Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2
EL_F11WM17TS2.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

Caractéristiques

Galerie

Spécifications

Avis

Assistance

Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2

EL_F11WM17TS2.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2

F11WM17TS2
  • F11WM17TS2
  • LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
  • LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
  • LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
  • LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
  • LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
  • LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
  • LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
  • LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
  • LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
  • LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
  • LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
  • LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
  • LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
F11WM17TS2
LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2
LG Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2, F11WM17TS2

Fonctionnalités principales

  • Grande capacité : 17 kg
  • TurboWash™ : Lavage plus rapide et plus doux en seulement 59 min. (demi -charge)
  • Steam : Nettoyage en profondeur à la vapeur avec des programmes spéciaux tels que Allergy Care
  • ThinQ® : un avenir en réseau intégré
  • Inverter Direct Drive™ : Moteur plus efficace en énergie, plus durable et plus silencieux avec 10 ans de garantie
  • Blanc
Plus
Lave-linge de profile avec un homme et ses filles en fond
AI DD, TurboWash, Steam+ et plus grand volume de tambour
Fonctionnement de la technologie TurboWash 360
TurboWash™360˚

Lavage en 39 minutes

Grâce au TurboWash™ 360˚, vos vêtements sont parfaitement lavés en 39 minutes seulement tout en préservant la qualité de vos textiles. Les 4 buses permettent une aspersion optimale de l'eau et de la lessive au cœur de votre linge.
Volume du tambour en hausse
Un plus grand volume de tambour

Un grand volume dans un encombrement optimal

Intérieur du lave-linge entièrement en inox avec un système d’aubes de lavage performant
Plus hygiénique, plus délicat.

Aubes de lavage en inox

Les vêtements sont en contact uniquement avec de l’inox qui constitue le tambour et les aubes de lavage. Ce matériau limite le développement des bactéries et offre une hygiène optimale.
Eco Hybrid : Economies importantes ou Gain de temps

Eco Hybrid: Economies importantes ou Gain de temps

La technologie Eco Hybrid vous permet de réaliser des économies d'eau ou un gain de temps selon vos besoins. Vous avez ainsi le choix entre le Mode Eco ou le Mode Rapide.
Illustration des fonctions de séchage et de lavage

Lavante Séchante 2en1

Les Lavantes Séchantes LG intègrent les dernières technologies de pointe. Gagnez de la place chez vous et donnez plus de place à votre famille. La combinaison du lavage et du séchage vous permet d'avoir un linge propre et sec sans avoir besoin d'investir dans un sèche linge séparé.
Analyse du linge avec AI DD
AI DD™

Un soin du linge 18% plus efficace

Basé sur plus de 20 000 expériences de lavage, AI DD™ adapte les mouvements de tambour pour prendre soin de votre linge.
Détection du type de textile

Qu'est-ce que la technologie AI DD™ ?

AI DD™ détecte non seulement le poids mais aussi le type de textile au sein du tambour afin d'optimiser les mouvements de ce dernier.
Soin du linge avec la vapeur
Steam

Moins de plis, plus d'hygiène

La technologie LG Steam élimine 99,9 % des allergènes, tels que les acariens qui peuvent causer des allergies ou des problèmes respiratoires. De plus, la vapeur permet de réduire les plis de 30*.
Chemise défroissée

Un défroissage 30% plus efficace

Les plis disparaissent grâce à la vapeur
Vêtement avec et sans allergènes

Élimine 99,9% des allergènes

99,9% des allergènes sont éliminés grâce à la vapeur
Une conception résistante pour un lave-linge durable
Durabilité

Durable et hygiénique

Hublot en verre trempé, design et résistant ! Aubes de lavage en inox
Elements de design et d'ergonomie
Design

Design et ergonomique

Bénéficiez d'un affichage facile à lire et à manipuler.

