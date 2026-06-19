About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

65-Zoll LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026

OLED65B68LA_EU.pdf
Energieklasse : AT
Produktinformationsblatt
OLED65B68LA_EU.pdf
Energieklasse : AT
Produktinformationsblatt

65-Zoll LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026

OLED65B68LA
Vorderansicht von 65-Zoll LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026 OLED65B68LA
Das LG OLED AI B6, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 65-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1449 mm, einer Gesamthöhe von 832 mm und einer ultraschlanken Tiefe von 45,9 mm ohne Standfuß.
Das LG OLED AI B6 zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Displays mit Anti-glare und der Anzeige mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet. Unterstützt wird sie durch UL-Zertifizierung und Intertek-Zertifizierungen für Farbvolumen und Farbtreue.
Der alpha 8 AI Processor 4K Gen3 von LG OLED AI B6 erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die KI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5,0-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer CPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Das LG OLED AI B6 bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
LG Shield, angewendet auf dem LG OLED AI B6, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
LG OLED AI B6 vergleicht 144 Hz mit 60 Hz in einem Motorradrennspiel und demonstriert, dass das 144-Hz-Panel extrem flüssig und ohne Ruckeln funktioniert. NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync™ Premium-Logos werden oben links angezeigt.
Das LG OLED AI B6 ist in einem stilvollen Wohnraum an der Wand montiert. Es zeichnet sich durch ein ultraschlankes Design mit schmalen Rahmen aus. Auf dem Bildschirm ist eine Landschaft in Regenbogenfarben mit Bergketten zu sehen.
Vorderansicht von 65-Zoll LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026 OLED65B68LA
Das LG OLED AI B6, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 65-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1449 mm, einer Gesamthöhe von 832 mm und einer ultraschlanken Tiefe von 45,9 mm ohne Standfuß.
Das LG OLED AI B6 zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Displays mit Anti-glare und der Anzeige mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet. Unterstützt wird sie durch UL-Zertifizierung und Intertek-Zertifizierungen für Farbvolumen und Farbtreue.
Der alpha 8 AI Processor 4K Gen3 von LG OLED AI B6 erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die KI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5,0-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer CPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Das LG OLED AI B6 bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
LG Shield, angewendet auf dem LG OLED AI B6, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
LG OLED AI B6 vergleicht 144 Hz mit 60 Hz in einem Motorradrennspiel und demonstriert, dass das 144-Hz-Panel extrem flüssig und ohne Ruckeln funktioniert. NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync™ Premium-Logos werden oben links angezeigt.
Das LG OLED AI B6 ist in einem stilvollen Wohnraum an der Wand montiert. Es zeichnet sich durch ein ultraschlankes Design mit schmalen Rahmen aus. Auf dem Bildschirm ist eine Landschaft in Regenbogenfarben mit Bergketten zu sehen.

Hauptmerkmale

  • Perfektes Schwarz und perfekte Farbe sorgen für einen tieferen Kontrast und lebendige, präzise Farbe in jedem Licht.
  • Bis zu 144 Hz in 4K mit G-SYNC-Kompatibilität und FreeSync Premium für reibungsloseres, siegreiches Gameplay
  • Preisgekröntes webOS bietet fortschrittliche AI Experiences – unterstützt von Google Gemini und Microsoft Copilot
  • Die AI-Schaltfläche entsperrt AI Hub für ein intelligentes, personalisiertes Erlebnis, gesichert durch LG Shield
Mehr
Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Cybersicherheit für LG Shield

CES Innovation Awards – Honoree (LG Shield)

Cybersicherheit

Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ für Multi-AI

CES Innovation Awards – Preisträger (Multi-AI)

Künstliche Intelligenz

Emblem „AVForums Editor’s Choice“ als bestes Smart-TV-System in 8 aufeinanderfolgenden Jahren, einschließlich 2025/26

AVForums Editor's Choice – Bestes Smart-TV-System 2025/26

„8 Jahre als bestes Smart-TV-System“

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

Warum LG OLED B6?

