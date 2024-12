LG UNTERZEICHNET PARTNERSCHAFTEN MIT WELTWEIT RENOMMIERTEN INSTITUTIONEN AUS KUNST UND KULTUR

Luxusmarke und hochkarätige Partner arbeiten gemeinsam an einer digitalen Kampagne mit exklusiven Inhalten



Seoul/Zürich, 14. Dezember 2020– LG SIGNATURE vereint einmal mehr Kunst mit Technologie und nutzt seine Partnerschaften mit einigen der klingendsten Namen aus der Kulturszene. An der digitalen Kampagne von LG SIGNATURE beteiligen sich renommierte Institutionen weltweit, so unter anderen das Staatliche Puschkin-Museum der bildenden Künste, das American Ballet Theater (ABT) und das weltberühmte Mailänder Opernhaus La Scala.

LG SIGNATURE als Brand, welcher fest an den Wert und die Bedeutung von Kunst glaubt, hat eine neue Partnerschaft mit dem Staatlichen Puschkin-Museum der Schönen Künste in Moskau geschlossen. Durch eine Vereinbarung mit National Priorities, einer russischen Regierungsorganisation, unterstützt LG SIGNATURE eine wichtige Komponente eines nationalen Projekts: die Digitalisierung des reichen Kulturerbes dieses Landes. Zusätzlich zum immensen Unterfangen führt National Priorities auch wichtige Initiativen in den Bereichen Gesundheit, Demographie, Ökonomie und Ökologie durch.

Als Teil der Vereinbarung nimmt LG SIGNATURE detaillierte Nahaufnahmen einiger Meisterwerke aus der beeindruckenden Sammlung des Puschkin-Museums vor. Der LG SIGNATURE OLED 8K TV wird auch bei künftigen Museumsveranstaltungen ausgestellt werden und atemberaubende Bilder und Videos der ausgestellten Kunstwerke in 8K-Auflösung zeigen. Dies erlaubt, dem Publikum die unglaublichen Fähigkeiten und Techniken einiger der grössten Künstler der Geschichte näher zu bringen. Die Kooperation zwischen Puschkin-Museum und LG SIGNATURE wird auch dazu beitragen, die Freude an der Kunst mit einem breiteren Publikum zu teilen, und zwar über eine Reihe von digitalen Projekten, beginnend mit virtuellen Rundgängen durch die gefeierten Exponate des Museums, die auf Russlands führendem Online-Videostreaming-Dienst IVI (ivi.ru) kostenlos zur Verfügung stehen werden.

LG SIGNATURE, ein Hauptsponsor und Global Electronics Partner von ABT, arbeitet erneut mit Amerikas fantastischem Ballettensemble zusammen, um Tanzliebhabern auf der ganzen Welt ein Vergnügen über die Festtage zu bieten. In diesem Jahr gibt die Luxusmarke Konsumenten die Möglichkeit, die aufregendsten Momente der ABT-Performance Der Nussknacker zu erleben, indem sie die erste Highlights-Produktion in 8K Ultra HD sponsert. Die vom gefeierten Choreografen und ABT Artist in Residence Alexei Ratmansky kreierte und von den Haupttänzern Isabella Boylston und James Whiteside dargebotene magische Performance wurde im High Line Hotel in New York City aufgenommen. Das Video mit den bezaubernden Höhepunkten wurde am 4. Dezember um 18.00 Uhr EST auf den YouTube-Channel von ABT und LG SIGNATURE veröffentlicht und kann unter diesem Link betrachtet werden: https://youtu.be/uybjyCJIrX0

In Italien hat sich LG SIGNATURE mit Bellavista, einem der angesehensten Weingüter in der berühmten Franciacorta-Region des Landes, zusammengetan, um ein besonderes Online-Erlebnis zu bieten. Die virtuelle Veranstaltung, die am 26. November stattfand, stellte die Premium-Lifestyle-Lösungen von LG SIGNATURE vor und erzählte die fesselnde Geschichte der Entwicklung von Bellavista von einem kleinen Familienunternehmen zu einem weltweit angesehenen Hersteller von edlen Schaumweinen. Durch die aussergewöhnlichen Kreationen der Weinkellerei und die innovative Technologie sowie das Design des LG SIGNATURE Weinkellers trug die Zusammenarbeit dazu bei, den einzigartigen Stil der Weine von Bellavista Franciacorta und die Bedeutung der richtigen Weinlagerung zu fördern.

LG SIGNATURE hat sich auch mit La Scala, dem historischen italienischen Opernhaus in Mailand zusammengetan. Die Ultra-Premium-Marke, die seit letztem Jahr einer der Hauptsponsoren der La Scala ist, hat ein spezielles Video von Giuseppe Verdis geliebter Oper Rigoletto, dargeboten an der Scala, auf ihrer globalen Website www.LGSIGNATURE.com veröffentlicht. Zu finden ist es auch auf dem YouTube-Channel von LG Signature: https://youtu.be/t7fdhSy4DWI

«Dies war ein sehr hartes Jahr für uns alle, und wir hoffen, dass die Reihe künstlerisch-magischer Erlebnisse, die von uns digital präsentiert wird, die Liebhaber der schönen Künste weltweit begeistert und in ihren Bann ziehen wird», erklärt Kim Jin-hong, Leiter des Global Marketing Center von LG Electronics. «Durch die Zusammenarbeit mit globalen Ikonen aus Kunst und Kultur sowie die ‘Auftritte’ der aussergewöhnlichen Produkte von LG SIGNATURE sind die von uns entwickelten Inhalte perfekt, um sie im Kreise der Liebsten zu geniessen, während man sich zu Hause entspannt.»