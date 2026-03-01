Micro-ondes avec gril, noir (25 L, 1000 watts), gril quartz, technologie Smart Inverter et EasyClean | MH6535GIB

Grâce à la nouvelle gamme de fours micro-ondes LG NeoChef et son contrôle précis de la puissance, vous pouvez dorénavant accéder à des programmes automatiques exclusifs sur tous les micro-ondes solo et gril :

-Préparation de yaourts maison : plus sains et qui vous apportent tout ce dont votre corps a besoin

-Fonction maintien au chaud

-Fonction pour faire fondre rapidement et facilement vos aliments pour les intégrer dans vos recettes