About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG All-in-One LED 顯示器搭載 WebOS

LG All-in-One LED 顯示器搭載 WebOS

LG All-in-One LED 顯示器搭載 WebOS

LAPA163-GF
填充影像的正面
前視圖
-45 度側視圖
-90 度側視圖
+45 度側視圖
+90 度側視圖
後視圖
-45 度後視圖
+45 度後視圖
俯視圖
仰視圖
填充影像的正面
前視圖
-45 度側視圖
-90 度側視圖
+45 度側視圖
+90 度側視圖
後視圖
-45 度後視圖
+45 度後視圖
俯視圖
仰視圖

主要功能

  • 尺寸: 163"
  • 像素間距: 1.88 mm
  • 亮度: 500 nit (Max., after calibration)
  • 螢幕解析度: 1,920 × 1,080
更多

LG All-in-One LED 顯示器
搭載 WebOS

會議廳牆壁上安裝了寬闊的顯示器，巨型屏幕上清晰奪目地展示著簡報內容。

會議廳牆壁上安裝了寬闊的顯示器，巨型屏幕上清晰奪目地展示著簡報內容。

*本資料表中的所有圖片僅供參考，實際產品可能與圖片有所不同。 

**底座配件因型號而異，需另行購買。.

一體式 LED 顯示器，內建揚聲器 

體驗 LG All-in-One LED ：LAPA 系列的便捷！擁有驚豔的 136 吋大屏幕，這個一體化解決方案包含嵌入式控制器和內建揚聲器，讓安裝變得輕而易舉。打破了 LED 顯示器安裝難度大、繁瑣複雜的刻板印象，無需額外的控制器連接或模組配置。

巨大的 LAPA 螢幕安裝在零售商店的牆上，顯示著含有產品的講稿，同時聲音從內置喇叭中發出。

巨大的 LAPA 螢幕安裝在零售商店的牆上，顯示著含有產品的講稿，同時聲音從內置喇叭中發出。

簡易安裝

LED 一體式顯示器的安裝過程非常簡單。首先，將箱體固定好（LAPA 系列為三個箱體）。接著，將每個 LED 顯示模組安裝到箱體上，最後插入電源線。這種簡單的安裝方式節省了時間和人力，使得用戶可以輕鬆管理 LED 顯示器。

一共有三張圖片，分別代表三個步驟，說明如何固定三個機架、將 LED 模組連接到箱體上並連接電源線。

一共有三張圖片，分別代表三個步驟，說明如何固定三個機架、將 LED 模組連接到箱體上並連接電源線。

*安裝過程中還需要額外固定螺絲或安裝壁掛/配件。

簡單的電源連接 

LAPA 系列採用雙 AC 電纜設計，簡化了電源連接，並確保安裝過程整潔清爽。

快速維護 

若 LED 模組或系統板發生故障，維修可從前方進行。使用隨附的磁性工具，LED 模組可以輕鬆拆卸並快速更換，無需重新接線。

多功能安裝配件 

本產品配備必要的組件，包括橫向壁掛支架和安裝工具。為了更便利，我們也提供專用支架供您選擇，讓您根據安裝需求輕鬆定位螢幕。此外，LAPA 系列可無縫並排排列，形成 1 × N 的配置，最多可容納 10 個螢幕，以滿足您的特定安裝場地和用途。

三張不同的圖片展示 LAPA 系列的不同安裝方法，一種使用橫向壁掛支架安裝在牆上，一種使用專用腳架，還有一種是兩個顯示器並排安裝呈現多屏幕設置。

三張不同的圖片展示 LAPA 系列的不同安裝方法，一種使用橫向壁掛支架安裝在牆上，一種使用專用腳架，還有一種是兩個顯示器並排安裝呈現多屏幕設置。

*底座配件因型號而異，需另行購買。

即時 LG ConnectedCare 

LG ConnectedCare* 服務（LG 提供的雲端服務解決方案）讓維護變得輕鬆快速。本服務可遠端管理客戶工作場所的顯示器狀態，進行故障診斷及遠端控制服務，進而保障客戶業務的穩定營運。

一位 LG 員工正使用稱為 LG ConnectedCare 的雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 LAPA LED 顯示器。

一位 LG 員工正使用稱為 LG ConnectedCare 的雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 LAPA LED 顯示器。

*LG ConnectedCare 服務的可用性因區域而異。

高效的 SoC 與 webOS

內建四核心 SoC 可同時執行多項任務，無需媒體播放器即可流暢播放內容。此外，LG webOS 智慧標誌平台提供直覺的圖形使用者介面 (GUI) 和便利的應用程式開發工具。

透過 LG webOS 智能平台，可同時執行多項工作。

透過 LG webOS 智能平台，可同時執行多項工作。

*webOS Signage 開發者網站（https://webossignage.developer.lge.com）提供 SDK 工具和開發文檔，幫助開發者創建 LG 數位顯示器應用程式。該網站僅對合作夥伴開放。

與 AV 控制系統相容

LAPA 系列支援 Crestron Connected®*，與專業 AV 控制系統具有高度相容性，實現無縫集成和自動化控制**，從而提升業務管理效率。

 

