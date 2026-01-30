Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Hilfreiche Tipps
So richtest du mit der LG ThinQ App ein automatisiertes Smart Home ein
- Erfahre, wie du die LG ThinQ® Smart App verwendest, um dein Zuhause direkt über dein Smartphone zu steuern.
- Entdecke einige der besten KI-fähigen Produkte für dein ThinQ®-kompatibles Smart Home.
- Entdecke die neuesten Entwicklungen im KI-Ökosystem von ThinQ, z. B. die vollständige Personalisierung dank des neuen Menüs zum Ideen teilen, proaktive Pflegehinweise für eine längere Lebensdauer und kontinuierliche Aktualisierungen deiner Geräte auch nach dem Kauf.
Was ist ein automatisiertes Smart Home und wie trägt eine mobile Smart-App wie LG ThinQ dazu bei, dass alles reibungslos funktioniert?
Lies weiter und erfahre, wie die LG ThinQ 5.0 Smart App dir dank fortschrittlicher KI und smarter Automatisierung die Hausarbeit erleichtert.
Was ist LG ThinQ?
Mit nur wenigen Produkten kann jedes Zuhause ein automatisiertes Smart Home werden. LG ThinQ ist eine benutzerfreundliche Smart App, die mit den meisten LG-Hausgeräten und Entertainment-Geräten kompatibel ist.1
Wie automatisierst du dein Zuhause mit der LG ThinQ Smart App?
Energie sparen und einfach überwachen
Du kannst deinen Energieverbrauch überwachen und dein Zuhause mit neu entwickelten KI-Funktionen personalisieren. 1
Hier sind einige Highlights der App, die dir beim Energiesparen helfen:
- Individuelle Energiesteuerung: Schütze deine Lebensmittel mit automatischer Temperaturregelung. Damit können sich einige LG-Kühlschränken an deine individuellen Nutzungsgewohnheiten anpassen.
- KI-Sparmodus: Nutze zwei Energiesparstufen (bis zu 3,5 % und bis zu 20 %), um schnell und einfach Energie zu sparen, basierend auf vorab gemessenen Produktspezifikationen und Nutzungsbedingungen.2,3
- Verbrauchsüberwachung: Bestimme dein monatliches Verbrauchsziel und überwache alle angeschlossenen Geräte, um den Verbrauch mit dem bisherigen Verbrauch bzw. dem Durchschnittsverbrauch in deiner Region zu vergleichen.
Personalisiere deine Geräte
Dank der neuen ThinQ-UP-Funktionen genießt du auch nach dem Kauf neue Produktfunktionen und kannst deine Geräte personalisieren. 4 Einige der Funktionen zum Personalisieren sind:
- Individueller Endbildschirm & Melodie: Gestalte den Bildschirm und die Melodie deiner smarten Waschmaschine nach deinen Wünschen.
- Wasch- und Trocknungsprogramme personalisieren: Passe die detaillierten Einstellungen für jeden Zyklus individuell an deine Bedürfnisse an.
- Nachtmodus: Passe die Helligkeit nachts an, um Blenden zu vermeiden.
- Smart Fill: Stelle den Füllstand deines Kühlschrank-Spenders auf 250 ml, 500 ml oder 1 l ein.5
Sorgenfrei dank proaktiver Warnmeldungen für die Pflege
Die Pflegefunktion von ThinQ überwacht und erkennt selbst kleinste Fehlbedienungen und schickt dir Warnmeldungen. Mit den proaktiven Warnungen und Erinnerungen ist es super einfach, deine Geräte zu pflegen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
Du kannst dich entspannt zurücklehnen, denn:
- Du wirst benachrichtigt, wenn durch leicht geöffnete Türen Luft entweicht, sodass Lebensmittel länger frisch bleiben und du Energie sparst.
- Du bekommst eine Warnmeldung, wenn die Temperatur im Kühlschrank steigt und kannst direkt den Wartungsservice anrufen und eine Inspektion über die App vereinbaren.
- Du kannst deine Wäsche während des Waschzyklus fernüberwachen, um Beschädigungen zu vermeiden.
Erlebe noch mehr Komfort mit der LG ThinQ App
Weniger Stress und Wartezeit bei der Hausarbeit – und das sogar von einem anderen Zimmer aus. Mit deiner ThinQ-kompatiblen intelligenten Waschmaschine, deinem intelligenter Trockner bzw. deinem smarten Kühlschrank nutzt du folgende Funktionen:
- Fernstart: Steuere deine Geräte mit deinem Smartphone, egal wo du gerade bist.
- Sprachsteuerung: Steuere deine Geräte ganz einfach mit Sprachbefehlen6
- Fresh Keeper: Lass die Trommel weiterlaufen, wenn du die Wäsche nicht sofort ausräumen kannst, um Gerüche und Falten zu vermeiden.
Wie verbindest du LG-Produkte mit anderen Smart-Home-Geräten?
LG ThinQ ist der perfekte KI-gestützte Begleiter, weil es eine nahtlose Verbindung zu anderen smarten Plattformen wie Alexa von Amazon, Google Assistant und HomeKit von Apple bietet. Sobald du LG ThinQ installiert und eingerichtet hast, kannst du die Smart-Hub-Funktion auf deinem Lieblingsgerät nutzen, um die ThinQ-App zu aktivieren oder Zugriff darauf zu gewähren.
