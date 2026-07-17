LG Electronics unterschreitet laut aktuellem Nachhaltigkeitsbericht bereits 2025 das für 2030 angepeilte Niveau der Scope-1- und Scope-2-Emissionen

LG treibt Barrierefreiheit und transparente Unternehmensführung voran und bekräftigt sein Engagement für ein besseres Leben für alle.

LG Electronics (LG), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsmanagement (Environmental, Social and Governance, ESG), hat seinen Nachhaltigkeitsbericht 2025 – 2026 veröffentlicht. Dieser dokumentiert die kontinuierlichen Anstrengungen des Unternehmens, seine Vision „Better Life for All“ zu verwirklichen.

Der neu veröffentlichte Bericht gibt Stakeholdern weltweit einen Überblick über die wichtigsten ESG-Initiativen von LG. Besonders hervorzuheben ist, dass das Unternehmen bereits 2025 seine für 2030 gesetzten Ziele sowohl bei der Reduktion der Treibhausgas-Emissionen als auch bei der Abfallrecycling-Quote übertroffen hat.

Scope-1- und Scope-2-Emissionen unter Zielwert für 2030

Die Scope-1-Emissionen (direkte Emissionen) und Scope-2-Emissionen (indirekte Emissionen) aller Standorte von LG im In- und Ausland beliefen sich 2025 auf insgesamt 842.000 Tonnen CO 2 -Äquivalente (tCO 2 eq). Damit lagen sie deutlich unter dem für 2030 festgelegten Zielwert von 878.000 tCO 2 eq. Dieses Ergebnis unterstreicht den Erfolg der unternehmensweiten Maßnahmen von LG, mit denen die Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber dem Stand von 2017 um 54,6 Prozent gesenkt werden sollen. Zu den wichtigsten Initiativen zählen der Einsatz energieeffizienter Anlagen und die Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen.



Emissionen während der Produktnutzung um 22,5 Prozent reduziert

LG übertraf zudem sein Ziel zur Verringerung der Emissionsintensität während der Nutzungsphase in sieben wichtigen Produktkategorien. Im Jahr 2025 reduzierte das Unternehmen die CO 2 -Emissionen pro Produkteinheit während der Nutzungsphase in diesen sieben Kategorien gegenüber 2020 um 22,5 Prozent. Das Ziel, die Treibhausgas-Emissionen pro Produkteinheit aus der Produktnutzung bis 2030 gegenüber dem Basisjahr 2020 um 20 Prozent zu reduzieren, wurde zuvor von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert. LG ist der erste südkoreanische Haushaltsgerätehersteller, dessen entsprechendes Ziel von der SBTi bestätigt wurde.

Abfallrecycling-Quote steigt auf 97,3 Prozent

Neben seinen Zielen zur Reduktion von Treibhausgas-Emissionen hat LG auch seine Vorgaben zur Kreislaufwirtschaft übertroffen. Im Jahr 2025 erreichte das Unternehmen an allen Standorten im In- und Ausland eine Abfallrecycling-Quote von 97,3 Prozent und übertraf damit sein für 2030 gesetztes Ziel von 95 Prozent. Darüber hinaus behielt LG die „Zero Waste to Landfill“-Zertifizierung (ZWTL) für sämtliche Standorte in Südkorea bei. Alle fünf heimischen Produktionsstandorte erhielten dabei die höchste Bewertungsstufe „Platinum“. Darüber hinaus sammelte LG im Jahr 2025 an 91 Standorten in 56 Ländern insgesamt 640.000 Tonnen ausgediente Elektronikgeräte. Damit stieg die seit 2006 kumulierte Menge zurückgenommener Elektro- und Elektronikaltgeräte auf mehr als 5,65 Millionen Tonnen.

Mehr Barrierefreiheit bei Produkten und Services

Neben der Wirksamkeit der umweltbezogenen Programme von LG dokumentiert der Nachhaltigkeitsbericht 2025 – 2026 auch das kontinuierliche Bestreben des Unternehmens, seine Produkte und Dienstleistungen noch barrierefreier zu gestalten. Zu den wichtigsten Angeboten zählt das LG Comfort Kit, das die Bedienung von Haushaltsgeräten unabhängig von Alter, Geschlecht oder Behinderung erleichtern soll. Weitere Maßnahmen umfassen den verstärkten Einsatz von Brailleschrift und taktilen Orientierungshilfen sowie Kiosksysteme mit Gebärdensprach-Avataren an Servicestandorten. Der speziell für ältere Menschen entwickelte LG Easy TV ergänzt das barrierefreie Produktangebot. Darüber hinaus bietet LG verschiedene inklusive Dienstleistungen an. Dazu zählen Beratungen in Gebärdensprache für hörbeeinträchtigte Menschen sowie speziell auf ältere Kundinnen und Kunden zugeschnittene Beratungsangebote.



LG stärkt unabhängige und transparente Unternehmensführung

Um die Unabhängigkeit des Board of Directors und die Transparenz der Unternehmensführung zu stärken, hat LG die Funktionen des CEO und des Vorsitzenden des Board of Directors voneinander getrennt. Anfang dieses Jahres verstärkte das Unternehmen die Aufsicht zusätzlich, indem es ein unabhängiges Mitglied des Board of Directors zu dessen Vorsitzendem ernannte.



Neuer Schwerpunkt auf verantwortungsvoller künstlicher Intelligenz

Der Bericht 2025 – 2026 enthält außerdem erstmals einen eigenen Abschnitt zum Thema „Responsible AI“. Darin erläutert das Unternehmen seine Grundsätze für eine ethisch verantwortungsvolle künstliche Intelligenz und den entsprechenden Governance-Rahmen als Reaktion auf den zunehmenden Einsatz von KI-Technologien. LG plant, diesen Governance-Rahmen kontinuierlich weiterzuentwickeln, um bei der Entwicklung und Nutzung künstlicher Intelligenz Verantwortlichkeit und Transparenz sicherzustellen.

Internationale ESG-Ratings bestätigen Führungsposition

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich ESG wurde LG erneut von renommierten internationalen ESG-Ratingagenturen ausgezeichnet. Das Unternehmen ist mittlerweile seit 14 Jahren in Folge im Dow Jones Best-in-Class World Index (DJBIC World) vertreten und zählt im Corporate Sustainability Assessment (CSA) von S&P Global seit drei Jahren in Folge zu den „Top 1 %“. Darüber hinaus erhielt LG in diesem Jahr von Morgan Stanley Capital International (MSCI) ein „AA“-Rating und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahr um eine Bewertungsstufe. EcoVadis zeichnete das Unternehmen zudem zum zweiten Mal in Folge mit dem „Platinum“-Rating aus. Diese Auszeichnung ist dem besten Prozent der Unternehmen innerhalb der jeweiligen Branchenkategorie vorbehalten.

LG veröffentlicht seit 2006 jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht. Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht 2025 – 2026 ist auf der Website von LG verfügbar.

* Treibhausgas-Emissionen, die während der durchschnittlichen Lebensdauer eines Produkts entstehen, ausgedrückt auf Basis einer einzelnen Produkteinheit.