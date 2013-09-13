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One:Quick Flex
一體式顯示螢幕
可有效合作
兩人正使用 One:Quick Flex 在一個充滿學術氣氛的地方開視訊會議。其他兩人在他們後方的另一張桌子開會，正用專用的觸控筆在直立的螢幕上翻頁並標注或書寫內容。
* 攝影機鏡面模式僅適用於某些應用程式。
* 此頁的所有影像僅供示意。
與觸控和繪圖能有效合作
配備內嵌式觸控技術，使 One:Quick Flex 能將想法變為現實。
附專用觸控筆，記筆記和繪圖信手拈來，輕鬆搞定。
另外，完成後還可以儲存成檔案，輕鬆透過手機與別人分享。
* 提供一支觸控筆。
* 註釋與繪圖需使用專用的應用程式（已預備 MS Whiteboard）
* 支架另售。
* 本產品需要插入適當的電源才能操作。
* 支架另售。螢幕需手動旋轉。
* 若要螢幕垂直顯示，使用者可以將其逆時鐘旋轉，相反操作即可將其轉回橫向模式。
* 有些應用程式可能不支援垂直檢視模式。
* 高度為手動調整。
* 出於說明目的模擬的螢幕圖片。
* 家庭面板（畫面中的應用程式檔案夾）預計於 2021 年 11 月發布。
* 語音指令僅可在一些特定的功能上使用：電源、音量、內建應用程式、攝影機、閱讀器模式。
與空間融合為一的
時尚設計
可輕鬆與周圍的裝潢融為一體。
建議用途：
LG One Quick Flex
43 英寸 4K 超高清觸控螢幕，採用可移動支架設計，可適應多種使用場景。
遠端執行簡單的諮詢或醫療檢查，不需與患者會面即可完成。
不需受到時間和空間的限制，可方便地在家諮詢醫生。
員工可自由地使用繪圖或文字來闡述其創意想法。
可在一個地方與客戶進行會議和示範以及簽訂合約。
重新聯繫家人和親友，就如同與他們在一起。
輕鬆與您想念的家人和好友進行生動的視訊電話。
有效且輕鬆地在家處理辦公室工作和視訊會議。
可作為孩子們的互動教育工具，
他們在課堂中所畫和所寫的作品可作為圖片檔案儲存下來。
即時參與線上教育並在課堂材料上記筆記。
* 範例僅作為資料目的提供；LG 並未提供單獨的解決方案或服務。
* 螢幕配置和功能支援可能依據使用的應用程式而不同。
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
43
-
面板技術
IPS
-
背光類型
邊緣
-
長寬比
16:9
-
原始解析度
3840 x 2160 (UHD)
-
更新率
60Hz
-
亮度
350nit (Typ.)
-
對比度
1,000:1
-
動態 CR
否
-
色域
NTSC 72%
-
視角 (H x V)
178º x 178º
-
色彩深度（顏色數量）
10.7 億個顏色
-
反應時間
9ms (G to G)
-
表面處理（霧度）
Haze 12%
-
使用壽命
50,000 小時（最小值）
-
運作時間（小時 / 天）
24/7
-
縱向 / 橫向
是 / 是
連接性
-
HDMI 輸入
是（2 個）
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2/1.4
-
DP 輸入
是 (USB Type C)
-
DVI-D 輸入
否
-
RGB 輸入
否
-
音訊輸入
否
-
RS232C 輸入
否
-
RJ45(LAN) 輸入
是（1 個）
-
紅外線輸入
否
-
USB 輸入
USB3.1 Type A（2 個）、USB Type C（1 個）
-
HDMI 輸出
否
-
DP 輸出
是 (USB Type C)
-
音訊輸出
否
-
觸控 USB
否
-
外接喇叭輸出
否
-
RS232C 輸出
否
-
RJ45(LAN) 輸出
否
機械規格
-
邊框顏色
Black
-
邊框寬度
T/R/L/B : 13.9/13.9/13.9/16.5mm
-
重量（頂部）
12.7Kg
-
重量（頂部 + 支架）
15.4Kg (Head + Stand) 29.3Kg (Head + Floor Stand)
-
包裝重量
15.1Kg
-
顯示器尺寸 (W x H x D)
973.2 x 605.8 x 49.4mm
-
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
Floor stand : 973.2 x 1198.1 x 610.0mm (Landscape) Floor stand : 662.0 x 1360.9 x 610.0mm (Portrait) Desktop stand : 973.2 x 641.2 x 242.3mm
-
紙箱尺寸 (W x H x D)
1056 x 690 x 152mm (without Stand)
-
把手
否
-
VESATM 標準安裝介面
200 x 200 mm
功能 - 硬體
-
溫度感應器
是
-
自動亮度感應器
是
-
像素感應器
否
-
近距離感應器
否
-
電流感應器
否
-
BLU 感應器
否
-
濕度感應器
否
-
加速度（陀螺儀）感應器
否
-
電源指示燈
否
-
本地按鍵操作
是
功能 - 軟體
-
智慧節能
是
-
LAN 喚醒
是
-
HDMI-CEC
是
環境條件
-
作業溫度
0 °C to 40 °C
-
作業濕度
10 % to 80 %
電源
-
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內建電源
能源消耗
-
典型值
75W
-
最大值
190W
-
智慧節能 (70%)
30±10% (for HDMI1/2)
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
音效
-
喇叭（內建）
是 (10W x 2)
認證
-
安全性
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "B" / CE
-
ERP / 能源星級
是 / 否
-
ePEAT（限美國）
否
OPS 相容性
-
OPS 類型相容
否
-
OPS 電源內建
否
軟體相容性
-
Connected Care
否
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
配件
-
基本
HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG
-
選購
1 pole Desktop Stand(ST-43HT), Floor Stand(ST-43HF)
特殊功能
-
疊加觸控相容性
不適用
-
智能校準
不適用
-
傾斜（朝上）
不適用
-
傾斜（朝下）
不適用
-
防護等級
不適用
-
敷形塗層（電源板）
不適用
-
電源保護
不適用
-
陽光直射
不適用
專用功能 - 觸控
-
適用的觸控物件尺寸
Ø8 mm
-
反應時間（根據 Windows 10 電腦上的「小畫家」應用程式）
35ms ↓
-
精確度（典型值）
3.5mm
-
介面
USB1.1
-
防護玻璃厚度
不適用
-
防護玻璃透射
不適用
-
作業系統支援
Windows 10 or higher
-
多點觸控
最多 10 點
專用功能 - ONE:QUICK
-
CPU
AMD Ryzen R1505G
-
記憶體 (RAM)
8GB
-
儲存空間
128GB
-
作業系統版本
Windows 10 IOT Enterprise (Basic)
-
圖形
AMD Radeon Vega
-
Wi-Fi
802.11ac
-
藍牙
藍牙 5.0
-
快捷列
是
-
Home Dashboard
是
-
分割視圖_全 / 半
是
-
分割視圖_客製模板
否
-
拷貝
否
-
螢幕截圖
是
-
會議（語音）錄音
是
-
檔案分享
是
-
相容性 One:Quick 分享
是
-
One:Quick 遠端會議
是
-
閱讀器模式（藍光）
是
-
內建應用程式
Chrome, Skype (Preloaded) Netflix, MS Whiteboard (Download link)
-
相機_解析度
1920 x 1080 (FHD)
-
相機_視野 (FoV)
88°
-
相機_變焦 (ePTZ)
不適用
-
相機_影片幀數
不適用
-
麥克風_陣列
2ea
-
麥克風_波束成形
不適用
-
麥克風_拾音範圍
3m
-
保固
3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)