Das LG OLED AI B6 mit perfektem Schwarz und perfekter Farbe zeigt eine Planetenszene auf einem geteilten Bildschirm, bei der schwächere Schwarztöne auf der linken Seite mit klareren Details, tieferen Schwarztönen und lebendigeren Farben auf der rechten Seite kontrastieren.

Perfektes Schwarz und perfekte Farbe

Das LG OLED AI B6 für unschlagbares Gameplay in 4K 144 Hz zeigt ein Highspeed-Motorradrennspiel in Bewegung sowie NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync Premium-Logos oben auf dem Bildschirm.

Unschlagbares Gameplay in 4K 144 Hz

Das LG OLED AI B6 mit dem preisgekrönten Multi AI webOS vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini – Hinweis auf die Unterstützung von KI-Diensten, zugänglich über die TV-Oberfläche.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Das LG OLED AI B6 bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

AI Hub für Personalisierung

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen.

Gesichert durch LG Shield

Wie liefert LG OLED B6 eine überragende Bildqualität? 

Das LG OLED B6 liefert eine atemberaubende 4K-Bildqualität mit Präzision auf Pixelebene und sorgt für perfektes Schwarz bei allen Lichtverhältnissen. Es ist für perfekte Farbe zertifiziert und sorgt damit für 100 % Farbvolumen und Farbtreue. Mit dem alpha 8 AI Processor 4K Gen3 gibt es 4K-Details und lebendige Farben detailgetreu wieder und optimiert den Klang für ein außergewöhnliches Seherlebnis. 

Perfektes Schwarz und perfekte Farbe

Perfektes Schwarz und perfekte Farbe in jedem Licht – jederzeit

Das LG OLED TV bietet UL-verifiziertes perfektes Schwarz und perfekte Farbe für einen tieferen Kontrast, eine verbesserte Helligkeit und eine lebendige, genaue Farbwiedergabe. So siehst du jeden Stern deutlich, selbst in einem hellen Raum.1)

Das LG OLED AI B6 zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Displays mit Anti-glare und der Anzeige mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet. Unterstützt wird sie durch UL-Zertifizierung und Intertek-Zertifizierungen für Farbvolumen und Farbtreue.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

Das LG OLED AI B6 verfügt über das Eyesafe RPF 40-Zertifikat von UL, das eine nachgewiesene Reduzierung des Blaulichtanteils bestätigt.

Das LG OLED AI B6 verfügt über das Eyesafe RPF 40-Zertifikat von UL, das eine nachgewiesene Reduzierung des Blaulichtanteils bestätigt.

Eyesafe-zertifiziert zur Reduzierung von blauem Licht, jedes Bild schont die Augen2)

alpha 8 AI Processor 4K Gen3

Fortschrittliche KI-Engine mit 5,0-mal schnellerer NPU-Leistung

Unser Prozessor der nächsten Generation erweitert die Funktionen deines Fernsehgeräts, sodass du mithilfe von KI ein individuelles Fernseherlebnis mit schärferen 4K-Details, satterem Klang und lebendigen Farben genießt.3)

Der alpha 8 AI Processor 4K Gen3 von LG OLED AI B6 erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die KI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5,0-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer GPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.

Der alpha 8 AI Processor 4K Gen3 von LG OLED AI B6 erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die KI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5,0-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer GPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.

Warum LG AI TV?

Das LG AI TV optimiert Bild und Ton und macht mit personalisiertem AI Hub jeden Tag intelligenter

Erfahre mehr über das LG AI TV

AI HDR Remastering

Optimiere jedes Bild auf HDR-Qualität

Die KI optimiert automatisch Farbe, Helligkeit und Kontrast und erhöht die SDR-Bildqualität auf HDR-Niveaus für eine reichhaltigere, realistischere Visualisierung.

