LG WIRD NEU RAIFFEISEN SUPER LEAGUE SPONSOR DANK PARTNERSCHAFT MIT BLUE ENTERTAINMENT

Gemeinsam eröffnen die beiden Best-in-Class Brands dem LG TV Publikum neue Perspektiven

Seoul/Zürich, 28. April 2021— LG Electronics (LG) geht in der Schweiz eine Marketing-Partnerschaft mit blue Entertainment AG ein. Das umfassende Unterhaltungsangebot der Swisscom Tochtergesellschaft wird durch eine neue App per sofort auf den SmartTVs von LG vertreten sein. Die Marketing-Partnerschaft ist vorerst bis zum Ende der Super League Saison 2021/22 am 30. Juni 2022 befristet.

Als führender Schweizer Streaming- und Pay TV-Anbieter ist blue mit blue TV und blue+ der grösste Schweizer Anbieter von exklusiven Sport-, Kino-, Doku- und Serieninhalten. Mit der Einbindung der blue TV App ins LG TV-Universum bietet LG seinem Schweizer Publikum somit Zugriff auf das grösste und abwechslungsreichste Streaming-Unterhaltungsspektrum des blauen Entertainment-Riesen. blue TV und blue+ werden dadurch neu mit ihren jeweiligen vollständigen Angeboten auf den SmartTVs von LG integriert. Während blue TV für das Grundangebot des Fernsehens steht und für alle Kunden verfügbar ist, kann der Zuschauer mittels blue+ auf alle Pay-Produkte zugreifen, welche gegen eine zusätzliche Gebühr zum Grundangebot abonniert werden können. Insbesondere die Sportinhalte können dabei auch als Einzelabruf über die App gebucht werden.

Die App an sich ist allerdings nur ein Puzzle-Teil der umfassenden Kooperation zwischen den beiden Best-in-Class-Unternehmen. So wird LG durch die Partnerschaft neu und während der gesamten Vertragsdauer ein exklusives Sponsoringrecht für die Raiffeisen Super League auf blue in der Produktkategorie für SmartTV’s erhalten. Und in Kürze werden die beiden Unterhaltungs-Professionals zusätzliche Promotionsaktivitäten veröffentlichen. Man darf also gespannt sein, was aus der koreanisch-schweizerischen Küche noch zu erwarten ist.

«Ziel von LG ist, unseren Kunden ein möglichst vielfältiges Entertainment-Angebot mit bestmöglicher Usability zu bieten», erklärt Hyunjoong Moon, Home Entertainment Product Manager bei LG Electronics in der Schweiz. «Die blue App auf unseren SmartTVs ergänzt durch ihr exzellentes Angebot dieses Versprechen von LG ideal. So können unsere Schweizer Kunden von einem noch breiteren Angebot profitieren, während sie auf ihren LG Fernsehern in gewohnt höchster Bildqualität die Sendungen zeitgemäss on demand geniessen – und das insbesondere mit Blick auf die fesselnden Spiele der von LG neu gesponsorten Swiss Football League.»