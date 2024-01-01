55'' 700 nits FHD 0.44mm 窄邊框電視牆

與傳統的感應器校準方法相比，智能校準是一種可實現無差錯校準，且同時大幅減少時間和成本的解決方案。只要在遙控器上點擊一下，智能校準就會自動分析調整每個單一顯示螢幕內的顏色屬性差異，並校正相連的顯示螢幕之間的屬性差異，不需任何額外的手動顏色調整，即可在幾分鐘內完成，整個過程相當簡單。此外，您可設定自動定期進行校準，根據周圍環境調整亮度，讓您的顯示器總是擁有最佳的影像品質。