Entdecke 3 herausragende Vorteile von AI Hub

Erweiterte Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Sage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das KI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren KI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.7)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

AI Concierge schlägt Inhalte und Updates vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. „In This Scene“ bietet relevante Empfehlungen und Informationen, die auf dem basieren, was du dir ansiehst, während Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern ermöglicht.8)

LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu My Page, das speziell auf dich zugeschnitten ist!

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu den Spielergebnissen deiner Lieblingsmannschaft.9)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS jetzt gesichert durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

8 Jahre als bestes Smart-TV-System 

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

webOS Re:New-Programm

TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden12)

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection

Das LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – das LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote

Navigiere ganz einfach und zeige wie mit einer Air Mouse auf den Bildschirm, um AI Hub zu nutzen 

Steuere dein Fernsehgerät einfach mit der AI Magic Remote. Mit einem Bewegungssensor und einem Scrollrad kannst du sie wie eine Air Mouse verwenden, indem du klickst, ziehst und ablegst, oder einfach für Sprachbefehle sprechen.13)

Das LG OLED AI B6 bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Warum LG OLED Gaming TV?

Flüssiges, tränenfreies Gameplay

Erleben 4K 144 Hz mit G-SYNC- und AMD FreeSync-Kompatibilität

Mit 144 Hz bleibt die Action in jedem Spiel klarer und flüssiger. G-SYNC-Kompatibilität und AMD FreeSync™ Premium sorgen für gleichmäßige und ruckelfreie Bewegungen. VRR und kurze Eingangsverzögerung sorgen dafür, dass Bewegungen flüssig und reaktionsschnell bleiben und bei jedem Spiel einen klaren Vorteil bieten.14)

LG OLED AI B6 vergleicht 144 Hz mit 60 Hz in einem Motorradrennspiel und demonstriert, dass das 144-Hz-Panel extrem flüssig und ohne Ruckeln funktioniert. NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync™ Premium-Logos werden oben links angezeigt.

LG OLED AI B6 vergleicht 144 Hz mit 60 Hz in einem Motorradrennspiel und demonstriert, dass das 144-Hz-Panel extrem flüssig und ohne Ruckeln funktioniert. NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync™ Premium-Logos werden oben links angezeigt.

Mit einer zertifizierten Reaktionszeit von 0,1 ms reagiert OLED sofort und ohne Geisterbilder.

Mit einer Pixelreaktionszeit von 0,1 ms und ALLM für extrem niedrige Latenz wird jeder Befehl mit unmittelbarer Präzision ausgeführt. Diese erhöhte Reaktionsfähigkeit sorgt für ein klares und kontrolliertes schnelles Gameplay und bietet einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.15)

Immersives Gameplay mit HGiG und ClearMR 9000

HGiG sorgt dafür, dass das HDR-Tone-Mapping die Idee des Creators wiedergibt. ClearMR 9000 minimiert Bewegungsunschärfen und sorgt so für reibungslose, hochgradige Klarheit in schnellen In-Game-Aktionen. Das Ergebnis ist ein fesselndes Spielerlebnis mit einer Grafik, die zu jedem Zeitpunkt präzise und klar bleibt.16)

Das LG OLED AI B6 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Das LG OLED AI B6 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Bluetooth Ultra Low Latency

Das weltweit erste Fernsehgerät, das Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud-Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 3,0 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.18)

Das LG OLED AI B6 zeigt das LG Gaming Portal auf dem webOS-Bildschirm an und präsentiert einen Gaming-Hub mit einer One-Step-Oberfläche, die über Cloud-Gaming-Dienste wie NVIDIA GeForce NOW und webOS-Apps Zugriff auf mehrere Game-Apps bietet.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub fürs Gaming – keine Konsole erforderlich

Entdecke Tausende von Spielen von Xbox, NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für Fernbedienung oder Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.19)

Das LG OLED AI B6 mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Das LG OLED AI B6 mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Game Dashboard und Optimizer

Einfache Feinabstimmung der Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi an, damit du jede Game-Session ganz einfach optimieren kannst.

