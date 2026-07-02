LG Electronics präsentiert StanbyME 2 Max: einen immersiven persönlichen Bildschirm mit einem größeren 32-Zoll-4K-Display

Der mehrfach ausgezeichnete neue Lifestyle-Bildschirm von LG bietet ein vielseitiges, bewegliches Display für den Alltag und passt sich mühelos an unterschiedliche Umgebungen und Lebensstile an.

LG Electronics (LG) erweitert sein Angebot an Lifestyle-Bildschirmen um den neuen StanbyME 2 Max. Der mobile 32-Zoll-Bildschirm mit 4K-Auflösung bietet ein noch flexibleres und komfortableres Entertainment-Erlebnis.

Mit der ersten Markteinführung des LG StanbyME im Jahr 2021 begründete LG die Kategorie der „beweglichen Bildschirme“ und ermöglichte Nutzungserlebnisse, die über die Möglichkeiten stationärer Displays hinausgehen. Mit dem StanbyME 2 Max entwickelt LG diese Produktlinie nun konsequent weiter. Das neue Modell verfügt über das bislang größte Display der Serie sowie eine verbesserte Bildqualität und bietet dadurch ein noch intensiveres und komfortableres Nutzungserlebnis.

Größerer mobiler Personal Screen mit 4K-Auflösung



Der neue 32 Zoll große StanbyME 2 Max verfügt über ein 4K-UHD-Display mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln. Gegenüber dem bisherigen 27-Zoll-QHD-Display mit 2.560 x 1.440 Pixeln stellt dies eine deutliche Verbesserung dar. Das größere, hochauflösende Display liefert detailreiche Bilder in hoher Qualität und wertet das mobile Seherlebnis zusätzlich auf.

Dank der Unterstützung von Dolby Vision für eine optimierte Bildqualität und größere Bildtiefe sowie Dolby Atmos für einen klareren, multidimensionalen Klang ermöglicht der LG StanbyME 2 Max ein noch intensiveres Unterhaltungserlebnis. Dolby Vision sorgt für höhere Helligkeit, stärkere Kontraste und eine größere Farbvielfalt, während Dolby Atmos eine räumliche Klanglandschaft mit besonders detailreicher Wiedergabe erzeugt.

Darüber hinaus bietet das Gerät eine breite Auswahl an Entertainment-Angeboten. Dazu zählen LG Channels, der weltweit verfügbare, kostenlose und werbefinanzierte Streaming-TV-Dienst von LG, auch als FAST bezeichnet, sowie LG Gallery+. Die Kunst-Content-Plattform ist erstmals innerhalb der LG-StanbyME-Produktreihe verfügbar.

Diese weiterentwickelten Nutzungsmöglichkeiten trugen dazu bei, dass der StanbyME 2 Max auf der CES 2026, der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik und Informationstechnologie, mit einem CES® Innovation Award in der Kategorie „Content & Entertainment“ ausgezeichnet wurde.

Der neue α8 AI Processor Gen3 nutzt künstliche Intelligenz, um sowohl die Bild- als auch die Tonqualität zu optimieren.

Zu den wichtigsten Funktionen zählen:

– AI Picture Pro erzeugt zusätzliche Bildtiefe und verbessert die Detaildarstellung, indem zentrale Elemente auf dem Bildschirm erkannt werden.

– AI Super Upscaling optimiert Texturen und Konturen, damit 4K-Inhalte auch auf dem größeren 32-Zoll-Display klar und detailreich dargestellt werden.

– AI Sound Pro erzeugt einen virtuellen 11.1.2-Kanal-Surround-Sound und verbessert über die integrierten Lautsprecher sowohl die Verständlichkeit als auch das räumliche Klangerlebnis.

Ein vielseitiger Lifestyle-Screen für unterschiedliche Alltagssituationen



Der LG StanbyME 2 Max wurde als mobiler Bildschirm für den Einsatz in unterschiedlichen Wohn- und Lebensbereichen entwickelt. Der Screen kann am rollbaren Docking-Standfuß befestigt oder davon abgenommen werden. Dadurch lässt er sich bequem von Raum zu Raum bewegen und flexibel dort aufstellen, wo er gerade benötigt wird.

Dies ermöglicht zahlreiche Einsatzmöglichkeiten im Alltag: etwa zum Ansehen von Inhalten im Wohnzimmer, zum Nachkochen von Rezepten in der Küche, beim Training, für Videotelefonate oder zur Nutzung in einem persönlichen Rückzugsbereich.

Die Kombination aus größerem Display und verbesserter Mobilität ermöglicht ein intensiveres Seherlebnis in einer Vielzahl alltäglicher Situationen. Nutzer:innen können Inhalte auf einem größeren Bildschirm konsumieren und gleichzeitig von der Flexibilität eines mobilen Displays profitieren, das sich unterschiedlichen Umgebungen anpasst.

Das Display lässt sich zudem zwischen Quer- und Hochformat drehen und damit an verschiedene Arten von Inhalten anpassen. Im Hochformat dient der StanbyME 2 Max als großformatiger Bildschirm für vertikale Inhalte, das Surfen im Internet, Videotelefonate und die Nutzung von Apps im Stil mobiler Anwendungen. Damit bietet er eine komfortable Alternative zur Darstellung auf einem kleinen Smartphone-Display.

Über LG Gallery+ und weitere unterstützte Apps kann der Bildschirm darüber hinaus als Gestaltungselement in Wohnräumen eingesetzt werden. LG Gallery+ bietet Zugriff auf mehr als 5.000 Kunstwerke. Nutzer:innen können dadurch Kunstinhalte darstellen und unterschiedliche visuelle Stimmungen in ihren Räumen schaffen.

Das Gerät fungiert außerdem als großformatiger Touchscreen und ermöglicht eine intuitive Bedienung von Anwendungen wie „Let’s Draw“ sowie beim Surfen und Streamen.

Flexible Stromversorgung für die mobile Nutzung



Der integrierte Akku ermöglicht bis zu 4,5 Stunden¹ ununterbrochene Videowiedergabe ohne Stromanschluss. Aufgeladen werden kann der Akku entweder über den Docking-Standfuß oder über den USB-C-Anschluss am abnehmbaren Bildschirm. Dadurch stehen zuverlässige und flexible Lademöglichkeiten zur Verfügung.

LG führt den StanbyME 2 Max schrittweise weltweit ein. Die Marktverfügbarkeit kann je nach Region variieren.

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¹ Die tatsächliche Nutzungsdauer kann je nach Einsatzbedingungen variieren.