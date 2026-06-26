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65-Zoll LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 4K ART TV 2026

65LX7B6LA_ERP.pdf
Energieklasse : AT
TV
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Energieklasse : AT
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65-Zoll LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 4K ART TV 2026

65LX7B6LA
Vorderansicht von 65-Zoll LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 4K ART TV 2026 65LX7B6LA
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 65-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1096 mm, einer Bildschirmhöhe von 850 mm, einer Höhe von 882/912 mm mit Standfuß, einer Profiltiefe von 40,5 mm und einer Standfläche von 1096 x 315 mm.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV ist mit einem „Snow White“-Rahmen an der Wand montiert; es zeigt ein buntes Gemälde mit Häusern und eine sonnendurchflutete Straße in einem modernen Wohnzimmer mit mehreren umrahmten Kunstwerken.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Gallery Design mit Attachable Frame ist an einer roten Wand montiert; der „Snow White“-Rahmen umhüllt den Bildschirm nahtlos und die gezeigten Kunstwerke erzeugen eine raffinierte, galerieartige Stimmung.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit LG Gallery+ zeigt eine kuratierte Auswahl an Kunstwerken, darunter Vincent van Goghs „Weizenfeld mit Zypressen“, zusammen mit Hinweisen auf Partnermuseen und einem sichtbaren Angebot für einen kostenlosen Probemonat.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV ist mit einem „Snow White“-Rahmen an der Wand montiert und zeigt ein Gemälde von Balletttänzern in einem Studio an einer gelben Wand und wertet das moderne Wohnzimmer durch seine raffinierte Integration im Galerie-Stil auf.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Gallery-ähnlichem spiegelfreien Bildschirm ist an einer weißen Wand montiert und zeigt ein Stillleben mit Vasen und Früchten, umgeben von verschiedenen gerahmten Kunstwerken in einer galerieartigen Umgebung.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Dynamic QNED Color, zeigt eine Nahaufnahme eines detailreichen Gemäldes, bei dem intensivierte Rot-, Gelb- und Grüntöne das 100-prozentige Farbvolumen unterstreichen und die Kunst zum Leben erwecken.
Ein LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Küstenklippenszene, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.
Der alpha 7 AI Processor 4K Gen9 des LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV Mini LED erstrahlt in der Mitte einer gelben Leiterplatte und verdeutlicht so eine intelligentere, leistungsfähigere KI-Verarbeitung, durch die die Klarheit von 4K-Bildern mit noch besserem Kontrast und noch größerer Tiefe gesteigert wird.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV verfügt über AI Hub zur Personalisierung, mit einem AI-Symbol über der Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
LG Shield, angewendet auf das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV ist in einem Wohnzimmer mit einem Snow White Attachable Frame an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm ist ein Stillleben zu sehen, das den Raum wie eine Galerie wirken lässt.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Snow White Attachable Frame ist in einem Wohnzimmer an der Wand angebracht und verleiht dem Raum ein galerieartiges Ambiente. Auf dem Bildschirm ist ein farbenfrohes Ölgemälde mit realistisch wirkenden Pinselstrichen zu sehen.
Vorderansicht von 65-Zoll LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 4K ART TV 2026 65LX7B6LA
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 65-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1096 mm, einer Bildschirmhöhe von 850 mm, einer Höhe von 882/912 mm mit Standfuß, einer Profiltiefe von 40,5 mm und einer Standfläche von 1096 x 315 mm.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV ist mit einem „Snow White“-Rahmen an der Wand montiert; es zeigt ein buntes Gemälde mit Häusern und eine sonnendurchflutete Straße in einem modernen Wohnzimmer mit mehreren umrahmten Kunstwerken.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Gallery Design mit Attachable Frame ist an einer roten Wand montiert; der „Snow White“-Rahmen umhüllt den Bildschirm nahtlos und die gezeigten Kunstwerke erzeugen eine raffinierte, galerieartige Stimmung.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit LG Gallery+ zeigt eine kuratierte Auswahl an Kunstwerken, darunter Vincent van Goghs „Weizenfeld mit Zypressen“, zusammen mit Hinweisen auf Partnermuseen und einem sichtbaren Angebot für einen kostenlosen Probemonat.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV ist mit einem „Snow White“-Rahmen an der Wand montiert und zeigt ein Gemälde von Balletttänzern in einem Studio an einer gelben Wand und wertet das moderne Wohnzimmer durch seine raffinierte Integration im Galerie-Stil auf.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Gallery-ähnlichem spiegelfreien Bildschirm ist an einer weißen Wand montiert und zeigt ein Stillleben mit Vasen und Früchten, umgeben von verschiedenen gerahmten Kunstwerken in einer galerieartigen Umgebung.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Dynamic QNED Color, zeigt eine Nahaufnahme eines detailreichen Gemäldes, bei dem intensivierte Rot-, Gelb- und Grüntöne das 100-prozentige Farbvolumen unterstreichen und die Kunst zum Leben erwecken.
Ein LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Küstenklippenszene, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.
Der alpha 7 AI Processor 4K Gen9 des LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV Mini LED erstrahlt in der Mitte einer gelben Leiterplatte und verdeutlicht so eine intelligentere, leistungsfähigere KI-Verarbeitung, durch die die Klarheit von 4K-Bildern mit noch besserem Kontrast und noch größerer Tiefe gesteigert wird.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV verfügt über AI Hub zur Personalisierung, mit einem AI-Symbol über der Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
LG Shield, angewendet auf das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV ist in einem Wohnzimmer mit einem Snow White Attachable Frame an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm ist ein Stillleben zu sehen, das den Raum wie eine Galerie wirken lässt.
Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Snow White Attachable Frame ist in einem Wohnzimmer an der Wand angebracht und verleiht dem Raum ein galerieartiges Ambiente. Auf dem Bildschirm ist ein farbenfrohes Ölgemälde mit realistisch wirkenden Pinselstrichen zu sehen.

