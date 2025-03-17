We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Sèche-linge avec technologie de pompe à chaleur Dual Inverter & porte vitrée de sécurité | Condenseur autonettoyant automatique | Capacité de 8 kg | Fonction Wi-Fi | Classe d'efficacité énergétique A+++ | RT80V9B
Sèche-linge avec technologie de pompe à chaleur Dual Inverter & porte vitrée de sécurité | Condenseur autonettoyant automatique | Capacité de 8 kg | Fonction Wi-Fi | Classe d'efficacité énergétique A+++ | RT80V9B
Fonctionnalités principales
- Condenseur autonettoyant automatique : se rince à l'aide de la pression de l'eau
- Allergy Care : réduit 99,9% des allergènes
- Sensor Dry optimise la performance de séchage
- Départ différé
- Démarrage à distance via l'application ThinQ®.
- Inverter Direct Drive® et DUAL Inverter Compressor® : efficacité énergétique, longévité et silence avec 10 ans de garantie chacun*.
*Le produit est livré avec une prise Schuko et est complété par un adaptateur monté de façon permanente pour la norme suisse de type J.
*En plus de la garantie légale de 2 ans, une garantie matérielle supplémentaire de 8 ans est accordée sur le LG Inverter Direct Drive® et le DUAL Inverter Compressor® (sauf utilisation commerciale).
*Le cycle Anti-Allergie est certifié par la BAF (Fondation britannique contre les allergies).
Certifié par le BAF
Réduit les allergènes domestiques jusqu'à 99,9 %.
*La propreté du condensateur peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
**La fréquence de l’exécution du nettoyage automatique du condensateur peut varier en fonction des dimensions et du degré d’humidité initial du linge.
Contrôle à distance
Utilisez votre sèche-linge ou surveillez votre cycle où que vous soyez et à tout moment. Vous pouvez également observer la consommation énergétique de votre appareil.
Programmes téléchargeables
Le téléchargement de cycle permet aux utilisateurs de télécharger de nouveaux programmes de séchage, par exemple : vêtements de sport, rafraîchissement couette, lingerie, anti-froissage.
Smart Diagnosis™
Grâce à la fonctionnalité Smart Diagnosis™ vous pouvez diagnostiquer rapidement et à distance votre sèche-linge en relation avec notre service technique.
Menu principal
DIMENSIONS
Spécifications clés
MATÉRIAU ET FINITION - Couleur du corps
Noir
CAPACITÉ - Capacité de séchage (kg)
8
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 690
ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)
C
FONCTIONS - Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
FONCTIONS - Condenseur autonettoyant
Oui
FONCTIONS - Type de source de chaleur
echnologie de pompe à chaleur Dual Inverter
FONCTIONS - Porte réversible
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - Smart Pairing
Oui, communication entre la machine à laver et le sèche-linge.
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Toutes les caractéristiques
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur du corps
Noir
Type de porte
chargeur frontal
CAPACITÉ
Capacité de séchage (kg)
8
Capacité de lavage maximale (en kg)
8
PROGRAMMES
Baby care
No
Hygiène
Oui, soins contre les allergies
Extérieur
No
Rapide 34
Oui
Chemise 20
No
Synthétique
No
Séchage par minuterie
No
Rafraîchissement laine
No
Séchage intelligent
No
Anti-allergie
Oui
Rafraîchir literie
Oui
Article volumineux
No
Air froid
No
Coton
Oui
Coton+
Oui
Délicat
Oui
Rafraîchir doudounes
No
Programme téléchargé
Oui
Couette
Oui
Synthétiques
Oui
Jeans
No
Mix
Oui
Rapide 30
Oui
Séchage rapide
Oui
Séchage à plat
Oui
Rafraîchissement
No
Peaux sensibles
No
Textiles sport
Oui
Hygiène vapeur
No
Rafraîchissement vapeur
No
Serviettes
Oui
Air chaud
Oui
Laine
Oui
Textiles sport
Oui
COMMANDEET ÉCRAN
Temporisateur
En continu
Type d’écran
Écran, boutons tactiles
Indication de verrouillage de la porte
No
Indicateur de chiffre
Oui
FONCTIONS
Direct Drive 6 Motion
Oui
AI DD
No
Type
Thermistance
Condenseur autonettoyant
Oui
Signal de fin de cycle
Oui
Dual Dry
Système hybride ECO : vous avez le Wahl zwischen Zeitoder Energieersparnis
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
Double filtre à peluche
Oui
Alerte de vidange d'eau
Oui
Type de source de chaleur
echnologie de pompe à chaleur Dual Inverter
Moteur induction
