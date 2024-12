LG Zero kommt in die Schweiz

Zürich, 1. Dezember 2015 – LG Electronics (LG) bringt das LG Zero in der Schweiz auf den Markt. Das LG Zero ist das erste Smartphone von LG mit Echtmetallgehäuse aus Aluminium. In Kombination mit einem In-Cell HD IPS Display wird das neue Gerät zu einem Hingucker, der mit besonders ansprechender Ergonomie überzeugt. Neben dem hochwertigen Design kann sich auch die Hardware-Ausstattung sehen lassen. Neben zwei tollen Kameras auf der Vorder- und Rückseite bietet das LG Zero einen 1,2 GHz Qualcomm Snapdragon Quad Core-Prozessor. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ist das neue LG Smartphone ab sofort in der Schweiz verfügbar.



„Wir sehen auf dem Markt aktuell eine starke Verschmelzung von High End und Mittelklasse“, erklärt Markus Werner, Marketing Leiter von LG Österreich. „Viele Konsumenten suchen nach High End-Funktionen zum Preis eines Mittelklasse-Smartphones. Insbesondere nach aussen muss ein Smartphone heutzutage Premium-Qualität ausstrahlen. Mit dem LG Zero haben wir das ideale Gerät für diese preis- und stilbewussten Konsumenten.“



Mit dem LG Zero baut das Unternehmen sein Portfolio weiter aus und bringt damit ein weiteres attraktives Smartphone auf den Markt. HD-Auflösung und In-Cell HD IPS Display sowie der grosse 16GB Speicher, der auf bis zu 128GB erweitert werden kann, gehören dabei zu den Erfolgskomponenten.



Auch an die Foto- und Selfie Enthusiasten hat LG gedacht: Das LG Zero überzeugt mit einer 13 MP Kamera auf der Rückseite und einer 8 MP Front-Kamera mit f2,0 Blende. Verschwommene Aufnahmen in sub-optimalen Beleuchtungsverhältnissen gehören somit der Vergangenheit an. Die praktischen Selfie-Cam Funktionen, die bis zu vier Aufnahmen mit nur einer Handgeste ermöglichen, machen das LG Zero zum perfekten Smartphone für jeden Selfie-Fan.



Schlüssel-Spezifikationen:

CPU: Qualcomm Snapdragon 410 Prozessor mit 1,2 GHz Quad-Core

Betriebssystem: Android 5.1. Lollipop

Display: 5,0 Zoll (ca. 12,7 cm) In-Cell HD IPS Display

Speicher: 16 GB; 1,5 GB RAM; microSD (bis zu 128 GB)

Kamera: Rückseite 13 MP, Front 8 MP mit f2,0 Blende

Akku: 2.050 mAh (fest verbaut)

Abmessungen: 142 x 71,8 x 7,7 mm

Gewicht: 154 g

Netzwerk: LTE 150 Mbit/s, HSDPA 42 Mbit/s (3G)

Verbindungstechnologien: WLAN 802.11 a/b/g/n; WiFi Direct; Bluetooth 4.1; USB 2.0

Farben: matt Silber, matt Gold



Das LG Zero ist für 249 CHF UVP in der Schweiz erhältlich.

