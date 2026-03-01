About Cookies on This Site

Micro-ondes avec gril, noir (25 L, 1000 watts), gril quartz, technologie Smart Inverter et EasyClean | MH6535GIB

Micro-ondes avec gril, noir (25 L, 1000 watts), gril quartz, technologie Smart Inverter et EasyClean | MH6535GIB

MH6535GIB
LG MH6535GIB Vue de côté
Fonctionnalités principales

  • Générateur Smart Inverter Magnétron®: contrôle précis de la puissance et de la température, garanti 10 ans*
  • Gril en quartz: plus efficace et plus rapide qu’un gril traditionnel
  • Chauffage infrarouge® avec élément chauffant en carbone: cuisson plus rapide, plus douce et plus économique
  • Intérieur antibactérien facile à nettoyer
  • Porte en verre véritable: verre de sécurité résistant à la chaleur
  • Plateau tournant en verre stable sur 6 roulettes hexagonales

    * Le produit est livré avec une prise Schuko et est complété par un adaptateur monté de façon permanente pour la norme suisse de type J.

    *En plus de la garantie légale de 2 ans, une garantie matérielle supplémentaire de 8 ans est accordée sur le LG Inverter Direct Drive® et le DUAL Inverter Compressor® (sauf utilisation commerciale).
Plus
Fonctionnement de la technologie Smart Inverter

Smart Inverter

Dôté de la technologie Smart Inverter développée par LG, ce micro-ondes offre une puissance unique pour réchauffer et décongeler les aliments de manière rapide et efficace, tout en le respectant. Cette technologie permet un contrôle de la puissance plus précis pour une cuisson tout en douceur. Préparez de multiples repas savoureux!
Temps de cuisson rapide grâce à NeoChef

Cuisson rapide

Grâce à la puissance exceptionnelle (jusqu' à 1200W*) apportée par la nouvelle gamme de micro-ondes LG NeoChef™, profitez d'une cuisson plus rapide qu'avec un micro-ondes conventionnel. Gagnez du temps tout en préservant les saveurs de vos aliments !
Efficacité lors de la décongélation

Décongélation Expert

Le système de séquençage du Smart Inverter permet d'éviter les problèmes rencontrés lors de la décongélation d'un aliment avec un micro-ondes conventionnel : bords cuits, aliment sec, cœur encore congelé. En effet, vos aliments seront dorénavant décongelés en douceur, sans agression, pour un rendu savoureux et une texture respectée.
Différence de température avec Smart Inverter


Réchauffage uniforme

Grâce à un contrôle précis de la puissance et une diffusion homogène des ondes, profitez d'un réchauffage optimal et uniforme par rapport à un micro-ondes conventionnel.
L'Art de la polyvalence

L'Art de la polyvalence

Grâce à la nouvelle gamme de fours micro-ondes LG NeoChef et son contrôle précis de la puissance, vous pouvez dorénavant accéder à des programmes automatiques exclusifs sur tous les micro-ondes solo et gril :
-Préparation de yaourts maison : plus sains et qui vous apportent tout ce dont votre corps a besoin
-Fonction maintien au chaud
-Fonction pour faire fondre rapidement et facilement vos aliments pour les intégrer dans vos recettes
Facilité de nettoyage

Easy Clean

Le revêtement de la cavité EasyClean™ Coating est imperméable, empêchant les graisses de pénétrer et de s'incruster : la cavité se nettoie 2 fois plus facilement qu'une cavité peinte classique et résiste mieux dans le temps car les rayures sont évitées. Ce revêtement est aussi hygiénique avec des vertus antibactériennes.
Micro-ondes disposant d'une taille contenue

Taille compacte, capacité supérieure

La nouvelle génération de four à micro-ondes LG NeoChef™ est plus compacte mais avec une capacité intérieure beaucoup plus grande. Sa taille lui permet de s'intégrer même dans les plus petites cuisines mais offre suffisamment d'espace pour des plats hauts ou larges.
Un plat avec du poulet, des carottes et des pommes de terre