Warum ist LG OLED eine gute Wahl für Designliebhaber?

Ultraschlankes Design, das zu deinem modernen Lebensstil passt

Mit seinen schmalen Rändern und dem ultraschmalen Profil steht der Bildschirm im Mittelpunkt und sorgt für einen saubereren, nahtloseren Look. Das Design wirkt von Rand zu Rand nahtlos und fügt sich elegant in deinen Raum ein.20)

Das LG OLED AI B6 ist in einem stilvollen Wohnraum an der Wand montiert. Es zeichnet sich durch ein ultraschlankes Design mit schmalen Rahmen aus. Auf dem Bildschirm ist eine Landschaft in Regenbogenfarben mit Bergketten zu sehen.

Das LG OLED AI B6 ist in einem stilvollen Wohnraum an der Wand montiert. Es zeichnet sich durch ein ultraschlankes Design mit schmalen Rahmen aus. Auf dem Bildschirm ist eine Landschaft in Regenbogenfarben mit Bergketten zu sehen.

Entdecke grenzenlose Meisterwerke mit LG Gallery+

LG Gallery+

Gestalte deinen Raum mit über 5.000 kuratierten Kunstinhalten

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Werte deinen Raum auf und gestalte ihn individuell mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt.21)

Das LG OLED AI B6 zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“.

Das LG OLED AI B6 zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“.

Meine Fotos

Greif leicht auf Google Photos zu & zeig deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Photos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere deinen Raum mühelos mithilfe von Inhalten aus deiner eigenen Fotobibliothek.25)

Das LG OLED AI B6 ist an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebracht und zeigt eine Informationstafel mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Informationstafel

Bleib mit einem personalisierten Dashboard auf dem Laufenden

Information auf einen Blick. Erhalte Wetterupdates und Sportbenachrichtigungen, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für Home Hub, deine Sehreservierungen und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Raum einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.34)

Automatische Helligkeitssteuerung

Optimale Helligkeit in jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt das Bildschirmbild automatisch an das Umgebungslicht an und sorgt so bei allen Umgebungsbedingungen für eine klare und komfortable Ansicht.26)

Bewegungssensor

Reaktion auf deine Anwesenheit

Mit der Bewegungserkennung kann dein Fernsehgerät intelligent reagieren und die Modi wechseln, je nachdem, ob du dich in der Nähe befindest oder nicht.27)

LG Channels

Unendliche Unterhaltung kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst.28)

Das LG OLED AI B6 mit Smart Connectivity zeigt die Home Hub-Oberfläche auf dem Bildschirm mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ und Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Intelligente Konnektivität

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Du kannst dich u. a. mit Google Home nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause verbinden, diese Geräte bedienen und mit diesen Geräten interagieren und noch viel mehr.29)

Echtes Kino, detailgetreu erhalten

  • Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

    Erlebe Kino, wie es vom Regisseur gedacht war – mit Dolby Vision und FILMMAKER MODE mit Umgebungslichtkompensation, die sich an die Umgebung anpasst und Bilder so originalgetreu wie möglich wiedergibt.30)

  • Dolby Atmos

    Durch die Wiedergabe von Ton als immersive 360°-Audioobjekte anstelle von statischen Kanälen schafft das System eine Heimkino-Umgebung, in der Details und Tiefe der Szene originalgetreu wiedergegeben werden.

Tauche ein in jedes Sportspiel

Die LG Soundbar hebt jede Szene mit einem volleren Surround-Sound hervor.

WOW Orchestra

Full-Surround-Soundsystem von LG TV und Soundbar synchronisiert

Durch die Synchronisierung von TV und Soundbar als Einheit erweitert das System die Tiefe und Richtungsmäßigkeit für ein umfassenderes Surround-Erlebnis.33)

Das LG OLED AI B6 mit WOW Orchestra und WOWCAST zeigt eine Konzertszene mit einer Soundbar unterhalb des Bildschirms. Grafische Schallwellen, die sich im Wohnzimmer ausbreiten, stellen synchronisierten, kabellosen Surround-Sound dar.

