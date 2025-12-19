About Cookies on This Site

Edles Wohnzimmer in einem Penthouse-Apartment. Wunderschöne Stadtlandschaft, die vor dem Fenster sichtbar ist. Ein Mann sitzt auf der Couch und sieht sich Inhalte auf dem an der Wand befestigten Fernseher an.

Welcher Fernseher passt am besten zu deinem Lifestyle?

Egal, welcher Lifestyle, es gibt LG TVs extra für dich. Von qualitativ hochwertigen Inhalten wie Cinema, Gaming und Sport bis zum perfekten Designer-Gerät, finde den perfekten LG TV für deine Wünsche.

Was macht LG TVs zu einer großartigen Wahl für Design-Enthusiasten?

LG TVs sind mehr als nur Bildschirme und können zu einem ergänzenden Designelement werden, das sich nahtlos in deinen Raum einpasst und mit 4000+ Inhalten und anderen intelligenten Eigenschaften zur Personalisierung deinen Lifestyle und Geschmack widerspiegelt.

Für alle, die ihren Raum nach ihrem Geschmack gestalten und personalisieren möchten

Mit LG Gallery+ kannst du deinen Geschmack kuratieren, präsentieren und zum Ausdruck bringen. Wähle die Art von Inhalten aus, die auf deinem Fernseher angezeigt werden sollen, und verleihe jedem Raum eine wahrhaft persönliche Note.

LG OLED evo AI G5LG QNED evo AI QNED85
Innenraum eines eleganten Hauses. Viele verschiedene Kunstwerke sind zu sehen. An der mittleren Wand befindet sich ein LG TV mit beliebten Kunstwerken auf dem Bildschirm. Der Fernseher sieht aus wie ein Gemälde aus einem Museum.

Innenraum eines eleganten Hauses. Viele verschiedene Kunstwerke sind zu sehen. An der mittleren Wand befindet sich ein LG TV mit beliebten Kunstwerken auf dem Bildschirm. Der Fernseher sieht aus wie ein Gemälde aus einem Museum.

Gestalte deinen Raum nach deinen Wünschen mit über 4.000 Inhalten

Durchsuche eine riesige Bibliothek von Inhalten. Von Kunst hin zu Games, Landschaften und mehr, entdecke eine Vielzahl an kuratierten Bildmaterialien an einem Ort.⁸ ⁹

Ein an der Wand befestigter LG TV mit einer Vielzahl an Inhalten, die den Bildschirm durchlaufen, von klassischer Kunst zu moderner Kunst, 3D und mehr. Logos von Content-Partnern werden auch angezeigt. Auf dem Zeichen in der Ecke steht „Freie Inhalte, ein Monat“.

A family is gathered around their LG Ultra Big TV watching an exciting soccer match on the huge screen.

Personalisiere deine Galerie auf unzählige Arten

Personalisiere deine Galerie mit von dir gewählter Musik, Grafiken und mehr. Wähle je nach deinen aktuellen Präferenzen aus, was du auf deinem Fernseher anzeigen möchtest.

Passe Musik und Bilder an deine Stimmung an

Kombiniere Hintergrundmusik mit Bildern, um nach deinem Geschmack die Stimmung festzulegen. Wähle aus vorgeschlagener Musik oder verbinde dein Mobilgerät via Bluetooth, um deine eigenen Songs abzuspielen.

Ein Walkthrough zeigt, wie man den LG TV einrichtet, um Stimmungsmusik in Einklang mit den Bildern abzuspielen.
Beginnend mit dem Startbildschirm des LG TVs wird gezeigt, wie man seine Präferenzen einstellt, um automatisch kuratierte Inhalte zu erhalten. Vom Auswählen aus verschiedenen Arten von Inhalten zum Erhalt des personalisierten Profils.

Beginnend mit dem Startbildschirm des LG TVs wird gezeigt, wie man seine Präferenzen einstellt, um automatisch kuratierte Inhalte zu erhalten. Vom Auswählen aus verschiedenen Arten von Inhalten zum Erhalt des personalisierten Profils.

Genieße automatisch kuratierte Inhalte nach deinem Geschmack

Dein Fernseher lernt deinen Geschmack kennen. Beantworte eine Reihe an Fragen und dein Fernseher fängt an, dir Kunstwerke zu präsentieren, die zu dem, was du magst passen.¹⁰

Ein an der Wand befestigter LG TV mit einem Handy im Vordergrund. Es wird gezeigt, wie man Google Photos auf dem LG TV einrichtet

Ein an der Wand befestigter LG TV mit einem Handy im Vordergrund. Es wird gezeigt, wie man Google Photos auf dem LG TV einrichtet

Greif leicht auf Google Photos zu & zeig deine Erinnerungen

Nutze dein Smartphone, um bequem deinen Google Photos-Account mit deinem Fernseher zu verbinden. Personalisiere ganz einfach deinen Raum mit Inhalten aus deiner eigenen Fotobibliothek.¹¹

Das Informations-Board wird auf einem an der Wand befestigten LG TV angezeigt. Verschiedene Funktionen werden mit Wetterupdates, Sports Alerts, Fernsehplaner, Home Hub und Google Calendar gezeigt.

