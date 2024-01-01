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極致纖薄 Micro LED
極致纖薄 Micro LED
極致纖薄 Micro LED
*此頁面的所有圖像僅供參考。
極致輕薄，靈活無限制
LMEA 系列箱體採用極致輕薄設計，厚度僅為 30 公釐，重量只有 3.9 公斤。輕巧結構可靈活安裝在各種環境中。
LMEA 系列箱體採用纖薄輕盈的結構設計。
大模組設計，安裝更簡易
一般產品需要 6 到 8 個模組才能組成一個箱體，而 LMEA 系列採用更大的模組設計，每個箱體只需使用 4 個模組。這種設計可大幅縮短安裝時間，並減少單元之間的間隙，讓螢幕更為平整。
LMEA 系列箱體由四個模組組成。
顔色如願精準呈現
LMEA 系列採用 COB LED 技術，能精準還原色彩，不論顯示任何內容，
都能維持流暢的動態效果與穩定一致的畫質。
波光粼粼的水面反射繽紛的光芒，每種顏色都明亮生動。
HDR 技術，更鮮明生動
LMEA 系列支援採用 HDR10 和 HDR10 Pro* 規格的內容，並配備 20,000:1 深邃對比，
亮部於暗部的細節都清晰畢現。
明亮且繽紛的傳統韓國圖案在啟用 HDR 的螢幕上的顯示效果比在關閉 HDR 的螢幕上的顯示效果更為生動明艷。
*HDR10 Pro 是 LG 自家的 HDR 解決方案，可使用增強動態色調映射處理 HDR 訊號。
COB LED 技術，省電又耐用
LMEA 系列採用 COB LED 技術，與採用 SMD 技術的型號相比，耗電量可減少達 50%。此外，COB 結構產生的熱量較少，能提供更穩定的效能和更長的使用壽命。
LMEA 系列具備更低電源消耗，實現更高能源效益。
*根據內部測試，LMEA012 的功耗為 272 W/m²，而 LSCC012 為 553 W/m²；實際表現可能因設定、使用方式與環境而有所不同。
與 LG 軟體解決方案相容
當與 LG 的 CVHA 系統控制器連接時，LMEA 系列與 LG 的軟體解決方案（包括 LG SuperSign 內容管理系統、LG LED Assistant 和 LG ConnectedCare）相容，幫助客戶順利運營他們的業務。
LG 員工正使用雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 LMEA 系列。搭配 webOS 的系統控制器可讓 LMEA 系列相容於 LG 軟體解決方案。
*LG ConnectedCare 服務和 LG SuperSign 內容管理系統的提供依區域而異，且需要單獨購買。請聯繫你所在區域的 LG 銷售代表以獲取更多詳細資訊。
**LG ConnectedCare 可監控的項目：LG webOS 系統控制器（溫度、訊號狀態、FPGA 版本、乙太網路連接狀態）、接收卡（溫度、LED 電源）
所有規格
環境
環境
RoHS, REACH
資訊
型號名稱
LMEA012BANH.ATTQ
物理參數
像素配置
COB Micro
像素間距 (mm)
1.25
模組解析度 (WxH)
240x135
模組尺寸（WxH，mm）
300x168.75
單一模組重量 (kg)
0.27
單一箱體模組數 (WxH)
2x2
箱體解析度 (WxH)
480x270
箱體尺寸（W x H x D，mm）
600x337.5x30
箱體表面積 (㎡)
0.2
箱體重量（kg/台）
4.2
每平方公尺重量 (kg/㎡)
20.74
物理像素密度（像素/㎡）
640,000
箱體平坦度 (mm)
±0.2
箱體材質
Die-casting Aluminum
服務進入點
Front
光學規格
最大亮度（校準後，nit）
Typ. 600
色溫 (K)
3200-9300K(default:6500K)
視角（橫向）
160
視角（縱向）
160
亮度均勻度
0.97
色彩均勻度
±0.003Cx,Cy
對比度
20,000:1
處理深度（位元）
22 (HDR10, HDR10 Pro)
電氣 規格
耗能（W/機櫃，最大值）
55
耗能（W/機櫃，平均值）
18
耗能（W/㎡，最大值）
272
散熱（BTU/h/機櫃，最大值）
188
散熱（BTU/h/機櫃，平均值）
62
散熱（BTU/h/㎡，最大值）
928
供電 (V)
100 to 240
幀率 (Hz)
50 / 60
更新率 (Hz)
3,840
運作 規格
作業溫度 (℃)
-10℃ to +40℃
作業濕度
10~80%RH
IP 等級正面
IP50
IP 等級背面
IP20
LED 使用壽命（半亮度）
100,000
標準
認證
CE, FCC, ETL, EMC Class A, BS476 Part7 Class1
控制器
控制器
CVHA
90 度切角
90 度切角
否
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