Alt text

*Test réalisé par Intertek, d’après la norme CEI 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec une charge de 5kg conformément à la norme CEI, comparé au cycle Coton conventionnel avec l’option TurboWash (F4V9RWP2W par rapport à FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

Éfficacité énergétique et soin du linge

Gain de temps tout en préservant la qualité de vos textiles et en réduisant votre consommation énergétique.

39 pourcents de consommation énergétique en moins

4 jets pour une aspersion à 360°
Les 4 buses sont alimentées par une pompe à puissance variable. En ajustant la puissance des jets et les mouvements de tambour pendant le cycle de lavage, la lessive et l'eau pénétrent de manière plus efficace au sein des textiles.

4 jets pour une aspersion à 360°1

Alt text

*Testé par LG Lab. Sur une lavante-séchante6 Kg selon les standards de la Commission Européenne, selon une moyenne de 220 cycles de séchage annuel.
**OL/Kg pout la condensation, seulement 1,5L/Kg pour le nettoyage du filtre.

Alt text

*Les détails présentés sur les images du produit peuvent varier selon la région, le pays ou le modèle.

Alt text

*Testé par Intertek en Mars 2019 sur le cycle Coton avec 2kg de sous-vêtements en comparaison avec un cycle Coton conventionnel (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement et des types de textiles.
*AIDD est disponible avec les programmes Coton, Mix 40° et Synthétiques.

Alt text

**Le cycle Anti-allergie élimine 99,9% des allergènes acariens. Certifié par la BAF (British Allergy Foundation).
*Testé par Intertek en décembre 2018 conformément à la norme AATCC. Cycle Coton avec l’option « Défroissage » (3 chemises mixtes) par rapport au cycle Coton sans option. Les résultats peuvent varier en fonction du linge et de l’environnement.
*La fonction Défroissage est disponible en option avec 6 cycles.

Menu principal

Imprimer

DIMENSIONS

F11WM17TS2
Capacité de lavage (kg)
17 kg
Dimensions (LxHxPmm)
E
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Norme
Suivi de la consommation énergétique
700 x 990 x 770 mm

Spécifications clés

  • Capacité de lavage maximale (en kg)

    17

  • Dimensions (LxHxPmm)

    700 x 990 x 770

  • Steam

    Oui

  • Anti-froissage

    Non

Toutes les caractéristiques

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur du corps

    Blanc

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage (kg)

    17

  • Capacité de lavage maximale (en kg)

    17

PROGRAMMES

  • Eco 40-60

    Oui

  • Laine (Main/Laine)

    Oui

  • Lavage automatique

    Non

  • Rapide 30

    Non

  • Soin des couleurs

    Oui

  • Délicat

    Non

  • Rapide 14

    Non

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Textiles sport

    Oui

  • Anti-allergie (lave-linge)

    Oui

FONCTIONS

  • AI DD

    Non

  • Ajouter du linge

    Oui

  • Steam

    Oui

  • Tambour en acier inoxydable

    Non

  • TurboWash

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    750 x 1.080 x 800

  • Dimensions (LxHxPmm)

    700 x 990 x 770

  • Poids (kg)

    87

  • Poids avec l’emballage (kg)

    97

ÉNERGIE

  • Classe d’efficacité énergétique (lavage)

    E

  • Classe d’efficacité énergétique lavage+séchage

    E

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Prélavage

    Oui

  • Steam

    Oui

  • Anti-froissage

    Non

CODE EAN

  • Code EAN

    8806098650729

FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE)

  • Classe d’efficacité énergétique

    B

  • Niveau de bruit pour l’essorage (niveau de puissance sonore) (dBA)

    59

  • Classe d’efficacité du rendement d’essorage

    B

  • Contenu d’humidité du rendement d’essorage (%)

    53

  • Consommation d’eau par cycle (ℓ)

    68

FICHE PRODUIT (SÉCHAGE)

  • Niveau sonore séchage (dBA)

    74

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Ce qu’ils en disent

Ceci pourrait aussi t'intéresser