Micro-ondes avec gril, noir (25 L, 1000 watts), gril quartz, technologie Smart Inverter et EasyClean | MH6535GIB
Fonctionnalités principales
- Générateur Smart Inverter Magnétron®: contrôle précis de la puissance et de la température, garanti 10 ans*
- Gril en quartz: plus efficace et plus rapide qu’un gril traditionnel
- Chauffage infrarouge® avec élément chauffant en carbone: cuisson plus rapide, plus douce et plus économique
- Intérieur antibactérien facile à nettoyer
- Porte en verre véritable: verre de sécurité résistant à la chaleur
- Plateau tournant en verre stable sur 6 roulettes hexagonales
* Le produit est livré avec une prise Schuko et est complété par un adaptateur monté de façon permanente pour la norme suisse de type J.
*En plus de la garantie légale de 2 ans, une garantie matérielle supplémentaire de 8 ans est accordée sur le LG Inverter Direct Drive® et le DUAL Inverter Compressor® (sauf utilisation commerciale).
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
EasyClean
Yes
Type d’installation
Countertop
Couleur de boîtier extérieur
Black
Brand
LG
Country of Origin
China
Door Color
Black
Door Design
Divided
Oven Capacity (L)
25
Type
Grill
FONCTIONNALITÉS PRATIQUES
Sécurité enfant
Yes
Signal sonore d’achèvement
Yes
EasyClean
Yes
Add 30 Seconds
Yes
Kitchen Timer
No
Time Setting
Yes
Turntable On/Off
No
FONCTIONS DU FOUR À MICRO-ONDES
Niveaux d’alimentation du micro-onde
5
Puissance de sortie du micro-onde (W)
1000
Capacité du four (L)
25
Smart Inverter
Yes
Taille de plateau (mm)
292
Cavity Light Type
LED
Consommation électrique du micro-ondes et du gril (en W)
1.450
Consommation électrique du gril (en W)
900
How to Cook
Manuel
Microwave Power Consumption (W)
1.150
Total Power Consumption (W)
1.150
FONCTIONS DES COMMANDES
Écran de commande
LED
Control Location
Right Side
Control Type
Panneau de contrôle
MODES DE CUISSON
Décongélation
No
Fondre
Yes
Ramollir
Yes
Gril rapide
No
Air Fry
No
Auto Cook
Yes
Auto Reheat
No
Bake
No
Convection Bake
No
Dehydrate
No
Grill
Yes
Inverter Defrost
Yes
Memory Cook
No
Proof
Yes
Roast
Yes
Sensor Cook
No
Sensor Reheat
No
Slow Cook
No
Speed Convection
No
Stage Cooking
No
Steam Cook
No
Warm
Yes
DESIGN/FINITION
Couleur de la porte
Black
Couleur de boîtier extérieur
Black
Cavity Design
Square
Door Glass Design
Clear
Exterior Design
WideView Traditional
Interior Color
Gray
Printproof Finish
No
PUISSANCE/VALEURS NOMINALES
Alimentation électrique requise (Volt/Hz)
230V / 50Hz
Power Output (W)
1.000
ACCESSOIRES
Plateau en verre (ea)
1
Grille surélevée
1
Bague rotative (pc)
1
axe rotatif
1
User Manual (Ea)
1
DIMENSIONS / WEIGHT
Cavity Dimension (W x H x D)(mm)
322 x 228 x 334
Packing Dimensions (W x H x D)(mm)
540 x 294 x 417
Product Dimensions (W x H x D)(mm)
476 x 272 x 387
Product Weight (kg)
8,9
SMART TECHNOLOGY
NFC Tag On
No
SmartDiagnosis
Yes
ThinQ(Wi-Fi)
No
