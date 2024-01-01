透明 OLED 觸控顯示器

LG 透明 OLED 顯示器讓曾經暗藏在畫面後的空間瞬間照亮，與周遭環境完美協調。

該顯示螢幕擁有生動清晰的色彩和高透明度，可為放置其後的物體，強化視覺增強效果，為觀眾帶來令人印象深刻的「驚豔」效果。

此外，它亦可根據觀眾的觸控做出回應，在需要與客戶互動的各種應用場合中得以發揮龐大的潛力。