LG All-in-One LED 顯示器搭載 WebOS

在辦公室會議模式下，您可以輕鬆配置會議室細節，如房間編號。還包括一些便利功能，如自動輸入切換、簡報計時器，以及可調整的設置，例如自動亮度和顯示模式。

*用戶可以在顯示屏的 EZ 設置菜單中啟用辦公室會議模式。