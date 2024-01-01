透明 OLED 商用顯示器

LG 的 OLED 技術讓透明 OLED 顯示器的結構更輕薄，去掉了背光單元或液晶層，比傳統的 LCD 透明顯示器 (10%*) 更高，達到 38% 的高透明度。在清楚顯示螢幕後的物體時，會在前方呈現相關資訊。

