程式庫和工具輕鬆安裝並執行他們想要的程式。

* 出於說明目的模擬的螢幕圖片。
* 家庭面板（畫面中的應用程式檔案夾）預計於 2021 年 11 月發布。

一位正使用語音指令的女性，在煮飯時以語音指令控制 One:Quick Flex。

語音指令

使用者也可以透過語音指令，
不需觸碰螢幕即可執行主要功能。

* 語音指令僅可在一些特定的功能上使用：電源、音量、內建應用程式、攝影機、閱讀器模式。

與空間融合為一的
時尚設計

跨越傳統的黑色，採用時尚的米色和光滑的塗裝，
可輕鬆與周圍的裝潢融為一體。
One:Quick Flex 置於米色背景和米色調裝潢中，渾然一體，十分和諧。
One:Quick Flex 置於米色背景和米色調裝潢中，渾然一體，十分和諧。

建議用途：

LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學

LG One Quick Flex
43 英寸 4K 超高清觸控螢幕，採用可移動支架設計，可適應多種使用場景。

LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
醫生的辦公室
遠端執行簡單的諮詢或醫療檢查，不需與患者會面即可完成。
LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
遠程醫療
不需受到時間和空間的限制，可方便地在家諮詢醫生。
LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
合作的工作空間
員工可自由地使用繪圖或文字來闡述其創意想法。
LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
設計工作室
可在一個地方與客戶進行會議和示範以及簽訂合約。
LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
醫院和療養院的病房
重新聯繫家人和親友，就如同與他們在一起。
LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
視訊電話
輕鬆與您想念的家人和好友進行生動的視訊電話。
LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
在家工作
有效且輕鬆地在家處理辦公室工作和視訊會議。
LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
幼稚園
可作為孩子們的互動教育工具，
他們在課堂中所畫和所寫的作品可作為圖片檔案儲存下來。
LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
遠距教學
即時參與線上教育並在課堂材料上記筆記。
LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
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LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學
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LG One Quick Flex、醫生的辦公室、遠程醫療、合作的工作空間、設計辦公室、醫院和療養院的病房、視訊電話、在家工作、幼稚園、 遠距教學

* 範例僅作為資料目的提供；LG 並未提供單獨的解決方案或服務。
* 螢幕配置和功能支援可能依據使用的應用程式而不同。

相關產品

列印

所有規格

面板

  • 螢幕尺寸（吋）

    43

  • 面板技術

    IPS

  • 背光類型

    邊緣

  • 長寬比

    16:9

  • 原始解析度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 更新率

    60Hz

  • 亮度

    350nit (Typ.)

  • 對比度

    1,000:1

  • 動態 CR

  • 色域

    NTSC 72%

  • 視角 (H x V)

    178º x 178º

  • 色彩深度（顏色數量）

    10.7 億個顏色

  • 反應時間

    9ms (G to G)

  • 表面處理（霧度）

    Haze 12%

  • 使用壽命

    50,000 小時（最小值）

  • 運作時間（小時 / 天）

    24/7

  • 縱向 / 橫向

    是 / 是

連接性

  • HDMI 輸入

    是（2 個）

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2/1.4

  • DP 輸入

    是 (USB Type C)

  • DVI-D 輸入

  • RGB 輸入

  • 音訊輸入

  • RS232C 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是（1 個）

  • 紅外線輸入

  • USB 輸入

    USB3.1 Type A（2 個）、USB Type C（1 個）

  • HDMI 輸出

  • DP 輸出

    是 (USB Type C)

  • 音訊輸出

  • 觸控 USB

  • 外接喇叭輸出

  • RS232C 輸出

  • RJ45(LAN) 輸出

機械規格

  • 邊框顏色

    Black

  • 邊框寬度

    T/R/L/B : 13.9/13.9/13.9/16.5mm

  • 重量（頂部）

    12.7Kg

  • 重量（頂部 + 支架）

    15.4Kg (Head + Stand) 29.3Kg (Head + Floor Stand)

  • 包裝重量

    15.1Kg

  • 顯示器尺寸 (W x H x D)

    973.2 x 605.8 x 49.4mm

  • 含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)

    Floor stand : 973.2 x 1198.1 x 610.0mm (Landscape) Floor stand : 662.0 x 1360.9 x 610.0mm (Portrait) Desktop stand : 973.2 x 641.2 x 242.3mm

  • 紙箱尺寸 (W x H x D)

    1056 x 690 x 152mm (without Stand)

  • 把手

  • VESATM 標準安裝介面

    200 x 200 mm

功能 - 硬體

  • 溫度感應器

  • 自動亮度感應器

  • 像素感應器

  • 近距離感應器

  • 電流感應器

  • BLU 感應器

  • 濕度感應器

  • 加速度（陀螺儀）感應器

  • 電源指示燈

  • 本地按鍵操作

功能 - 軟體

  • 智慧節能

  • LAN 喚醒

  • HDMI-CEC

環境條件

  • 作業溫度

    0 °C to 40 °C

  • 作業濕度

    10 % to 80 %

電源

  • 供電

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內建電源

能源消耗

  • 典型值

    75W

  • 最大值

    190W

  • 智慧節能 (70%)

    30±10% (for HDMI1/2)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

音效

  • 喇叭（內建）

    是 (10W x 2)

認證

  • 安全性

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE

  • ERP / 能源星級

    是 / 否

  • ePEAT（限美國）

OPS 相容性

  • OPS 類型相容

  • OPS 電源內建

軟體相容性

  • Connected Care

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

配件

  • 基本

    HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG

  • 選購

    1 pole Desktop Stand(ST-43HT), Floor Stand(ST-43HF)

特殊功能

  • 疊加觸控相容性

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜（朝上）

    不適用

  • 傾斜（朝下）

    不適用

  • 防護等級

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 陽光直射

    不適用

專用功能 - 觸控

  • 適用的觸控物件尺寸

    Ø8 mm

  • 反應時間（根據 Windows 10 電腦上的「小畫家」應用程式）

    35ms ↓

  • 精確度（典型值）

    3.5mm

  • 介面

    USB1.1

  • 防護玻璃厚度

    不適用

  • 防護玻璃透射

    不適用

  • 作業系統支援

    Windows 10 or higher

  • 多點觸控

    最多 10 點

專用功能 - ONE:QUICK

  • CPU

    AMD Ryzen R1505G

  • 記憶體 (RAM)

    8GB

  • 儲存空間

    128GB

  • 作業系統版本

    Windows 10 IOT Enterprise (Basic)

  • 圖形

    AMD Radeon Vega

  • Wi-Fi

    802.11ac

  • 藍牙

    藍牙 5.0

  • 快捷列

  • Home Dashboard

  • 分割視圖_全 / 半

  • 分割視圖_客製模板

  • 拷貝

  • 螢幕截圖

  • 會議（語音）錄音

  • 檔案分享

  • 相容性 One:Quick 分享

  • One:Quick 遠端會議

  • 閱讀器模式（藍光）

  • 內建應用程式

    Chrome, Skype (Preloaded) Netflix, MS Whiteboard (Download link)

  • 相機_解析度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 相機_視野 (FoV)

    88°

  • 相機_變焦 (ePTZ)

    不適用

  • 相機_影片幀數

    不適用

  • 麥克風_陣列

    2ea

  • 麥克風_波束成形

    不適用

  • 麥克風_拾音範圍

    3m

  • 保固

    3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)

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