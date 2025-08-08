Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Hilfreiche Tipps
Welcher intelligente Trockner ist der richtige für mich?
- Erfahre, wie intelligente Trockner von LG den Komfort, die Pflege deiner Kleidung und die Energieeffizienz optimieren können.
- Lerne außergewöhnliche Funktionen wie Sensor Dry ThinQ -Konnektivität kennen.
- Finde heraus, welche Trommelgröße und Installationsoptionen am besten für dein Zuhause geeignet sind.
- Sieh dir die verschiedenen LG Trocknertypen und -modelle an, um dein perfektes Match zu finden.
Die Wahl des richtigen Trockners kann deinen Wäschealltag um einiges effizienter und komfortabler gestalten. Dieser Leitfaden erklärt, was einen intelligenten Trockner ausmacht, und welche LG Modelle in welcher Größe am besten zu deinem Zuhause passen.
Was ist ein intelligenter Trockner?
Ein intelligenter Trockner verbindet sich mit deinem WLAN und nutzt AI, um Trockenprogramme zu optimieren.1 Die Geräte trocknen nicht nur deine Wäsche, sondern erkennen mithilfe intelligenter Technologie auch Stofftypen, passen Temperatur und Programmdauer an und lassen sich über die LG ThinQ® -App steuern. So kannst du den Fortschritt nachverfolgen, Wartungsmeldungen erhalten und sogar neue Programme herunterladen.2
Welche Größe sollte mein Trockner haben?
Das Fassungsvermögen der Trommel ist ein entscheidender Faktor, vor allem, wenn in deinem Haushalt wöchentlich mehrfach gewaschen wird. Eine 7-kg-Trommel kann ideal für kleinere Haushalte mit 4–6 Leuten sein. Ein größeres 11-kg-Modell ist hingegen besser für größere Familien oder zum Trocknen von voluminösen Wäschestücken wie Bettdecken geeignet.3 Überlege, wie viel Platz du zur Verfügung hast – einige Trockner sind so konzipiert, dass sie unter Arbeitsplatten passen, während All-in-One-Lösungen wie der LG WashTower® durch ihre Höhe Platz sparen .4 Überprüfe immer die Produktmaße und lasse gegebenenfalls noch Platz für die Lüftung.
Was sind die wichtigsten intelligenten Funktionen von LG Trocknern?
Automatische Feuchtigkeitserkennung mit AI Dry
AI Dry nutzt intelligente Sensoren, um die optimale Temperatur und Trockenzeit festzulegen – so trocknet die Kleidung schneller und hält länger. Außerdem wird keine Energie verschwendet.5
Erkennung von Umgebungsbedingungen mit AI DUAL Inverter®
Diese Technologie sorgt für einen gleichbleibend leisen und effizienten Betrieb. Sie passt die Motordrehzahl an, um Trockenzeit und Stromverbrauch zu optimieren. Zudem komprimiert sie das Kältemittel, um den Wärmeverlust zu minimieren und jedes Trockenprogramm so sparsam wie möglich zu machen.5
Selbstreinigender Kondensator für geringeren Wartungsaufwand
Kein manuelles Entfernen von Flusen mehr – der selbstreinigende Kondensator von LG verwendet leistungsstarke Luftdüsen für maximale Energieeffizienz und geringen Wartungsaufwand.6
Anpassung von Temperatur und Trocknerbewegungen mit Allergy Care
Bei empfindlichen Stoffen passt Gentle Care Temperatur und Trocknerbewegungen so an, dass Abnutzung und Einlaufen minimiert werden – die ideale Funktion für Seide, Synthetik und gemischte Ladungen. Zudem beseitigt es 99,9 % aller Staubmilben und senkt dadurch die Allergierisiken im Haushalt.6
Wo sollte ich meinen Trockner aufstellen?
Du solltest bei der Installation immer an Lüftung, Zugänglichkeit und Feuchtigkeit denken. Wärmepumpentrockner eignen sich gut für geschlossene Räume wie Küchen oder Schränke, weil sie keine Lüftung brauchen. Kondensationsmodelle brauchen ebenfalls keine externen Schläuche, was sie zu einer flexibel einsetzbaren Option für Innenräume macht.
