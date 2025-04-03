Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

ARTCOOL AI AIR: ELEGANTER UND EFFIZIENTER KLIMAKOMFORT MIT KI

HOME ENTERTAINMENT04/03/2025
Print

    Entwickelt für den gehobenen Wohnbereich, verbindet die Premium-Klimaanlage des Unternehmens mühelos fortschrittliche KI-Technologie mit ästhetischem Design.

     

    WIEN, 3. April 2025 – Die neue LG ARTCOOL™ AI Air ist eine fortschrittliche Kühl- und Heizlösung, die für optimalen Raumkomfort und Benutzerfreundlichkeit entwickelt wurde. Das elegante Raumklimasystem nutzt die AI Core-Technologie von LG und lernt von den Vorlieben der Nutzer für eine personalisierte Klimasteuerung und verbesserte Energieeffizienz.

    Intelligente Klimasteuerung durch KI-Technologie

    ARTCOOL AI Air nutzt KI, um ein angenehmeres Raumklima zu schaffen. Der AI Air-Modus passt die Stärke und Richtung des Luftstroms intelligent in Echtzeit an und berücksichtigt dabei die Raumaufteilung und die Position des Nutzers. Kompatibel mit der ThinQ™ App können Nutzer die Luftstromeinstellungen aus der Ferne überwachen und an ihre Vorlieben anpassen. Darüber hinaus verbessert die Sleep Timer+-Funktion den Komfort, indem sie Temperatur und Luftstrom entsprechend den individuellen Nutzungsmustern reguliert und so ideale Bedingungen für einen erholsamen Schlaf schafft.

    Elegantes Design für moderne Wohnräume

    Mit ihrem schlanken, modernen und minimalistischen Design fügt sich die neueste ARTCOOL von LG nahtlos in eine Vielzahl zeitgenössischer Einrichtungsstile ein. Die schwarz verspiegelte Oberfläche des neuen Modells und die Reihe horizontaler Streben, die das Gitter am unteren Rand bilden, verleihen jedem Raum einen Hauch von luxuriöser Raffinesse. Das Gitter bildet nicht nur einen subtilen, aber markanten visuellen Kontrast zu der reflektierenden schwarzen Oberfläche darüber, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Luftstromverteilung. Wenn der Luftstrom ausschließlich durch den vorderen Auslass der ARTCOOL geleitet wird, hilft die charakteristische Mehrlinienstruktur des Gitters, eine "Windverteilung" von mehr als 180 Grad zu erzeugen und sorgt für eine sanftere und angenehmere Brise.

    Energieeffizienz durch smarte Sensoren

    Darüber hinaus hilft die neue Klimaanlage von LG den Nutzern mit dem AI kW Manager und Window Open Detection aktiv Strom zu sparen. Der AI kW Manager, der über die ThinQ App zugänglich ist, liefert Echtzeitdaten zum Stromverbrauch und ermöglicht es, individuelle Energieverbrauchsgrenzen festzulegen und den Stromverbrauch der ARTCOOL AI Air bequem zu überwachen und zu steuern. Window Open Detection und der Human Detecting Sensor tragen ebenfalls zur Energieeinsparung bei: Während Window Open Detection das Klimagerät bei einer plötzlichen Temperaturänderung in den Energiesparmodus versetzt, aktiviert der Human Detecting Sensor den Energiesparmodus, wenn er feststellt, dass sich über einen bestimmten Zeitraum niemand im Raum befindet.

     

    „Die ARTCOOL AI Air kombiniert anspruchsvolles Design mit der neuesten KI- und Klimatechnologie von LG, um individuellen Komfort, erstklassigen Stil und intelligente Energieeinsparungen zu bieten“, fasst James Lee, Präsident von LG Eco Solution, die wichtigsten Produktvorteile der neuen Premium-Klimaanlage zusammen.

     

    Medienkontakt:

     

    Ing. Philipp Breitenecker, MBA

    LG Electronics

    philipp.breitenecker@lge.com

    +43 660 863 9901

      zurück zur Liste
      0% Finanzierung mit Klarna
      Und so geht's
      • Schritt 1
        Lege alle gewünschten Artikel in deinen Warenkorb und wähle an der Kasse „Klarna“ als Bezahlmethode aus.
      • Schritt 2
        Gebe die erforderlichen persönlichen Daten ein. Danach erfährst du sofort, ob die Bezahlung genehmigt wurden.
      • Schritt 3
        Klarna schickt dir deine Bestellbestätigung per E-Mail und erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu bezahlen.
      Entdecke dein persönliches Finanzierungsangebot *
       
      Klarna Finanzierung

      • Bestelle dir heute dein LG Wunschprodukt und teile die Kosten bequem 6 oder 12 Monatsraten mit der Klarna 0% Finanzierung auf!

      • So einfach geht´s:

      • Du kannst den Klarna Ratenkauf ab einem Einkaufswert von 300 € nutzen. Hierfür ist keine vorherige Registrierung erforderlich und du kannst die Zahlungsmethode „Klarna“ direkt an der Kasse auswählen.

      • Du wirst nach dem Bestellabschluss direkt zu Klarna weitergeleitet und kannst die finalen monatlichen Raten, sowie die Kosten und Bedingungen einsehen.

      • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

      • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

      Über Klarna

      LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

      Mehr Erfahren
      Mehr ErfahrenHäufig gestellte Fragen

      Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten findest bei den FAQ's.

      Mehr Erfahren
      Datenschutzerklärung
       