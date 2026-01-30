Life's Good!

About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Hilfreiche Tipps

Sind Waschtrockner ihr Geld wert?

  

Smart Home
LG dryer installed in the living room

LG dryer installed in the living room

  • Erfahre, wie Waschtrockner funktionieren – einschließlich der zeitsparenden Funktionen, die sie so beliebt machen
  • Entdecke einige wichtige Vorteile, die Waschtrockner im Vergleich zu einzelnen Waschmaschinen und Trocknern bieten
  • Informiere dich über neue Spezifikationen, Programme und sogar KI-unterstützte Programme, die deinen Waschtag mit einem Waschtrockner erleichtern können

Viele Menschen stellen die gleiche Frage: Sind Waschtrockner eigentlich gut? In immer kleineren Wohnungen, wo Effizienz und Komfort eine wichtige Rolle spielen, ziehen diese Kombigeräte zunehmend als platzsparende Lösung für die tägliche Wäsche ein. Aber leisten sie wirklich genauso viel wie separate Waschmaschinen und Trockner?

Was ist ein Waschtrockner?

Ein Waschtrockner ist ein einzelnes Gerät, das sowohl wäscht als auch trocknet. Das heißt, du musst du die nasse Wäsche nicht von einer Waschmaschine in einen Trockner umladen, sondern das Gerät führt beide Vorgänge automatisch aus: erst einen vollständigen Waschgang und dann den Trockengang.

 

Waschtrockner sind genau das Richtige für dich, wenn dir Komfort, Automatisierung und Energieeffizienz wichtig sind. Ein Knopfdruck genügt, und schon wartet nach kurzer Zeit frisch gewaschene und getrocknete Kleidung auf dich.

Wie unterscheiden sich Waschtrockner von separaten Geräten?

Wenn du überlegst, ob Waschtrockner eine gute Wahl für dich sind, solltest du wissen, wie sie sich von traditionellen Geräten unterscheiden.

LG washing machine and dryer installed in the living room

LG washing machine and dryer installed in the living room

Genieße den Komfort eines Kombigeräts

Wenn du ein Kombimodell hast, ist Schluss mit dem Umladen nasser Wäsche zwischen zwei Maschinen. Mit diesem Gerät sparst du Zeit und Arbeit.

Spare Platz mit einem einzigen Gerät

Kombigeräte nehmen weniger Platz in Anspruch – perfekt für Apartments, Wohnungen und kompakte Waschräume. Für jeden mit begrenztem Platzangebot bietet ein Waschtrockner eine bequeme und moderne Alternative zu zwei vollwertigen Maschinen.

Sind Waschtrockner für alle Stoffarten geeignet?

A mother and daughter taking laundry out of an LG dryer.

A mother and daughter taking laundry out of an LG dryer.

Highlights

Oft wird die Frage gestellt, ob Waschtrockner für alle Stoffarten geeignet sind. Dies hängt vom Modell ab, aber moderne Waschtrockner weisen eine beeindruckende Vielseitigkeit auf.

 

Die meisten Geräte verfügen über spezielle Einstellungen für verschiedene Stoffe und behandeln Baumwolle, Synthetik und Feinwäsche effektiv. Durch intelligente Sensoren werden Temperatur und Schleudergeschwindigkeit reguliert, um Kleidungsstücke beim Waschen und Trocknen zu schützen. 1

Herausforderungen

Allerdings ist kein Gerät perfekt. Größere Textilien wie Bettdecken oder sperrige Bettüberwürfen können für Waschtrockner eine Herausforderung sein. Waschtrockner haben in der Regel kleinere Trommeln, da sie die Wasch- und Trocknungsfunktionen in einem einzigen kompakten Gerät unterbringen müssen.

 

Der Trockengang kann außerdem im Vergleich zu eigenständigen Trocknern länger dauern. Die Ergebnisse sind allerdings zuverlässig für Alltagskleidung. Abhilfe kann geschaffen werden, indem du kleinere Ladungen wäschst oder große Textilien nach dem Waschen lufttrocknen lässt.

Pflege für verschiedene Stoffarten

Genieße den Komfort eines Kombigeräts

Wenn du ein Kombimodell hast, ist Schluss mit dem Umladen nasser Wäsche zwischen zwei Maschinen. Mit diesem Gerät sparst du Zeit und Arbeit.

