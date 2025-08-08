Skip to contentSkip to accessibility help
Waschmaschine Dark Stone (A, 9 kg, 1.310 U./Min.) Unterbaufähig mit Steam & Inverter Direct Drive® | F4WB309YB
Produktinformationsblatt

Waschmaschine Dark Stone (A, 9 kg, 1.310 U./Min.) Unterbaufähig mit Steam & Inverter Direct Drive® | F4WB309YB

Produktinformationsblatt

Waschmaschine Dark Stone (A, 9 kg, 1.310 U./Min.) Unterbaufähig mit Steam & Inverter Direct Drive® | F4WB309YB

F4WB309YB
Hauptmerkmale

  • Inverter Direct Drive®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor mit 10 Jahren Garantie
  • 6 unterschiedliche Trommelbewegungen: besonders schonend
  • AquaLock® Vollwasserschutz: AquaStop-System bestehend aus versiegelter Bodenwanne mit Sensor und AquaStop Sicherheitsschlauch
  • Steam: Tiefenreinigung mit Dampf dank spezieller Programme wie Allergy Care (nur als Download verfügbar)
  • Sicherheitsglastür: stabil, kratzfest, hygienisch und hitzebeständig
  • Unterbaufähig
Minimalistisches Design, überlegene Sauberkeit

Verleihe jedem Interieur mit unserer neu gestalteten LG-Waschmaschine eine stilvolle Note.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Durchdacht gestaltet

Unterbaufähiges Design

Für begrenzten Platz geeignet

In der Mitte eines runden Streams befindet sich ein 6 Motion DD-Logo

6 Motion DD

Auf die Stoffart abgestimmt

Es gibt ein Logo für den Motor einer Waschmaschine und einen Inverter DirectDrive®-Motor mit 10-jähriger Garantie.

10 Jahre Garantie*

Garantierte Zuverlässigkeit

Es zeigt den Stoff und den Staub der Faser

Allergy Care

Staubmilben wegdampfen

Passt auch in kleine Räume

Perfekt für kompakte Bereiche – die obere Abdeckung lässt sich leicht entfernen, um einen nahtlosen, integrierten Look zu erzielen, wobei die Integration nur mit einem Unterbaublech möglich ist.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Elegantes Design

Verbessere die Qualität der Innenausstattung deines Zuhauses

Wähle die Waschmaschine, die zu deiner Einrichtungsvision passt.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

6 Motion DD

Bewegungskombinationen, die auf die Stoffart zugeschnitten sind

Der Inverter Direct Drive®-Motor dieser Waschmaschine kann sechs verschiedene Waschbewegungen erzeugen, die für die richtige Pflege und höchste Sauberkeit deiner Textilien sorgen.

Es zeigt sechs Bewegungen der Waschtrommel

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Steam

Beseitige Allergene aus deinen Textilien mit Dampf

Trage deine Kleidung mit dem guten Gefühl, dass Hausstaubmilben und Bakterien mit Dampf entfernt werden.

Die Wäsche wurde mit Dampf behandelt

*Das von der BAF (British Allergy Foundation) zugelassene Allergy Care-Programm reduziert das Hausstaubmilbenallergen.

*Das Allergy Care Programm mit der Funktion "Steam" muss über das Bedienpanel der Waschmaschine (Auswahl: "Download/Neu") heruntergeladen werden.

Tub Clean

Von innen sauber

Sorge für eine saubere Waschmaschine und hygienische Wäsche

Der Motor der Waschmaschine wirbelt Wasser auf

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Es hat einen Waschmaschinenmotor und ein Logo auf einem schwarzen, welligen Hintergrund

Es hat einen Waschmaschinenmotor und ein Logo auf einem schwarzen, welligen Hintergrund

Ein Jahrzehnt ohne Sorgen

LG bietet eine umfassende 10-Jahres-Garantie für den Inverter DirectDrive®-Motor.

*Der Hersteller LG Electronics Inc. (Garantiegeber) gewährt auf das beworbene Produkt eine Garantie von 10 Jahren auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung). Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit Rechnungsdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Deutschlandvertrieb des Garantiegebers:

LG Consumer Information Center (Service Hotline)

0800 45 444 45

 

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Deutschlandvertrieb des Garantiegebers:

LG Consumer Information Center (Service Hotline)

0800 45 444 45

Verbessere dein Wascherlebnis mit dem eleganten und schlichten Design der Waschmaschine

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Alle Spezifikationen

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Das sagen Kundinnen und Kunden

Fragen/Antworten

Q.

Q. Was ist die Standardgröße einer Waschmaschine?

A.

Alle LG-Waschmaschinen sind in einer Standardhöhe und -breite erhältlich. Die Tiefe der LG-Waschmaschinen kann je nach Trommelgröße/Kapazität variieren.
Die Standardmaße sind: Breite 600 mm x Höhe 850 mm x Tiefe 565-675 mm.

Q.

Q. Welches ist das beste Gewicht für eine Waschmaschine?

A.

LG empfiehlt eine Waschmaschine mit einer Trommelkapazität von 8-9 kg für einen durchschnittlich großen Haushalt. Für eine große Familie oder wenn Sie besonders viel Wäsche waschen, sollten Sie ein größeres Modell mit 11-13 kg in Betracht ziehen. Größere Modelle können auch eine Bettdecke bis zur Kingsize-Größe bewältigen. Denken Sie daran, dass die innovative Technologie von LG bedeutet, dass unsere Geräte eine höhere Kapazität bei gleicher Größe der Waschmaschine bieten können.

Q.

Q. Wie wähle ich eine energieeffiziente Waschmaschine aus?

A.

