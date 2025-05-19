HAPPY STREAMING: LG STARTET GROSSE CONTENT-OFFENSIVE FÜR ZUHAUSE

LG Streaming Week kehrt mit attraktiven Angeboten und unbegrenztem Content zurück

WIEN, 19. Mai 2025 – Nach dem großen Erfolg im Vorjahr bringt LG Electronics die Streaming Week mit noch mehr Angeboten zurück. Von 19. Mai bis 30. Juni können Besitzer eines LG Smart TV in Österreich und 41 weiteren Ländern auf eine breite Palette kostenloser und vergünstigter Streaming-Inhalte zugreifen. Premium-Content von Apple TV+, klassische Musik von Deutsche Grammophons Stage+ oder Filmperlen von Mubi – die Auswahl ist vielfältig und attraktiv.

Vielfältige Geräte, einfacher Zugang

Die Aktion gilt für LG Fernseher ab UHD, die nach 2019 auf den Markt kamen (mit webOS 4.5 und höher), sowie für die Modelle LG StanbyME und StanbyME Go und UHD- und WQHD-Smart-Monitore. Zuschauer können die exklusiven Angebote über die LG Streaming Week App genießen, die über den Home Screen, den Content Store oder den Apps-Bereich erreichbar ist.

Die webOS Smart TV-Plattform von LG baut ihre globale Nutzerbasis kontinuierlich aus und stellt immer umfangreichere Content-Erlebnisse bereit. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr verstärkt auf lokalen Inhalten und vielfältigeren Bibliotheken, die dank über 70 vertrauenswürdiger Content-Partner unterschiedlichste Vorlieben und Interessen bedienen.

Premium-Content für jeden Geschmack

Für die LG Streaming Week 2025 können Besitzer eines LG Fernsehers in eine neue Welt der Unterhaltung eintauchen. Von beliebten Serien und anspruchsvollen klassischen Musikdarbietungen bis hin zu Filmklassikern und Live-Sport gibt es für jeden etwas zu entdecken – bequem von zu Hause aus.

Im Rahmen der Aktion gewährt Apple TV+ drei Monate lang unbegrenzten Zugang zu Apple Originals und mehr für nur 4,99 Euro pro Monat. Das Angebot umfasst das Kulturphänomen "Severance", Science-Fiction-Hits wie "Silo", gefeierte Komödien wie "The Studio", fesselnde Dramen wie "The Morning Show" und "Your Friends & Neighbors" sowie erfolgreiche Filme wie "The Gorge", "The Instigators", "Wolfs" und "The Family Plan". Auch preisgekrönte Serien für Kinder und Familien stehen zur Verfügung, darunter "Jane" und "Stillwater" sowie beliebte "Peanuts"-Originale.

Für Liebhaber klassischer Musik und Opernfans eröffnet die LG Streaming Week drei Monate kostenlosen Zugang zu Deutsche Grammophons Stage+, einem Video- und Audio-Streaming-Dienst mit einer kuratierten Auswahl an erstklassigen Konzerten, Opern und Dokumentationen aus der ganzen Welt.

Mubi, der globale Streaming-Dienst, Vertrieb und Produktionsunternehmen, schenkt LG Fernseher-Besitzern einen kostenlosen dreimonatigen Zugang zu den besten Filmen der Welt. Mubi kreiert, kuratiert, erwirbt und fördert visionäre Filme und bringt sie Zuschauern auf der ganzen Welt näher. Ein Highlight ist der preisgekrönte Film "The Substance" mit Demi Moore, eine exklusive Mubi-Veröffentlichung, die zu einem der meistdiskutierten und provokativsten Filme des Jahrzehnts wurde.

Für ein interaktives Spielerlebnis lockt Blacknut Cloud Gaming mit einer 30-minütigen kostenlosen Spielsession für jedes seiner über 500 Premium-Spiele und präsentiert ein spezielles Abonnementangebot von 1 Euro für den ersten Monat für Neukunden.

Baby Shark World for Kids, entwickelt von The Pinkfong Company, stellt seine umfangreiche Sammlung von Liedern und Geschichten für LG Smart TV-Besitzer weltweit einen Monat lang kostenlos zur Verfügung. Die App ermöglicht ein sicheres und unterhaltsames Erlebnis, bei dem junge Lernende mit ihren Lieblingsfiguren durch ansprechende Bildungsinhalte singen, spielen und lernen können.

Als besonderes Highlight wartet Stingray mit einem kostenlosen Monat seiner Karaoke-Inhalte auf und ermöglicht Musikbegeisterten ein interaktives Gesangserlebnis in verschiedenen Genres.

Attraktive Sonderangebote für LG TVs

Um mehr Zuschauern die Vorteile der LG Streaming Week zu erschließen, lanciert LG während des Aktionszeitraums spezielle Angebote für seine branchenführenden Fernseher. So können mehr Kunden die intuitive, funktionsreiche webOS-Plattform entdecken, die ein nahtloses, personalisiertes Seherlebnis garantiert. Seit ihrer Einführung hat sich die ständig weiterentwickelnde webOS-Plattform zu einem Eckpfeiler der Innovation von LG entwickelt, unterstützt von über 4.000 Partnern in 180 Ländern und Millionen aktiven Nutzern.

"Mit der LG Streaming Week bescheren wir unseren österreichischen Kunden einen echten Mehrwert", erklärt Martin Rieder, Vertriebsleiter von LG Electronics in Österreich. "Die Kombination aus erstklassigem Content und unserer leistungsstarken webOS-Plattform sorgt für ein unvergleichliches Heimkino-Erlebnis."

Weitere Informationen zu den LG Streaming Week-Angeboten und Details zu Produktangeboten sind auf LG.com/at zu finden.

¹ Das Apple TV+ Angebot ist in ausgewählten teilnehmenden Märkten ab dem 19. Mai bis zum 7. Juli verfügbar. Das Angebot ist verfügbar für 2018-2025 LG 4K, 8K Smart TV-Modelle, StanbyME, StanbyME GO, StanbyME 2-Modelle, 2022-2025 LG MyView™ Smart Monitor-Modelle, 2020-2025 LG CineBeam-Modelle in der Apple TV-App. Nur gültig für neue und qualifizierte zurückkehrende Abonnenten von Apple TV+ in der jeweiligen Region. Begrenzung auf ein Angebot pro TV und Apple Account. Der Plan verlängert sich automatisch zum Preis der jeweiligen Region pro Monat, bis er gekündigt wird. Erfordert ein Apple-Konto mit hinterlegter Zahlungsmethode. Die Zahlung wird der hinterlegten Zahlungsmethode in Rechnung gestellt und kann jederzeit mindestens einen Tag vor jedem Verlängerungsdatum in den Einstellungen des Servicekontos gekündigt werden. Es gelten die Bedingungen und die Apple-Datenschutzrichtlinie; siehe die geltenden Bedingungen unter https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html. Es gilt das in der jeweiligen Region erforderliche Mindestalter und das Land muss dem Store-Front entsprechen, in dem das Angebot eingelöst wird. Kompatible Produkte und Dienste erforderlich. Kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden, die Zugang zum gleichen Dienst bieten. Apple TV+ ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Medienkontakte:

LG Electronics

Perry Damiri

perkasa.damiri@lge.com

+43 660 863 9901

Strategy and Stories

Olaf Pempel

olaf@strategy-and-stories.com

+43 664 34 38 676