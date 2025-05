Wenn Sie ein kleines Kind in Ihrer Familie haben, wissen Sie, dass jeden Tag mehrere schmutzige Outfits anfallen, was eine große Menge an zusätzlicher Wäsche bedeutet. Mit der MiniWash wird Ihr Leben so viel einfacher. Legen Sie die normale Wäsche in die Haupttrommel und die Babykleidung in die MiniWash – damit beides gleichzeitig gewaschen werden kann! Und darüber hinaus wird die Babykleidung sogar hygienisch rein! Im „Baby Care“-Modus wird in der TWINWash™ Mini Babykleidung bei 40 °C von hartnäckigen Flecken und anderen Verunreinigungen befreit.

In unserem vielbeschäftigten Alltag ist Entlastung im Haushalt ein Geschenk, das wir gerne annehmen. Wer möchte schon den Feierabend mit Wäschewaschen anstatt mit der Familie und Freunden verbringen? Genau: niemand! Gerade in Zeiten wie diesen ist die LG TWINWash™ Waschmaschine die ideale Entlastung. Ein Waschgang in der MiniWash benötigt nur 49 Minuten – inkl. Waschen und Schleudern. Das ist so kurz, dass Sie die MiniWash jeden Tag verwenden können – im Vergleich zu anderen Waschmaschinen wird weniger als die Hälfte der Zeit benötigt.

Auch der Schutz der Umwelt ist wichtig – nicht nur für uns, sondern vor allem im Hinblick auf zukünftige Generationen. Jeder versucht, seinen Beitrag zum Schutz des Planeten zu leisten, und Sie tun das mit Hilfe der MiniWash. Denn diese verbraucht weniger Energie als eine herkömmliche Waschmaschine und verfügt außerdem über ein Energieüberwachungssystem, das Ihre Waschgewohnheiten im Auge behält.

Wenn Sie also das nächste Mal zu Ihrer Joggingrunde nach Feierabend aufbrechen, machen Sie sich keine Sorgen darüber, verschwitzt nach Hause zu kommen und die beim Sport getragene Kleidung mit der Hand waschen zu müssen. Drücken Sie stattdessen einfach die Starttaste an Ihrer LG MiniWash und genießen Sie den Rest des Tages.