Hauptmerkmale

  • Gallery Design mit Attachable Frame, um die Stimmung deines Raums zu verändern
  • Der galerieartige spiegelfreie Bildschirm lässt dein Fernsehgerät wie gerahmte Kunst aussehen.
  • Mit LG Gallery+ kannst du auf verschiedene Kunstinhalte zugreifen und deine eigene private Galerie kuratieren.
  • Mini LED und Dynamic QNED Color mit 100 % Farbvolumen erwecken Kunst zum Leben.
  • Preisgekröntes webOS bietet fortschrittliche AI Experiences – unterstützt von Google Gemini und Microsoft Copilot
Mehr
Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Cybersicherheit für LG Shield

CES Innovation Awards – Honoree (LG Shield)

Cybersicherheit

Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ für Multi-AI

CES Innovation Awards – Preisträger (Multi-AI)

Künstliche Intelligenz

Emblem „AVForums Editor’s Choice“ als bestes Smart-TV-System in 8 aufeinanderfolgenden Jahren, einschließlich 2025/26

AVForums Editor's Choice – Bestes Smart-TV-System 2025/26

„8 Jahre als bestes Smart-TV-System“

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

Warum LG Gallery TV mit Rahmen?

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV im Gallery Design für die heimische Galerie, ist in einem modernen Wohnzimmer an der Wand montiert und zeigt ein lebendiges Stillleben, das sich nahtlos in die zeitgenössische Einrichtung einfügt.

Gallery Design für deine Galerie zu Hause

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit aufsteckbarem „Snow White“-Galerierahmen ist in einem modern eingerichteten Wohnzimmer an der Wand montiert. Der Attachable Gallery Frame aus nächster Nähe lässt das Fernsehgerät wie ein echtes Kunstwerk aussehen.

Der Attachable Gallery Frame sorgt für die richtige Stimmung

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit LG Gallery+ präsentiert eine kuratierte Auswahl an Kunstwerken, darunter Vincent van Goghs „Weizenfeld mit Zypressen“, zusammen mit Hinweisen auf Partnermuseen und einem sichtbaren Angebot für einen kostenlosen Probemonat.

Grenzenlose Kunstwerke mit LG Gallery+

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Dynamic QNED Color, zeigt eine Nahaufnahme eines detailreichen Gemäldes, bei dem intensivierte Rot-, Gelb- und Grüntöne das 100-prozentige Farbvolumen unterstreichen und die Kunst zum Leben erwecken.

