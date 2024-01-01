LG One:Quick Works，

您無需移動，讓鏡頭和麥克風移向您。One:Quick Works 自動對焦發言者，可以有效清楚收錄 6 公尺外的聲音，同時將背景噪音降至最低，而 3,840 x 2,160 解析度的鏡頭會自動追蹤並對焦個別發言者。



* 產品效能可能因環境而不同。