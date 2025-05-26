LG KNACKT DIE 10-MILLIONEN-MARKE: UNTERNEHMEN DOMINIERT DEN PREMIUM-MARKT FÜR OLED-TV IN EUROPA

Führende Position im Premium-TV-Segment seit 12 Jahren – attraktive Jubiläumsangebote für österreichische Kundinnen und Kunden

WIEN, 26. Mai 2025 – LG Electronics (LG) hat einen wichtigen Meilenstein in der Unterhaltungselektronik erreicht: Als erste Marke überhaupt hat LG mehr als 10 Millionen OLED-Fernseher in Europa verkauft1. Dieser Erfolg, der im zweiten Quartal 2025 erzielt wurde, unterstreicht das anhaltende Vertrauen der europäischen Konsumentinnen und Konsumenten in LG OLED als Maßstab für erstklassige TV-Geräte. In Österreich feiert LG dieses Ereignis noch bis Ende Juni mit einer Cashback-Aktion für Endkunden.

Marktführerschaft in Europas Premium-Segment

Laut dem globalen Marktforschungsunternehmen Omdia hat LG bis April 2025 mehr als 10 Millionen OLED-Fernseher in Europa ausgeliefert. Seit der Einführung des ersten OLED-TVs in der Region im Jahr 2013 hat LG seine Marktpräsenz kontinuierlich ausgebaut und wichtige Meilensteine erreicht: 2 Millionen im Jahr 2019, 4,9 Millionen im Jahr 2021, 8 Millionen im Jahr 2023 und 9,5 Millionen im Jahr 2024.

Allein im ersten Quartal 2025 lieferte LG rund 391.100 OLED-Fernseher in Europa aus und behauptete mit einem beeindruckenden Marktanteil von 56,4 Prozent seine Führungsposition in wichtigen Märkten wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Heute trägt mehr als jeder zweite in Europa verkaufte OLED-Fernseher das LG-Logo – ein Beweis für die unvergleichliche Popularität der Marke.

Die C-Serie von LG, insbesondere das aktuelle Modell C5, ist nach wie vor der meistverkaufte OLED-Fernseher in der Region und bietet ein verbessertes, fesselndes Seherlebnis, das ihn zur ersten Wahl für Verbraucherinnen und Verbraucher macht.

12 Jahre in Folge globale Führungsposition bei OLED-TVs

LGs Dominanz setzt sich weltweit fort: Mit einem Anteil von 52,4 Prozent an den OLED-TV-Lieferungen im Jahr 2024 führt das Unternehmen zum zwölften Mal in Folge den weltweiten OLED-TV-Markt an. Dieser Erfolg basiert auf LGs unermüdlichem Fokus auf die Verbesserung des TV-Erlebnisses durch modernste audiovisuelle Innovationen und KI-gesteuerte Personalisierung.

Im Zentrum der OLED-Kompetenz von LG steht der exklusive α (Alpha) AI-Prozessor, der für optimale Bild- und Tonleistung entwickelt wurde. Kontinuierliche technologische Innovationen – wie rollbare, transparente und kabellose OLEDs mit dreifacher Helligkeit sowie personalisierbare Inhalte über die webOS-Plattform – haben dazu beigetragen, den Ruf der Marke als Maßstab für Premium-TV-Technologie zu festigen.

Bahnbrechende Innovationen in LGs TV-Line-up 2025

Dieses Jahr feiert der ersten transparente und kabellose 4K-OLED-Fernseher von LG seine Europapremiere. Dieses revolutionäre Produkt stellt einen bahnbrechenden Innovationssprung in Technologie und Design dar. Gleichzeitig führt LG mit der OLED evo 2025 Serie den Brightness Booster Ultimate ein, der eine bis zu dreimal höhere Helligkeit als herkömmliche OLEDs bietet und für noch lebendigere Bilder sorgt.

Auch im LCD-Segment setzt LG Maßstäbe: Die 2025 QNED evo-Serie übernimmt Schlüsseltechnologien der OLED-Fernseher und nutzt modernste Mini-LED-Technologie. Von Intertek für 100 Prozent Farbvolumen zertifiziert, zeigen diese Premium-LCD-Fernseher satte, naturgetreue Farben bei allen Lichtverhältnissen.

