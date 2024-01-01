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超纖薄系列

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超纖薄系列

LSCB025-RK

超纖薄系列

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LSCB 電視櫃的深度與網球的直徑相當，顯示兩者深度相似。

超纖薄深度

邊框厚度 41mm 的超纖薄設計是本產品的最大優勢。這個功能讓 LSCB 系列能夠安裝在各種場所，因為它的薄度可幫助它與周遭環境融合。
電視櫃可輕鬆從螢幕上卸下。

輕鬆安裝

LSCB 系列可輕鬆從前端安裝並管理，方便您輕鬆操作。產品因此特性，後端無需額外的維護空間。其 LED 模組也可輕鬆用吸盤工具裝上或卸下。
描述了具有 16:9 長寬比的 UHD 和 FHD 解析度。

16: 9 FHD/UHD 配置

每個電視櫃都使用 16:9 的長寬比，與 FHD 和 UHD 內容顯示器最常用的相同。讓您可以繼續使用現有內容，而無需額外的編輯成本和時間。

提供 90° 轉角設計

如果您選購 90° 轉角選項，LSCB 系列可渾然天成地融入空間，
並為客戶提供流暢的內容。

顯示只要使用 90° 轉角選項，即使安裝在角落也可無中斷地呈現內容。

描述了 EMC Class B 和 BS 476 Part7 Class1 認證。

EMC B 級認證和防火設計

LSCB 系列具備 EMC B 級認證，並採用防火認證設計，不僅不會受到電磁波影響，即使著火也可防止火焰快速蔓延。

LG 軟體解決方案
的相容性

LSCB 系列連接 LG 的 CVCA 系統控制器時，與 LG 軟體解決方案相容，包括 SuperSignCMS、LED Assistant 和 ConnectedCare，可協助客戶熟練地經營業務。

一名 LG 服務人員正透過 LG webOS 控制器和軟體解決方案監控 LED 螢幕的狀態。

*「LG ConnectedCare」服務的可用性因地區而異，需另行購買。因此，請聯絡所在地區的 LG 銷售代表，了解更多詳細資訊。
* LG ConnectedCare 可監控的項目：主機板（溫度、訊號狀態、FPGA 版本、乙太網路連接狀態）、接收卡（溫度、LED 電源）

靈活的曲面 LED 顯示螢幕

LSCB-CKF 是一款專門設計的靈活曲面 LED 顯示螢幕，支援高達 383mm* 的曲率，呈現真正的凹凸。這大大提升了這種設計的靈活度，讓使用者可以隨心所欲地打造曲面螢幕。

室內走廊兩邊的牆都是弧形的，整面牆都安裝了 LED。

* 僅適用於 LSCB15-CKF、LSCB18-CKF 和 LSCB25-CKF 型號。LSCB12-CKF 支援高達 1,720 mm 的曲率。

列印

所有規格

資訊

  • 型號名稱

    LSCB025-RK

物理參數

  • 像素配置

    Single SMD

  • 像素間距 (mm)

    2.5

  • 模組解析度 (WxH)

    120x135

  • 模組尺寸（WxH，mm）

    300x337.5

  • 單一模組重量 (kg)

    0.64

  • 單一機櫃模組數 (WxH)

    2x1

  • 機櫃解析度 (WxH)

    240x135

  • 機櫃尺寸（W x H x D，mm）

    600x337.5x34

  • 機櫃表面積 (㎡)

    0.2

  • 機櫃重量（kg/台）

    5.3

  • 每平方公尺重量 (kg/㎡)

    26.17

  • 物理像素密度（像素/㎡）

    160,000

  • 機櫃平坦度 (mm)

    ±0.1

  • 機櫃材質

    Die-casting Aluminum

  • 服務進入點

    Front

光學規格

  • 最大亮度（校準後，nit）

    800

  • 色溫 (K)

    3,200~9,300

  • 視角（橫向）

    160

  • 視角（縱向）

    160

  • 亮度均勻度

    0.97

  • 色彩均勻度

    ±0.003Cx,Cy

  • 對比度

    5,000:1

  • 處理深度（位元）

    14 (HDR10, HDR10 Pro)

電氣 規格

  • 耗能（W/機櫃，最大值）

    100

  • 耗能（W/機櫃，平均值）

    34

  • 耗能（W/㎡，最大值）

    494

  • 散熱（BTU/h/機櫃，最大值）

    341

  • 散熱（BTU/h/機櫃，平均值）

    116

  • 散熱（BTU/h/㎡，最大值）

    1,685

  • 供電 (V)

    100 to 240

  • 幀率 (Hz)

    50 / 60

  • 更新率 (Hz)

    3,840

運作 規格

  • 作業溫度 (℃)

    -10℃ to +45℃

  • 作業濕度

    0~80%RH

  • IP 等級正面

    IP30

  • IP 等級背面

    IP30

  • LED 使用壽命（半亮度）

    100,000

標準

  • 認證

    CE, FCC, ETL, EMC Class-B, BS476 Part7 Class1, EN13501-1

環境

  • 環境

    RoHS, REACH

控制器

  • 控制器

    CVCA

90 度切角

  • 90 度切角

    O

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