Das LG OLED AI B6 mit WOW Orchestra und WOWCAST zeigt eine Konzertszene mit einer Soundbar unterhalb des Bildschirms. Grafische Schallwellen, die sich im Wohnzimmer ausbreiten, stellen synchronisierten, kabellosen Surround-Sound dar.

LG OLED B6, von Intertek für Ressourceneffizienz zertifiziert, dargestellt mit einem Zertifizierungssiegel, das den Schutz unserer Umwelt in Form von Materialverwendung, Energieverbrauch und Gehalt an recycelten Materialien hervorhebt.

LG OLED B6, von Intertek für Ressourceneffizienz zertifiziert, dargestellt mit einem Zertifizierungssiegel, das den Schutz unserer Umwelt in Form von Materialverwendung, Energieverbrauch und Gehalt an recycelten Materialien hervorhebt.

Umweltfreundlich

Ausgelegt auf Nachhaltigkeit, auf die du vertrauen kannst. Von Institutionen weltweit anerkannt

LG TVs sind auf den Schutz unserer Umwelt ausgelegt und wurden von Intertek für Ressourceneffizienz bei Materialverwendung, Energieverbrauch und Gehalt an recycelten Teilen zertifiziert.36)

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Accessibility

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

Disclaimer

 

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur der Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

*Spezifikationen und Funktionen sind von Region, Modell und Größe abhängig.

*Die Verfügbarkeit des Diensts variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

1)*Das LG OLED Display ist von Intertek für 100 % Farbtreue zertifiziert, gemessen nach CIE DE2000 mit 125 Farbmustern.

*Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des Farbraums DCI-P3, wie von Intertek unabhängig bestätigt.

*Die Wiedergabe von Schwarzwerten ≤ 0,24 Nit bis 500 Lux durch das LG OLED Display wurde von UL entsprechend IDMS, Abschnitt 11.5, „Messen von ringförmigen Lichtreflexionen“ bestätigt.

*Die Farbkonsistenzwerte von > 99 % bis 500 Lux für das LG OLED Display wurden von UL entsprechend IDMS, Abschnitt 11.5, „Messen von ringförmigen Lichtreflexionen“ bestätigt.

*Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungslicht und Betrachtungsumgebung variieren.

 

2)*LG OLED TV-Displays wurden von UL als „Low Blue Light Platinum“ verifiziert.

 

3)*Verglichen mit dem 2025 alpha 8 AI Processor 4K Gen2, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.

 

4)*AI Picture Pro funktioniert mit sämtlichen urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

 

5)*Muss über das Klangmodus-Menü aktiviert werden. Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren. 

 

6)*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

7)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New Program-fähigen OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-Modellen, einschließlich ab 2022 veröffentlichter Modelle.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-KI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

8)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

9)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

 

10)*Internetverbindung erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

12)*webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

13)*Ermöglicht schnellen Zugriff auf die KI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte KI-Verarbeitung.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

14)*Funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 144 Hz unterstützen.

*NVIDIA G-Sync kompatibel mit RTX 20, RTX 30, RTX 40 und GTX 16 Grafikkarten. Ältere GPUs unterstützen keine G-SYNC-Kompatibilität.

 

15)*LG OLED-Displays wurden von Intertek für eine Reaktionszeit von 0,1 ms (grau zu grau) und qualifizierte Gaming-Leistung zertifiziert.

 

16)*HGiG ist eine Gruppe freiwilliger Unternehmen aus der Game- und TV-Display-Branche, die zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Das 83/77/65/55/48-Zoll OLED B6 hat nur eine ClearMR 9000-Zertifizierung.

*ClearMR ist ein Zertifizierungsprogramm der VESA zur Bewertung der Bewegungsunschärfe von Bildschirmen.

