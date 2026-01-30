Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Hilfreiche Tipps
Warum pumpt meine Waschmaschine das Wasser nicht ab?
- Identifiziere die Ursache des Abpumpfehlers und prüfe dazu Filter, Schläuche, Pumpen und Teile des Waschtrockners.
- Erfahre, wie du den Pumpenfilter reinigen und den Ablaufschlauch freimachst, damit das Wasser wieder abfließen kann.
- Behebe Probleme bei neuen Maschinen, indem du Transportsicherungen entfernst und die Installation korrigierst.
- Entdecke Wartungstipps, um Verstopfungen zu verhindern und die Leistung langfristig zu verbessern.
- Erfahre, wie du den LG-zertifizierten Support für eine professionelle Diagnose kontaktieren kannst.
Eine Waschmaschine, die das Wasser nicht abpumpt, ist eines der häufigsten Probleme, das in Haushalten vorkommt.
In diesem Guide erfährst du, was die häufigsten Ursachen für Probleme beim Abpumpen sind, und welche einfachen Lösungen für nahezu jedes Gerät funktionieren.
Häufige Ursachen für eine Waschmaschine, die das Wasser nicht abpumpt
Verstopfter Pumpenfilter
Einer der häufigsten Gründe, warum Wasser nicht aus einer Waschmaschine abläuft, ist ein verstopfter Pumpenfilter. In vielen Frontlader-Waschmaschinen dient der Pumpenfilter dazu, Schmutz wie Fusseln, kleine Kleidungsstücke, Münzen, Haarnadeln und Waschmittelreste aufzufangen. Wenn der Filter verstopft ist, kann das Wasser nicht effizient durch die Pumpe fließen, was dazu führt, dass die Trommel am Ende eines Zyklus gefüllt bleibt.
Normalerweise befindet sich der Pumpenfilter hinter einer kleinen Zugangsklappe an der Vorderseite unten an der Maschine. Wenn du dieses Teil regelmäßig überprüfst und reinigst, kann du verhindern, dass Probleme beim Abpumpen des Wassers entstehen.
Blockierter Ablaufschlauch
Eine weitere häufige Ursache für Probleme beim Abpumpen einer Waschmaschine ist ein blockierter oder geknickter Ablaufschlauch. Während der Installation kann der Schlauch verdreht, gegen eine Wand gedrückt oder im Laufe der Zeit durch kleine Schmutzpartikel verstopft werden. In vielen Waschtrocknern übernimmt der Ablaufschlauch manchmal sowohl Wasch- als auch Trockenfunktionen, was die Ansammlung von Fusseln oder Rückständen erhöhen kann.
Ob der Schlauch gebogen oder zusammengedrückt ist, lässt sich einfach durch eine Sichtprüfung feststellen. Ist er allerdings verstopft, muss der Schlauch abgenommen und durchgespült werden, damit das Wasser wieder richtig fließen kann.
Defekte Abwasserpumpe
Wenn der Pumpenfilter und der Ablaufschlauch frei sind, kann eine defekte Abwasserpumpe die Ursache des Problems sein. Eine Pumpe kann durch normale Nutzung abnutzen oder der Motor kann ausfallen. Dies kann sich durch Summgeräusche äußern oder zu Pausen beim Abpumpen oder einem vollständigen Ausfall des Abpumpens führen.
Smarte Waschmaschinen können auf einem digitalen Bildschirm oder über eine mobile Smart-Home-App auch spezifische Fehlercodes im Zusammenhang mit der Pumpenleistung anzeigen.1 Um eine Abwasserpumpe zu reparieren oder auszutauschen, ist in der Regel technisches Wissen erforderlich. Daher solltest du den Produktservice kontaktieren oder einen geschulten Techniker hinzuziehen, wenn du einen Pumpenausfall vermutest.
So entstopfst du den Abfluss einer Waschmaschine
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Bei den meisten Marken und Modellen kannst du den Abfluss auf ähnliche Weise entstopfen, ziehe aber zur Sicherheit immer das spezifische Produkthandbuch deiner Maschine zu Rate.
Der standardmäßige Schritt-für-Schritt-Prozess ist wie folgt:
- Waschmaschine ausschalten und Stecker ziehen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Zugangspanel des Pumpenfilters suchen, das sich normalerweise an der Vorderseite unten an der Maschine befindet.
- Flachen Behälter oder ein Handtuch darunter stellen, um verbleibendes Wasser aufzufangen.
- Filterabdeckung öffnen und den Filter vorsichtig abschrauben. Eingeschlossenes Wasser langsam herausfließen lassen.
- Sichtbare Ablagerungen entfernen, Filter unter fließendem Wasser abspülen und das Gehäuse auf weitere Verstopfungen überprüfen.
- Ablaufschlauch auf Knicke oder Blockaden prüfen. Bei Bedarf abtrennen und mit warmem Wasser durchspülen.
- Die Teile wieder zusammensetzen, die Stromversorgung wiederherstellen und einen kurzen Waschgang durchführen, um zu überprüfen, ob das Problem behoben ist.
Tipps, um Abflüsse freizuhalten
- Die Maschine nicht überladen, da dies die Abwasserpumpe belasten kann.
- Die richtige Art und Menge an Waschmittel verwenden, um Rückstände zu reduzieren.
- Den Pumpenfilter alle 1–2 Monate reinigen, je nachdem, wie intensiv die Nutzung ist.
- Sicherstellen, dass der Ablaufschlauch korrekt positioniert ist und genügend Freiraum hat.
