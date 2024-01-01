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55'' 700 nits FHD 0.44mm 窄邊框電視牆
* 0.44mm 窄邊框電視牆
購物中心的內外區域皆從 CCTV 控制室裡的一面大型電視牆進行監控。
* 此網頁的所有影像僅供示意。
突破技術限制的 0.44mm 窄邊框
新聞台後方的螢幕牆是由一面邊框極薄的電視牆所組成的。
* 結果依據內部測試。實際測試結果可能因環境和測量設備而不同。
* 螢幕上 13 個點的一致性。結果依據內部測試。實際測試結果可能因環境和測量設備而不同。
*「55SVH7F 系列」指的是不包含影像改善演算法的顯示螢幕。
Smart Calibration 智能校正功能
左邊有個人正在用感應器校準透過連接的筆電調整電視牆的顏色，梯子上有另一個人正在評估螢幕的誤差。相比之下，右邊的 LG 智能校準使用者則用遙控器輕鬆又方便地進行調整。
* 根據用戶的不同，智能校準後可以感覺到顏色的差異。 在這種情況下，建議手動調整顏色。
無眩光面板的清楚顯示
55SVH7F 系列會受到強光的影響，使影像出現一層白色偏光。相比之下，55VSH7J 系列的螢幕在明亮的燈光下仍然能保持生動的色彩。
* SDK 可以透過以下連結下載。 (https://webossignage.developer.lge.com)
*支援的通訊協定：RTSP、RTP、HLS、UDP Multicast
* LG ConnectedCare 是 LG Signage365Care 旗下的品牌。指定地方有效。
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
55
-
面板技術
IPS
-
背光類型
直接
-
長寬比
16:9
-
原始解析度
1920 x 1080 (FHD)
-
更新率
60Hz
-
亮度
700nit (Typ.)
-
對比度
1,100:1
-
動態 CR
500,000:1
-
色域
NTSC 72%
-
視角 (H x V)
178º x 178º
-
色彩深度（顏色數量）
10.7 億個顏色
-
反應時間
8ms (G to G)
-
表面處理（霧度）
Haze 28%
-
使用壽命
60,000 小時（典型值）
-
運作時間（小時 / 天）
24/7
-
縱向 / 橫向
是 / 是
-
透明度
不適用
-
QWP（四分之一波片）
不適用
連接性
-
HDMI 輸入
是（2 個）
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2
-
DP 輸入
是 (HDCP 2.2)
-
DVI-D 輸入
是 (HDCP 1.4)
-
RGB 輸入
否
-
音訊輸入
是
-
RS232C 輸入
是
-
RJ45(LAN) 輸入
是（1 個）
-
紅外線輸入
是
-
USB 輸入
USB2.0 Type A（1 個）
-
HDMI 輸出
否
-
DP 輸出
是
-
音訊輸出
是
-
觸控 USB
否
-
外接喇叭輸出
否
-
RS232C 輸出
是
-
RJ45(LAN) 輸出
是
-
紅外線輸出
否
-
菊花鏈
輸入：HDMI、DP、DVI-D / 輸出：DP
機械規格
-
邊框顏色
Black
-
邊框寬度
Even bezel : 0.44mm
-
重量（頂部）
18.4Kg
-
重量（頂部 + 支架）
不適用
-
包裝重量
23.6Kg
-
顯示器尺寸 (W x H x D)
1210.51 x 681.22 x 86.5mm
-
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
不適用
-
紙箱尺寸 (W x H x D)
1353 x 855 x 263mm
-
把手
是
-
VESATM 標準安裝介面
600 x 400 mm
功能 - 硬體
-
內部記憶體 (eMMC)
8GB
-
Wi-Fi/BT（內建）
否
-
溫度感應器
是
-
自動亮度感應器
否
-
像素感應器
否
-
近距離感應器
否
-
電流感應器
否
-
BLU 感應器
是
-
濕度感應器
否
-
加速度（陀螺儀）感應器
是
-
電源指示燈
否
-
本地按鍵操作
是
-
風扇（內建）
否
功能 - 軟體
-
作業系統版本 (webOS)
webOS 4.1
-
本地內容排程
是
-
群組管理工具
是
-
USB 隨插即播
是
-
故障轉移
是
-
開機標誌圖片
否
-
無訊號圖片
是
-
RS232C 同步
是
-
本地網路同步
是
-
背光同步
否
-
子母畫面
否
-
多重畫面
否
-
螢幕共享
否
-
影片標籤
是（4 個影片標籤）
-
透過網址播放
是
-
螢幕旋轉
是
-
外部輸入旋轉
是
-
不間斷播放
是
-
平鋪模式設定
是
-
設定資料拷貝
是
-
SNMP
是
-
ISM 方法
是
-
自動設定 ID
是
-
狀態寄送
是
-
控制管理器
是
-
Cisco 認證
否
-
Crestron Connected
是
-
智慧節能
是
-
PM 模式
是
-
LAN 喚醒
是
-
可上網
是
-
藍牙信標
否
-
HDMI-CEC
是
-
SI 伺服器設定
是
-
webRTC
是
-
Pro:Idiom
是
-
亮度補償
否
-
灰階白平衡設定
是
-
掃描反轉
是
環境條件
-
作業溫度
0 °C to 40 °C
-
作業濕度
10 % to 80 %
電源
-
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內建電源
能源消耗
-
典型值
210W
-
最大值
250W
-
BTU（英制熱量單位）
717 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)
-
智慧節能 (70%)
110W
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
音效
-
喇叭（內建）
否
認證
-
安全性
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "B" / CE / KC
-
ERP / 能源星級
YES / Energy Star 8.0
-
ePEAT（限美國）
否
OPS 相容性
-
OPS 類型相容
是（搭載）
-
OPS 電源內建
否
軟體相容性
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
是
-
SuperSign Cloud
否
-
Promota
否
-
手機 CMS
否
-
Connected Care
是
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
配件
-
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual
-
選購
OPS Kit(KT-OPSF)
特殊功能
-
疊加觸控相容性
不適用
-
智能校準
是
-
傾斜（朝上）
不適用
-
傾斜（朝下）
不適用
-
防護等級
IP5X tested
-
敷形塗層（電源板）
是
-
電源保護
不適用
-
陽光直射
不適用