Die neue Premium LG Watch Urbane: Erstes Android Wearable mit neuesten OS Features

Zürich, 8. Mai 2015 – LG Electronics (LG) startet den Verkauf seiner edlen LG Watch Urbane ab sofort in der Schweiz. Wie der Name schon verrät, ist die Uhr für kosmopolitische und anspruchsvolle Träger designt und liefert beispiellose Technologie und Performance. Die LG Watch Urbane ist das perfekte Gerät für all jene, die ihrem Alltag einen Hauch mehr Stil und High-Tech verleihen wollen.



Bereits auf dem MWC 2015 erhielt die LG Watch Urbane zahlreiche Preise und Auszeichnungen von Verbrauchern, Medien und den Vordenkern der Branche für ihr modernes Design, das kreisrunde Kunststoff OLED Display (P-OLED) und für ihren allgemeinen Nutzen. Die LG Watch Urbane hat das 1,3 Zoll P-OLED Display von der G Watch R übernommen, verfügt jedoch über eine dezentere und tiefer gelegene Lünette. Die Masse sind insgesamt kleiner und dünner, ohne bei der Displaygrösse oder einer starken Akkuleistung Abstriche machen zu müssen.



LG reagierte damit auf die Wünsche der User nach Stil gepaart mit Funktionalität und stattete die LG Watch Urbane mit einem Metallgehäuse sowie einem handgenähten Lederarmband aus. Das Edelstahlgehäuse ist von luxuriös poliertem Silber umhüllt und verleiht der Uhr damit klare Linien, die an einen klassischen Zeitmesser erinnern. Im Gegensatz zu vielen anderen Smartwatches am Markt, kann das Armband gegen jedes beliebige 22mm Band, egal ob Silikon oder Metall, für besseren Komfort und eine persönliche Note ausgetauscht werden.



Neueste Android Wear

Die LG Watch Urbane ist die erste Smartwatch mit der neuesten Version von Android Wear, die sich nahtlos mit jedem Smartphone ab Android 4.3 verbinden lässt. Der Wi-Fi-Anschluss, die Always-On Anwendungen, die dafür sorgen dass die Anzeige beim Joggen, während der Navigation oder beim Einkaufen nicht ausgeht, und eine verbesserte UX, die das Öffnen der Lieblingsapps und das Kommunizieren mit Freunden einfacher als je zuvor macht, sind nur einige der Innovationen der LG Watch Urbane.



Zahlreiche Verbesserungen am Betriebssystem

Die neuste OS ermöglicht es den Usern, Emojis durch einfaches Aufmalen auf das Uhren-Display zu senden. Zeichnet der User ein lachendes Gesicht auf das Display, eine bestimmte Uhrzeit oder ein beliebiges Bild, gleicht Android Wear die Zeichnung mit dem passendsten Unicode Emoji ab und sendet es automatisch an ein anderes Android Wear Gerät, ein Smartphone oder einen Computer. Weitere Verbesserungen umfassen das Einstellen der Schriftgrösse und die Anzeige der Nachrichten, auch wenn man eine andere Funktion, beispielsweise die Navigation geöffnet hat. Eine zusätzliche Neuerung ist, dass Nutzer den Bildschirm automatisch sperren können, wenn sie die Uhr vom Handgelenk nehmen.



LG Call und LG Pulse

Die LG Watch Urbane umfasst ausserdem zwei neue und nützliche Funktionen, die nicht auf anderen Android Wear Geräten verfügbar sind: LG Call und LG Pulse. LG Call ermöglicht dem User, zuletzt getätigte Anrufe und favorisierte Kontakte auf dem Smartphone direkt über die LG Watch Urbane anzuwählen. Wenn man mit einem Bluetooth-Headset verbunden ist, muss das Smartphone nicht in die Hand genommen werden, um einen Anruf zu tätigen. LG Pulse hebt dagegen das Monitoring der Gesundheitsdaten auf ein völlig neues Level. Es misst den Herzschlag des Users während sportlicher Aktivitäten sekündlich und das so lange, bis das Training abgeschlossen ist. Danach ermittelt LG Pulse die durchschnittliche Herzfrequenz und zeigt eine Grafik auf LG Health an (in Kürze verfügbar).



«Die LG Watch Urbane ist das dritte Android Wear Gerät, das im letzten Jahr von LG entwickelt wurde. Das demonstriert unsere Verbundenheit zu diesem Betriebssystem», sagte Juno Cho, Präsident und CEO der LG Electronics Mobile Communications Company. «Noch wichtiger ist, dass die LG Watch Urbane den Beweis liefert, dass Android Wear Uhren funktional und schön zugleich sein können und somit das perfekte Accessoire für jede Garderobe sind. Niemand würde die LG Watch Urbane für einen Computer am Handgelenk halten.»



Die Watch Urbane ist ab sofort in Silber zu einem UVP von CHF 349 erhältlich.



LG Watch Urbane Schlüsselspezifikationen:

• Chipsatz: 1.2GHz Qualcomm® Snapdragon TM 400

• Betriebssystem: Android Wear TM

• Display: 1,3 Zoll-P-OLED-Display (320 x 320, 245ppi)

• Grösse: 45,5 x 52,2 x 10,9 mm

• Speicher: 4 GB eMMC / 512MB LPDDR2

• Akku: 410mAh

• Sensoren: 9-Achse (Kreisel / Beschleunigungsmesser / Kompass), Barometer, PPG (Herzfrequenz)

• Farben: Silber

• Sonstiges: Staub- und wasserdicht (IP67)





Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 119 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 82.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von rund 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution sowie Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2015 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.



Über LG Electronics Austria GmbH

LG Electronics Austria GmbH ist als Niederlassung zuständig für die Länder Österreich, Schweiz und Slowenien. LG ist in diesen drei Ländern mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräte und Klimageräte vertreten. Die Niederlassung wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics Austria GmbH finden Sie unter www.lg.com/ch_de.



Über LG Electronics Mobile Communications Company

Die LG Electronics Mobile Communications Company ist ein international führender Anbieter und Impulsgeber im Bereich Wearables und Mobilkommunikation mit bahnbrechenden Technologien und innovativen Designs. Durch die ständige Entwicklung neuer, wettbewerbsfähiger Technologien auf den Gebieten der Displays, Akkus, Kamera-Optik und LTE-Standards, bietet LG Smartphones und Wearables, die sich perfekt in den Lebensstil zahlreicher Menschen auf der ganzen Welt einfügen. Während LG dafür sorgt, die User Experience mit einzigartigen intuitiven UX weiter zu verbessern, ist das Unternehmen ebenso bestrebt User in die neue Ära des Internets der Dinge (IoT) und der Konvergenz zwischen zahlreicher Geräte wie Smartphones, Tablets, Wearables und Heim-Elektronik zu begleiten.

Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lg.com.





