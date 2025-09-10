具備長距離可視性的 LG 戶外 LED 顯示器

用戶可以根據需求選擇多種型號，例如 P10 / 10,000 nit、P10 / 8,000 nit 、P6.6 / 8,000 nit和 P6.6 / 6,000 nit 。根據不同的環境條件，顯示器的顯示時間、區域、規範及功耗都可以進行優化。P10型號能在高達60°C 的溫度下穩定運行，並可可靠地安裝在海拔最高達5,000米的地方。

*亮度選項在出廠前已設定，安裝後無法更改。