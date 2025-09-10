We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
具備長距離可視性的 LG 戶外 LED 顯示器
LG 戶外 LED 顯示器
LED 螢幕顯眼地展示在建築物外部的兩個側面。即使安裝在轉角處，螢幕顯示的內容仍然完美銜接。儘管陽光明亮且安裝位置較高，其可視性和清晰度仍然非常出色。
*所有圖片僅供示意。
長距離可視性
LG GSPA6.6/10.0 型號是長距離可視性的理想選擇，特別適用於大型廣告牌和中高層建築立面。憑藉清晰銳利的文字和生動鮮豔的畫面，輕鬆從遠處吸引目光。
卓越的能源效率
與 LG 傳統型號相比，在相同亮度下，功耗降低了超過21%*，這意味著運營成本大幅降低。
*功耗改進是與 LG GSEG100-GS 型號進行比較的結果。
靈活的安裝選擇
GSPA 系列提供兩種箱體尺寸，能夠靈活配置屏幕尺寸，完美滿足客戶的需求；亦可根據需求使用兩側切割箱體。GSPA 系列能無縫融入空間，為客戶呈現流暢的內容展示。
適用於戶外的高亮度
用戶可以根據需求選擇多種型號，例如 P10 / 10,000 nit、P10 / 8,000 nit 、P6.6 / 8,000 nit和 P6.6 / 6,000 nit 。根據不同的環境條件，顯示器的顯示時間、區域、規範及功耗都可以進行優化。P10型號能在高達60°C 的溫度下穩定運行，並可可靠地安裝在海拔最高達5,000米的地方。
*亮度選項在出廠前已設定，安裝後無法更改。
與 LG 軟體解決方案相容
當與 LG 的 CVGA 系統控制器連接時，GSPA 系列與 LG 的軟體解決方案（包括 SuperSign CMS、LED Assistant 和 ConnectedCare）相容，幫助客戶順利運營他們的業務。
LG 員工正使用雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 GSPA 系列。搭配 webOS 的系統控制器可讓 GSPA 系列相容於 LG 軟體解決方案。
*「LG ConnectedCare」服務的提供依區域而異，且需要單獨購買。請聯繫您所在區域的 LG 銷售代表以獲取更多詳細資訊。
*LG ConnectedCare 可監控的項目：主板（溫度、信號狀態、FPGA 版本、以太網連接狀態）、接收卡（溫度、LED 功率）。
*實際的圖形用戶界面（GUI）可能會因不同的 webOS 版本而有所不同。
*LG 軟體解決方案需另行購買。
所有規格
資訊
型號名稱
GSPA100-GA.ATTQ
物理參數
像素配置
Single SMD
像素間距 (mm)
P10
模組解析度 (WxH)
48 x 32
模組尺寸（WxH，mm）
480 x 320
單一模組重量 (kg)
1.65
單一箱體模組數 (WxH)
2 x 3
箱體解析度 (WxH)
96 x 96
箱體尺寸（W x H x D，mm）
960 x 960 x 68
箱體表面積 (㎡)
0.9216
箱體重量（kg/台）
20.5
每平方公尺重量 (kg/㎡)
22.5
物理像素密度（像素/㎡）
10000
箱體平坦度 (mm)
±0.5
箱體材質
Aluminum
服務進入點
Front & Rear
光學規格
最大亮度（校準後，nit）
Max. 10,000
色溫 (K)
3,200 ~ 9,300
視角（橫向）
160
視角（縱向）
140
亮度均勻度
0.97
色彩均勻度
±0.003Cx,Cy
對比度
15,000 : 1
處理深度（位元）
14 (HDR10, HDR10 Pro)
電氣 規格
耗能（W/機櫃，最大值）
580
耗能（W/機櫃，平均值）
193
耗能（W/㎡，最大值）
630
散熱（BTU/h/機櫃，最大值）
1583
散熱（BTU/h/機櫃，平均值）
526
散熱（BTU/h/㎡，最大值）
1720
供電 (V)
100 to 240
幀率 (Hz)
50 / 60
更新率 (Hz)
3840
運作 規格
作業溫度 (℃)
-30℃ to +60℃
作業濕度
10~90%RH
IP 等級正面
IP66
IP 等級背面
IP66
LED 使用壽命（半亮度）
100,000
標準
認證
CE, CB, ETL, FCC, KC, BIS(TBD)
EMC Class A, BS476 Part7 Class1
& EN13501-1 Class B
環境
環境
RoHS, REACH, UAE RoHS
控制器
控制器
CVGA / LCQT
90 度切角
90 度切角
否