*為了實現 Crestron Connected® 相容性，需要從顯示屏進行初始設置。

**需要網路。

***Crestron Connected® 需要單獨購買。

會議室中有一個 LAPA 螢幕和 AV 控制系統，協助用戶控制顯示器。

辦公室會議模式 

在辦公室會議模式下，您可以輕鬆配置會議室細節，如房間編號。還包括一些便利功能，如自動輸入切換、簡報計時器，以及可調整的設置，例如自動亮度和顯示模式。

 

*用戶可以在顯示屏的 EZ 設置菜單中啟用辦公室會議模式。

無線螢幕分享

LAPA 系列支援 LG One:Quick Share*，一款無線螢幕共享解決方案。用戶只需按下按鈕並通過內建 Wi-Fi**，即可輕鬆將個人電腦螢幕共享到顯示屏上；此外，還可以調整已連接顯示屏的基本設置（如音量、顯示模式、自動亮度等），無需遙控器。

 

*LG One:Quick Share需單獨購買。 

**用戶需要在顯示器的網絡菜單中啟用 SoftAP 設置。

圖片顯示人們透過將 USB 加密工具連接到筆記型電腦來開會，然後透過牆上的 LAPA 系列共享屏幕。

火焰蔓延保護 

LAPA 系列已符合 BS476 Part7 Class 1 等級標準，證明其符合防火擴散標準。其卓越的防火性能有助於提高安裝現場的安全性。

 

*LAPA 系列根據 BS476 Part7:1997 (R2016) 程序進行了 1.5 分鐘火焰擴散測試及最終火焰擴散測試，並由 TUV SUD 認證與測試（中國）有限公司於 2024 年 12 月進行驗證，符合 Class 1 (165+25mm) 標準要求。（技術報告號：68.189.24.0712.01）。 

 

**實際結果或性能可能會根據使用環境有所不同。

LAPA 系列採用防火設計。

支援 5,000 米海拔運作

LAPA 系列專為高達 5,000 米的海拔高度設計。為支援這一能力，電源板上的原始電源單元（PSU）已更換為一款針對高海拔性能優化的新電源單元。

LAPA 在海拔高達 5,000 公尺的地方流暢運作。

LAPA 在海拔高達 5,000 公尺的地方流暢運作。

*實際結果或性能可能會根據使用環境有所不同。

列印

所有規格

資訊

  • 型號名稱

    LAPA163-GF.ATTQ

物理參數

  • 像素配置

    Single SMD

  • 像素間距 (mm)

    1.88

  • 模組解析度 (WxH)

    160*90

  • 模組尺寸（WxH，mm）

    300*168.75

  • 物理像素密度（像素/㎡）

    284,444

  • 箱體平坦度 (mm)

    ±0.15

  • 箱體材質

    Aluminum

  • 服務進入點

    Front

  • 單一螢幕模組數 (WxH)

    12x12 (Total 144)

  • 螢幕解析度 (WxH)

    1,920x1,080

  • 螢幕尺寸（W x H x D，mm，含邊框）

    3,605 X 2,030 X 29.95
    (Thickest 59.5)

  • 螢幕表面積 (㎡)

    7.29

  • 螢幕重量

    155

光學規格

  • 最大亮度（校準後，nit）

    Typ. 500

  • 色溫 (K)

    3,200~9,300

  • 視角（橫向）

    150

  • 視角（縱向）

    150

  • 亮度均勻度

    0.98

  • 色彩均勻度

    ±0.015Cx,Cy

  • 對比度

    3,000:1

  • 處理深度（位元）

    16

電氣 規格

  • 耗能（W/機櫃，最大值）

    2000

  • 耗能（W/機櫃，平均值）

    751

  • 耗能（W/㎡，最大值）

    275

  • 散熱（BTU/h/機櫃，最大值）

    6825

  • 散熱（BTU/h/機櫃，平均值）

    2560

  • 散熱（BTU/h/㎡，最大值）

    939

  • 供電 (V)

    100 to 240

  • 幀率 (Hz)

    50 / 60

  • 更新率 (Hz)

    3840

運作 規格

  • 作業溫度 (℃)

    0℃ to +40℃

  • 作業濕度

    10~90%RH

  • IP 等級正面

    IP30

  • IP 等級背面

    IP30

  • LED 使用壽命（半亮度）

    100,000

標準

  • 認證

    CE,FCC,ETL,CB,CE-RED,BS476: Part7 Class 1
    EN13501-1 (Class B-s1,d0)
    EMC Class A

環境

  • 環境

    RoHS, REACH

控制器

  • 控制器

    Embedded(webOS)

90 度切角

  • 90 度切角

喇叭

  • 喇叭

    Built-in(9W+9W)

I/O 連接埠

  • I/O 連接埠

    HDMI(3), DP(1), USB, LAN,
    RS232C In/Out, IR,
    Digital Audio Out (1, SPDIF Optical)

如需獲得得更多技術文件和資訊，請瀏覽 LG B2B 商業合作夥伴專區