LG G4s komplettiert die G4-Familie

Zürich, 22. Juli 2015 – Mit dem neuen G4s präsentiert LG Electronics (LG) eine weitere Variante seines Smartphone-Flaggschiffs LG G4. Das hochwertige Smartphone G4s verfügt über die besten Merkmale und Funktionen des G4 und geht auch bei der Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit keine Kompromisse ein. In der Schweiz kommt das G4s im August auf den Markt. Somit ist die G4-Familie gemeinsam mit dem Premium-Smartphone G4 und den drei Schwestermodellen G4 Stylus, G4c und G4s komplett.



Das LG G4s ist mit einem 5,2 Zoll Full HD IPS Display ausgestattet, das klarer und schärfer ist als alles, was LG bisher in dieser Produktkategorie angeboten hat. Ein leistungsstarker Qualcomm Snapdragon 615 Octa-Core-Prozessor mit 1,5 GHz Taktrate und integriertem LTE-Modem bietet eine gute Balance zwischen hoher Leistungsfähigkeit und langer Akkulaufzeit.



Die Kamerafunktionen des G4s sind ebenso beeindruckend wie die Hardwareausstattung. Die Kamera auf der Rückseite lässt mit dem eigens von LG entwickelten Farbspektrum-Sensor und dem blitzschnellen Laser-Autofokus Fotos von einzigartiger Qualität entstehen. Der manuelle Modus bietet auch beim G4s die vollständige kreative Kontrolle über alle Details der Aufnahmen. LG hat zudem die Selfie Cam Funktion der 5 MP-Frontkamera um die Option multipler Aufnahmen erweitert. Mit der Selfie Cam Intervall-Funktion können Nutzer vier Aufnahmen mit einer einzelnen Handgeste auslösen und so die Chancen erhöhen, das perfekte Foto zu schiessen.



Schlüsselspezifikationen und UVP der G4-Familie im Überblick



LG G4 – das Premium-Flaggschiff von LG

• Chipsatz: Qualcomm Snapdragon TM 808 Prozessor mit X10 LTE

• Display: 5,5 Zoll-Quad HD IPS Quantum Display (2560 x 1440, 538ppi)

• Speicher: 32 GB eMMC ROM, 3 GB RAM LPDDR3 / microSD-Slot

• Kamera: Rückseite 16 MP mit F1.8 Blende / OIS 2.0 / Front: 8 MP mit F2.0 Blende

• Akku: 3.000mAh austauschbar

• Betriebssystem: Android 5.1 Lollipop

• Grösse: 148,9 x 76,1 x 6,3 bis 9,8 mm

• Gewicht: 155g

• Netzwerk: 4G / LTE / HSPA+ 42,2 Mbps (3G)

• Verbindungen: WLAN 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.1LE NFC / USB 2.0

• Farben: (Keramik) Metallic Gray / Ceramic White /(Leder) Black / Brown / Red

• Sonstiges: Manual Mode / Gesture Interval Shot / Quick Shot



Das LG G4 ist in den Farben metallic gray und ceramic white zu einem UVP von CHF 629 und in den Farben leather brown, leather black sowie leather red zu einem UVP von CHF 649 erhältlich.



LG G4s –hochwertiges Smartphone zum verlockenden Preis

• CPU: Qualcomm Snapdragon 615 Octa-Core-Prozessor

• Bildschirm: 5,2 Zoll (ca. 13,2 cm) Full HD IPS LCD (1920 x 1080, 423ppi)

• Speicher: 8 GB eMMC ROM, 1.5 GB RAM

• Kamera: Rückseite 8 MP Laser-AF, Farbspektrum-Sensor, Manual-Mode, Front: 5 MP

• Batterie: 2.300 mAh (austauschbar)

• Betriebssystem: Android 5.1.1 Lollipop

• Abmessungen: 142,7 x 72,6 x 9,85 mm

• Gewicht: 139,4 g

• Netzwerkunterstützung: LTE 150Mbps, HSPA+ 42,2 Mbps (3G)

• Verbindungstechnologien: Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.1; NFC; A-GPS

• Farben: Metallic Silver, Ceramic White

• Weitere: In-Cell Touch, Color Spectrum Sensor, Selfie Cam Intervall-Funktion, Full HD 1080p Video



Das LG G4s ist ab August zu einem UVP von CHF 379 erhältlich. Ausserhalb Europas und der GUS wird das neue Gerät unter dem Namen «LG G4 Beat» vertrieben.



LG G4 Stylus – grosszügiger Bildschirm und starke Kamera

• Chipsatz: 1,2 GHz Quad Core

• Display: 5,7 Zoll HD IPS (258 ppi)

• Speicher: 8 GB ROM, 1 GB RAM, microSD-Slot

• Kamera: Rückseite 8 MP, Front: 5 MP

• Akku: 3.000 mAh austauschbar

• Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop

• Grösse: 154,3 x 79,2 x 9,6 mm

• Gewicht: 163g

• Netzwerk: LTE

• Verbindungen: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.1 / NFC / A-GPS / Glonass / USB 2.0

• Farben: Titan

• Sonstiges: Stylus Pen / Laser Auto Focus / Gesture Shot / Glance View / Knock Code™



Das LG G4 Stylus ist in der Farbe Titan zu einem UVP von CHF 299 erhältlich.



LG G4c –Mittelklasse Smartphone mit Premiumfunktionen

• Chipsatz: 1,2 GHz Quad Core

• Display: 5,0 Zoll HD IPS (294 ppi)

• Speicher: 8 GB ROM, 1 GB RAM, microSD-Slot

• Kamera: Rückseite 8 MP, Front: 5 MP

• Akku: 2.540 mAh austauschbar

• Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop

• Grösse: 139,7 x 69,8 10,2 mm

• Gewicht: 136g

• Netzwerk: LTE

• Verbindungen: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.1 / NFC / A-GPS / Glonass / USB 2.0

• Farben: Metallic Gray

• Sonstiges: Gesture Shot / Glance View / Knock Code™



Das G4c ist in der Farbe Metallic Gray zu einem UVP von CHF 279 erhältlich.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 119 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 82.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von rund 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Conditioning sowie Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2015 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.



Über LG Electronics Austria GmbH

LG Electronics Austria GmbH ist als Niederlassung zuständig für die Länder Österreich, Schweiz und Slowenien. LG ist in diesen drei Ländern mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräte und Klimageräte vertreten. Die Niederlassung wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics Austria GmbH finden Sie unter www.lg.com/ch_de.



Über LG Electronics Mobile Communications Company

Die LG Electronics Mobile Communications Company ist ein international führender Anbieter und Impulsgeber im Bereich Mobilkommunikation. Mit modernsten Technologien und innovativen Designs gibt LG die Standards im Smartphone-Markt vor und trägt zur Verbesserung des Lifestyles der Konsumenten mit einem rundum verbesserten Smartphone-Erlebnis bei. Als führendes Unternehmen bei 4G LTE-Technologie (Long-Term Evolution) entwickelt LG zukunftsweisende Mobillösungen und erfüllt die Verbraucheranforderungen mit differenzierten LTE-Geräten von höchster Qualität, die alle auf den zahlreichen LTE-Patenten und dem technischen Know-how des Unternehmens basieren. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lg.com.

