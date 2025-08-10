We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outdoor LED
專為中距離視野打造的戶外 LED 顯示器
以吸睛展示吸引路人目光
在建築物入口的外牆上安裝了一個大型 LED 屏幕，即使在強烈的陽光下，屏幕的內容也清晰可見。
中距離的吸引力
GSPB 系列專為中距離應用而設計，能在適中的距離內有效吸引目光。非常適合用於購物中心與低樓層建築外牆，讓您的訊息只需抬頭一看，即刻被看見。
提升能源效率
相比 LG 先前的標準機型，亮度提升了 3,000 nits，同時電力消耗略有降低。這代表顯示畫面更明亮，且更加節能，有助於降低營運成本。
提供靈活安裝方案
GSPB 系列提供兩種箱體尺寸，讓螢幕尺寸配置能完美符合客戶需求。兩側切割機櫃亦可靈活運用。GSPB 系列能無縫融入空間，為客戶呈現流暢的內容體驗。
戶外高亮度設計
擁有高達 8,000 nits的亮度，能清晰呈現內容並吸引大眾目光，是戶外顯示的理想選擇。
與 LG 軟體解決方案相容
當連接 LG 的 CVCA / CBCA 系統控制器時，GSPB 系列可相容於 LG 的軟體解決方案，包括 SuperSign CMS、LED Assistant 以及 ConnectedCare，協助用戶有效管理自身業務。
LG 員工通過基於雲的 LG 監控解決方案遠程監控安裝在不同地方的 GSPB 系列。配備 webOS 的系統控制器使 GSPB 系列能夠兼容 LG 的軟件解決方案。
* LG ConnectedCare 服務的可用性依地區而異，需另行購買，詳情請聯繫您所在地區的 LG 銷售團隊。
* LG ConnectedCare 可監控項目：主板（溫度、訊號狀態、FPGA 版本、乙太網路連線狀態）、接收卡（溫度、LED 電源）
* 實際的圖形操作介面（GUI）可能會因不同的 webOS 版本而有所差異。
* LG 軟體解決方案需另行購買。
所有規格
資訊
型號名稱
GSPB039-CA.ATTQ
物理參數
像素配置
Single SMD
像素間距 (mm)
P3.9
模組解析度 (WxH)
128 x 64
模組尺寸（WxH，mm）
500 x 250
單一模組重量 (kg)
1.6
單一機櫃模組數 (WxH)
2 x 4
機櫃解析度 (WxH)
256 x 256
機櫃尺寸（W x H x D，mm）
1,000 x 1,000 x 87
機櫃表面積 (㎡)
1
機櫃重量（kg/台）
23
每平方公尺重量 (kg/㎡)
23
物理像素密度（像素/㎡）
65536
服務進入點
Front & Rear
光學規格
最大亮度（校準後，nit）
Max. 8,000
色溫 (K)
3,200 ~ 9,300
視角（橫向）
160
視角（縱向）
155
亮度均勻度
0.97
色彩均勻度
±0.003Cx,Cy
對比度
20,000 : 1
處理深度（位元）
16 (HDR10, HDR10 Pro)
電氣 規格
耗能（W/㎡，最大值）
630
散熱（BTU/h/㎡，最大值）
2149.56
供電 (V)
100 to 240
幀率 (Hz)
50 / 60
更新率 (Hz)
7680
運作 規格
作業溫度 (℃)
-30℃ to +50℃
作業濕度
10~99%RH
IP 等級正面
IP65
IP 等級背面
IP65
LED 使用壽命（半亮度）
100,000
標準
認證
CE, ETL, FCC, CB(TBD), BIS(TBD), BS476 Part7 Class2
& EN13501-1 Class B
KC (TBD) EMC Class A
環境
環境
RoHS, REACH
控制器
控制器
CVCA / CBCA / LCIN
90 度切角
90 度切角
否