 

18)*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

19)*Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Gamepad wird separat verkauft.

 

20)*Die Installationsanforderungen können abweichen.

 

21)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

23)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

 

24)*Die generische KI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicherspezifikationen verwendet wird.

 

25)*Die Funktion ist aktiv, wenn du bei deinem Google Photos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

 

26)*Helligkeitssensoren können je nach Modell und Land variieren.

 

27)*Bewegungssensoren sind nur bei den Modellen W6 und G6 erhältlich.

 

28)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

29)*LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

30)*FILMMAKER Ambient MODE ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE mit Dolby Vision wird unterstützt.

*FILMMAKER Ambient MODE startet automatisch auf AppleTV+ und in der Amazon Prime Video-App.

*FILMMAKER Ambient MODE ist bei Modellen mit Lichtsensor verfügbar.

 

31)*Die Karte „In This Scene“ ist in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

33)*Die Soundbar ist separat erhältlich.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG-TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

 

34)*Die Energiesparfunktion gilt nur, wenn sowohl Gallery Mode als auch Always Ready aktiviert sind. Wenn „Always Ready“ ausgeschaltet ist, verbraucht der Gallery Mode die gleiche Energie wie bei eingeschaltetem TV.

 

36)*Die Ressourceneffizienz gilt für die folgenden Modelle und ist bis zum 31. Dezember 2026 gültig: OLED W6, G6, C6, CS6, B6, MRGB95, 9M, 85 QNED85  

*Mehr Infos findest du auf https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home.

Drucken

Wesentliche Spezifikationen

  • ABMESSUNGEN UND GEWICHTE - Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT mm)

    1 449 x 832 x 45,9

  • ABMESSUNGEN UND GEWICHTE - Gewicht ohne Standfuß (kg)

    17,1

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT mm)

    1 449 x 832 x 45,9

  • Abmessungen der Verpackung (BxHxT mm)

    1 600 x 950 x 172

  • Gesamtgewicht inkl. Verpackung

    24,4

  • Abmessungen mit Standfuß (BxHxT mm)

    1 449 x 900 x 218

  • Abmessungen Standfuß (BxT mm)

    1 069 x 218

  • Gewicht ohne Standfuß (kg)

    17,1

  • Gewicht mit Standfuß (kg)

    17,3

  • Unterstützter VESA-Standard (BxH mm)

    300 x 200

EAN CODE

  • EAN CODE

    8806096768051

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Das sagen Kundinnen und Kunden

Für dich ausgesucht

Vor Ort finden

Find a retailer.
0% Finanzierung mit Klarna
Und so geht's
  • Schritt 1
    Lege alle gewünschten Artikel in deinen Warenkorb und wähle an der Kasse „Klarna“ als Bezahlmethode aus.
  • Schritt 2
    Gebe die erforderlichen persönlichen Daten ein. Danach erfährst du sofort, ob die Bezahlung genehmigt wurden.
  • Schritt 3
    Klarna schickt dir deine Bestellbestätigung per E-Mail und erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu bezahlen.
Entdecke dein persönliches Finanzierungsangebot *
 
Klarna Finanzierung

  • Bestelle dir heute dein LG Wunschprodukt und teile die Kosten bequem 6 oder 12 Monatsraten mit der Klarna 0% Finanzierung auf!

  • So einfach geht´s:

  • Du kannst den Klarna Ratenkauf ab einem Einkaufswert von 300 € nutzen. Hierfür ist keine vorherige Registrierung erforderlich und du kannst die Zahlungsmethode „Klarna“ direkt an der Kasse auswählen.

  • Du wirst nach dem Bestellabschluss direkt zu Klarna weitergeleitet und kannst die finalen monatlichen Raten, sowie die Kosten und Bedingungen einsehen.

  • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

  • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

Über Klarna

LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

Mehr Erfahren
Mehr ErfahrenHäufig gestellte Fragen

Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten findest bei den FAQ's.

Mehr Erfahren
Datenschutzerklärung
 