Lavante-Séchante avec 17Kg de capacité F11WM17TS2
Fonctionnalités principales
- Grande capacité : 17 kg
- TurboWash™ : Lavage plus rapide et plus doux en seulement 59 min. (demi -charge)
- Steam : Nettoyage en profondeur à la vapeur avec des programmes spéciaux tels que Allergy Care
- ThinQ® : un avenir en réseau intégré
- Inverter Direct Drive™ : Moteur plus efficace en énergie, plus durable et plus silencieux avec 10 ans de garantie
- Blanc
Éfficacité énergétique et soin du linge
39 pourcents de consommation énergétique en moins
4 jets pour une aspersion à 360°1
**OL/Kg pout la condensation, seulement 1,5L/Kg pour le nettoyage du filtre.
*AIDD est disponible avec les programmes Coton, Mix 40° et Synthétiques.
*Testé par Intertek en décembre 2018 conformément à la norme AATCC. Cycle Coton avec l’option « Défroissage » (3 chemises mixtes) par rapport au cycle Coton sans option. Les résultats peuvent varier en fonction du linge et de l’environnement.
*La fonction Défroissage est disponible en option avec 6 cycles.
DIMENSIONS
Spécifications clés
-
Capacité de lavage maximale (en kg)
17
-
Dimensions (LxHxPmm)
700 x 990 x 770
-
Steam
Oui
-
Anti-froissage
Non
MATÉRIAU ET FINITION
-
Couleur du corps
Blanc
CAPACITÉ
-
Capacité de séchage (kg)
17
-
Capacité de lavage maximale (en kg)
17
PROGRAMMES
-
Eco 40-60
Oui
-
Laine (Main/Laine)
Oui
-
Lavage automatique
Non
-
Rapide 30
Non
-
Soin des couleurs
Oui
-
Délicat
Non
-
Rapide 14
Non
-
Programme téléchargé
Oui
-
Textiles sport
Oui
-
Anti-allergie (lave-linge)
Oui
FONCTIONS
-
AI DD
Non
-
Ajouter du linge
Oui
-
Steam
Oui
-
Tambour en acier inoxydable
Non
-
TurboWash
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
-
Dimensions du colis (L x H x P mm)
750 x 1.080 x 800
-
Dimensions (LxHxPmm)
700 x 990 x 770
-
Poids (kg)
87
-
Poids avec l’emballage (kg)
97
ÉNERGIE
-
Classe d’efficacité énergétique (lavage)
E
-
Classe d’efficacité énergétique lavage+séchage
E
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
-
Prélavage
Oui
-
Steam
Oui
-
Anti-froissage
Non
CODE EAN
-
Code EAN
8806098650729
FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE)
-
Classe d’efficacité énergétique
B
-
Niveau de bruit pour l’essorage (niveau de puissance sonore) (dBA)
59
-
Classe d’efficacité du rendement d’essorage
B
-
Contenu d’humidité du rendement d’essorage (%)
53
-
Consommation d’eau par cycle (ℓ)
68
FICHE PRODUIT (SÉCHAGE)
-
Niveau sonore séchage (dBA)
74
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
-
Smart Diagnosis
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
