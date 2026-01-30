Life's Good!

Erfahre, wie du die LG ThinQ® Smart App verwendest, um dein Zuhause direkt über dein Smartphone zu steuern.

Entdecke einige der besten KI-fähigen Produkte für dein ThinQ®-kompatibles Smart Home.

Entdecke die neuesten Entwicklungen im KI-Ökosystem von ThinQ, z. B. die vollständige Personalisierung dank des neuen Menüs zum Ideen teilen, proaktive Pflegehinweise für eine längere Lebensdauer und kontinuierliche Aktualisierungen deiner Geräte auch nach dem Kauf.

Was ist ein automatisiertes Smart Home und wie trägt eine mobile Smart-App wie LG ThinQ dazu bei, dass alles reibungslos funktioniert?

Lies weiter und erfahre, wie die LG ThinQ 5.0 Smart App dir dank fortschrittlicher KI und smarter Automatisierung die Hausarbeit erleichtert.