No
Redémarrage automatique
Oui
Moteur induction Direct Drive
No
Porte réversible
Oui
LoadSense
No
Séchage à capteurs
Oui, l'humidité
Steam
No
Lampe de tambour
LED
Pieds réglables
Oui, tous les 4
Tambour
Acier inoxydable
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
660 x 920 x 702
Profondeur porte ouverte 90° (mm)
1115
Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 690
Poids (kg)
57
Poids avec l’emballage (kg)
60
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
1115
ÉNERGIE
Efficacité énergétique (Séchage)
C
FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)
Sèche-linge automatique
Oui
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
No
Classe d'efficacité de condensation
A
Durée du mode laissé sur marche (min)
10
Edry (kWh)
1.47
Edry1/2 (kWh)
0.8
Consommation électrique par an (KWh)
176
Efficacité de condensation pleine charge (%)
91
Efficacité de condensation demi-charge (%)
91
Niveau sonore (dBA)
62
Consommation électrique à l’arrêt
0.18
Consommation électrique en marche (W)
0.18
Programme de séchage standard
Cotton
Temps (min)-(pleine charge)
181
Durée (min) - Charge partielle
110
Efficacité de condensation pondérée (%)
91
Durée pondérée du programme
140
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Anti-froissage
Oui
Entretien du condenseur
Condenseur autonettoyant automatique
Entretien du tambour
No
Niveau de séchage
Oui, 3 réglages (fer à repasser, placard, séchage extra)
Favoris
No
Moins de temps
Oui
Plus de temps
Oui
Séchage à plat
Oui
Séchage par minuterie
Oui
Wi-Fi
Oui
Son on/off
Oui
Sécurité enfant
Oui
Fin différée
Oui
Lampe de tambour
Oui, LED
Démarrage à distance
Oui
Steam
No
Température
No
Anti-froissage
Oui
CODE EAN
Code EAN
8806091750334
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Oui, via l'application
Smart Pairing
Oui, communication entre la machine à laver et le sèche-linge.
Téléchargement de cycle
Oui
Surveillance énergétique
Oui
Démarrage à distance et contrôle du cycle
Oui, via l'application
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
OPTIONS/ACCESSOIRES
Kit de tuyau de vidange
Oui, inclus
Kit de montage
Facultatif
Kit de superposition
Facultatif
Compatible LG TWINWash
No
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
Ce qu’ils en disent
Fragen/Antworten
Q. Was ist die Standardgrösse einer Waschmaschine?
Alle LG-Waschmaschinen sind in einer Standardhöhe und -breite erhältlich. Die Tiefe der LG-Waschmaschinen kann je nach Trommelgrösse/Kapazität variieren.
Die Standardmasse sind: Breite 600 mm x Höhe 850 mm x Tiefe 565-675 mm.
Q. Welches ist das beste Gewicht für eine Waschmaschine?
LG empfiehlt eine Waschmaschine mit einer Trommelkapazität von 8-9 kg für einen durchschnittlich grossen Haushalt. Für eine grosse Familie oder wenn Sie besonders viel Wäsche waschen, sollten Sie ein grösseres Modell mit 11-13 kg in Betracht ziehen. Grössere Modelle können auch eine Bettdecke bis zur Kingsize-Grösse bewältigen. Denken Sie daran, dass die innovative Technologie von LG bedeutet, dass unsere Geräte eine höhere Kapazität bei gleicher Grösse der Waschmaschine bieten können.
Q. Wie wähle ich eine energieeffiziente Waschmaschine aus?
Prüfen Sie das Energieetikett auf Ihrer Waschmaschine auf eine Einstufung von A (beste) bis G (schlechteste). Ausgewählte LG-Waschmaschinen verfügen über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleudern und Geräuschpegel. Die künstliche Intelligenz der LG-Maschinen ermöglicht es Ihnen ausserdem, die für Ihre Wäscheladung am besten geeigneten Waschbewegungen zu nutzen und so den Energieaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.
*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen.
Q. Wie kann ich den richtigen Waschgang wählen?
Generell sollten Sie das Pflegeetikett auf Ihrer Kleidung beachten und den passenden Waschgang an Ihrer Maschine auswählen. LG Waschmaschinen mit AI DD®-Funktion wiegen dann automatisch Ihre Wäsche und erkennen die Beschaffenheit, um ein optimales Waschmuster zu bestimmen und die Waschbewegungen während des Waschvorgangs entsprechend anzupassen. Wenn Sie Ihre LG-Waschmaschine und Ihren Trockner miteinander verbinden, können sie zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der richtige Waschgang ausgewählt wird, ohne dass Sie den Drehknopf bedienen müssen.