Dynamische QNED Color erweckt Kunst zum Leben

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit dem preisgekrönten Multi AI webOS wird vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini präsentiert, was die Unterstützung von KI-Diensten anzeigt, die über die TV-Oberfläche zugänglich sind.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen.

Gesichert durch LG Shield

Wie verwandelt LG Gallery TV ein Fernsehgerät in Kunst?

LG Gallery TV wurde entwickelt, um jeden Raum in eine personalisierte Galerie zu verwandeln. Wechsle zwischen anbringbaren Galerierahmen passend zu deinem Stil. Stelle die Kunstwerke zusammen, die du präsentieren möchtest – mit Zugriff auf eine unbegrenzte Auswahl an Kunstwerken in der LG Gallery+. Der Galeriebildschirm lässt dein Fernsehgerät wie ein echtes Kunstwerk erscheinen und mit Dynamic QNED Color erlebst du visuelle Meisterwerke in atemberaubenden, lebendigen Farben.

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV im Gallery Design mit Attachable Frame ist in drei Räumen zu sehen, jeweils an der Wand montiert mit unterschiedlichen Kunstwerken in verschiedenen Einrichtungsstilen im „Snow White“-Rahmen, der zeigt, wie mühelos es sich in jeden Einrichtungsstil einfügt.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

Galeriedesign mit Attachable Frame

Ändere den Rahmen, um ihn an die Stimmung deines Raums anzupassen

Zeige Kunstwerke als wären sie in einer Galerie eingerahmt. Der Snow White Attachable Frame macht dein Zuhause ganz einfach zur persönlichen Kunstgalerie.

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV im Gallery Design mit Attachable Frame zeigt Kunstwerke an einer roten Wand, während sich nahtlos ein „Snow White“-Rahmen um den Bildschirm legt und so in einem modernen Wohnzimmer eine galerieähnliche Atmosphäre schafft.

LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

*Der Attachable Frame kann je nach Land oder Region variieren.

*Ein Rahmen in „Snow White“ ist im Lieferumfang enthalten.

Kuratiere deine eigene Heimgalerie mit einer großen Auswahl an Kunstwerken

LG Gallery+

Gestalte deinen Raum mit über 5.000 kuratierten Kunstinhalten

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Werte deinen Raum auf und gestalte ihn individuell mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt.1)

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV erscheint ausgeschaltet an der Wand, dann wird der Galerie-Modus aktiviert, zeigt Informationen an und wechselt zwischen verschiedenen Kunstwerken.

LG OLED AI B6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Raum einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.

Galerie-Zusammenstellung

Entdecke automatisch kuratierte Inhalte basierend auf deinen Präferenzen

Mit Beantwortung einer Reihe kurzer Fragen weiß dein Fernsehgerät, welche Art von Kunstwerken dir gefallen. LG Gallery+ kann dir dann auf deinen Geschmack abgestimmte Inhalte empfehlen.3)

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit generativer KI von LG Gallery+ zeigt eine Sprachaufforderung zum Zeichnen einer Katze in einem farbenfrohen Heißluftballonkorb und anschließend das erstellte Kunstwerk und präsentiert weitere Aufforderungsbeispiele mit entsprechenden Bildern.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Kunst mit Generative AI

Verwandele deine Ideen mit Generative AI in Kunst

Erwecke deine Ideen mit der integrierten generativen KI deines Fernsehgeräts zum Leben. Erstelle eine Eingabeaufforderung, um einzigartige Kunstwerke zu gestalten, und sende diese über LG Link an dein Smartphone, um sie überall zu genießen.4)

BGM mit Music Lounge

Mit Musik die richtige Stimmung schaffen

Schaffe die richtige Atmosphäre mit Musik, die zu deinen Bildern passt. Nutze die nach deinen Vorlieben empfohlene Musik oder verbinde dich über Bluetooth, um deine eigenen Titel abzuspielen.

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“.

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“.

