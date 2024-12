Die neue LG Watch Urbane verbindet klassischen Look mit verbesserten Features

Zürich, 16. Februar 2015 – LG Electronics (LG) wird seine erste luxuriöse Smartwatch aus reinem Metall mit Android Wear, die LG Watch Urbane, am Mobile World Congress (MWC) 2015 präsentieren. Wie der Name schon verrät, ist die Uhr für kosmopolitische und anspruchsvolle Träger designt und liefert beispiellose Technologie und Performance. Die LG Watch Urbane ist das perfekte Gerät für alle jene, die ihrem Alltag einen Hauch mehr Stil und High-Tech verleihen wollen.



Klassisches Design mit innovativen Features

Die LG Watch Urbane tritt in die Fussstapfen der LG Watch R, der ersten Smartwatch mit kreisrundem Plastic OLED (P-OLED) Display, die LG im Oktober 2014 launchte. Während die G Watch R für den aktiven User entworfen wurde, ist die LG Watch Urbane eine Spur formeller und mit ihrem dünnen Profil sowohl für Männer als auch Frauen perfekt geeignet. LG kombinierte bei dieser luxuriösen Uhr klassisches Design mit innovativen Features für mehr Stil und Komfort im Alltag – zugleich wurden auch die bereits hohen technischen Standards des Vorgängermodells noch weiter angehoben.



Schmale Einfassung mit Echtlederarmband

Wie auch die G Watch R ist die LG Watch Urbane mit einem 1.3-Zoll kreisrunden P-OLED Display gefertigt, verfügt allerdings über eine schmalere Einfassung, die ihr ein schlankeres Aussehen verleiht. Das Gerät weist alle Markenzeichen einer eleganten Uhr auf und ist somit das perfekte modische Accessoire. Das rostsichere Gehäuse ist in den Farben polished silver und gold finish erhältlich – der klassische Look wird durch ein schön genähtes Echtlederarmband noch verstärkt. Das Armband kann je nach Gelegenheit durch jedes beliebige 22mm breite Uhrenband ausgetauscht werden. Ausserdem ist die Uhr mit einem intuitiven Interface mit Touch-Funktion ausgestattet, das mit allen Smartphones mit Android 4.3. und darüber kompatibel ist.

Wie bereits die G Watch R verfügt auch LGs neuestes Android Wearable über einen photoplethysmographischen Sensor (PPG), der die Herzfrequenz und den Durchschnittspuls während eines Work-outs misst. Der Always-On Umgebungsmodus zeigt die Uhrzeit auf dem Display jederzeit in gedimmter Helligkeit an und erhöht so die Akkulaufzeit.



«Klassisches Design und smarte Funktionen machen die LG Watch Urbane zur perfekten Ergänzung der beiden Modelle G Watch und G Watch R, die als lässigere und sportlichere Geräte entworfen wurden», sagt Juno Cho, Präsident und CEO von LG Electronics Mobile Communications Company. «Die LG Watch Urbane ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, Wearables zu entwickeln, die als tägliches Accessoire und weniger als elektronisches Gerät gesehen werden.»



Weitere Details sowie Preise werden in der Schweiz zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit bekannt gegeben.

LG Watch Urbane Schlüsselspezifikationen:

- Chipsatz: 1.2GHz Qualcomm® Snapdragon TM 400

- Betriebssystem: Android Wear TM

- Display: 1,3 Zoll-P-OLED-Display (320 x 320, 245ppi)

- Größe: 45,5 x 52,2 x 10,9 mm

- Speicher: 4 GB eMMC / 512MB LPDDR2

- Akku: 410mAh

- Sensoren: 9-Achse (Kreisel / Beschleunigungsmesser / Kompass), Barometer, PPG (Herzfrequenz)

- Farben: Gold / Silber

- Sonstiges: Staub- und wasserdicht (IP67)