Fehlersuche bei einer neuen Waschmaschine, die nicht abpumpt
Probleme beim Abpumpen treten nicht nur bei älteren Geräten auf. Manchmal versagen auch neue Waschmaschinen während der ersten Nutzung beim Abpumpen.
Installationsprobleme
Steht eine Waschmaschine nicht eben oder ist der Ablaufschlauch falsch installiert, kann dies die Abpumpleistung beeinträchtigen. Wenn der Schlauch zu hoch oder zu tief in das Standrohr eingeführt wird, entsteht möglicherweise ein Siphoneffekt oder das Wasser wird zu langsam abgepumpt.
Unterstützung für Erstbesitzer von LG-Geräten
Die Installationsanleitungen von LG beinhalten klare Diagramme für die richtige Ausrichtung, Schlauchplatzierung und Ersteinrichtung. Wenn Sie diese Anleitungen genau befolgen, können Sie in der Regel die meisten Probleme beim Abpumpen, die bei neuen Geräten auftreten, beheben.
Probleme beim Abpumpen eines Waschtrockners identifizieren und beheben
Insbesondere bei Waschtrocknern können Probleme beim Abpumpen auftreten, da durch ihre Trocknungsfunktionen auf andere Weise Fusseln entstehen als bei Standardtrocknern. Rückstande können sich so in internen Kanälen und Abflusskomponenten ansammeln. Darüber hinaus verwenden Kombigeräte oft komplexere Wasserkreislaufsysteme, was die Geschwindigkeit oder Effizienz des Abpumpens beeinträchtigen kann.
Nutzer von Kombigeräten sollten wissen, dass eine zusätzliche Wartung bei Waschtrocknern wichtig ist, und Filter und Schläuche häufiger gereinigt werden müssen, um Probleme beim Abpumpen zu verhindern.
Häufige Ursachen
- Fusselansammlung in Innenrohren
- Verstopfte Kondensatorkanäle
- Verstopfte Ablaufpumpe oder Filter
- Übermäßiger Gebrauch von Trocknungszyklen ohne regelmäßige WartungOveruse of drying cycles without routine maintenance
- Erhöhte Feuchtigkeitsabgabe, was eine häufigere Reinigung erforderlich macht
Behebung des Problems
Benutzer können ähnliche Schritte befolgen wie bei Standardwaschmaschinen, sollten jedoch auch folgende Maßnahmen in Betracht ziehen:
- Trocknungskanal oder Kondensator reinigen, je nach Modell.
- Doppelzweck-Ablaufschlauch auf Fusselansammlungen prüfen.
- Wartungs- oder Trommelreinigungszyklus durchführen, falls verfügbar.
- Im Waschtrockner-Handbuch von LG nachschlagen, das modellbezogene Reinigungsanweisungen bietet.
Wann sollte ein Experte zur Reparatur der Waschmaschine hinzugezogen werden?
Viele Probleme beim Abpumpen können zwar durch eine gründliche Suche nach der Ursache behoben werden, aber in manchen Situationen kann nur ein Profi helfen.
- Wiederholte Probleme beim Abpumpen, nachdem Filter und Schlauch gereinigt wurden
- Wasser tritt aus internen Teilen aus
- Elektrische Probleme mit der Pumpe
- Ungewöhnliche Geräusche beim Abpumpen
- Fehlercodes, die nach dem Zurücksetzen bestehen bleiben
Einsatz von LG-zertifizierten Reparaturdiensten
LG bietet Supportdienste in ganz Europa an, wo zertifizierte Techniker Zugang zu Originalersatzteilen und den neuesten Diagnosewerkzeugen haben. Für Geräte, die noch unter Garantie stehen, stellt eine Reparaturanfrage über den LG-Support sicher, dass Reparaturen gemäß den Herstelleranweisungen durchgeführt werden. Achte darauf, welche Garantie deine LG-Waschmaschine hat. Diese kann je nach Standort variieren.
Smarte Funktionen zur Wartung
Viele neuere LG-Waschmaschinen verfügen über smarte ThinQ™-Funktionen, wie automatische Diagnosen, Wartungserinnerungen und Fernfehlersuche. Diese Tools können helfen, Probleme beim Abpumpen frühzeitig zu erkennen und Benutzer zu geeigneten Maßnahmen zu führen.
Eine Waschmaschine, die nicht abpumpt, kann den täglichen Ablauf stören, aber die meisten Ursachen, wie verstopfte Filter, blockierte Schläuche oder kleinere Installationsprobleme, lassen sich leicht beheben. Wenn du die häufigen Ursachen für Probleme mit dem Abpumpen kennst und regelmäßig Wartungsmaßnahmen durchführst, kannst du verhindern, dass die Probleme wieder auftreten, vor allem bei LG-Waschmaschinen und Waschtrocknern, die in ganz Europa verwendet werden.
Life's Good!
1 Um ThinQ-Funktionen zu nutzen, musst du die „LG ThinQ“-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store auf deinem Smartphone installieren und eine Verbindung zum WLAN herstellen. Die LG ThinQ-App ist auf kompatiblen Android 9.0 oder höher, iOS 16.0 oder höher Smartphones verfügbar. Eine Telefon- und Heim-WLAN-Datenverbindung sowie eine Produktregistrierung mit LG ThinQ™ sind erforderlich. Verfügbare Funktionen und Funktionalitäten können je nach Modell und Land variieren. Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Alexa und Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land und Ihrer individuellen Smart-Home-Einrichtung variieren.