Meine Fotos

Greif leicht auf Google Photos zu & zeig deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Photos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere deinen Raum mühelos mithilfe von Inhalten aus deiner eigenen Fotobibliothek.5)

Automatische Helligkeitssteuerung

Optimale Helligkeit in jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt das Bildschirmbild automatisch an das Umgebungslicht an und sorgt so bei allen Umgebungsbedingungen für eine klare und komfortable Ansicht.6)

Bewegungssensor

Reaktion auf deine Anwesenheit

Mit der Bewegungserkennung kann dein Fernsehgerät intelligent reagieren und die Modi wechseln, je nachdem, ob du dich in der Nähe befindest oder nicht.7)

Informationstafel

Bleib mit einem persönlichen Dashboard auf dem Laufenden

Information auf einen Blick. Erhalte Wetterupdates und Sportbenachrichtigungen, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für Home Hub, deine Sehreservierungen und mehr ein.

Design, das deinen Raum verschönert 

Schmale und nahtlose Wall Mount

Fügt sich nahtlos in die Wand ein wie ein Kunstwerk

Die schmale Wall Mount ist so konzipiert, dass sie bündig an der Wand anliegt. Sie platziert das Fernsehgerät in der Nähe der Wand für einen sauberen, raffinierten Look, der wie eingerahmte Kunstwerke anstelle eines Bildschirms aussieht.

Das LG Gallery TV Al mit Rahmen LX7 ART TV mit Slim & Seamless Wall Mount sitzt bündig an gelben und weißen Wänden in zwei Innenräumen, beide sind mit einem „Snow White“-Rahmen gestaltet und zeigen klassische Gemälde mit einem gerahmten Look.

Das LG Gallery TV Al mit Rahmen LX7 ART TV mit Slim & Seamless Wall Mount sitzt bündig an gelben und weißen Wänden in zwei Innenräumen, beide sind mit einem „Snow White“-Rahmen gestaltet und zeigen klassische Gemälde mit einem gerahmten Look.

Höheneinstellbarer Standfuß

Flexible Höhenpassung für jeden Raum

Stelle die Höhe deines Fernsehgeräts so ein, wie es am besten zu deinem Raum passt. Mit einem verstellbaren Standfuß lässt sich die Höhe ganz einfach einstellen, sodass das Fernsehgerät ganz natürlich zu deiner Inneneinrichtung passt.

Bild und Ton für ein beeindruckendes Galerieerlebnis

Ein Bildschirm im Galerie-Stil ohne Spiegelungen

Erlebe Kunst wie in einer Galerie

Inspiriert von echter Leinwand wirken die Bilder natürlich und edel, ohne Spiegelungen, sodass das LG Gallery TV eher wie ein gerahmtes Kunstwerk wirkt als wie ein Bildschirm.

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit einem Bildschirm im Galerie-Stil, ist an der Wand montiert und zeigt ein Stillleben. Es steht neben einem Fenster, zusammen mit anderen gerahmten Kunstwerken, und trotz des Sonnenlichts sind auf dem Bildschirm keine Reflexionen zu sehen, sodass es wie ein echtes Kunstwerk wirkt.

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit einem Bildschirm im Galerie-Stil, ist an der Wand montiert und zeigt ein Stillleben. Es steht neben einem Fenster, zusammen mit anderen gerahmten Kunstwerken, und trotz des Sonnenlichts sind auf dem Bildschirm keine Reflexionen zu sehen, sodass es wie ein echtes Kunstwerk wirkt.

Dynamic QNED Color

Dynamische und lebendige Farbe, die Kunst zum Leben erweckt

Unterstützt vom alpha 7 AI Processor verbessert „Dynamic QNED Color“ – die einzigartige Technologie von LG für einen breiten Farbraum – die Farbwiedergabe und sorgt für dynamischere, lebendigere Farben in Bewegung, wodurch Kunstwerke noch eindringlicher wirken.

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Dynamic QNED Color zeigt eine Nahaufnahme eines detailreichen Gemäldes, bei dem intensivierte Rot-, Gelb- und Grüntöne eine lebendige Farbwiedergabe und naturgetreue Details auf dem Bildschirm zur Geltung bringen.

Schau dir das Zertifikat „100% Color Volume“ an8)

Ein LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Küstenklippenszene, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.

Ein LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Küstenklippenszene, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.

