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透明 OLED 商用顯示器

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透明 OLED 商用顯示器

55EW5G-A

透明 OLED 商用顯示器

(0)

請參見前所未見，
LG 透明 OLED

LG 透明 OLED 顯示器提供全新的視覺交流方式，開啟傳統數位顯示器無法呈現的全新創意水準。

男人正在查看透明 OLED 螢幕上顯示的資料，完成工作。

* 所有影像僅供示意。

嶄新的透視設計

LG 透明 OLED 顯示器讓曾經暗藏在畫面後的空間瞬間照亮，與周遭環境完美協調。
該顯示螢幕擁有生動清晰的色彩和高透明度，可為放置其後的物體，強化視覺增強效果，為觀眾帶來令人印象深刻的「驚豔」效果。

LG 透明 OLED 顯示器生動呈現煙火場景，讓螢幕更顯豐富多彩，與背後的實際夜景相輔相成。

羅馬競技場的資訊顯示在安裝在競技場模型前的透明 OLED 螢幕上。

高透明度

LG 的 OLED 技術讓透明 OLED 顯示器的結構更輕薄，去掉了背光單元或液晶層，比傳統的 LCD 透明顯示器 (10%*) 更高，達到 38% 的高透明度。在清楚顯示螢幕後的物體時，會在前方呈現相關資訊。

* 依據 LG 的 WFB 系列

男人正在使用列出甜點菜單照片的透明 OLED 螢幕獲得資訊。

精準而鮮豔的色彩

透過自體發光像素，即使顯示器變為透明，仍可保有鮮豔的色彩和高對比度。廣闊的視角，讓內容更逼真，並自然的與週遭環境融合。
將薄而透明的強化玻璃貼在螢幕上，盡可能保護產品和使用者安全。

強化保護玻璃

直接觸碰顯示螢幕可能導致損壞或刮傷。強化前面板玻璃可保護產品不受到外界撞擊的影響，而防裂玻璃的設計可最大幅降低客戶受傷的可能性。

* 依據 LG 的 WFB 系列

女人查看安裝在辦公室窗戶上的透明顯示螢幕，了解她的工作。

可擴充設計

LG 透明 OLED 顯示器的設計為半組裝顯示螢幕，意味您可以利用多種方式安裝以滿足現有的結構和空間需求。透過多種安裝方式*，可以補足安裝位置的不足。

* LG不提供安裝配件。

列印

所有規格

面板

  • 螢幕尺寸（吋）

    55

  • 面板技術

    OLED

  • 背光類型

    OLED

  • 長寬比

    16:9

  • 原始解析度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 更新率

    120Hz

  • 亮度

    150/400nit (APL 100%/25%, without Glass)

  • 對比度

    150,000:1

  • 動態 CR

  • 色域

    BT709 120%

  • 視角 (H x V)

    178º x 178º

  • 色彩深度（顏色數量）

    10.7 億個顏色

  • 反應時間

    1ms (G to G), 8ms (MPRT)

  • 表面處理（霧度）

    Haze 3% (SET)

  • 使用壽命

    30,000 小時（典型值）

  • 運作時間（小時 / 天）

    18/7（僅移動內容）

  • 縱向 / 橫向

    是 / 是

  • 透明度

    38% (SET)

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

連接性

  • HDMI 輸入

    是（1 個）

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    1.4

  • DP 輸入

    是 (HDCP 1.3)

  • DVI-D 輸入

  • RGB 輸入

  • 音訊輸入

  • RS232C 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是（1 個）

  • 紅外線輸入

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A（2 個）

  • HDMI 輸出

  • DP 輸出

  • 音訊輸出

  • 觸控 USB

  • 外接喇叭輸出

  • RS232C 輸出

  • RJ45(LAN) 輸出

  • 紅外線輸出

    是（分享 RS232C 輸出）

  • 菊花鏈

    輸入 : HDMI, DP / 輸出 : DP

機械規格

  • 邊框顏色

    Transparent

  • 邊框寬度

    T/R/L/B : 7.9/7.9/7.9/121.7mm

  • 重量（頂部）

    11.6Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)