Weiße Wäsche

Waschtrockner eignen sich dank temperaturgesteuerter Heißwasserzyklen gut, um strahlend weiße Wäsche zu erhalten. Wenn du längere Trockenzyklen einstellst, trägt dies dazu bei, die Wäsche weich und hygienisch zu halten.

Babybekleidung

Waschtrockner sind besonders effizient für häufige kleine Ladungen. Schonprogramme schützen empfindliche Stoffe und Programme zur Tiefenreinigung mit Dampf und Allergenentfernung (verfügbar bei ausgewählten LG-Modellen) für empfindliche Haut bieten zusätzlichen Schutz und Hygiene.2

Seide, Wolle und andere Feinwäsche

Waschtrockner eignen sich gut für empfindliche Textilien, wenn die richtigen Schon- oder Wollprogramme verwendet werden. Diese Zyklen helfen, Schrumpfen, Dehnen und Stoffschäden zu verhindern, indem sie niedrige Temperaturen und langsame Drehungen verwenden.

Liefern Waschtrockner eine gute Leistung?

A woman doing laundry

A woman doing laundry

Reinigungsleistung

Sind Waschtrockner denn nun gut beim Reinigen? Kurz gesagt, ja. Die meisten modernen Modelle entsprechen der Reinigungsfähigkeit von Standard-Frontladern. Sie bieten mehrere Programme, unterstützt durch Stofferkennung durch KI, wie AI DD®, die einen Deep-Learning-Algorithmus verwenden, um das Material deiner Kleidung zu erkennen und automatisch zu klassifizieren oder die richtige Bewegung zu wählen, je nachdem, ob du besonders empfindliche oder steife Textilien wäschst.3

Trocknungsleistung

Beim Trocknen verwenden Kombigeräte Kondens- oder Wärmepumpentechnologie, um Feuchtigkeit zu entfernen, ohne dass eine Belüftung erforderlich ist. Das Trocknen kann länger dauern und kleinere Ladungen sind oft hilfreich, aber die Leistung für kompakte All-in-one-Geräte ist beeindruckend. In einem Vergleichstest zwischen zwei Kombigeräten hat der LG WashTower einen vergleichbaren Weißwäschezyklus in 1 Stunde und 54 Minuten abgeschlossen, im Gegensatz zu 2 Stunden und 48 Minuten beim Konkurrenten.5

Häufige Missverständnisse über Waschtrockner

A woman trying to fix a washing machine

A woman trying to fix a washing machine

Oft wird angenommen, dass Waschtrockner nicht so gut sind wie separate Maschinen. Diese Ansicht ist jedoch veraltet.

Dank der neuesten Fortschritte sind Nachteile, die es früher gab, weitestgehend behoben:

 

  • Verbesserte Trocknungseffizienz: Neue Wärmepumpensysteme verwenden niedrige, konstante Hitze und kontrollierten Luftstrom, um eine gleichmäßige Trocknung ohne Stoffschäden zu gewährleisten.
  • KI-Ladungserkennung: KI-Funktionen von Waschtrocknern können Zeit und Temperatur automatisch für bessere Ergebnisse anpassen. 3
  • Energieeffizienz: Inverter-Motoren passen die Geschwindigkeit effizient an und das Öko-Trocknen nutzt Sensoren und geringere Hitze, um Energie zu sparen. Wenn du dich also fragst, ob Waschtrockner 2025 ihr Geld wert sind, kannst du dir sicher sein, dass sich die Technologie so weit entwickelt ist, dass diese Geräte eine gute Leistung bringen.

Top-Vorteile eines Waschtrockners

A woman smelling laundry

A woman smelling laundry

Einer der Hauptgründe dafür, dass Waschtrockner eine gute Wahl sind, ist ihr platzsparendes Design. Diese Geräte passen leicht in kleine Wohnungen, Unterbauinstallationen oder Waschräume mit begrenztem Platz.

 

Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass die meisten modernen Geräte ohne Lüftungsschlitze auskommen, sodass keine externe Abluft erforderlich ist. Viele Modelle, einschließlich ausgewählter LG-Waschtrockner, verwenden KI-gesteuerte Zyklen und energieeffiziente Inverter-Motoren, um die Leistung zu optimieren und gleichzeitig Abfall zu minimieren. 3

 

Die Möglichkeit, automatisch in einem einzigen Zyklus zu waschen und zu trocknen, bietet unvergleichlichen Komfort. Starte eine Ladung, bevor du aus dem Haus gehst, und wenn du wiederkommst, erwartet dich saubere, trockene Wäsche zurück – ein starker Vorteil für Haushalte, in denen viel los ist.

