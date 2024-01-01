We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
使用者友善的智慧商用顯示器平台
使用者友善的
智慧商用顯示器平台
WP601 webOS 機上盒搭載用戶友好的 LG 智慧顯示器平台 webOS 6.0，可連接到現有的 LG 數位顯示器，並可升級，不受原始平台的限制。它可以同時執行多項任務，同時提供流暢的內容播放，並透過直覺的選單和便利的功能提供卓越的使用者體驗。
WP601 與 LG 數位顯示器相連，可執行多項功能。
*此頁面的所有圖片僅供說明之用，圖片內的產品可能與實際產品不同。
webOS 6.0 智慧商用顯示器平台
WP601 可適用於任何類型的 LG 數位顯示器。 webOS 作業系統提供使用者友善的功能，並配有商務應用程式所需的專用選單。使用者可以輕鬆管理和分發內容，或同時為多個顯示器開發 Web 的應用程式。此外，WP601 還擴展了其控制顯示器的多功能性。
此圖片顯示 WP601 將 LG 數位顯示器的 webOS（舊版）和非 webOS 升級至 webOS 6.0 智慧型顯示器平台。這樣，使用者可以輕鬆管理和分發網頁型應用程式。
支援超高清影片播放
WP601 支援超高清 (Ultra HD) 高清影片播放，色彩和細節生動逼真，清晰度是 FHD 的四倍。只需一個 webOS 盒子即可享受如此卓越的畫質。
顯示器控制能力
除了內容管理之外，WP601 的控制命令還可以透過 RS-232C 線連接發送至 LG 數位顯示器。使用者可靈活設定功率、亮度或音量等顯示參數，以達到最佳運作效果。
一體化主選單
WP601 提供標示專用主選單，一目了然地顯示標示操作相關的關鍵資訊。儀錶板顯示裝置狀態，內容管理選單以及快速設定的捷徑，大大提升了使用者的便利性。
內建內容管理方案
嵌入式內容管理系統 (CMS) 允許使用者使用內部/外部資源編輯內容，並設定播放清單以按所需時間播放。使用者可以透過直覺的圖形使用者介面 (GUI)，使用從遙控器到筆記型電腦的各種輸入設備，輕鬆瀏覽和管理內容。
多影片標籤功能
使用多影片標籤功能可以同時播放多個不同的影片。當需要透過 Web 應用程式同時交付各種內容時，這為您提供了極大的靈活性，可以組織和部署內容。
多螢幕顯示 PBP/PIP
PBP(Picture-By-Picture) 功能可在單一顯示器上顯示多達 4 個輸入來源， PIP(Picture-In-Picture) 功能則支援同時播放主螢幕和子螢幕，並支援多種佈局。這為每個內容來源分配空間提供了極大的靈活性。
與 LG SuperSign 解決方案相容
LG SuperSign 是一款全面且不可或缺的軟體解決方案，可整合管理 LG 數位顯示器。透過 SuperSign，內容建立和分發變得直觀，集中監控和控制也變得簡單，從而幫助您的企業節省時間，並在不同地點高效運作。
即時 LG ConnectedCare
LG ConnectedCare 服務（LG 提供的雲端服務解決方案）可輕鬆快速地進行維護。此服務可遠端管理客戶工作場所的顯示器狀態，進行故障診斷和遠端控制服務，從而確保客戶業務的穩定運作。
所有規格
連接性
HDMI 輸入
是(2), HDCP2.2 / HDCP1.4
DP 輸入
是(1), HDCP2.2 / HDCP1.3
DVI-D 輸入
否
RGB 輸入
否
音訊輸入
否
RS232C 輸入
是(1), Phone-jack
RJ45(LAN) 輸入
是(1)
紅外線輸入
是(1), Phone-jack
USB 輸入
USB2.0 Type A(2)
HDMI 輸出
是(1), FHD or UHD(4k,30) or UHD(4k,60)
DP 輸出
是(1), SST, DaisyChain Only (input : DP)
音訊輸出
否
外接喇叭輸出
否
RS232C 輸出
是(1, phone jack)
RJ45(LAN) 輸出
否
紅外線輸出
否
菊花鏈
是(Input DP / Output DP)
機械規格
邊框顏色
Black
邊框寬度
否
重量（頂部）
0.87kg
重量（頂部 + 支架）
否
包裝重量
1.77kg
顯示器尺寸 (W x H x D)
258.0mm x 36.5mm x 186.0mm
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
否
紙箱尺寸 (W x H x D)
359.0mm x 124.0mm x 314.0mm
把手
否
VESATM 標準安裝介面
否
功能 - 硬體
內部記憶體 (eMMC)
16GB
Wi-Fi/BT（內建）
是
溫度感應器
是
自動亮度感應器
否
電源指示燈
是
本地按鍵操作
是
風扇（內建）
否
功能 - 軟體
作業系統版本 (webOS)
webOS6.0
本地內容排程
是
群組管理工具
是
USB 隨插即播
是
故障轉移
是
開機標誌圖片
否
無訊號圖片
是
RS232C 同步
否
本地網路同步
是
背光同步
否
子母畫面
是
多重畫面
是(4)
螢幕共享
是
影片標籤
是(4)
透過網址播放
是
螢幕旋轉
是
外部輸入旋轉
是
不間斷播放
是
平鋪模式設定
是 (Max. 15x15)
設定資料拷貝
是 (RS-232C, Network, USB)
SNMP
是
ISM 方法
是
自動設定 ID
否
狀態寄送
是
控制管理器
是
Cisco 認證
否
Crestron Connected
否
智慧節能
否
PM 模式
否
LAN 喚醒
是
可上網
是
藍牙信標
是
HDMI-CEC
HDMI_In(是), HDMI_Out(是, Power on/off only)
SI 伺服器設定
是
webRTC
是
Pro:Idiom
是
亮度補償
否
灰階白平衡設定
否
掃描反轉
否
環境條件
作業溫度
0 °C to 40 °C
作業濕度
10 % to 80 %
電源
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
電源類型
Built-In Power
能源消耗
典型值
23W
最大值
27W
BTU（英制熱量單位）
78.48 BTU/Hr(Typ.), 92.13 BTU/Hr(Max)
智慧節能 (70%)
否
DPM
1.0W@WOL Off
關機
0.5W
音效
喇叭（內建）
否
認證
安全性
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE Class "A"
ERP / 能源星級
否 / 否
ePEAT（限美國）
否
軟體相容性
SuperSign CMS
是
SuperSign Control+
是
SuperSign WB
是
SuperSign Cloud
是
Promota
是
手機 CMS
是
Connected Care
是
語言
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
配件
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, IR Cable, Ferrite Core
選購
否