LG V30 glänzt auf der IFA 2017 mit Rekord-Anzahl an Auszeichnungen

Zürich, 13. September 2017 — LG Electronics (LG) erhielt auf der IFA 2017 für sein innovatives Flaggschiff-Smartphone V30 insgesamt 28 Auszeichnungen – darunter viele „Best of Show"-Auszeichnungen – die höchste Anzahl an Awards, die LG jemals auf dem Berliner Branchenevent erhalten hat. Das V30 war das Gesprächsthema der sechstägigen Veranstaltung, die zahlreiche interessierte Verbraucher, Branchenkenner und Journalisten anzog.



„Das LG V30 ist das Ergebnis eines intensiven Engagements, um professionelle Bild- und Audio-Features bereit zu stellen, die einfach zu bedienen sind und mit einem eleganten Design aufwarten", erläutert Juno Cho, President von LG Electronics Mobile Communications. „Wir freuen uns sehr, dass das V30 von den wichtigsten Branchenexperten der Welt mit grosser Begeisterung honoriert und mit diesen Auszeichnungen gewürdigt wurde.“



Das V30 setzt einen neuen Standard bei der Entwicklung von Premium-Smartphones und feierte am Tag vor der offiziellen Eröffnung der IFA vor über 700 Fachbesuchern seine Premiere. Das Smartphone erhielt weltweite Anerkennung aus Industriekreisen für die Einführung zahlreicher Brancheninnovationen, darunter das erste Objektiv mit f/1,6 Blende, die kristallklare Linse aus Glas, das erste OLED FullVision-Display, der Cine Video-Modus für die Produktion von Videos in Filmqualität, der Hi-Fi Quad DAC, die Klangoptimierung von B&O Play und die akkurate Spracherkennung.



Die IFA ist einer der wichtigsten Technologiemarktplätze der Welt und eines der führenden Schaufenster der globalen Technologiebranche. Über 1.800 Aussteller präsentierten in diesem Jahr rund 240.000 Besuchern ihre Produkte. Das LG V30 erhielt während der Messe folgende Auszeichnungen:



Areamobile

IFA 2017: #1



CHIP

IFA Highlight 2017 – Category Smartphone



Netzwelt

Best of IFA 2017



Android Authority

Best of IFA 2017



Android Central

Top Picks from IFA 2017



Ars Technica

Best Smartphone



Aving News

Best of IFA 2017 Top 5



Fone Arena

Best Smartphone of IFA 2017



Fone Arena

Best Product of IFA 2017



Gadget Match

Best Premium Smartphone



International Business Times

Best Smartphones



Mobile Geeks

Best Smartphone



PC Mag

Best Big-Screen Phone



Phone Arena

IFA 2017: Best Phones, Wearables and Mobile Devices



Phone Scoop

Best of IFA



Pocket-lint

Best of IFA 2017



Recombu

Best mobile phones of IFA 2017



SlashGear

Best of IFA 2017



SlashGear

Best Smartphone



Stuff

The 21 Best Gadgets of IFA 2017



T3

The Best of IFA 2017



Talk Android

Best of IFA 2017



Tech Advisor

Top Picks 2017 Winner



Tech Box

Best Smartphone of IFA 2017



TechRadar

Best Phone



TechRadar

Best in Show



Tom’s Guide

Best of Show



Ubergizmo

Best of IFA