Beide Serien werden vom leistungsstarken Alpha AI-Prozessor angetrieben, der intelligente Bildverbesserungen und personalisierte Nutzererlebnisse ermöglicht. Verbesserte KI-Funktionen wie Voice ID und ein proaktiver KI-Chatbot runden das Angebot ab.

Top-Bewertungen von Europas renommiertesten Experten

LG OLED-Fernseher erhalten weiterhin Bestnoten von führenden Verbraucherorganisationen in ganz Europa und sicherten sich die höchsten Bewertungen in 12 Ländern2, darunter Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. In Großbritannien wurde LG fünf Jahre in Folge von den Which?-Awards als „Home Entertainment Brand of the Year“ ausgezeichnet, wobei die Modelle OLED G4 und C4 am besten abschnitten.

Ausgezeichnetes Design ist nach wie vor ein Markenzeichen der OLED-Fernseher von LG. Modelle wie der OLED T wurden mit renommierten Preisen wie dem iF Design Award und dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. LGs Engagement für Nachhaltigkeit wurde durch Zertifizierungen wie „Reducing CO₂“ und „Measured CO₂“ von Carbon Trust anerkannt – zum fünften Mal in Folge.

LG webOS: Stetiges Wachstum mit Premium-Inhalten und Partnerschaften

Die Führungsposition von LG geht jedoch über die Hardware hinaus. Die Fernsehgeräte von LG erfreuen sich auch dank des ständig wachsenden Angebots an Inhalten und Diensten auf Basis der unternehmenseigenen webOS-Plattform zunehmender Beliebtheit.

LG Channels ist in 16 Ländern verfügbar und bietet über 1.700 Kanäle mit Filmen, Live-Sport und Premium-Unterhaltung. Die Sehdauer in Europa ist im Jahresvergleich um mehr als 45 Prozent gestiegen3, was auf Partnerschaften mit führenden Content-Anbietern zurückzuführen ist. Für Gamer bietet LG über 500 familienfreundliche Spiele kostenlos an, ergänzt durch Kooperationen wie Xbox Cloud Gaming (Beta) – alle über LGs Gaming-Portal zugänglich.

10 Millionen OLED-Verkäufe werden mit exklusiven Aktionen gefeiert

Um den Erfolg zu feiern und sich bei den europäischen Kundinnen und Kunden zu bedanken, startete LG kürzlich die Streaming Week 2025 und bietet kostenlose und vergünstigte Abonnements von Streaming-Partnern in ganz Europa. Zusätzlich erhalten österreichische Kundinnen und Kunden bis 30.06.2025 beim Kauf bestimmter Aktionsmodelle bis zu 3.500 Euro Cashback.

„LG OLED-Fernseher haben den Standard für Premium-TVs gesetzt, indem sie mit selbstleuchtenden Displays ein beispielloses Fernseherlebnis bieten“, sagt Heaven Lee, Europachef von LG Electronics. „Der LG OLED evo 2025 wird unseren Kundinnen und Kunden mit einem noch schärferen Bildschirm und einer intelligenteren, KI-gesteuerten webOS-Plattform ein fesselndes Seherlebnis bieten.“

Weitere Informationen über Premium-OLED-Modelle und Kundenvorteile gibt es unter www.lg.com/at.

1 Omdia OLED TV kumulierte Verkäufe auf dem europäischen Markt (2013~2025.4)

² UK „Which?“, Frankreich „Que Choisir“, Deutschland „Stiftung Warentest“, Spanien „OCU Compra Maestra“, Italien „Altroconsumo“, Niederlande „Consumentengids“, Schweden „Råd & Rön“, Belgien „Testaankoop“, Portugal „Deco Proteste“, Tschechien „dTest“, Dänemark „Forbrugerrådet Tænk“ und Finnland „Kuluttaja."

³ Stand: Januar 2025, interne Daten von LG

Medienkontakte:

LG Electronics

Perry Damiri

perkasa.damiri@lge.com

+43 660 863 9901

Strategy and Stories

Olaf Pempel

olaf@strategy-and-stories.com

+43 664 34 38 676