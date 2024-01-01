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曲面 OLED 顯示器

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曲面 OLED 顯示器

55EF5G-L

曲面 OLED 顯示器

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超越顯示器的藝術展現

女人和小孩穿過佈滿弧形開放架構 OLED 顯示器的手扶梯。

* 所有影像僅供示意。

女人正在看在弧形螢幕上顯示的天氣和時間資訊。
與空間融為一體，同時吸引所有人的注意力。LG OLED 顯示器提供前所未有的靈活設計。LG OLED 顯示器除了提供豐富的資訊，還提供無與倫比的廣告效果，將空間重新設計為擁有完善色彩和創新形式的完美地標。
LG OLED 顯示器顯示比傳統 LCD 更棒的黑白對比度。

臻純黑

LG OLED 顯示器配備超過 800 萬獨立自體發光的像素，可在無溢光的情況下重現極致純粹的濃黑色，達到無與倫比的出色對比。
LG OLED 顯示器有各種顏色而不是由 LCD 可以更生動展現物體。

豐富色彩

LG OLED 顯示器可以極高的準確性和彩度呈現所有生動色彩。
LG OLED 顯示器的螢幕纖薄、輕巧且具彈性。

超凡設計

LG OLED 技術不需要背光單元也不需要液晶層，因此擁有靈活彈性的設計以及令人無法置信的輕巧和纖薄體機。
可以如磁磚般排列多個螢幕，呈現所需的尺寸。

可擴充螢幕尺寸

螢幕大小可以透過水平和垂直並排顯示，達到使用者所需的大小。讓觀賞者享有精彩無比且身歷其境的觀賞體驗。

各種曲率，形成在地地標

55EF5G 系列直向和橫向都支援各種凹曲率和凸曲率。您可以透過精美的弧形顯示螢幕，以多種方式區分您的空間，讓旅客著迷並沉浸其中。

孩子們看著有趣的成弧形波浪狀的螢幕，螢幕上呈現宇宙概念。

現場自訂

55EF5G 系列為創新和彈性設計，展現全新的方法。根據要求，可選的「曲率校準器 (CC)*」支援具備各種凸曲率和凹曲率的顯示螢幕的整合。如此就可以快速因應現場變化，進而更輕鬆成功打造引人注目的地標。

55EF5G 系列的設計可將螢幕彎曲成凸形或凹形，即使現場突然收到請求時，也可以彈性進行調整。

* 曲率校準器需要另行購買。請聯絡您當地的 LG 銷售代表以獲取詳細資訊。

透過 LAN 菊鏈功能，可以輕鬆無線管理顯示螢幕。

LAN 菊鏈管理

LAN 菊鏈允許使用者可同時控制和監控顯示螢幕、傳輸資料甚至更新韌體，進而減輕管理負擔。
螢幕內容的每一個圖塊都可同步且不會延遲播放。

電視牆播放清單和同步播放

透過其內建的高效能 SoC，每個顯示螢幕都可以播放個別的影片圖塊，以同步播放內容。
列印

所有規格

面板

  • 螢幕尺寸（吋）

    55

  • 面板技術

    OLED

  • 背光類型

    OLED

  • 長寬比

    16:9

  • 原始解析度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 更新率

    120Hz

  • 亮度

    150/400nit (APL 100%/25%)

  • 對比度

    150,000:1

  • 動態 CR

  • 色域

    BT709 120%

  • 視角 (H x V)

    178º x 178º

  • 色彩深度（顏色數量）

    10.7 億個顏色

  • 反應時間

    1ms (G to G), 8ms (MPRT)

  • 表面處理（霧度）

    Haze 0%

  • 使用壽命

    30,000 小時（典型值）

  • 運作時間（小時 / 天）

    18/7（僅移動內容）

  • 縱向 / 橫向

    否 / 是

  • 透明度

    不適用

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

連接性

  • HDMI 輸入

    是（1 個）

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    1.4

  • DP 輸入

    是 (HDCP 1.3)

