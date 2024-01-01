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LG One:Quick Works

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LG One:Quick Works

55CT5WJ-B

LG One:Quick Works

(0)

設計獎得主

2021 年紅點獎

LG One:Quick Works，多合一視訊會議顯示螢幕

LG One:Quick Works，
多合一視訊會議顯示螢幕

使用 LG One:Quick Works 讓您在進行線上會議時更有效率且更具互動感。

多合一
視訊會議顯示螢幕
最大幅提升效率

多合一視訊會議顯示螢幕 最大幅提升效率

* 此頁的所有影像僅供示意。

多合一視訊會議解決方案

多合一視訊會議解決方案

設定視訊會議環境不再有壓力。此多合一解決方案具備內建 Windows PC、清晰的 4K UHD 鏡頭、麥克風、喇叭和數位白板。會議中體驗清晰的影像和聲音。
智慧自動對焦

智慧自動對焦

您無需移動，讓鏡頭和麥克風移向您。One:Quick Works 自動對焦發言者，可以有效清楚收錄 6 公尺外的聲音，同時將背景噪音降至最低，而 3,840 x 2,160 解析度的鏡頭會自動追蹤並對焦個別發言者。

* 產品效能可能因環境而不同。

預先安裝的視訊會議應用程式， LG One:Quick Remote Meeting

LG 的 One:Quick Remote Meeting 與 One:Quick Works 完美搭配，讓使用者可以共用各種格式的文件、執行即時互動式繪圖並自動偵測另一端發言者的身分。

預先安裝視訊會議應用程式，LG One:Quick Remote Meeting

輕鬆使用
會議 App Store

包括用於安裝視訊會議和協作應用程式的快捷方式，有助於提高使用者工作效率。真正的多合一視訊會議解決方案必須可以使用各種視訊會議應用程式。

輕鬆使用會議 App Store

* 奠基於 Windows 10 IoT 完美的擴充性

多點觸控和註釋

多點觸控和註釋

One:Quick Works 配備 In-cell 觸控功能，將 10 點多點觸控的概念化為現實。還可以透過電子郵件，方便傳送會議中建立的筆記、文字、繪圖和影像等文件。

* 隨附觸控筆 (1 ea.)
* 備註與繪圖需使用專用的應用程式（已預備 MS Whiteboard 應用程式）
錄音

錄音

無需獨立儲存會議記錄，只需記錄會議並透過電子郵件與與會者共用文件。

* 使用視訊會議應用程式時可能不允許錄音。
分割視圖實現多工功能

分割視圖
實現多工功能

與會議室中的成員同時共用文件並組織想法。
最佳化的使用者體驗

最佳化的使用者體驗

提供使用者方便使用的介面，從調整會議網路設定、螢幕分割乃至顯示設定。支援使用 One:Quick Works 啟動工具，快速輕鬆存取視訊會議應用程式。

* 在啟動工具新增和刪除應用程式將於 2022 年第一季提供。

最佳化的使用者體驗

雙向安裝

雙向安裝

可根據周圍環境和使用者的特定需求，調整安裝方式。可選擇牆壁安裝以最有效利用空間或使用 2 桿支架進行桌上安裝。

* 支架另售。

獲得
紅點設計獎

One:Quick Works 以其令人驚豔的獲獎設計，完美與其他工作空間融合。提供所有與會者實用工作空間的同時，還提升環境美感。

獲得紅點設計獎

通過 ENERGY STAR® 認證

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所有規格

面板

  • 螢幕尺寸（吋）

    55

  • 面板技術

    IPS

  • 背光類型

    邊緣

  • 長寬比

    16:9

  • 原始解析度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 更新率

    60Hz

  • 亮度

    450nit (Typ.)

