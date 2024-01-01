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極致纖薄 Micro LED

極致纖薄 Micro LED

極致纖薄 Micro LED

LMEA012BANH
LMEA012BANH 填充影像的前視圖
LMEA012BANH 前視圖
LMEA012BANH -45 度側視圖
LMEA012BANH -90 度側視圖
LMEA012BANH +45 度側視圖
LMEA012BANH +90 度側視圖
LMEA012BANH 後視圖
LMEA012BANH -45 度後視圖
LMEA012BANH +45 度後視圖
LMEA012BANH 俯視圖
LMEA012BANH 填充影像的前視圖
LMEA012BANH 前視圖
LMEA012BANH -45 度側視圖
LMEA012BANH -90 度側視圖
LMEA012BANH +45 度側視圖
LMEA012BANH +90 度側視圖
LMEA012BANH 後視圖
LMEA012BANH -45 度後視圖
LMEA012BANH +45 度後視圖
LMEA012BANH 俯視圖

主要功能

  • 像素間距：1.25 mm
  • 亮度：600 nits
  • IP 等級：IP50 / IP20（前 / 後）
  • 極致輕薄
  • 大模組設計
  • 精準色彩
更多

極致纖薄 Micro LED

LMEA 顯眼地安裝於寬敞的休息區牆面上，螢幕顯示著清晰的海灘影像，同時呈現天氣、行程與其他資訊。

LMEA 顯眼地安裝於寬敞的休息區牆面上，螢幕顯示著清晰的海灘影像，同時呈現天氣、行程與其他資訊。

*此頁面的所有圖像僅供參考。

極致輕薄，靈活無限制

LMEA 系列箱體採用極致輕薄設計，厚度僅為 30 公釐，重量只有 3.9 公斤。輕巧結構可靈活安裝在各種環境中。

LMEA 系列箱體採用纖薄輕盈的結構設計。

大模組設計，安裝更簡易

一般產品需要 6 到 8 個模組才能組成一個箱體，而 LMEA 系列採用更大的模組設計，每個箱體只需使用 4 個模組。這種設計可大幅縮短安裝時間，並減少單元之間的間隙，讓螢幕更為平整。

LMEA 系列箱體由四個模組組成。

顔色如願精準呈現

LMEA 系列採用 COB LED 技術，能精準還原色彩，不論顯示任何內容，

都能維持流暢的動態效果與穩定一致的畫質。

波光粼粼的水面反射繽紛的光芒，每種顏色都明亮生動。

HDR 技術，更鮮明生動

LMEA 系列支援採用 HDR10 和 HDR10 Pro* 規格的內容，並配備 20,000:1 深邃對比，

亮部於暗部的細節都清晰畢現。

明亮且繽紛的傳統韓國圖案在啟用 HDR 的螢幕上的顯示效果比在關閉 HDR 的螢幕上的顯示效果更為生動明艷。

*HDR10 Pro 是 LG 自家的 HDR 解決方案，可使用增強動態色調映射處理 HDR 訊號。

COB LED 技術，省電又耐用

LMEA 系列採用 COB LED 技術，與採用 SMD 技術的型號相比，耗電量可減少達 50%。此外，COB 結構產生的熱量較少，能提供更穩定的效能和更長的使用壽命。

LMEA 系列具備更低電源消耗，實現更高能源效益。

*根據內部測試，LMEA012 的功耗為 272 W/m²，而 LSCC012 為 553 W/m²；實際表現可能因設定、使用方式與環境而有所不同。

與 LG 軟體解決方案相容

當與 LG 的 CVHA 系統控制器連接時，LMEA 系列與 LG 的軟體解決方案（包括 LG SuperSign 內容管理系統、LG LED Assistant 和 LG ConnectedCare）相容，幫助客戶順利運營他們的業務。

LG 員工正使用雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 LMEA 系列。搭配 webOS 的系統控制器可讓 LMEA 系列相容於 LG 軟體解決方案。

*LG ConnectedCare 服務和 LG SuperSign 內容管理系統的提供依區域而異，且需要單獨購買。請聯繫你所在區域的 LG 銷售代表以獲取更多詳細資訊。

**LG ConnectedCare 可監控的項目：LG webOS 系統控制器（溫度、訊號狀態、FPGA 版本、乙太網路連接狀態）、接收卡（溫度、LED 電源）

列印

所有規格

環境

  • 環境

    RoHS, REACH

資訊

  • 型號名稱

    LMEA012BANH.ATTQ

物理參數

  • 像素配置

    COB Micro

  • 像素間距 (mm)

    1.25

  • 模組解析度 (WxH)

    240x135

  • 模組尺寸（WxH，mm）

    300x168.75

  • 單一模組重量 (kg)

    0.27

  • 單一箱體模組數 (WxH)

    2x2

  • 箱體解析度 (WxH)

    480x270

  • 箱體尺寸（W x H x D，mm）

    600x337.5x30

  • 箱體表面積 (㎡)

    0.2

  • 箱體重量（kg/台）

    4.2

  • 每平方公尺重量 (kg/㎡)

    20.74

  • 物理像素密度（像素/㎡）

    640,000

  • 箱體平坦度 (mm)

    ±0.2

  • 箱體材質

    Die-casting Aluminum

  • 服務進入點

    Front

光學規格

  • 最大亮度（校準後，nit）

    Typ. 600

  • 色溫 (K)

    3200-9300K(default:6500K)

  • 視角（橫向）

    160

  • 視角（縱向）

    160

  • 亮度均勻度

    0.97

  • 色彩均勻度

    ±0.003Cx,Cy

  • 對比度

    20,000:1

  • 處理深度（位元）

    22 (HDR10, HDR10 Pro)

電氣 規格

  • 耗能（W/機櫃，最大值）

    55

  • 耗能（W/機櫃，平均值）

    18

  • 耗能（W/㎡，最大值）

    272

  • 散熱（BTU/h/機櫃，最大值）

    188

  • 散熱（BTU/h/機櫃，平均值）

    62

  • 散熱（BTU/h/㎡，最大值）

    928

  • 供電 (V)

    100 to 240

  • 幀率 (Hz)

    50 / 60

  • 更新率 (Hz)

    3,840

運作 規格

  • 作業溫度 (℃)

    -10℃ to +40℃

  • 作業濕度

    10~80%RH

  • IP 等級正面

    IP50

  • IP 等級背面

    IP20

  • LED 使用壽命（半亮度）

    100,000

標準

  • 認證

    CE, FCC, ETL, EMC Class A, BS476 Part7 Class1

控制器

  • 控制器

    CVHA

90 度切角

  • 90 度切角

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