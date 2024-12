LG Watch Urbane Luxe – eine exquisite Smartwatch

Zürich, 31. August 2015 – In Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Juwelier REEDS Jewelers präsentiert LG Electronics (LG) die LG Watch Urbane Luxe, eine limitierte Premium-Edition seiner Smartwatch. Das luxuriöse Wearable mit einer 23 Karat Goldfassung und einem wunderschönen Alligator-Lederarmband wird in einer exklusiven, schwarzen Hochglanz-Schatulle geliefert und ist ab Ende Oktober für rund 1.200 US Dollar erhältlich.



Die LG Watch Urbane Luxe verfügt über eine elegante, passgenaue Faltschliesse. Diese Verschlussart wurde 1910 von Louis Cartier erfunden und verleiht dem Zeitmesser noch mehr Exklusivität und Einzigartigkeit. Das handgefertigte Alligator-Lederarmband zeigt kunsthandwerkliche Fähigkeiten auf höchstem Niveau. Die Fertigung durchläuft 50 verschiedene Schritte, die behutsam von 30 erfahrenen Leder-Handwerkern durchgeführt werden. Das verwendete 23 Karat Gold ist stärker und härter als das für Schmuckstücke verwendete 24 Karat Gold und schwerer als das normalerweise für Luxusuhren verwendete 18-karätige Gold.



„Wearables sollten nicht als Erweiterung des Smartphones betrachtet werden, sondern als persönliches Accessoire“, so Chris Yie, Vice President und Head of Marketing Communications der LG Mobile Communications Company. „Dieses Zusammenspiel von Kunsthandwerk und Technologie ist eine natürliche Evolution im Bereich der Smartwatches, die sich mehr und mehr zu einem Lifestyle-Accessoire entwickeln und weniger als bloße Hardware gesehen werden. Wir glauben, dass dieser Weg für Wearables der richtige ist und unterstützen diese Entwicklung.“



Um die Echtheit zu bestätigen, wird in jede der 500 limitierten Uhren die Seriennummer eingraviert. Die Edition kann in den USA vorerst unter www.REEDS.com bzw. im Laufe des Monats bei einem der REEDS Jewelers Standorte vorbestellt werden. Besucher der IFA 2015 können das bemerkenswerte Kunstwerk von 4. bis 9. September gemeinsam mit anderen Produktneuheiten von LG in Halle 18 in Augenschein nehmen.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 119 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 83.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von rund 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution sowie Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2015 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.



LG Electronics Austria GmbH ist als Niederlassung zuständig für die Länder Österreich, Schweiz und Slowenien. LG ist in diesen drei Ländern mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräten und Klimageräten vertreten. Die Niederlassung wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics Austria GmbH finden Sie unter www.lg.com/ch_de



Die LG Electronics Mobile Communications Company ist ein international führender Anbieter und Impulsgeber im Bereich Wearables und Mobilkommunikation mit bahnbrechenden Technologien und innovativen Designs. Durch die ständige Entwicklung neuer, wettbewerbsfähiger Technologien auf den Gebieten der Displays, Akkus, Kamera-Optik und LTE-Standards, bietet LG Smartphones und Wearables, die sich perfekt in den Lebensstil zahlreicher Menschen auf der ganzen Welt einfügen. Während LG dafür sorgt, die User Experience mit einzigartigen intuitiven UX weiter zu verbessern, ist das Unternehmen ebenso bestrebt User in die neue Ära des Internets der Dinge (IoT) und der Konvergenz zwischen zahlreicher Geräte wie Smartphones, Tablets, Wearables und Heim-Elektronik zu begleiten.

Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lg.com.