Q. Wie kann ich den Lärm meiner Waschmaschine reduzieren?
Ein offensichtlicher Anfang wäre der Kauf einer LG-Waschmaschine, die über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleuderdrehzahl und Geräuschpegel verfügt. Die innovative LG DirectDrive®-Motortechnologie reduziert die Anzahl der beweglichen Teile im Inneren Ihres Geräts, was die Geräuschentwicklung verringert (und die Lebensdauer der Maschine durch geringeren Verschleiss verlängert). Achten Sie bei der Installation Ihrer Waschmaschine darauf, dass sie auf einer ebenen Fläche steht, und überprüfen Sie sie regelmässig. Ein unausgewogenes Gerät kann sich verschieben oder wackeln, was die Geräuschentwicklung erhöht. Das Anbringen von Antivibrationspads unter Ihrer Waschmaschine kann ebenfalls zur Geräuschreduzierung beitragen.
*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen.
Q. Wie profitiert meine Wäsche von AI DD®?
Die AI DD®-Maschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um das Gewicht und die Gewebeart Ihrer Wäsche individuell zu analysieren. Das Ergebnis?
Die automatische Optimierung der Waschbewegung durch Ihre Maschine führt zu einem verbesserten Schutz des Gewebes, damit Ihre wertvolle Kleidung länger schön bleibt. DirectDrive®-Motoren sorgen mit 6 verschiedenen Trommelbewegungen für einen effektiven Waschvorgang mit weniger beweglichen Teilen und damit für eine längere Lebensdauer und höhere Energieeffizienz des Geräts.
Q. Was ist die LG Schnellwaschfunktion TurboWash® 360°?
Die schnelle TurboWash® 360˚-Technologie von LG sorgt für gründlich gereinigte Wäsche in nur 39 Minuten, mit einem Waschgang, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die 3D-Multi-Einsprühdüsen benetzen die Wäsche aus jedem Winkel, während die intelligente Inverter-Pumpe die Stärke des Wasserstrahls steuert - eine Kombination, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Sprühkraft, Waschmittel und Zyklusbewegung schafft, das Ihre wertvolle Zeit spart, ohne Kompromisse bei der Waschqualität oder der Textilpflege einzugehen. Es ist ein schnelles Waschen, das eine perfekte Reinigung in Rekordzeit ermöglicht.
Q. Was kann eine intelligente Waschmaschine leisten?
"Die Waschmaschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um die Waschbewegungen für jede Ladung zu optimieren. Deep Learning, das auf den Erkenntnissen aus Tausenden von Big Data-Waschvorgängen basiert, ermöglicht es der
Waschmaschine in die Lage, Gewebeeigenschaften wie Gewicht und Beschaffenheit automatisch zu erkennen. Das Ergebnis?
18%* besserer Gewebeschutz, damit Ihre Kleidung länger schön bleibt. Die WiFi-fähigen Waschmaschinen von LG können auch per Spracherkennung oder über die LG ThinQ® App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden, die sich mit Ihrer intelligenten Waschmaschine verbindet, egal wo Sie sich befinden. Starten Sie Ihr Gerät aus der Ferne entweder per Knopfdruck oder per Sprachassistent, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine Wäsche fertig ist, führen Sie eine intelligente Fehlerdiagnose durch und laden Sie maßgeschneiderte voreingestellte Programme herunter - alles über die ThinQ®-App.
*Getestet durch Intertek im März 2019. Baumwollwaschgang mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG Baumwollwaschgang (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und
Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen. AI DD® ist für drei Waschprogramme verfügbar: Koch-/Buntwäsche bzw. Baumwolle, Mix und Pflegeleicht."
Q. Was ist die Dampffunktion (Steam) der LG-Waschmaschine?
Die Steam-Technologie von LG (bei ausgewählten Modellen) bekämpft Allergene effektiv.
Die Allergy Care-Funktion nutzt den Dampf zu Beginn des Waschgangs, um Fasern zu lockern und Allergene, einschliesslich Pollen und Staubmilben, zu lösen.
Q. Gibt es Waschmaschinen in verschiedenen Farben?
LG bietet eine Auswahl an modernen, neutralen Farben an, damit Sie eine Waschmaschine finden, die entweder zu vorhandenen Geräten passt oder einen stilvollen Kontrast bildet.
Ceci pourrait aussi t'intéresser
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Résolution des problèmes
Regardez des vidéos de démonstration utiles pour votre produit.
Garantie
Consultez les informations de garantie de votre produit ici.
Pièces et accessoires
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
L’enregistrement de votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Support produits
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Mes commandes
Suivre votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Information de réparation
Veuillez trouver les informations sur la réparation.