Verbessert LG ThinQ Care die Lebensdauer deiner Geräte?
ThinQ Care ist der virtuelle Helfer, der dich daran erinnert, was du tun kannst, um Energie zu sparen und den Verschleiß zu reduzieren, damit deine vernetzten Geräte länger halten.7 Hier sind ein paar wichtige Funktionen:
So startest du mit der LG ThinQ Smart App
Wenn du schon ein LG-Produkt besitzt, kannst du mit ein paar einfachen Schritten starten:
Schritt 1: Mobile LG ThinQ App herunterladen und verbinden
The ThinQ is available for both iOS and Android mobile devices on your phone’s App Store. You can also scan this QR code to download directly from LG.com.1
Please note that the LG ThinQ app supports 2.4GHz Wi-Fi so when you try to connect to a new network, make sure 5G or 5GHz is not mentioned in the name.
Schritt 2: LG ThinQ Benutzerkonto einrichten
Nachdem du die App runtergeladen hast, kannst du den folgenden Anweisungen folgen, um dein Benutzerkonto zu erstellen und dein kostenloses LG ThinQ Mitgliedskonto zu eröffnen.
Bei LG anmelden > Konto erstellen > Datenschutzrichtlinie akzeptieren > Persönliche Daten eingeben > E-Mail-Adresse und neues Passwort für dein Konto angeben > E-Mail-Adresse bestätigen > Fertig!
Schritt 3: Geräte registrieren
Nachdem du dein LG-Konto erstellt hast, musst du nur noch das WLAN auf jedem Gerät aktivieren, um deine Geräte in der ThinQ App auszuwählen und zu koppeln. Wenn dein Gerät nach Januar 2022 hergestellt wurde, kannst du dich auch mit QR Quick Scan registrieren.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
F: Kann ich LG-Produkte mit Sprachassistenten wie Alexa oder Google Home steuern?
A: Ja, LG ThinQ ermöglicht die Nutzung von Drittanbieter-Smart-Assistenten für eine vollständig synchronisierte Smart-Home-Umgebung. 7
F: Was soll ich tun, wenn meine ThinQ App nicht mehr funktioniert oder die Verbindung verliert?
A: Wenn du deine WLAN-Verbindung schon überprüft und sichergestellt hast, dass du ein 2,4-GHz-Netzwerk nutzt, ist es oft eine gute Lösung, die mobilen Daten komplett auszuschalten.8
F: Wie installiere ich neue Funktionen auf meinem ThinQ UP® Gerät?
die ThinQ-App und tippe auf das Symbol oben rechts. Wenn ein Upgrade mit deinem Gerät kompatibel ist, siehst du die Optionen auf dem nächsten Bildschirm.9
F: Gibt es bestimmte Bedingungen für ThinQ UP oder ThinQ-kompatible LG-Produkte, die ich vor dem Kauf beachten sollte?
A: Bitte denk dran, dass für alle KI-fähigen Produkte von LG Folgendes gilt:
*Die verfügbaren Funktionen können je nach Modell und Land unterschiedlich sein.
**Einige Funktionen der heruntergeladenen ThinQ App werden möglicherweise erst später aktiviert.
***Um die ThinQ-Funktionen nutzen zu können, musst du die App „LG ThinQ” aus dem Google Play Store oder Apple App Store auf deinem Smartphone installieren und eine WLAN-Verbindung herstellen. Die LG ThinQ® App ist für kompatible Smartphones mit Android 9.0 oder höher und iOS 16.0 oder höher verfügbar. Eine Datenverbindung über das Smartphone und das WLAN zu Hause sowie die Produktregistrierung bei LG ThinQ® sind erforderlich.
Mit ein paar Klicks auf deinem Handy kannst du mit den vielen KI-Funktionen der LG ThinQ App deine perfekte automatisierte Smart-Home-Routine erstellen.
Life's Good!
1 So richtest du die LG ThinQ Smart App ein
2 Getestet am Modell GMG860EPBE unter TÜV Rheinland-verifizierten Bedingungen (Gefrierschrank -18 °C, Kühlschrank 3 °C, kein Inhalt, Raumtemperatur 25 °C, Luftfeuchtigkeit 55 %). Nur über die LG ThinQ App verfügbar; unterstützte Umgebungen können variieren.
3 Der KI-Sparmodus passt den Abtauzyklus und die Kompressorgeschwindigkeit basierend auf der Umgebung an, was die Innentemperatur erhöhen kann.
4 LG ThinQ UP entwickelt sich mit dir weiter
5 Smart Fill funktioniert nur, wenn der Benutzer die gewünschte Dosieroption (250 ml, 500 ml, 1000 ml) manuell auswählt.
6 Sprachsteuerung ist in Ländern, in denen Google Home und Amazon Alexa verfügbar sind, kompatibel.
7 So aktualisierst du Geräte mit ThinQ UP
8 LG kombiniert KI und ein nahtloses Smart-Home-Erlebnis in Europa
9 Die Funktionen von LG ThinQ® können je nach Produktmodell und Land variieren. Bestimmte Funktionen der ThinQ App können durch zukünftige Updates verfügbar werden.
10 Die Bilder dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Verfügbare Funktionen können je nach Modell und Land variieren.