The information board is shown on a wall-mounted LG TV. Different functionalities are shown from weather updates, sports alerts, TV scheduler, Home Hub, and Google Calendar.

Bleib mit einem personalisierten Dashboard auf dem Laufenden

Wichtige Informationen auf einen Blick. Erhalte Wetterupdates, Sports Alerts, checke deinen Google Calendar, richte Home Hub-Benachrichtigungen ein und mehr.¹²

Für alle, die ihren Raum surreal gestalten möchten

Verschönere deinen Raum mit dem High-End-Design des weltweit ersten transparenten und echten kabellosen Fernsehers. Sieh, wie Fernsehbilder mit der Realität verschmelzen, um ein surreales Seherlebnis wie kein anderes zu bieten.³

LG OLED T4 in einer Penthouse-Wohnung. Die Fenster bieten Blick auf die Skyline der Stadt und das Meer. Das LG OLED T4 befindet sich im transparenten Modus und zeigt ein Bild einer Yacht an. Aufgrund der Position des Fernsehers und der Transparenz des Bildschirms sieht die Yacht so aus, als schwebe sie draußen auf dem Meer.

LG OLED T4 in einer Penthouse-Wohnung. Die Fenster bieten Blick auf die Skyline der Stadt und das Meer. Das LG OLED T4 befindet sich im transparenten Modus und zeigt ein Bild einer Yacht an. Aufgrund der Position des Fernsehers und der Transparenz des Bildschirms sieht die Yacht so aus, als schwebe sie draußen auf dem Meer.

Für alle, die eleganten Minimalismus mit neuester Technologie wünschen

Eliminiere Kabelverwirrungen und erziele einen ultra-sauberen Look mit unserem 4K 144Hz True Wireless TV. Schließe alle Geräte an die Zero Connect Box an und vereinfache deine Einrichtung mit fortschrittlicher drahtloser Übertragung.⁴

LG OLED evo AI M5
LG OLED M5 TV und LG Soundbar befestigt an der Wohnzimmerwand einer gehobenen Wohnung. Zero Connect Box versteckt unter einem Beistelltisch.

LG OLED M5 TV und LG Soundbar befestigt an der Wohnzimmerwand einer gehobenen Wohnung. Zero Connect Box versteckt unter einem Beistelltisch.

Ohne Ortsbindung

Die Zero Connect Box ist leicht zu installieren. Ohne dass der Fernseher direkt angeschlossen werden muss, kannst du deinen Raum frei gestalten.⁵

Ohne Durcheinander

Verwandle deinen Raum so visuell ansprechend wie möglich. Halte alles sauber und ordentlich, ohne Kabelsalat.

Ohne Probleme

Schließe einfach alle Geräte an die Zero Connect Box statt an den Fernseher an, und stell dir ganz einfach dein perfektes Entertainment-Setup zusammen.

Für alle, die einen eleganten, störungsfreien Look wünschen

Bei Wandmontage deines Fernsehers sorgen die schmalen Rahmen und das nahtlose Design für eine spaltenfreie Aufhängung.⁶

LG OLED evo AI G5
Wohnzimmer mit Wall Mounted LG OLED G5 TV und LG Soundbar von der Seite gesehen. Dieser Winkel unterstreicht sein One Wall Design und wie seine Lünetten und sein Design bündig an die Wand angepasst sind.

Wohnzimmer mit Wall Mounted LG OLED G5 TV und LG Soundbar von der Seite gesehen. Dieser Winkel unterstreicht sein One Wall Design und wie seine Lünetten und sein Design bündig an die Wand angepasst sind.

Für alle, die einen tragbaren Bildschirm wünschen

Mit dem tragbaren Design von LG StanbyME kannst du Inhalte überall und an jedem Ort ansehen. Kabellos und mit flexiblem Ständer für ultimative Mobilität und Komfort, den du überall genießen kannst.⁷

LG Lifestyle-Bildschirme
Frau in ihrem geräumigen Zuhause, die Yoga macht. Neben ihr befindet sich der LG StanbyME TV auf einem Stand. Er ist vertikal ausgerichtet und spielt das Yoga-Video ab, dem die Frau folgt.

