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55'' 700 nits FHD 0.44mm 窄邊框電視牆

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55'' 700 nits FHD 0.44mm 窄邊框電視牆

55VSH7J-H

55'' 700 nits FHD 0.44mm 窄邊框電視牆

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* 0.44mm 窄邊框電視牆

購物中心的內外區域皆從 CCTV 控制室裡的一面大型電視牆進行監控。

* 此網頁的所有影像僅供示意。

突破技術限制的 0.44mm 窄邊框

前所未有的極薄邊框——0.44 mm 邊框和 0.88 mm 邊框間距——經過 Nemko* 的驗證，完全寫實地描繪內容，使其看起來如同實際的原始影像，而無任何失真。VSH7J 系列無縫組裝在大型電視牆螢幕上，為觀看者提供更沉浸式的體驗。

新聞台後方的螢幕牆是由一面邊框極薄的電視牆所組成的。

女人正看著安裝在樓上的螢幕。

更高的視角

大型螢幕通常位於稍微比人眼高度高的位置，因此對電視牆而言，一致的畫質變得有其必要。VSH7J 系列的觀賞角度夠廣，讓整個螢幕在高角度上也能展示一致的生動色彩，而無失真。

* 結果依據內部測試。實際測試結果可能因環境和測量設備而不同。

數個螢幕安裝在兩邊側牆和前牆上，提供更生動、更寬廣的視角。

寬廣視角

眾所周知 LG IPS 面板技術，得以更妥善控制液晶，讓您可從幾乎任何角度觀賞螢幕。無論觀眾位置，VSH7J 系列得以生動的色彩，抓住更多觀眾的注意力。
均勻度差的螢幕在邊框的角落投射出變暗的暈影，而 VSH7J 系列則能夠顯示平衡的色彩投射。

一致的色彩呈現

邊框邊界周圍如果均勻度差，角落看起來會比較暗，在大螢幕上視覺效果不佳。然而，VSH7J 系列增強了均勻度，即使在顯示螢幕的四個角落，也能在整個螢幕上提供生動一致的色彩。

* 螢幕上 13 個點的一致性。結果依據內部測試。實際測試結果可能因環境和測量設備而不同。

與 55SVH7F 系列相較，55VSH7J 系列的平鋪螢幕間的影像間隙更窄。這可提升顯示內容的觀賞體驗，因為其將間隙造成的視覺干擾降到最小。

影像間隙縮小

VSH7J 系列內建影像改善演算法，播放影片時自動調整靠近邊框的影像，在視覺上縮短顯示器間的間隙，達到完美的觀賞體驗。

*「55SVH7F 系列」指的是不包含影像改善演算法的顯示螢幕。

Smart Calibration 智能校正功能

與傳統的感應器校準方法相比，智能校準是一種可實現無差錯校準，且同時大幅減少時間和成本的解決方案。只要在遙控器上點擊一下，智能校準就會自動分析調整每個單一顯示螢幕內的顏色屬性差異，並校正相連的顯示螢幕之間的屬性差異，不需任何額外的手動顏色調整，即可在幾分鐘內完成，整個過程相當簡單。此外，您可設定自動定期進行校準，根據周圍環境調整亮度，讓您的顯示器總是擁有最佳的影像品質。

左邊有個人正在用感應器校準透過連接的筆電調整電視牆的顏色，梯子上有另一個人正在評估螢幕的誤差。相比之下，右邊的 LG 智能校準使用者則用遙控器輕鬆又方便地進行調整。

* 根據用戶的不同，智能校準後可以感覺到顏色的差異。 在這種情況下，建議手動調整顏色。

無眩光面板的清楚顯示

觀看者在明亮處觀看螢幕時，會因為不必要的光線反射而感到惱人。VSH7J 系列將霧度提升到 28%，提高可見性和文字可讀性，解決這個不便的問題。

55SVH7F 系列會受到強光的影響，使影像出現一層白色偏光。相比之下，55VSH7J 系列的螢幕在明亮的燈光下仍然能保持生動的色彩。

隨附的 SoC 和 webOS 智慧顯示器平台展現其同時執行多項工作的能力。

高效能和絕佳的擴充度

內建 SoC 和 webOS 智慧顯示器平台，讓 VSH7J系列可以一次執行多項工作，無透過需媒體播放器，就可同時流暢播放影片。且 webOS 支援 HTML5 網絡平台並提供 SDK（軟體開發工具套件），讓 SI 可以輕易的建置及優化其網路應用程式。

* SDK 可以透過以下連結下載。 (https://webossignage.developer.lge.com)

電視牆的一邊正在直播足球比賽，螢幕另一邊則利用 CSS 效果添加更多內容。

彈性內容製作

可透過 Web 應用程式同時播放四個不同的影片，並且用 CSS（階層樣式表）過渡效果將縮放或旋轉等各種動畫效果添加到內容中。亦可即時串流，提供彈性且多樣化的內容，不受限。

*支援的通訊協定：RTSP、RTP、HLS、UDP Multicast

使用直觀的 GUI 可同時完成多項作業。

直覺式功能表結構

功能表結構針對一般商業使用進行簡化設計，並將類似功能整併，採用更直覺的 GUI，方便使用者使用。如此一來使用者可以避免在探索需要的功能和管理顯示器時，誤觸其他設定。
選單螢幕包含橫向和縱向選擇。

