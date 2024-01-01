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LG One:Quick Works
設計獎得主
多合一
視訊會議顯示螢幕
最大幅提升效率
多合一視訊會議顯示螢幕 最大幅提升效率
* 此頁的所有影像僅供示意。
預先安裝的視訊會議應用程式， LG One:Quick Remote Meeting
預先安裝視訊會議應用程式，LG One:Quick Remote Meeting
輕鬆使用
會議 App Store
輕鬆使用會議 App Store
* 奠基於 Windows 10 IoT 完美的擴充性
* 在啟動工具新增和刪除應用程式將於 2022 年第一季提供。
獲得
紅點設計獎
獲得紅點設計獎
通過 ENERGY STAR® 認證
在 Digital Connect 探索更多陳列室
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
55
-
面板技術
IPS
-
背光類型
邊緣
-
長寬比
16:9
-
原始解析度
3840 x 2160 (UHD)
-
更新率
60Hz
-
亮度
450nit (Typ.)
-
對比度
1,000:1
-
動態 CR
否
-
色域
NTSC 72%
-
視角 (H x V)
178º x 178º
-
色彩深度（顏色數量）
10.7 億個顏色
-
反應時間
9ms (G to G)
-
表面處理（霧度）
Haze 12%
-
使用壽命
50,000 小時（最小值）
-
運作時間（小時 / 天）
24/7
-
縱向 / 橫向
否 / 是
連接性
-
HDMI 輸入
是（2 個）
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2/1.4
-
DP 輸入
是 (USB Type C)
-
DVI-D 輸入
否
-
RGB 輸入
否
-
音訊輸入
否
-
RS232C 輸入
否
-
RJ45(LAN) 輸入
是（1 個）
-
紅外線輸入
否
-
USB 輸入
USB3.1 Type A（2 個）、USB Type C（1 個）
-
HDMI 輸出
否
-
DP 輸出
是 (USB Type C)
-
音訊輸出
否
-
觸控 USB
否
-
外接喇叭輸出
否
-
RS232C 輸出
否
-
RJ45(LAN) 輸出
否
機械規格
-
邊框顏色
Silver
-
邊框寬度
T/R/L/B : 57.2/26.2/26.2/28.9mm
-
重量（頂部）
26Kg
-
重量（頂部 + 支架）
26.6Kg
-
包裝重量
31Kg
-
顯示器尺寸 (W x H x D)
1265 x 769.5 x 61.8mm
-
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
1265 x 815 x 290mm
-
紙箱尺寸 (W x H x D)
1372 x 903 x 168mm (without Stand)
-
把手
否
-
VESATM 標準安裝介面
300 x 300 mm
功能 - 硬體
-
溫度感應器
是
-
自動亮度感應器
是
-
像素感應器
否
-
近距離感應器
否
-
電流感應器
否
-
BLU 感應器
否
-
濕度感應器
否
-
加速度（陀螺儀）感應器
否
-
電源指示燈
否
-
本地按鍵操作
是
功能 - 軟體
-
智慧節能
是
-
LAN 喚醒
是
-
HDMI-CEC
是
環境條件
-
作業溫度
0 °C to 40 °C
-
作業濕度
10 % to 80 %
電源
-
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內建電源
能源消耗
-
典型值
127W
-
最大值
245W
-
智慧節能 (70%)
30±10% (for HDMI1/2)
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
音效
-
喇叭（內建）
是 (10W x 2)
認證
-
安全性
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "B" / CE
-
ERP / 能源星級
YES / Energy Star 8.0
-
ePEAT（限美國）
否
OPS 相容性
-
OPS 類型相容
否
-
OPS 電源內建
否
軟體相容性
-
Connected Care
否
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
配件
-
基本
HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG
-
選購
2 pole Stand(ST-653TW)
特殊功能
-
疊加觸控相容性
不適用
-
智能校準
不適用
-
傾斜（朝上）
不適用
-
傾斜（朝下）
不適用
-
防護等級
不適用
-
敷形塗層（電源板）
不適用
-
電源保護
不適用
-
陽光直射
不適用
專用功能 - 觸控
-
適用的觸控物件尺寸
Ø8 mm
-
反應時間（根據 Windows 10 電腦上的「小畫家」應用程式）
35ms ↓
-
精確度（典型值）
3.5mm
-
介面
USB1.1
-
防護玻璃厚度
不適用
-
防護玻璃透射
不適用
-
作業系統支援
Windows 10 or higher
-
多點觸控
最多 10 點
專用功能 - ONE:QUICK
-
CPU
AMD Ryzen Embedded V1605B
-
記憶體 (RAM)
8GB
-
儲存空間
128GB
-
作業系統版本
Windows 10 IOT Enterprise (Value)
-
圖形
AMD Radeon Vega
-
Wi-Fi
802.11ac
-
藍牙
藍牙 5.0
-
快捷列
是
-
Home Dashboard
否
-
分割視圖_全 / 半
是
-
分割視圖_客製模板
否
-
拷貝
否
-
螢幕截圖
是
-
會議（語音）錄音
是
-
檔案分享
是
-
相容性 One:Quick 分享
是
-
One:Quick 遠端會議
是
-
閱讀器模式（藍光）
是
-
內建應用程式
Chrome, Skype (Preloaded) MS Whiteboard (Download link)
-
相機_解析度
3840 x 2160 (UHD)
-
相機_視野 (FoV)
120°
-
相機_變焦 (ePTZ)
4x Zoom
-
相機_影片幀數
是
-
麥克風_陣列
10ea
-
麥克風_波束成形
是
-
麥克風_拾音範圍
6m
-
保固
3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)