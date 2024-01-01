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曲面 OLED 顯示器
超越顯示器的藝術展現
女人和小孩穿過佈滿弧形開放架構 OLED 顯示器的手扶梯。
* 所有影像僅供示意。
各種曲率，形成在地地標
孩子們看著有趣的成弧形波浪狀的螢幕，螢幕上呈現宇宙概念。
現場自訂
55EF5G 系列的設計可將螢幕彎曲成凸形或凹形，即使現場突然收到請求時，也可以彈性進行調整。
* 曲率校準器需要另行購買。請聯絡您當地的 LG 銷售代表以獲取詳細資訊。
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
55
-
面板技術
OLED
-
背光類型
OLED
-
長寬比
16:9
-
原始解析度
1920 x 1080 (FHD)
-
更新率
120Hz
-
亮度
150/400nit (APL 100%/25%)
-
對比度
150,000:1
-
動態 CR
否
-
色域
BT709 120%
-
視角 (H x V)
178º x 178º
-
色彩深度（顏色數量）
10.7 億個顏色
-
反應時間
1ms (G to G), 8ms (MPRT)
-
表面處理（霧度）
Haze 0%
-
使用壽命
30,000 小時（典型值）
-
運作時間（小時 / 天）
18/7（僅移動內容）
-
縱向 / 橫向
否 / 是
-
透明度
不適用
-
QWP（四分之一波片）
不適用
連接性
-
HDMI 輸入
是（1 個）
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
1.4
-
DP 輸入
是 (HDCP 1.3)
-
DVI-D 輸入
否
-
RGB 輸入
否
-
音訊輸入
否
-
RS232C 輸入
是
-
RJ45(LAN) 輸入
是（1 個）
-
紅外線輸入
是
-
USB 輸入
USB2.0 Type A（2 個）
-
HDMI 輸出
否
-
DP 輸出
是
-
音訊輸出
是
-
觸控 USB
否
-
外接喇叭輸出
否
-
RS232C 輸出
是
-
RJ45(LAN) 輸出
是
-
紅外線輸出
是（分享 RS232C 輸出）
-
菊花鏈
輸入 : HDMI, DP / 輸出 : DP
機械規格
-
邊框顏色
Black
-
邊框寬度
T/R/L/B : 0.6/6.7/6.7/0.6mm (Landscape, Off Bezel) T/R/L/B : 5.0/7.6/7.6/10.6mm (Landscape, On Bezel)
-
重量（頂部）
5.8Kg (Landscape, Head) 3.5Kg (Signage Box)
-
重量（頂部 + 支架）
不適用
-
包裝重量
17.0Kg (Landscape)
-
顯示器尺寸 (W x H x D)
1224.9 x 696.2 x 38.0mm (Landscape, Head, with Pemnut) 1224.9 x 696.2 x 12.4mm (Landscape, Head, without Pemnut) 413 x 353 x 57.3mm (Signage Box)
-
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
不適用
-
紙箱尺寸 (W x H x D)
1360 x 842 x 252mm
-
把手
否
-
VESATM 標準安裝介面
不適用
功能 - 硬體
-
內部記憶體 (eMMC)
16GB
-
Wi-Fi/BT（內建）
否
-
溫度感應器
是
-
自動亮度感應器
否
-
像素感應器
否
-
近距離感應器
否
-
電流感應器
否
-
BLU 感應器
否
-
濕度感應器
否
-
加速度（陀螺儀）感應器
否
-
電源指示燈
否
-
本地按鍵操作
否
-
風扇（內建）
是
功能 - 軟體
-
作業系統版本 (webOS)
webOS 4.0
-
本地內容排程
是
-
群組管理工具
是
-
USB 隨插即播
是
-
故障轉移
是
-
開機標誌圖片
否
-
無訊號圖片
否
-
RS232C 同步
是
-
本地網路同步
是
-
背光同步
否
-
子母畫面
否
-
多重畫面
否
-
螢幕共享
否
-
影片標籤
是（4 個影片標籤）
-
透過網址播放
否
-
螢幕旋轉
是
-
外部輸入旋轉
是
-
不間斷播放
是
-
平鋪模式設定
是
-
設定資料拷貝
是
-
SNMP
是
-
ISM 方法
是
-
自動設定 ID
是
-
狀態寄送
是
-
控制管理器
是
-
Cisco 認證
否
-
Crestron Connected
是
-
智慧節能
否
-
PM 模式
是
-
LAN 喚醒
是
-
可上網
否
-
藍牙信標
否
-
HDMI-CEC
是
-
SI 伺服器設定
是
-
webRTC
否
-
Pro:Idiom
是
-
亮度補償
否
-
灰階白平衡設定
否
-
掃描反轉
是
環境條件
-
作業溫度
0 °C to 40 °C
-
作業濕度
10 % to 80 %
電源
-
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內建電源
能源消耗
-
典型值
116W (IEC 62087)
-
最大值
318W
-
BTU（英制熱量單位）
1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)
-
智慧節能 (70%)
不適用
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
音效
-
喇叭（內建）
否
認證
-
安全性
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ERP / 能源星級
是 / 否
-
ePEAT（限美國）
否
OPS 相容性
-
OPS 類型相容
不適用
-
OPS 電源內建
不適用
軟體相容性
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
是
-
SuperSign Cloud
否
-
Promota
否
-
手機 CMS
是
-
Connected Care
是
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
配件
-
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, FFC Cables(220mmx4ea for connection between panel and Signage box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Tape(4ea for Cabling), Screw(M3xL4.5,30ea / M3xL5.5,50ea / M3x3.5,10ea), Shield Cover Assy', Tiling Set Fixer 6ea, Flex Bar 2ea
-
選購
否
特殊功能
-
疊加觸控相容性
不適用
-
智能校準
不適用
-
傾斜（朝上）
Max. 90 degree
-
傾斜（朝下）
Max. 90 degree
-
防護等級
不適用
-
敷形塗層（電源板）
不適用
-
電源保護
不適用
-
陽光直射
不適用