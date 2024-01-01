We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG All-in-One LED 顯示器搭載 WebOS
*本資料表中的所有圖片僅供參考，實際產品可能與圖片有所不同。
**底座配件因型號而異，需另行購買。.
一體式 LED 顯示器，內建揚聲器
體驗 LG All-in-One LED ：LAPA 系列的便捷！擁有驚豔的 136 吋大屏幕，這個一體化解決方案包含嵌入式控制器和內建揚聲器，讓安裝變得輕而易舉。打破了 LED 顯示器安裝難度大、繁瑣複雜的刻板印象，無需額外的控制器連接或模組配置。
簡易安裝
LED 一體式顯示器的安裝過程非常簡單。首先，將箱體固定好（LAPA 系列為三個箱體）。接著，將每個 LED 顯示模組安裝到箱體上，最後插入電源線。這種簡單的安裝方式節省了時間和人力，使得用戶可以輕鬆管理 LED 顯示器。
*安裝過程中還需要額外固定螺絲或安裝壁掛/配件。
簡單的電源連接
LAPA 系列採用雙 AC 電纜設計，簡化了電源連接，並確保安裝過程整潔清爽。
快速維護
若 LED 模組或系統板發生故障，維修可從前方進行。使用隨附的磁性工具，LED 模組可以輕鬆拆卸並快速更換，無需重新接線。
多功能安裝配件
本產品配備必要的組件，包括橫向壁掛支架和安裝工具。為了更便利，我們也提供專用支架供您選擇，讓您根據安裝需求輕鬆定位螢幕。此外，LAPA 系列可無縫並排排列，形成 1 × N 的配置，最多可容納 10 個螢幕，以滿足您的特定安裝場地和用途。
*底座配件因型號而異，需另行購買。
即時 LG ConnectedCare
LG ConnectedCare* 服務（LG 提供的雲端服務解決方案）讓維護變得輕鬆快速。本服務可遠端管理客戶工作場所的顯示器狀態，進行故障診斷及遠端控制服務，進而保障客戶業務的穩定營運。
*LG ConnectedCare 服務的可用性因區域而異。
高效的 SoC 與 webOS
內建四核心 SoC 可同時執行多項任務，無需媒體播放器即可流暢播放內容。此外，LG webOS 智慧標誌平台提供直覺的圖形使用者介面 (GUI) 和便利的應用程式開發工具。
*webOS Signage 開發者網站（https://webossignage.developer.lge.com）提供 SDK 工具和開發文檔，幫助開發者創建 LG 數位顯示器應用程式。該網站僅對合作夥伴開放。
與 AV 控制系統相容
LAPA 系列支援 Crestron Connected®*，與專業 AV 控制系統具有高度相容性，實現無縫集成和自動化控制**，從而提升業務管理效率。
*為了實現 Crestron Connected® 相容性，需要從顯示屏進行初始設置。
**需要網路。
***Crestron Connected® 需要單獨購買。
辦公室會議模式
在辦公室會議模式下，您可以輕鬆配置會議室細節，如房間編號。還包括一些便利功能，如自動輸入切換、簡報計時器，以及可調整的設置，例如自動亮度和顯示模式。
*用戶可以在顯示屏的 EZ 設置菜單中啟用辦公室會議模式。
無線螢幕分享
LAPA 系列支援 LG One:Quick Share*，一款無線螢幕共享解決方案。用戶只需按下按鈕並通過內建 Wi-Fi**，即可輕鬆將個人電腦螢幕共享到顯示屏上；此外，還可以調整已連接顯示屏的基本設置（如音量、顯示模式、自動亮度等），無需遙控器。
*LG One:Quick Share需單獨購買。
**用戶需要在顯示器的網絡菜單中啟用 SoftAP 設置。
火焰蔓延保護
LAPA 系列已符合 BS476 Part7 Class 1 等級標準，證明其符合防火擴散標準。其卓越的防火性能有助於提高安裝現場的安全性。
*LAPA 系列根據 BS476 Part7:1997 (R2016) 程序進行了 1.5 分鐘火焰擴散測試及最終火焰擴散測試，並由 TUV SUD 認證與測試（中國）有限公司於 2024 年 12 月進行驗證，符合 Class 1 (165+25mm) 標準要求。（技術報告號：68.189.24.0712.01）。
**實際結果或性能可能會根據使用環境有所不同。
支援 5,000 米海拔運作
LAPA 系列專為高達 5,000 米的海拔高度設計。為支援這一能力，電源板上的原始電源單元（PSU）已更換為一款針對高海拔性能優化的新電源單元。
*實際結果或性能可能會根據使用環境有所不同。
所有規格
資訊
型號名稱
LAPA163-GF.ATTQ
物理參數
像素配置
Single SMD
像素間距 (mm)
1.88
模組解析度 (WxH)
160*90
模組尺寸（WxH，mm）
300*168.75
物理像素密度（像素/㎡）
284,444
箱體平坦度 (mm)
±0.15
箱體材質
Aluminum
服務進入點
Front
單一螢幕模組數 (WxH)
12x12 (Total 144)
螢幕解析度 (WxH)
1,920x1,080
螢幕尺寸（W x H x D，mm，含邊框）
3,605 X 2,030 X 29.95
(Thickest 59.5)
螢幕表面積 (㎡)
7.29
螢幕重量
155
光學規格
最大亮度（校準後，nit）
Typ. 500
色溫 (K)
3,200~9,300
視角（橫向）
150
視角（縱向）
150
亮度均勻度
0.98
色彩均勻度
±0.015Cx,Cy
對比度
3,000:1
處理深度（位元）
16
電氣 規格
耗能（W/機櫃，最大值）
2000
耗能（W/機櫃，平均值）
751
耗能（W/㎡，最大值）
275
散熱（BTU/h/機櫃，最大值）
6825
散熱（BTU/h/機櫃，平均值）
2560
散熱（BTU/h/㎡，最大值）
939
供電 (V)
100 to 240
幀率 (Hz)
50 / 60
更新率 (Hz)
3840
運作 規格
作業溫度 (℃)
0℃ to +40℃
作業濕度
10~90%RH
IP 等級正面
IP30
IP 等級背面
IP30
LED 使用壽命（半亮度）
100,000
標準
認證
CE,FCC,ETL,CB,CE-RED,BS476: Part7 Class 1
EN13501-1 (Class B-s1,d0)
EMC Class A
環境
環境
RoHS, REACH
控制器
控制器
Embedded(webOS)
90 度切角
90 度切角
否
喇叭
喇叭
Built-in(9W+9W)
I/O 連接埠
I/O 連接埠
HDMI(3), DP(1), USB, LAN,
RS232C In/Out, IR,
Digital Audio Out (1, SPDIF Optical)
