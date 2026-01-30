Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Die richtige Kühlschranktemperatur einstellen
- Erfahre den idealen Temperaturbereich für die gängigen europäischen Kühl- und Gefrierschrankmodelle und Produkttypen.
- Entdecke, wie du die Temperatur selbst festlegen oder anpassen kannst.
- Befolge nützliche Tipps zur Aufbewahrung verschiedener Lebensmittelgruppen, um optimale Frische zu gewährleisten.
- Lerne, wie du deine Lebensmittelaufbewahrung optimieren kannst, mithilfe intelligenter Kühl- und Gefrierschrankfunktionen wie Smart Diagnosis, Fast Freeze und LG ThinQ-Konnektivität in den neuesten Modellen von LG.
Die richtige Temperatur in deinem Kühl- und Gefrierschrank aufrechtzuerhalten, dient nicht nur der Frische deiner Lebensmittel. Hier sind einige wichtige Tipps zu Lebensmittelsicherheit, Energieeffizienz und der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung.
Egal, ob du gerade ein neues Gerät gekauft hast oder sicherstellen möchtest, dass dein aktuelles Gerät optimal funktioniert – dieser Leitfaden zeigt dir, wie du die richtige Temperatur für deinen Kühl- oder Gefrierschrank einstellen, überprüfen und aufrechterhalten kannst.
Was ist die ideale Kühlschranktemperatur?
Die empfohlene Temperatur für einen Kühlschrank liegt zwischen 1 °C und 5 °C, wobei 3 °C für die meisten Haushalte, Kühlschrankmodelle und Lebensmittelarten ein sicherer Mittelwert ist. Dieser Temperaturbereich verlangsamt das Wachstum schädlicher Bakterien wie Salmonellen und Listerien. LG Kühlschränke mit DoorCooling+ gehen noch einen Schritt weiter, damit Obst und Gemüse, Milchprodukte und Lebensmittelreste länger verzehrtauglich bleiben.1
Temperaturen über 5 °C können ein schnelleres Verderben der Lebensmittel zur Folge haben, während Temperaturen um 0 °C oder darunter dazu führen können, dass Lebensmittel wie Salat, Milch oder Eier gefrieren.2 Umweltfaktoren wie Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Füllmenge des Kühlschranks können dessen Innentemperatur beeinflussen. Mit dem LG FRESHConverter® kannst du sogar verschiedene Temperatureinstellungen für unterschiedliche Lebensmittel wählen.
So stellst du in drei Schritten die perfekte Kühlschranktemperatur ein
Unabhängig davon, ob du einen Side-by-Side-Kühlschrank oder einen Kühlschrank mit Gefrierfach unten hast, ist die Anordnung bei den meisten Modellen ähnlich.
Bei den meisten gängigen Kühlschrankmodellen wie der 2025 LG InstaView Linie befindet sich die Bedientafel entweder direkt innen an der Kühlschranktür oder vorne an der Außenverkleidung.
Wie bereits erwähnt, ist 3°C die empfohlene Standardtemperatur, da sie für die meisten Haushalte als sichere und energieeffiziente Einstellung gilt, sofern du keine spezifischere Einstellung benötigst. Falls dein Gerät mit einem „Smart“- oder „Eco“-Modus ausgestattet ist, ist dies für dich eventuell schon voreingestellt.
Verwende ein Thermometer, um die Innentemperatur zu überprüfen. Platziere es idealerweise im mittleren Ablagebereich. So kannst du überprüfen, wann sich die Temperatur stabilisiert hat und die Lebensmittel in den Kühlschrank gelegt werden können. Wenn du eine große Menge an Lebensmitteln verstaust oder es zu einem Stromausfall kommt, überprüfe alles vor dem Verzehr noch einmal, um sicherzugehen, dass die richtigen Bedingungen erfüllt sind.
Was ist die ideale Temperatur für den Gefrierschrank?
Genau wie bei Kühlschränken gibt es für Gefrierschränke einen empfohlenen Standardtemperaturbereich, der für die meisten Umgebungen geeignet ist. Für europäische Haushalte empfiehlt sich ausgehend vom üblichen Stromverbrauch und der gängigen Kühl- und Gefrierschrankmodelle eine Temperatur von -18 °C für das sichere Einfrieren von Lebensmitteln. Bei dieser Temperatur werden Bakterien inaktiv, sodass die Lebensmittelqualität erhalten bleibt. Auf diese Weise entsteht weder Gefrierbrand noch tauen die Lebensmittel frühzeitig auf.
