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超纖薄系列
提供 90° 轉角設計
並為客戶提供流暢的內容。
顯示只要使用 90° 轉角選項，即使安裝在角落也可無中斷地呈現內容。
LG 軟體解決方案
的相容性
一名 LG 服務人員正透過 LG webOS 控制器和軟體解決方案監控 LED 螢幕的狀態。
*「LG ConnectedCare」服務的可用性因地區而異，需另行購買。因此，請聯絡所在地區的 LG 銷售代表，了解更多詳細資訊。
* LG ConnectedCare 可監控的項目：主機板（溫度、訊號狀態、FPGA 版本、乙太網路連接狀態）、接收卡（溫度、LED 電源）
靈活的曲面 LED 顯示螢幕
室內走廊兩邊的牆都是弧形的，整面牆都安裝了 LED。
* 僅適用於 LSCB15-CKF、LSCB18-CKF 和 LSCB25-CKF 型號。LSCB12-CKF 支援高達 1,720 mm 的曲率。
所有規格
資訊
-
型號名稱
LSCB025-RK
物理參數
-
像素配置
Single SMD
-
像素間距 (mm)
2.5
-
模組解析度 (WxH)
120x135
-
模組尺寸（WxH，mm）
300x337.5
-
單一模組重量 (kg)
0.64
-
單一機櫃模組數 (WxH)
2x1
-
機櫃解析度 (WxH)
240x135
-
機櫃尺寸（W x H x D，mm）
600x337.5x34
-
機櫃表面積 (㎡)
0.2
-
機櫃重量（kg/台）
5.3
-
每平方公尺重量 (kg/㎡)
26.17
-
物理像素密度（像素/㎡）
160,000
-
機櫃平坦度 (mm)
±0.1
-
機櫃材質
Die-casting Aluminum
-
服務進入點
Front
光學規格
-
最大亮度（校準後，nit）
800
-
色溫 (K)
3,200~9,300
-
視角（橫向）
160
-
視角（縱向）
160
-
亮度均勻度
0.97
-
色彩均勻度
±0.003Cx,Cy
-
對比度
5,000:1
-
處理深度（位元）
14 (HDR10, HDR10 Pro)
電氣 規格
-
耗能（W/機櫃，最大值）
100
-
耗能（W/機櫃，平均值）
34
-
耗能（W/㎡，最大值）
494
-
散熱（BTU/h/機櫃，最大值）
341
-
散熱（BTU/h/機櫃，平均值）
116
-
散熱（BTU/h/㎡，最大值）
1,685
-
供電 (V)
100 to 240
-
幀率 (Hz)
50 / 60
-
更新率 (Hz)
3,840
運作 規格
-
作業溫度 (℃)
-10℃ to +45℃
-
作業濕度
0~80%RH
-
IP 等級正面
IP30
-
IP 等級背面
IP30
-
LED 使用壽命（半亮度）
100,000
標準
-
認證
CE, FCC, ETL, EMC Class-B, BS476 Part7 Class1, EN13501-1
環境
-
環境
RoHS, REACH
控制器
-
控制器
CVCA
90 度切角
-
90 度切角
O