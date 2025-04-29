Skip to contentSkip to accessibility help
LG BRINGT XBOX-SPIELE AUF SEINE FERNSEHER

HOME ENTERTAINMENT04/29/2025

    Xbox Cloud Gaming App (Beta) auf LG Smart TVs auch in Österreich verfügbar

     

    WIEN, 29. April 2025 – LG Electronics (LG) hat diese Woche die Einführung der mit Spannung erwarteten Xbox App auf LG Smart TVs bekannt gegeben. In Kombination mit der Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft können LG Smart TV-Besitzer in über 25 Ländern1 Xbox-Spiele – vom neuesten Indie-Hit bis hin zu den größten AAA-Titeln – direkt über die auf ihren TV-Geräten spielen. Die App kann bequem über das Gaming Portal2 und die LG Apps aufgerufen werden.

     

    Die Xbox App wird neben LG-Fernsehern und ausgewählten Smart Monitoren mit webOS 24 und neueren Versionen3 bald auch auf LG StanbyME-Modellen verfügbar sein. Zu den Highlights der Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft zählen actiongeladene Titel wie „Call of Duty®: Black Ops 6“ bis hin zu beliebten Spielen wie „Avowed“, „South of Midnight“ oder Neuerscheinungen wie „Towerborne“. Game Pass Ultimate-Mitglieder können außerdem einen ausgewählten Katalog von Spielen streamen, die sie bereits besitzen.

     

    LG möchte mit seinen hochmodernen Fernsehern und der erstklassigen integrierten Plattform webOS immer ein ultimatives Home-Entertainment-Erlebnis bieten. Dank der Partnerschaft mit Xbox und der Xbox App ermöglicht LG nun auf seinen Smart TVs ein verbessertes Gaming-Erlebnis – mit der präzisen Bildqualität der OLED-TVs, der lebendigen Darstellung der neuen QNED-TVs und einer einfachen Oberfläche für Cloud-Gaming in 4K.

     

    1 Xbox Cloud Gaming ist in Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik und den USA verfügbar.

    2 Gaming Portal ist auf LG-Bildschirmen mit webOS23 und darüber hinaus in Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Mexiko, den Niederlanden, Polen, Spanien, Schweden, der Schweiz, der Türkei, Großbritannien und den USA verfügbar und wird bis zum zweiten Quartal auf weitere Märkte und auf LG-Bildschirme mit webOS 6.0 ausgeweitet.

    3 Einschließlich 2022 OLED-Fernseher, 2023 OLED-, QNED-, NanoCell- und UHD-Fernseher, die auf die Softwareversion 23.20.01 oder höher aktualisiert wurden.

     

    Medienkontakte :

     

    LG Electronics

    Strategy and Stories

    Perry Damiri

    Olaf Pempel

    perkasa.damiri@lge.com

    olaf@strategy-and-stories.com

    +43 660 863 9901

    +43 664 34 38 676

