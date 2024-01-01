使用者友善的智慧商用顯示器平台

WP601 webOS 機上盒搭載用戶友好的 LG 智慧顯示器平台 webOS 6.0，可連接到現有的 LG 數位顯示器，並可升級，不受原始平台的限制。它可以同時執行多項任務，同時提供流暢的內容播放，並透過直覺的選單和便利的功能提供卓越的使用者體驗。