縱向的專用 GUI

傳統 GUI（圖形使用者介面）是根據橫向的消費者電視之使用所設計的，因此 OSD（螢幕顯示）不太適合縱向模式的螢幕。然而，VSH7J 系列的 OSD 是由大字體和 9:16 的長選單所組成的，創造一個舒適又高效的商務環境。
透過 LAN 菊花鏈連接，同時管理多台顯示器。利用 HDMI 和 DisplayPort 的 UHD 菊花鏈可以輕鬆存取以調整 UHD 設定。

菊鏈能力

LAN菊鏈讓您可以控制和監控電視牆，並一次更新韌體。另外，透過使用HDMI和DisplayPort的UHD菊鏈連接，使用者無需DisplayPort MST或Matrox顯示卡便可輕鬆設定UHD電視牆。
LG 員工正使用雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 VSH7J 系列。

即時 LG ConnectedCare

使用 LG 服務提供的可選雲端服務解決方案 LG ConnectedCare*，可更輕鬆且更快速進行維護。遠端管理客戶工作場所顯示螢幕的狀態，以進行故障診斷和遠端控制服務，讓客戶業務穩定的進行。

* LG ConnectedCare 是 LG Signage365Care 旗下的品牌。指定地方有效。

列印

所有規格

面板

  • 螢幕尺寸（吋）

    55

  • 面板技術

    IPS

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    16:9

  • 原始解析度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 更新率

    60Hz

  • 亮度

    700nit (Typ.)

  • 對比度

    1,100:1

  • 動態 CR

    500,000:1

  • 色域

    NTSC 72%

  • 視角 (H x V)

    178º x 178º

  • 色彩深度（顏色數量）

    10.7 億個顏色

  • 反應時間

    8ms (G to G)

  • 表面處理（霧度）

    Haze 28%

  • 使用壽命

    60,000 小時（典型值）

  • 運作時間（小時 / 天）

    24/7

  • 縱向 / 橫向

    是 / 是

  • 透明度

    不適用

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

連接性

  • HDMI 輸入

    是（2 個）

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2

  • DP 輸入

    是 (HDCP 2.2)

  • DVI-D 輸入

    是 (HDCP 1.4)

  • RGB 輸入

  • 音訊輸入

  • RS232C 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是（1 個）

  • 紅外線輸入

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A（1 個）

  • HDMI 輸出

  • DP 輸出

  • 音訊輸出

  • 觸控 USB

  • 外接喇叭輸出

  • RS232C 輸出

  • RJ45(LAN) 輸出

  • 紅外線輸出

  • 菊花鏈

    輸入：HDMI、DP、DVI-D / 輸出：DP

機械規格

  • 邊框顏色

    Black

  • 邊框寬度

    Even bezel : 0.44mm

  • 重量（頂部）

    18.4Kg

  • 重量（頂部 + 支架）

    不適用

  • 包裝重量

    23.6Kg

  • 顯示器尺寸 (W x H x D)

    1210.51 x 681.22 x 86.5mm

  • 含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)

    不適用

  • 紙箱尺寸 (W x H x D)

    1353 x 855 x 263mm

  • 把手

  • VESATM 標準安裝介面

    600 x 400 mm

功能 - 硬體

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT（內建）

  • 溫度感應器

  • 自動亮度感應器

  • 像素感應器

  • 近距離感應器

  • 電流感應器

  • BLU 感應器

  • 濕度感應器

  • 加速度（陀螺儀）感應器

  • 電源指示燈

  • 本地按鍵操作

  • 風扇（內建）

功能 - 軟體

  • 作業系統版本 (webOS)

    webOS 4.1

  • 本地內容排程

  • 群組管理工具

  • USB 隨插即播

  • 故障轉移

  • 開機標誌圖片

  • 無訊號圖片

  • RS232C 同步

  • 本地網路同步

  • 背光同步

  • 子母畫面

  • 多重畫面

  • 螢幕共享

  • 影片標籤

    是（4 個影片標籤）

  • 透過網址播放

  • 螢幕旋轉

  • 外部輸入旋轉

  • 不間斷播放

  • 平鋪模式設定

  • 設定資料拷貝

  • SNMP

  • ISM 方法

  • 自動設定 ID

  • 狀態寄送

  • 控制管理器

  • Cisco 認證

  • Crestron Connected

  • 智慧節能

  • PM 模式

  • LAN 喚醒

  • 可上網

  • 藍牙信標

  • HDMI-CEC

  • SI 伺服器設定

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • 亮度補償

  • 灰階白平衡設定

  • 掃描反轉

環境條件

  • 作業溫度

    0 °C to 40 °C

  • 作業濕度

    10 % to 80 %

電源

  • 供電

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內建電源

能源消耗

  • 典型值

    210W

  • 最大值

    250W

  • BTU（英制熱量單位）

    717 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)

  • 智慧節能 (70%)

    110W

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

音效

  • 喇叭（內建）

認證

  • 安全性

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE / KC

  • ERP / 能源星級

    YES / Energy Star 8.0

  • ePEAT（限美國）

OPS 相容性

  • OPS 類型相容

    是（搭載）

  • OPS 電源內建

軟體相容性

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • SuperSign Cloud

  • Promota

  • 手機 CMS

  • Connected Care

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

配件

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

  • 選購

    OPS Kit(KT-OPSF)

特殊功能

  • 疊加觸控相容性

    不適用

  • 智能校準

  • 傾斜（朝上）

    不適用

  • 傾斜（朝下）

    不適用

  • 防護等級

    IP5X tested

  • 敷形塗層（電源板）

  • 電源保護

    不適用

  • 陽光直射

    不適用

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