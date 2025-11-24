About Cookies on This Site

LG CHANNELS PRÄSENTIERT SICH IN NEUEM LOOK UND MIT ERWEITERTER FUNKTIONALITÄT

HOME ENTERTAINMENT11/24/2025
Download
tauchkuhlsysteme

Kostenloses Streaming mit neuem Logo, verbesserter Benutzeroberfläche und KI-gestützten Empfehlungen

WIEN, 25. November 2025 – LG Electronics (LG) präsentiert ein umfassendes Update für LG Channels, den kostenlosen, werbefinanzierten Streamingdienst des Unternehmens. Die Neugestaltung umfasst ein neues Logo sowie eine optimierte Benutzeroberfläche, die für ein intuitiveres und nahtloseres Seherlebnis sorgen. Durch erweiterte Content-Empfehlungen können Zuschauer ihre Lieblingsinhalte noch einfacher entdecken und genießen.

Seit dem Start im Jahr 2015 in Korea hat sich LG Channels zu einem globalen Service entwickelt, der in 33 Ländern mit lokaler Sprachunterstützung verfügbar ist. Durch Partnerschaften mit führenden Content-Anbietern bietet die Plattform mittlerweile über 4.000 Kanäle, auf die LG Smart TV-Nutzer bequem über die LG Magic Remote oder den webOS-Startbildschirm zugreifen können.

Verbesserte Benutzeroberfläche mit smarten Features

Die überarbeitete Benutzeroberfläche und die neuen Funktionen machen das Auffinden von Inhalten und die Navigation besser als je zuvor. Nutzer erhalten jetzt personalisierte Empfehlungen, die auf ihren Sehgewohnheiten basieren. Mithilfe der neuen Schnellzugriffs-Funktion können Zuschauer während des Fernsehens die „OK“-Taste auf der LG Magic Remote drücken, um sofort Kanaldetails, den TV-Guide, Favoriten und eine Liste beliebter Inhalte zu sehen. So können sie andere Live-Optionen durchstöbern und den Kanal wechseln, ohne den aktuellen Bildschirm zu verlassen – ein völlig neues Maß an Komfort.

LG Channels bietet nun eine tiefere Personalisierung durch fortschrittliche KI-Algorithmen, die maßgeschneiderte Content-Vorschläge liefern. Zudem führt die Plattform regionsspezifische Features ein, die lokale Sehgewohnheiten und kulturelle Präferenzen berücksichtigen. So wird in Europa ein Multi-Audio-Feature zur Verfügung stehen, das die sofortige Auswahl bevorzugter Synchronsprachen ermöglicht.

„LG Channels wurde entwickelt, um Nutzern nahtlosen Zugang zu hochwertigen, ansprechenden Inhalten zu bieten“, erklärt Chris Jo, Leiter des webOS Platform Business Centers bei LG Electronics. „Mit dem neuesten Update – vom neuen Logo bis zu unseren verfeinerten Personalisierungsfunktionen – bereichern wir das alltägliche Fernsehen, indem wir das Nutzererlebnis für Millionen Menschen weltweit intuitiver und angenehmer gestalten.“

Neues Logo für globale Identität

Das neue Logo von LG Channels spiegelt die nutzerfreundliche Ausrichtung und globale Identität des Dienstes wider. Mit seinem einfachen, universellen Design lädt es Nutzer ein, sich mit LG Channels zu verbinden, und unterstreicht das Engagement von LG, weltweit vielfältige und intuitive Unterhaltungserlebnisse zu bieten.



*Multi-Audio-Optionen sind nur verfügbar, wenn sie vom jeweiligen Kanal oder dem ausgestrahlten Inhalt unterstützt werden.

    LG CHANNELS

    Mediengalerie

    LG CHANNELS

    LG CHANNELS

    LG CHANNELS

