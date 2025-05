360-Grad Rundumblick mit LG 360 CAM und Google Street View

Wien, 4. März 2016 – Als Reaktion auf die Vorstellung der LG 360 CAM am Mobile World Congress letzte Woche erwartet LG Electronics (LG) ein gesteigertes Interesse, visuelle Inhalte in 360-Grad-Ansicht mit mobilen Geräten zu erstellen und zu teilen. Mit leistbaren, benutzerfreundlichen Geräten wie der demnächst erscheinenden LG 360 CAM und dem G5 Smartphone gelingt das ganz einfach per Knopfdruck.



Während viele Handys und Kompaktkameras über einen Panoramamodus verfügen, reichen 360-Grad sphärische Bilder und Videos noch wesentlich weiter. Sie bilden eine komplette Szene ab, einschließlich Boden und Himmel. Mit ihrer kompakten Größe und hochauflösenden Bildern zählt die LG 360 CAM zu den ersten Aufnahmegeräten, die dem Trend zur Erstellung von 360-Grad Inhalten folgt. Sie ist die erste Kamera eines Smartphone Herstellers, die auf die Google Street View optimiert ist. So bietet das Gerät unter anderem eine durch Google unterstützte Open Spherical Camera (OSC) Programmierschnittstelle (API: Application Programming Interface).



Videos in Top-Qualität

User der LG 360 CAM müssen nur die kostenlose Google Street View App auf ihrem iOS oder Android Smartphone installieren und schon können sie ihre 360 Grad Inhalte aufnehmen, uploaden und teilen. Dies gelingt alles ganz einfach mit dem Handy, ohne Dateien zeitaufwändig konvertieren oder bearbeiten zu müssen. Die LG 360 CAM verfügt über drei integrierte Mikrofone und unterstützt Aufnahmen im 5.1-Kanal Surround Sound. Der Akku des Gerätes hat eine Kapazität von 1.200 mAH, dadurch können User bis zu 70 Minuten lange Videos aufnehmen. Zudem kann die Kamera durch den microSD Slot um bis zu 2TB erweitert werden.



„Die Ankündigung der LG 360 CAM hat eine besondere Bedeutung für die über 500 Millionen Street View User und für alle, die es lieben, 360 Grad Inhalte zu erstellen und zu teilen“, so Charles Armstrong, Produktmanager von Google Street View. „Mit ihrer Fähigkeit, 16MP-Bilder zu erzeugen, ist die LG 360 CAM das Gerät der Wahl für jeden, der in den Spaß der 360 Grad Welt eintauchen möchte“.



„Bis vor Kurzem erforderte die Erstellung von 360-Grad Bildern und -Videos eine teure und schwere Ausrüstung, die außerhalb der Möglichkeiten eines durchschnittlichen Users liegt“, erklärt Kim Hong-joo Kim, Vizepräsident und Leiter der Produktplanung von LG Mobile Communications. „LG 360 CAM erleichtert es Usern, eigene Inhalte zu schaffen und diese zu teilen – das eröffnet einen neuen Weg für ein mobiles Ökosystem innerhalb des LG Spielfeldes.“



Spezifikationen:

Kamera: 13 MP Sensor x 2 (16MP Output)

Aufnahmemodus: 360-Grad sphärisch / 180-Grad hemispährisch

Abmessungen: 40 x 97 x 25mm (ohne Abdeckung)

Gewicht: 76.7g (ohne Abdeckung)

Klang: 3 Mikrofone, 5.1-Kanal Audioaufnahmen

Akku: 1.200 mAh

Speicher: microSD (bis zu 2TB)

Verbindungstechnologien: WLAN / Bluetooth

Farbe: Silber

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 119 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 83.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von rund 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution sowie Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2015 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.



Über LG Electronics Austria GmbH

LG Electronics Austria GmbH ist als Niederlassung zuständig für die Länder Österreich, Schweiz und Slowenien. LG ist in diesen drei Ländern mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräten und Klimageräten vertreten. Die Niederlassung wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics Austria GmbH finden Sie unter www.lg.com/at

Über LG Electronics Mobile Communications Company

Die LG Electronics Mobile Communications Company ist ein international führender Anbieter und Impulsgeber im Bereich Wearables und Mobilkommunikation mit bahnbrechenden Technologien und innovativen Designs. Durch die ständige Entwicklung neuer, wettbewerbsfähiger Technologien auf den Gebieten der Displays, Akkus, Kamera-Optik und LTE-Standards, bietet LG Smartphones und Wearables, die sich perfekt in den Lebensstil zahlreicher Menschen auf der ganzen Welt einfügen. Während LG dafür sorgt, die User Experience mit einzigartigen intuitiven UX weiter zu verbessern, ist das Unternehmen ebenso bestrebt User in die neue Ära des Internets der Dinge (IoT) und der Konvergenz zwischen zahlreicher Geräte wie Smartphones, Tablets, Wearables und Heim-Elektronik zu begleiten.

Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lg.com.





