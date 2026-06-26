65-Zoll LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 4K ART TV 2026

1) *Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

3)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

4) *Die generische KI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicherspezifikationen verwendet wird.

5) *Die Funktion ist aktiv, wenn du bei deinem Google Photos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

6) *Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

7) *Bewegungssensoren sind nur bei den Modellen W6 und G6 erhältlich.

8) *Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des Farbraums DCI-P3, wie von Intertek unabhängig bestätigt.

9) *Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

10) *Muss über das Klangmodus-Menü aktiviert werden. Zudem ist der Klang von der Hörumgebung abhängig.

11) *AI Search (Copilot) ist verfügbar in Re:New25-fähigen OLED/MRGB/QNED/NANO UHD-Modellen, einschließlich ab 2022 veröffentlichter Modelle.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-KI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

12) *Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

13) *Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO UHD-TVs.

14) *Internetverbindung erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

15) *Ermöglicht schnellen Zugriff auf die KI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte KI-Verarbeitung.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

16) *Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

17) *LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

18) *webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.