  • 重量（頂部 + 支架）

    不適用

  • 包裝重量

    23.1Kg

  • 顯示器尺寸 (W x H x D)

    1225.5 x 810.1 x 4.9mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box)

  • 含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)

    不適用

  • 紙箱尺寸 (W x H x D)

    1345 x 920 x 207mm

  • 把手

  • VESATM 標準安裝介面

    不適用

防護玻璃

  • 厚度

    3mm

  • 防護等級

    不適用

  • 鋼化 / 化學強化

    化學強化

  • 抗反射

  • 紅外線 - 電阻 (IR)

    不適用

  • 防碎

功能 - 硬體

  • 內部記憶體 (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT（內建）

  • 溫度感應器

  • 自動亮度感應器

  • 像素感應器

  • 近距離感應器

  • 電流感應器

  • BLU 感應器

  • 濕度感應器

  • 加速度（陀螺儀）感應器

  • 電源指示燈

  • 本地按鍵操作

  • 風扇（內建）

功能 - 軟體

  • 作業系統版本 (webOS)

    webOS 4.0

  • 本地內容排程

  • 群組管理工具

  • USB 隨插即播

  • 故障轉移

  • 開機標誌圖片

  • 無訊號圖片

  • RS232C 同步

  • 本地網路同步

  • 背光同步

  • 子母畫面

  • 多重畫面

  • 螢幕共享

  • 影片標籤

    是（4 個影片標籤）

  • 透過網址播放

  • 螢幕旋轉

  • 外部輸入旋轉

  • 不間斷播放

  • 平鋪模式設定

  • 設定資料拷貝

  • SNMP

  • ISM 方法

  • 自動設定 ID

  • 狀態寄送

  • 控制管理器

  • Cisco 認證

  • Crestron Connected

  • 智慧節能

  • PM 模式

  • LAN 喚醒

  • 可上網

  • 藍牙信標

  • HDMI-CEC

  • SI 伺服器設定

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • 亮度補償

  • 灰階白平衡設定

  • 掃描反轉

環境條件

  • 作業溫度

    0 °C to 40 °C

  • 作業濕度

    10 % to 80 %

電源

  • 供電

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內建電源

能源消耗

  • 典型值

    171W (IEC 62087)

  • 最大值

    280W

  • BTU（英制熱量單位）

    853.03 BTU/Hr(Typ.), 955.39 BTU/Hr(Max.)

  • 智慧節能 (70%)

    不適用

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

音效

  • 喇叭（內建）

認證

  • 安全性

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ERP / 能源星級

    是 / 否

  • ePEAT（限美國）

OPS 相容性

  • OPS 類型相容

    不適用

  • OPS 電源內建

    不適用

軟體相容性

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • SuperSign Cloud

  • Promota

  • 手機 CMS

  • Connected Care

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

配件

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, MCX/Harness Cables(3000mmx4ea/3000mmx2ea for connection between panel and Signage Box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Screw(M4xL22,12ea / M4 Nut,12ea / M3xL5.5,8ea / M3xL3.5,20ea), Shield Cover Assy', Rubber Damper 4ea, MCX cable Holder 4ea

  • 選購

    Stand (ACC-S-EW5F, 2 Pole)

特殊功能

  • 疊加觸控相容性

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜（朝上）

    不適用

  • 傾斜（朝下）

    不適用

  • 防護等級

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 陽光直射

    不適用

專用功能 - 觸控

  • 適用的觸控物件尺寸

    不適用

  • 反應時間（根據 Windows 10 電腦上的「小畫家」應用程式）

    不適用

  • 精確度（典型值）

    不適用

  • 介面

    不適用

  • 防護玻璃厚度

    不適用

  • 防護玻璃透射

    不適用

  • 作業系統支援

    不適用

  • 多點觸控

    不適用

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