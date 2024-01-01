彈性弧形開放框架 OLED 顯示器

EF5K 系列為創新和靈活的設計提供了全新的方法，其可選的「曲率校正器 (CC)*」能夠根據要求，支援協調具有各種凸凹曲率的顯示器。因此，EF5K 系列可以快速回應現場需要，從而更輕鬆地成功打造出一個引人注目的地標。