Wozu brauche ich einen intelligenten Trockner?
Intelligente Trockner nehmen dir einen Großteil der Arbeit ab. Mit ThinQ® -Konnektivität kannst du von deinem Smartphone aus Programme starten und stoppen, Meldungen erhalten und deine Waschmaschine mit deinem Trockner koppeln, damit die Programme nahtlos aufeinander abgestimmt sind.2 Smart Diagnosis® hilft dir dabei, Probleme schnell zu lösen, sodass potenziell weniger Anrufe beim Kundenservice notwendig sind.7 Alles ist darauf ausgerichtet, das Wäsche trocknen angenehmer zu gestalten.
Welcher LG Trockner passt zu meinen Bedürfnissen?
Wärmepumpentrockner haben die höchste Energieeffizienz, Kondensationstrockner lassen sich flexibel aufstellen, erfordern aber eine äußere Lüftung. Außerdem solltest du darauf achten, dass die Größe zu deinem Wohnraum passt.
Dieses Modell hat ein großes Fassungsvermögen und überzeugt durch AI Dry® Technologie, und ein elegantes Design. Ideal für Haushalte, die Wert auf hohe Leistungsfähigkeit und Stil legen.8
Dieses Modell verfügt über ähnliche Funktionen wie der RT80V9B, präsentiert sich aber in einem frischen weißen Design. Der 10-kg-Trockner bietet eine effiziente, intelligente Trockenleistung in einem zeitlos stilvollen Look.6
Der etwas kompaktere 9-kg-Trockner eignet sich perfekt für Haushalte, die Energie sparen wollen und sich zuverlässige Ergebnisse wünschen.9
Für Haushalte mit wenig Platz bietet diese Komplettlösung eine Waschmaschine und einen Trockner mit gemeinsamen intelligenten Funktionen. Die Trockeneinstellungen werden anhand des Waschprogramms festgelegt und können vollständig über die ThinQ® App gesteuert werden.4
Jetzt kaufen oder die aktuellen Preise auf LG.com/de ansehen.
Warum sind intelligente Trockner eine kluge Investition?
Die Trockner von LG sind auf Langlebigkeit ausgelegt und bieten dank der 10-Jahres-Garantie zusätzliche Absicherung.6
Was sind die nächsten Innovationen für intelligente LG Trockner?
AI-gestützte Wäschepflege auf der CES und der KBIS
Auf den internationalen Technologiemessen CES und KBIS hat LG seine intelligenten Wäsche-Innovationen präsentiert, die das Wäschewaschen einfacher und smarter gestalten – von vorausschauender Wartung bis zu personalisierter Wäschepflege je nach Textilart.11
Die LG Wärmepumpen-Trockner der nächsten Generation geben ihr Debüt auf der KBIS 2025
Die 2025 vorgestellten, zukunftsfähigen Trockner überzeugen durch verbesserte KI, einen leiseren Betrieb und ein kompaktes Design für moderne Wohnräume.12
Häufig gestellte Fragen
F: Wie verbinde ich meinen intelligenten LG Trockner mit dem WLAN?
A: Öffne die LG ThinQ®- App und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Gerät mit deinem Netzwerk zu verbinden.13
F: Wie kann ich meinen intelligenten Trockner reinigen und warten?
A: Es ist wichtig, den Filter und andere Teile sauber zu halten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Glücklicherweise verfügen die meisten LG-Modelle über Selbstreinigungsfunktionen, die dies einfacher denn je machen.14
F: Wie verwende ich das Condenser Care-Programm?
A: Leere einfach die Trommel, nimm den Wasserbehälter heraus und fülle 1,5 l Wasser in das Fach des Wasserbehälters. Setze den Wasserbehälter wieder ein und wähle die Option Condenser Care aus dem Menü.15
Egal, ob du eine platzsparende Lösung, fortschrittliche Textilpflege oder eine intuitive Steuerung suchst, im Sortiment von LG findest du den passenden intelligenten Trockner für deine Bedürfnisse. Die Wärmepumpenmodelle von LG setzen neue Standards in Sachen Effizienz und Konnektivität und helfen Haushalten dabei, ihren Wäschealltag nachhaltig zu verändern.
Life's Good!