L'art des mets grillés et dorés à souhait

Les micro-ondes Gril NeoChef vous offrent la possibilité de rôtir vos poulets pour un résultat véritablement croustillant et savoureux. Ils sont dotés d'une résistance de qualité: le gril Quartz. Celle-ci permet une montée en température rapide et ne nécessite pas d'entretien car elle est autonettoyante (grâce à la température élevée).
Eclairage LED intégré au micro-ondes

Des éclairages Premium

La gamme de micro-ondes LG NeoChef™ est dotée d'un éclairage intérieur 3X plus lumineux que les lampes sur les micro-ondes traditionnels, pour une visibilité accrue pendant la cuisson sans ouvrir la porte du micro-ondes.
Profitez aussi d'un rétro éclairage blanc et un design élégant qui s'intégrera parfaitement dans votre cuisine.
Plateau avec plusieurs points de soutien

Plateau Grande stabilité

Profitez d'un nouveau type de plateau tournant, monté sur 6 points d'appui, pour une véritable stabilité de vos plats et mugs au quotidien. Finis les plats qui se renversent pendant la cuisson.
Consignes de tri

Consignes de Tri

Pour plus de renseignements, voir sur le site.
Imprimer

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • EasyClean

    Yes

  • Type d’installation

    Countertop

  • Couleur de boîtier extérieur

    Black

  • Brand

    LG

  • Country of Origin

    China

  • Door Color

    Black

  • Door Design

    Divided

  • Oven Capacity (L)

    25

  • Type

    Grill

FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

  • Sécurité enfant

    Yes

  • Signal sonore d’achèvement

    Yes

  • EasyClean

    Yes

  • Add 30 Seconds

    Yes

  • Kitchen Timer

    No

  • Time Setting

    Yes

  • Turntable On/Off

    No

FONCTIONS DU FOUR À MICRO-ONDES

  • Niveaux d’alimentation du micro-onde

    5

  • Puissance de sortie du micro-onde (W)

    1000

  • Capacité du four (L)

    25

  • Smart Inverter

    Yes

  • Taille de plateau (mm)

    292

  • Cavity Light Type

    LED

  • Consommation électrique du micro-ondes et du gril (en W)

    1.450

  • Consommation électrique du gril (en W)

    900

  • How to Cook

    Manuel

  • Microwave Power Consumption (W)

    1.150

  • Total Power Consumption (W)

    1.150

FONCTIONS DES COMMANDES

  • Écran de commande

    LED

  • Control Location

    Right Side

  • Control Type

    Panneau de contrôle

MODES DE CUISSON

  • Décongélation

    No

  • Fondre

    Yes

  • Ramollir

    Yes

  • Gril rapide

    No

  • Air Fry

    No

  • Auto Cook

    Yes

  • Auto Reheat

    No

  • Bake

    No

  • Convection Bake

    No

  • Dehydrate

    No

  • Grill

    Yes

  • Inverter Defrost

    Yes

  • Memory Cook

    No

  • Proof

    Yes

  • Roast

    Yes

  • Sensor Cook

    No

  • Sensor Reheat

    No

  • Slow Cook

    No

  • Speed Convection

    No

  • Stage Cooking

    No

  • Steam Cook

    No

  • Warm

    Yes

DESIGN/FINITION

  • Couleur de la porte

    Black

  • Couleur de boîtier extérieur

    Black

  • Cavity Design

    Square

  • Door Glass Design

    Clear

  • Exterior Design

    WideView Traditional

  • Interior Color

    Gray

  • Printproof Finish

    No

PUISSANCE/VALEURS NOMINALES

  • Alimentation électrique requise (Volt/Hz)

    230V / 50Hz

  • Power Output (W)

    1.000

ACCESSOIRES

  • Plateau en verre (ea)

    1

  • Grille surélevée

    1

  • Bague rotative (pc)

    1

  • axe rotatif

    1

  • User Manual (Ea)

    1

DIMENSIONS / WEIGHT

  • Cavity Dimension (W x H x D)(mm)

    322 x 228 x 334

  • Packing Dimensions (W x H x D)(mm)

    540 x 294 x 417

  • Product Dimensions (W x H x D)(mm)

    476 x 272 x 387

  • Product Weight (kg)

    8,9

SMART TECHNOLOGY

  • NFC Tag On

    No

  • SmartDiagnosis

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    No