Mini LED

Brillanz, verfeinert durch punktgenaue Präzision

Entdecke mit der Technologie „Mini LED“ von LG noch tiefere Kontraste und noch helle Bilder. Diese Technologie sorgt für eine präzise Lichtsteuerung in jeder Szene.

*Die Bilder oben sind zu Illustrationszwecken nachgestellt.

alpha 7 AI Processor 4K Gen9

Jetzt noch besser für intelligentere, leistungsstärkere Verarbeitung

Dank weiter gesteigerter Leistung von GPU und CPU optimiert der alpha 7 AI Processor die Bilder auf raffinierte Weise und erzielt so 4K-Klarheit mit noch besserem Kontrast und dreidimensionaler Tiefe.

AI Hub personalisiert jedes Detail deiner Erfahrung

Entdecke 3 herausragende Vorteile von AI Hub

Erweiterte Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Sage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das KI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren KI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.11)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

AI Concierge schlägt Inhalte und Updates vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. „In This Scene“ bietet relevante Empfehlungen und Informationen, die auf dem basieren, was du dir ansiehst, während Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern ermöglicht.12)

LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu My Page, das speziell auf dich zugeschnitten ist!

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu den Spielergebnissen deiner Lieblingsmannschaft.13)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

AI Magic Remote

Navigiere ganz einfach und zeige wie mit einer Air Mouse auf den Bildschirm, um AI Hub zu nutzen

Steuere dein Fernsehgerät einfach mit der AI Magic Remote. Mit einem Bewegungssensor und einem Scrollrad kannst du sie wie eine Air Mouse verwenden: Klicke, ziehe und lege ab, oder sprich einfach für Sprachbefehle.15)

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV verfügt über AI Hub zur Personalisierung, mit einem AI-Symbol über der Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Preisgekröntes webOS jetzt gesichert durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

8 Jahre als bestes Smart-TV-System 

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

LG Channels

Unendliche Unterhaltung kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst.16)

Das LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Smart Connectivity zeigt die Home Hub-Oberfläche auf dem Bildschirm mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ und Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Intelligente Konnektivität

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Du kannst dich u. a. mit Google Home nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause verbinden, diese Geräte bedienen und mit diesen Geräten interagieren und noch viel mehr.17)

webOS Re:New-Programm

TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden18)

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Accessibility

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

Disclaimer

 

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur der Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

*Spezifikationen und Funktionen sind von Region, Modell und Größe abhängig.

*Die Verfügbarkeit des Diensts variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

*Die auf dieser Seite angezeigten Inhalte können von den Inhalten abweichen, die im tatsächlichen Gallery+-Service verfügbar sind.

1) *Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

3)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

 

4) *Die generische KI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicherspezifikationen verwendet wird.

 

5) *Die Funktion ist aktiv, wenn du bei deinem Google Photos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast. 

 

6) *Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

 

7) *Bewegungssensoren sind nur bei den Modellen W6 und G6 erhältlich. 

 

8) *Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des Farbraums DCI-P3, wie von Intertek unabhängig bestätigt.

 

9) *Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

10) *Muss über das Klangmodus-Menü aktiviert werden. Zudem ist der Klang von der Hörumgebung abhängig. 

 

11) *AI Search (Copilot) ist verfügbar in Re:New25-fähigen OLED/MRGB/QNED/NANO UHD-Modellen, einschließlich ab 2022 veröffentlichter Modelle.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-KI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

12) *Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

13) *Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO UHD-TVs.

 

14) *Internetverbindung erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

15) *Ermöglicht schnellen Zugriff auf die KI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte KI-Verarbeitung.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

16) *Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

17) *LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

18) *webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

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Alle Spezifikationen

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

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  • So einfach geht´s:

  • Du kannst den Klarna Ratenkauf ab einem Einkaufswert von 300 € nutzen. Hierfür ist keine vorherige Registrierung erforderlich und du kannst die Zahlungsmethode „Klarna“ direkt an der Kasse auswählen.

  • Du wirst nach dem Bestellabschluss direkt zu Klarna weitergeleitet und kannst die finalen monatlichen Raten, sowie die Kosten und Bedingungen einsehen.

  • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

  • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

Über Klarna

LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

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Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten findest bei den FAQ's.

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