Was passiert, wenn dein Gefrierschrank zu warm ist?
Temperaturen über -18 °C können schnell dazu führen, dass zum Beispiel Eiscreme schmilzt, Tiefkühlgemüse matschig wird und mehr Eiskristalle entstehen. Doch eine zu niedrigere Temperatur erhöht wiederum den Energieverbrauch, ohne einen zusätzlichen Vorteil zu bieten.
Was passiert, wenn dein Gefrierschrank zu kalt ist?
Dank cleverer Funktionen wie DoorCooling, die in LG Kühlschränken und Gefrierschränken integriert sind, wird die optimale Kühltemperatur bis zu 32 % schneller und gleichmäßiger erreicht als bei vergleichbaren Modellen mit derselben Energieeffizienz. So kannst du sicher sein, dass deine Lebensmittel weder Gefrierbrand bekommen noch ungleichmäßig gekühlt werden.4
So stellst du in drei Schritten die richtige Gefrierschranktemperatur ein
Ob du nun einen hohen Standgefrierschrank, ein Side-by-Side-Modell oder eine Gefriertruhe hast – die meisten neueren Geräte verfügen über präzise digitale Einstellmöglichkeiten. So stellst du dein Gerät ein:
Schritt 1: Finde die Bedientafel.
Anders als bei den meisten Kühlschränken könnte sich diese an der Vorderseite des Geräts oder im Inneren des Gefrierfachs befinden oder Teil der Bedientafel einer verbundenen Kühl-/Gefrierkombination sein.
Schritt 2: Stelle die Temperatur auf -18 °C.
Stelle die Temperatur des Gefrierschranks mithilfe der Pfeile oder des Drehknopfs auf den empfohlenen Bereich. Einige Modelle verfügen über eine Express-Gefrierfunktion, mit der du große Mengen an Lebensmitteln für die Lagerung vorbereiten kannst.3
Schritt 3: Warte 12 bis 24 Stunden, bis die neue Einstellung wirksam ist.
Es kann nützlich sein, ein gefrierfestes Thermometer in die mittlere Schublade zu legen, um eine gleichmäßige Kühlung zu gewährleisten. Durch regelmäßiges Überprüfen der Temperatur, insbesondere bei heißem Wetter oder wenn die Tür häufig geöffnet wird, läuft dein Gefrierschrank dauerhaft reibungslos. Das Überfüllen oder Blockieren von Lüftungsöffnungen kann hingegen ungleichmäßige Temperaturen verursachen und sollte vermieden werden.
Verbreitete Mythen und Fehlannahmen in Bezug auf die Temperatur des Kühl-/Gefrierschranks
Vielleicht hast du schon einmal gehört, dass manuelle Maßnahmen dazu beitragen können, die durchschnittliche Lebensdauer, Energieeffizienz und allgemeine Leistungsfähigkeit deines Kühl- oder Gefrierschranks zu verbessern. Solche Ratschläge solltest du allerdings immer hinterfragen, denn es gibt in diesem Bereich mehr Mythen, als du vielleicht denkst.
Mythos: Das Gerät zu überfüllen, ist die beste Methode, um die größtmögliche Menge an Lebensmitteln zu kühlen.
Fakt: Ein ungehinderter Luftstrom ist wichtig, um die maximale Effizienz des Geräts und die Kühlzirkulation zu gewährleisten. Deshalb sollte immer etwas Platz zwischen den Lebensmitteln gelassen werden, vor allem im Gefrierfach.
Mythos: Du kannst die Temperatur deines Kühlschranks oder Gefrierschranks nur direkt am Gerät ändern.
Fakt: Mit einer KI-integrierten Smart-App wie LG ThinQ kannst du die Temperatur auch ganz einfach per Smartphone einstellen.
Mythos: Eine Temperatur einzustellen, die unter dem empfohlenen Bereich liegt, hält die Lebensmittel besonders frisch.
Fakt: Eine niedrigere Temperatur ist nicht gleichbedeutend mit einer längeren oder besseren Aufbewahrung. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, halte dich an die von den Experten empfohlene Temperatur für deinen Haushalt.
Mythos: Durch die Anpassung der Gerätetemperatur an Umgebungsschwankungen können die Lebensmittel frisch gehalten werden.
Fakt: Durch eine konstant gleiche Temperatur kann sich das Gerät stabilisieren und die aktuellen Einstellungen optimal nutzen. Zu häufige Änderungen können den Energieverbrauch erhöhen und mehr schädliche als nützliche Auswirkungen haben.