  • 對比度

    1,000:1

  • 動態 CR

  • 色域

    NTSC 72%

  • 視角 (H x V)

    178º x 178º

  • 色彩深度（顏色數量）

    10.7 億個顏色

  • 反應時間

    9ms (G to G)

  • 表面處理（霧度）

    Haze 12%

  • 使用壽命

    50,000 小時（最小值）

  • 運作時間（小時 / 天）

    24/7

  • 縱向 / 橫向

    否 / 是

連接性

  • HDMI 輸入

    是（2 個）

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2/1.4

  • DP 輸入

    是 (USB Type C)

  • DVI-D 輸入

  • RGB 輸入

  • 音訊輸入

  • RS232C 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是（1 個）

  • 紅外線輸入

  • USB 輸入

    USB3.1 Type A（2 個）、USB Type C（1 個）

  • HDMI 輸出

  • DP 輸出

    是 (USB Type C)

  • 音訊輸出

  • 觸控 USB

  • 外接喇叭輸出

  • RS232C 輸出

  • RJ45(LAN) 輸出

機械規格

  • 邊框顏色

    Silver

  • 邊框寬度

    T/R/L/B : 57.2/26.2/26.2/28.9mm

  • 重量（頂部）

    26Kg

  • 重量（頂部 + 支架）

    26.6Kg

  • 包裝重量

    31Kg

  • 顯示器尺寸 (W x H x D)

    1265 x 769.5 x 61.8mm

  • 含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)

    1265 x 815 x 290mm

  • 紙箱尺寸 (W x H x D)

    1372 x 903 x 168mm (without Stand)

  • 把手

  • VESATM 標準安裝介面

    300 x 300 mm

功能 - 硬體

  • 溫度感應器

  • 自動亮度感應器

  • 像素感應器

  • 近距離感應器

  • 電流感應器

  • BLU 感應器

  • 濕度感應器

  • 加速度（陀螺儀）感應器

  • 電源指示燈

  • 本地按鍵操作

功能 - 軟體

  • 智慧節能

  • LAN 喚醒

  • HDMI-CEC

環境條件

  • 作業溫度

    0 °C to 40 °C

  • 作業濕度

    10 % to 80 %

電源

  • 供電

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內建電源

能源消耗

  • 典型值

    127W

  • 最大值

    245W

  • 智慧節能 (70%)

    30±10% (for HDMI1/2)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

音效

  • 喇叭（內建）

    是 (10W x 2)

認證

  • 安全性

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE

  • ERP / 能源星級

    YES / Energy Star 8.0

  • ePEAT（限美國）

OPS 相容性

  • OPS 類型相容

  • OPS 電源內建

軟體相容性

  • Connected Care

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

配件

  • 基本

    HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG

  • 選購

    2 pole Stand(ST-653TW)

特殊功能

  • 疊加觸控相容性

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜（朝上）

    不適用

  • 傾斜（朝下）

    不適用

  • 防護等級

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 陽光直射

    不適用

專用功能 - 觸控

  • 適用的觸控物件尺寸

    Ø8 mm

  • 反應時間（根據 Windows 10 電腦上的「小畫家」應用程式）

    35ms ↓

  • 精確度（典型值）

    3.5mm

  • 介面

    USB1.1

  • 防護玻璃厚度

    不適用

  • 防護玻璃透射

    不適用

  • 作業系統支援

    Windows 10 or higher

  • 多點觸控

    最多 10 點

專用功能 - ONE:QUICK

  • CPU

    AMD Ryzen Embedded V1605B

  • 記憶體 (RAM)

    8GB

  • 儲存空間

    128GB

  • 作業系統版本

    Windows 10 IOT Enterprise (Value)

  • 圖形

    AMD Radeon Vega

  • Wi-Fi

    802.11ac

  • 藍牙

    藍牙 5.0

  • 快捷列

  • Home Dashboard

  • 分割視圖_全 / 半

  • 分割視圖_客製模板

  • 拷貝

  • 螢幕截圖

  • 會議（語音）錄音

  • 檔案分享

  • 相容性 One:Quick 分享

  • One:Quick 遠端會議

  • 閱讀器模式（藍光）

  • 內建應用程式

    Chrome, Skype (Preloaded) MS Whiteboard (Download link)

  • 相機_解析度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 相機_視野 (FoV)

    120°

  • 相機_變焦 (ePTZ)

    4x Zoom

  • 相機_影片幀數

  • 麥克風_陣列

    10ea

  • 麥克風_波束成形

  • 麥克風_拾音範圍

    6m

  • 保固

    3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)

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