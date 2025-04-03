ARTCOOL AI AIR: ELEGANTER UND EFFIZIENTER KLIMAKOMFORT MIT KI

Entwickelt für den gehobenen Wohnbereich, verbindet die Premium-Klimaanlage des Unternehmens mühelos fortschrittliche KI-Technologie mit ästhetischem Design.

WIEN, 3. April 2025 – Die neue LG ARTCOOL™ AI Air ist eine fortschrittliche Kühl- und Heizlösung, die für optimalen Raumkomfort und Benutzerfreundlichkeit entwickelt wurde. Das elegante Raumklimasystem nutzt die AI Core-Technologie von LG und lernt von den Vorlieben der Nutzer für eine personalisierte Klimasteuerung und verbesserte Energieeffizienz.

Intelligente Klimasteuerung durch KI-Technologie

ARTCOOL AI Air nutzt KI, um ein angenehmeres Raumklima zu schaffen. Der AI Air-Modus passt die Stärke und Richtung des Luftstroms intelligent in Echtzeit an und berücksichtigt dabei die Raumaufteilung und die Position des Nutzers. Kompatibel mit der ThinQ™ App können Nutzer die Luftstromeinstellungen aus der Ferne überwachen und an ihre Vorlieben anpassen. Darüber hinaus verbessert die Sleep Timer+-Funktion den Komfort, indem sie Temperatur und Luftstrom entsprechend den individuellen Nutzungsmustern reguliert und so ideale Bedingungen für einen erholsamen Schlaf schafft.

Elegantes Design für moderne Wohnräume

Mit ihrem schlanken, modernen und minimalistischen Design fügt sich die neueste ARTCOOL von LG nahtlos in eine Vielzahl zeitgenössischer Einrichtungsstile ein. Die schwarz verspiegelte Oberfläche des neuen Modells und die Reihe horizontaler Streben, die das Gitter am unteren Rand bilden, verleihen jedem Raum einen Hauch von luxuriöser Raffinesse. Das Gitter bildet nicht nur einen subtilen, aber markanten visuellen Kontrast zu der reflektierenden schwarzen Oberfläche darüber, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Luftstromverteilung. Wenn der Luftstrom ausschließlich durch den vorderen Auslass der ARTCOOL geleitet wird, hilft die charakteristische Mehrlinienstruktur des Gitters, eine "Windverteilung" von mehr als 180 Grad zu erzeugen und sorgt für eine sanftere und angenehmere Brise.



Energieeffizienz durch smarte Sensoren

Darüber hinaus hilft die neue Klimaanlage von LG den Nutzern mit dem AI kW Manager und Window Open Detection aktiv Strom zu sparen. Der AI kW Manager, der über die ThinQ App zugänglich ist, liefert Echtzeitdaten zum Stromverbrauch und ermöglicht es, individuelle Energieverbrauchsgrenzen festzulegen und den Stromverbrauch der ARTCOOL AI Air bequem zu überwachen und zu steuern. Window Open Detection und der Human Detecting Sensor tragen ebenfalls zur Energieeinsparung bei: Während Window Open Detection das Klimagerät bei einer plötzlichen Temperaturänderung in den Energiesparmodus versetzt, aktiviert der Human Detecting Sensor den Energiesparmodus, wenn er feststellt, dass sich über einen bestimmten Zeitraum niemand im Raum befindet.

„Die ARTCOOL AI Air kombiniert anspruchsvolles Design mit der neuesten KI- und Klimatechnologie von LG, um individuellen Komfort, erstklassigen Stil und intelligente Energieeinsparungen zu bieten“, fasst James Lee, Präsident von LG Eco Solution, die wichtigsten Produktvorteile der neuen Premium-Klimaanlage zusammen.

Medienkontakt:

Ing. Philipp Breitenecker, MBA

LG Electronics

philipp.breitenecker@lge.com

+43 660 863 9901