Mythos: Du musst die Temperatur häufig ändern, um Lebensmittel frisch zu halten.
Fakt: Tatsächlich ist eine stabile Temperatur entscheidend, um Lebensmittel optimal frisch zu halten. LG Modelle mit LINEAR Cooling® reduzieren Temperaturschwankungen auf ±0,5 Grad.4
So hältst du die richtige Temperatur für verschiedene Lebensmittel konstant
Mit diesen fünf Tipps für verschiedene Lebensmittelgruppen hältst du deinen Kühl- und Gefrierschrank dauerhaft im optimalen Zustand:
Roher Fisch und rohes Fleisch
Diese Lebensmittel sollten ganz unten im Kühlschrank gelagert werden, bei einer Temperatur von 1–2 °C, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.
Milchprodukte
Für Produkte wie Käse, Milch und Joghurt eignet sich eine Temperatur von 3–4 °C am besten. Achte darauf, sie nicht direkt in der Nähe der Tür zu lagern, da die Temperatur hier schwankt.
Obst und Gemüse
Frischeerzeugnisse gehören in das dafür vorgesehene Frischhaltefach mit einer moderaten Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 4–5 °C.
Gekochte Essensreste
Gekochtes Essen muss erst auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor es im Kühlschrank verstaut wird. Sobald es ausreichend abgekühlt ist, empfiehlt sich eine Lagerung bei <5 ° innerhalb von zwei Stunden.
Gefrorene Lebensmittel
Essensreste und zum Einfrieren geeignete Mahlzeiten sollten immer in dicht verschlossen Behältern eingefroren werden, um Gefrierbrand zu vermeiden. Es empfiehlt sich außerdem, den Inhalt des Gefrierschranks locker zu stapeln, um den Luftstrom bei ca. -18 °C aufrechtzuerhalten.
Häufig gestellte Fragen
F: Mein Kühlschrank hat einen Drehknopf mit den Zahlen 1–5 – welche Temperatur ist das?
A: Normalerweise entspricht die Zahl 3 der mittleren Einstellung und etwa 3 °C. Um sicherzugehen, überprüfe die Temperatur zusätzlich mit einem Gerätethermometer.
F: Warum bildet sich Kondenswasser oder Eis in meinem Kühlschrank?
A: Dies kann durch häufiges Öffnen der Tür, abgenutzte Dichtungen oder eine zu niedrige Temperatur verursacht werden. Die Tür sollte so selten wie möglich geöffnet werden.
F: Wie oft sollte ich die Temperatur überprüfen?
A: Mindestens einmal im Monat; im Sommer oder bei älteren Geräten häufiger. Wenn du jedoch hilfreiche Funktionen wie den FRESH Converter nutzt, mit denen du Fleisch, Fisch oder Gemüse in speziellen Fächern länger lagern kannst, kannst du deine Kontrollintervalle wahrscheinlich etwas verlängern.
F: Kann ich warmes Essen direkt in meinen Kühl- oder Gefrierschrank stellen?
A: Nein, das Essen sollte immer erst mindestens auf Zimmertemperatur abgekühlt sein, bevor es in den Kühl- oder Gefrierschrank kommt. Sonst besteht die Gefahr, dass sich die daneben befindlichen Lebensmittel erwärmen und die Gesamtleistung des Geräts beeinträchtigt wird.
F: Sollte ich auf besondere Funktionen zur Aufrechterhaltung der richtigen Temperatur achten?
A: Die meisten Kühl- und Gefrierschränke können zwar auf die in diesem Artikel genannten optimalen Temperaturbereiche eingestellt werden, es gibt aber auch zusätzliche Funktionen, um deine Lebensmittel besonders frisch zu halten. Zum Beispiel verfügt die neue Kühl-/Gefrierkombination von LG dank der ThinQ-App über erweiterte Kontroll-, Diagnose- und Wartungsfunktionen.
Die Temperatur deines Kühl- und Gefrierschranks richtig einzustellen, ist eine kleine, aber wichtige Maßnahme, um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und den Energieverbrauch zu senken. Mit den Werten 3 °C und -18 °C als Faustregel, regelmäßigen Überprüfungen, einer klugen Aufbewahrung und der richtigen Nutzung der Geräteeinstellungen bleiben deine Lebensmittel länger frisch und die Leistungsfähigkeit deines Geräts bleibt länger erhalten.