Prüfen Sie das Energieetikett auf Ihrer Waschmaschine auf eine Einstufung von A (beste) bis G (schlechteste). Ausgewählte LG-Waschmaschinen verfügen über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleudern und Geräuschpegel. Die künstliche Intelligenz der LG-Maschinen ermöglicht es Ihnen außerdem, die für Ihre Wäscheladung am besten geeigneten Waschbewegungen zu nutzen und so den Energieaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.

*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen.

Q.

Q. Wie kann ich den richtigen Waschgang wählen?

A.

Generell sollten Sie das Pflegeetikett auf Ihrer Kleidung beachten und den passenden Waschgang an Ihrer Maschine auswählen. LG Waschmaschinen mit AI DD®-Funktion wiegen dann automatisch Ihre Wäsche und erkennen die Beschaffenheit, um ein optimales Waschmuster zu bestimmen und die Waschbewegungen während des Waschvorgangs entsprechend anzupassen. Wenn Sie Ihre LG-Waschmaschine und Ihren Trockner miteinander verbinden, können sie zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der richtige Waschgang ausgewählt wird, ohne dass Sie den Drehknopf bedienen müssen.

Q.

Q. Wie kann ich den Lärm meiner Waschmaschine reduzieren?

A.

"Ein offensichtlicher Anfang wäre der Kauf einer LG-Waschmaschine, die über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleuderdrehzahl und Geräuschpegel verfügt. Die innovative LG DirectDrive®-Motortechnologie reduziert die Anzahl der beweglichen Teile im Inneren Ihres Geräts, was die Geräuschentwicklung verringert (und die Lebensdauer der Maschine durch geringeren Verschleiß verlängert). Achten Sie bei der Installation Ihrer Waschmaschine darauf, dass sie auf einer ebenen Fläche steht, und überprüfen Sie sie regelmäßig. Ein unausgewogenes Gerät kann sich verschieben oder wackeln, was die Geräuschentwicklung erhöht. Das Anbringen von Antivibrationspads unter Ihrer Waschmaschine kann ebenfalls zur Geräuschreduzierung beitragen.

*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen."

Q.

Q. Wie profitiert meine Wäsche von AI DD®?

A.

Die AI DD®-Maschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um das Gewicht und die Gewebeart Ihrer Wäsche individuell zu analysieren. Das Ergebnis?
Die automatische Optimierung der Waschbewegung durch Ihre Maschine führt zu einem verbesserten Schutz des Gewebes, damit Ihre wertvolle Kleidung länger schön bleibt. DirectDrive®-Motoren sorgen mit 6 verschiedenen Trommelbewegungen für einen effektiven Waschvorgang mit weniger beweglichen Teilen und damit für eine längere Lebensdauer und höhere Energieeffizienz des Geräts.

Q.

Q. Was ist die LG Schnellwaschfunktion TurboWash® 360°?

A.

Die schnelle TurboWash® 360˚-Technologie von LG sorgt für gründlich gereinigte Wäsche in nur 39 Minuten, mit einem Waschgang, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die 3D-Multi-Einsprühdüsen benetzen die Wäsche aus jedem Winkel, während die intelligente Inverter-Pumpe die Stärke des Wasserstrahls steuert - eine Kombination, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Sprühkraft, Waschmittel und Zyklusbewegung schafft, das Ihre wertvolle Zeit spart, ohne Kompromisse bei der Waschqualität oder der Textilpflege einzugehen. Es ist ein schnelles Waschen, das eine perfekte Reinigung in Rekordzeit ermöglicht.

Q.

Q. Was kann eine intelligente Waschmaschine leisten?

A.

"Die Waschmaschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um die Waschbewegungen für jede Ladung zu optimieren. Deep Learning, das auf den Erkenntnissen aus Tausenden von Big Data-Waschvorgängen basiert, ermöglicht es der
Waschmaschine in die Lage, Gewebeeigenschaften wie Gewicht und Beschaffenheit automatisch zu erkennen. Das Ergebnis?
18 %* besserer Gewebeschutz, damit Ihre Kleidung länger schön bleibt. Die WiFi-fähigen Waschmaschinen von LG können auch per Spracherkennung oder über die LG ThinQ® App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden, die sich mit Ihrer intelligenten Waschmaschine verbindet, egal wo Sie sich befinden. Starten Sie Ihr Gerät aus der Ferne entweder per Knopfdruck oder per Sprachassistent, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine Wäsche fertig ist, führen Sie eine intelligente Fehlerdiagnose durch und laden Sie maßgeschneiderte voreingestellte Programme herunter - alles über die ThinQ®-App.

* Getestet durch Intertek im März 2019. Baumwollwaschgang mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG Baumwollwaschgang (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und
Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen. AI DD® ist für drei Waschprogramme verfügbar: Koch-/Buntwäsche bzw. Baumwolle, Mix und Pflegeleicht."

Q.

Q. Was ist die Dampffunktion (Steam) der LG-Waschmaschine?

A.

"Die Steam-Technologie von LG (bei ausgewählten Modellen) bekämpft Allergene effektiv.
Die Allergy Care-Funktion nutzt den Dampf zu Beginn des Waschgangs, um Fasern zu lockern und Allergene, einschließlich Pollen und Staubmilben, zu lösen."

Q.

Q. Gibt es Waschmaschinen in verschiedenen Farben?

A.

LG bietet eine Auswahl an modernen, neutralen Farben an, damit Sie eine Waschmaschine finden, die entweder zu vorhandenen Geräten passt oder einen stilvollen Kontrast bildet.