Fazit: Ist ein Waschtrockner das Richtige für dich?

Waschtrockner eignen sich für alle, die Komfort, Platzeffizienz und Energieeinsparungen schätzen. Sie sind ideal für Apartments, Wohnungen oder Häuser mit einem kleinen Waschraum. Sie waschen und trocknen in einem einzigen Zyklus und sparen so Zeit und Mühe. Sie bewältigen Alltagskleidung, Feinwäsche, Babybekleidung und moderate Ladungen effektiv – perfekt für Singles, Paare oder kleine Familien.

 

Waschtrockner sind jedoch weniger geeignet für große oder sperrige Textilien wie Bettdecken, schwere Bettwäsche oder sehr große Handtücher. Außerdem kann der Trockenvorgang länger dauern. Haushalte mit einem hohen Wäscheaufkommen sind besser mit separaten Waschmaschinen und Trocknern bedient.

Kombigeräte glänzen vor allem da, wo Platz, Komfort und moderate Ladungen im Vordergrund stehen.

Life's Good!

1 LG Waschtrockner 2025 Einstellungen, einschließlich AI DD®, Steam und ECO Hybrid Systeme.

2 LG Steam-Technologie eliminiert 99,9 % der Allergene, wie Hausstaubmilben, die Allergien oder Atemprobleme verursachen können, sowie 30 % der Falten.

3 *Getestet von Intertek im November 2023. Verglichen mit dem Baumwollzyklus zeigte der AI Wash Zyklus eine Verbesserung der Stoffpflege und eine Reduzierung des Energieverbrauchs mit einer 3 kg schweren gemischten Ladung weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Poly-Shorts, etc.) (repräsentatives Modell für AI Wash: F4X7VYP15). Ergebnisse können je nach Kleidung und Umgebung variieren. KI-Erkennung wird aktiviert, wenn die Ladung unter 3 kg liegt. KI-Erkennung wird nicht aktiviert, wenn das Dampfprogramm ausgewählt ist. AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stoffarten [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.

4 Yale Appliance: GE Profile UltraFast oder LG WashTower: Welcher ist besser?

Passende Produkte

Weitere Artikel

Puppy inside LG washing machine
Hilfreiche Tipps

Warum pumpt meine Waschmaschine das Wasser nicht ab?

  

Mehr erfahren
A couple controls their LG washing machine with the LG ThinQ app.
Hilfreiche Tipps

So richtest du mit der LG ThinQ App ein automatisiertes Smart Home ein

  

Mehr erfahren
Woman opens LG refrigerator door
Hilfreiche Tipps

Die richtige Kühlschranktemperatur einstellen

  

Mehr erfahren
0% Finanzierung mit Klarna
Und so geht's
  • Schritt 1
    Lege alle gewünschten Artikel in deinen Warenkorb und wähle an der Kasse „Klarna“ als Bezahlmethode aus.
  • Schritt 2
    Gebe die erforderlichen persönlichen Daten ein. Danach erfährst du sofort, ob die Bezahlung genehmigt wurden.
  • Schritt 3
    Klarna schickt dir deine Bestellbestätigung per E-Mail und erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu bezahlen.
Entdecke dein persönliches Finanzierungsangebot *
 
Klarna Finanzierung

  • Bestelle dir heute dein LG Wunschprodukt und teile die Kosten bequem 6 oder 12 Monatsraten mit der Klarna 0% Finanzierung auf!

  • So einfach geht´s:

  • Du kannst den Klarna Ratenkauf ab einem Einkaufswert von 300 € nutzen. Hierfür ist keine vorherige Registrierung erforderlich und du kannst die Zahlungsmethode „Klarna“ direkt an der Kasse auswählen.

  • Du wirst nach dem Bestellabschluss direkt zu Klarna weitergeleitet und kannst die finalen monatlichen Raten, sowie die Kosten und Bedingungen einsehen.

  • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

  • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

Über Klarna

LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

Mehr Erfahren
Mehr ErfahrenHäufig gestellte Fragen

Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten findest bei den FAQ's.

Mehr Erfahren
Datenschutzerklärung
 