Frau in ihrem geräumigen Zuhause, die Yoga macht. Neben ihr befindet sich der LG StanbyME TV auf einem Stand. Er ist vertikal ausgerichtet und spielt das Yoga-Video ab, dem die Frau folgt.

Finde die beste Wahl für Design-Enthusiasten wie dich

Vergleiche ganz einfach die einzelnen Eigenschaften miteinander, damit du dich für den zu dir am besten passenden Fernseher entscheiden kannst.¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
LG OLED T4 Produktbild
OLED T4
LG OLED M5 Produktbild
OLED M5
LG OLED G5 Produktbild
OLED G5
BildschirmLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 Zoll) LG OLED evo (83, 77, 65 Zoll)LG OLED evo
True WirelessTrue Wireless True Wireless -
DesignWeltweit erster transparenter OLED TVOne Wall DesignOne Wall Design (97, 83, 77, 65, 55 Zoll)
Größe77 ZollBis zu 97 Zoll (97, 83, 77, 65 Zoll)Bis zu 97 Zoll (97, 83, 77, 65, 55, 48 Zoll)
Prozessoralpha 11 AI-Prozessor Gen2alpha 11 AI-Prozessor Gen2alpha 11 AI-Prozessor Gen2
Mehr erfahrenMehr erfahren

Tipps zur cleveren Auswahl deines Fernsehers

Welcher Fernseher welcher Größe passt zu deinem Raum? >

Was bedeutet „TV-Bild hoher Qualität“? >

Was können AI TVs besser als Smart TVs? >

Entdecke alle TV-Einkaufsführer >

¹Eigenschaften können je nach Modell und Bildschirmgröße variieren. Auf jeder Produktseite findest du detaillierte Spezifikationen.

²Die Unterstützung einiger Eigenschaften kann von Region und Land abhängig sein.

³Der weltweit erste transparente Fernseher im Gegensatz zu herkömmlichen Fernsehern mit Tuner für den Rundfunkempfang.

Die durch interne Tests ermittelte Produkttransparenz beträgt 43 %. Dies kann je nach tatsächlicher Nutzungsumgebung und -bedingungen variieren.

⁴4K 144Hz bezieht sich auf LG OLED M5 mit 83/77/65 Zoll. 144 Hz funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 144Hz unterstützen.

LG OLED M5 97-Zoll unterstützt 120Hz.

144Hz ist die maximale Frequenz basierend auf der variablen Bildwiederholrate (VRR).

Wireless LG OLED TV bezieht sich auf die Konnektivität zwischen der Zero Connect Box und dem Bildschirm.

Die Platzierung der Zero Connect Box in einem Schrank kann je nach Material und Dicke des Schranks zu Signalstörungen führen.

Die Zero Connect Box sollte tiefer als der Wireless-Empfänger des Fernsehers installiert werden.

Geräte müssen per Kabel an die Zero Connect Box angeschlossen werden.

Anschluss des Netzkabels sowohl an den Fernseher als auch an die Zero Connect Box erforderlich.

True Wireless basiert auf der NVIDIA® G-SYNC® Compatible Validierung zur Reduzierung von Stottern, kurzer Eingangsverzögerung und flimmerfreier Leistung.

⁵Das Bild in Location-Free zeigt einen LG Signature OLED M5 TV.

⁶Die Größe der Blende ist von Baureihe und Größe abhängig.

Der LG OLED G5 97/83/77/65/55 Zoll ist im One Wall Design.

48 Zoll LG OLED G5 mit ultra-schlankem Design.

Je nach Anbringungsgegebenheiten kann ein kleiner Spalt zwischen dem Fernsehgerät und der Wand vorhanden sein. Siehe Installationshandbuch für Details.

⁷Es wird eine simulierte Szene gezeigt.

Der Produktbildschirm zeigt ein simuliertes Bild, das vom tatsächlichen Produkt abweichen kann.

Der integrierte Akku unterstützt bis zu 3 Stunden kabelloser Nutzung (3 Stunden bei Verwendung im Standardmodus, die Nutzungsdauer mit Akku ist jedoch von den Bedingungen während der Nutzung abhängig).

StanbyME unterstützt nur Wi-Fi-basierte Inhalte und muss daher mit einem Wireless Netzwerk verbunden sein.

Der Produktbildschirm zeigt ein simuliertes Bild, das vom tatsächlichen Produkt abweichen kann.

Der vertikale Bildschirmmodus funktioniert in Abhängigkeit von der verwendeten App möglicherweise anders.

Das Produkt ist nicht wassergeschützt.

Der Startbildschirm und die unterstützten Anwendungen sind möglicherweise vom Land abhängig und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Datenschutzerklärung
 