  • DVI-D 輸入

  • RGB 輸入

  • 音訊輸入

  • RS232C 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是（1 個）

  • 紅外線輸入

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A（2 個）

  • HDMI 輸出

  • DP 輸出

  • 音訊輸出

  • 觸控 USB

  • 外接喇叭輸出

  • RS232C 輸出

  • RJ45(LAN) 輸出

  • 紅外線輸出

    是（分享 RS232C 輸出）

  • 菊花鏈

    輸入 : HDMI, DP / 輸出 : DP

機械規格

  • 邊框顏色

    Black

  • 邊框寬度

    T/R/L/B : 0.6/6.7/6.7/0.6mm (Landscape, Off Bezel) T/R/L/B : 5.0/7.6/7.6/10.6mm (Landscape, On Bezel)

  • 重量（頂部）

    5.8Kg (Landscape, Head) 3.5Kg (Signage Box)

  • 重量（頂部 + 支架）

    不適用

  • 包裝重量

    17.0Kg (Landscape)

  • 顯示器尺寸 (W x H x D)

    1224.9 x 696.2 x 38.0mm (Landscape, Head, with Pemnut) 1224.9 x 696.2 x 12.4mm (Landscape, Head, without Pemnut) 413 x 353 x 57.3mm (Signage Box)

  • 含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)

    不適用

  • 紙箱尺寸 (W x H x D)

    1360 x 842 x 252mm

  • 把手

  • VESATM 標準安裝介面

    不適用

功能 - 硬體

  • 內部記憶體 (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT（內建）

  • 溫度感應器

  • 自動亮度感應器

  • 像素感應器

  • 近距離感應器

  • 電流感應器

  • BLU 感應器

  • 濕度感應器

  • 加速度（陀螺儀）感應器

  • 電源指示燈

  • 本地按鍵操作

  • 風扇（內建）

功能 - 軟體

  • 作業系統版本 (webOS)

    webOS 4.0

  • 本地內容排程

  • 群組管理工具

  • USB 隨插即播

  • 故障轉移

  • 開機標誌圖片

  • 無訊號圖片

  • RS232C 同步

  • 本地網路同步

  • 背光同步

  • 子母畫面

  • 多重畫面

  • 螢幕共享

  • 影片標籤

    是（4 個影片標籤）

  • 透過網址播放

  • 螢幕旋轉

  • 外部輸入旋轉

  • 不間斷播放

  • 平鋪模式設定

  • 設定資料拷貝

  • SNMP

  • ISM 方法

  • 自動設定 ID

  • 狀態寄送

  • 控制管理器

  • Cisco 認證

  • Crestron Connected

  • 智慧節能

  • PM 模式

  • LAN 喚醒

  • 可上網

  • 藍牙信標

  • HDMI-CEC

  • SI 伺服器設定

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • 亮度補償

  • 灰階白平衡設定

  • 掃描反轉

環境條件

  • 作業溫度

    0 °C to 40 °C

  • 作業濕度

    10 % to 80 %

電源

  • 供電

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內建電源

能源消耗

  • 典型值

    116W (IEC 62087)

  • 最大值

    318W

  • BTU（英制熱量單位）

    1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)

  • 智慧節能 (70%)

    不適用

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

音效

  • 喇叭（內建）

認證

  • 安全性

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ERP / 能源星級

    是 / 否

  • ePEAT（限美國）

OPS 相容性

  • OPS 類型相容

    不適用

  • OPS 電源內建

    不適用

軟體相容性

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • SuperSign Cloud

  • Promota

  • 手機 CMS

  • Connected Care

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

配件

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, FFC Cables(220mmx4ea for connection between panel and Signage box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Tape(4ea for Cabling), Screw(M3xL4.5,30ea / M3xL5.5,50ea / M3x3.5,10ea), Shield Cover Assy', Tiling Set Fixer 6ea, Flex Bar 2ea

  • 選購

特殊功能

  • 疊加觸控相容性

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜（朝上）

    Max. 90 degree

  • 傾斜（朝下）

    Max. 90 degree

  • 防護等級

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 陽光直射

    不適用

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