Sèche-linge avec technologie de pompe à chaleur Dual Inverter & porte vitrée de sécurité | Condenseur autonettoyant automatique | Capacité de 8 kg | Fonction Wi-Fi | Classe d'efficacité énergétique A+++ | RT80V9B

New energy label_RT80V9B.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit
New energy label_RT80V9B.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

Sèche-linge avec technologie de pompe à chaleur Dual Inverter & porte vitrée de sécurité | Condenseur autonettoyant automatique | Capacité de 8 kg | Fonction Wi-Fi | Classe d'efficacité énergétique A+++ | RT80V9B

RT80V9B
Front view
Front door open
Side view
Drum view
Drum view
Drum view
Drum view
Display view
Detergent drawer
Right view door open
Right view
Left view
Side View
Back View
Front view
Front door open
Side view
Drum view
Drum view
Drum view
Drum view
Display view
Detergent drawer
Right view door open
Right view
Left view
Side View
Back View

Fonctionnalités principales

  • Condenseur autonettoyant automatique : se rince à l'aide de la pression de l'eau
  • Allergy Care : réduit 99,9% des allergènes
  • Sensor Dry optimise la performance de séchage
  • Départ différé
  • Démarrage à distance via l'application ThinQ®.
  • Inverter Direct Drive® et DUAL Inverter Compressor® : efficacité énergétique, longévité et silence avec 10 ans de garantie chacun*.

    *Le produit est livré avec une prise Schuko et est complété par un adaptateur monté de façon permanente pour la norme suisse de type J.
    *En plus de la garantie légale de 2 ans, une garantie matérielle supplémentaire de 8 ans est accordée sur le LG Inverter Direct Drive® et le DUAL Inverter Compressor® (sauf utilisation commerciale).
Plus
Sèche-linge à haute performance

Sèche-linge à haute performance

DUAL Inverter Heat Pump™

Sèche-linge à haute performance

Le sèche-linge pompe à chaleur DUAL Inverter Heat Pump™ de LG vous facilite la vie en s'adaptant à votre style de vie ainsi qu'à vos envies grâce aux options économie d'énergie et séchage rapide.
DUAL Inverter Heat Pump™

DUAL Inverter Heat Pump™

Gain d'énergie grâce au contrôle de la vitesse de rotation des cylindres.
Garantie de 10 ans

Garantie de 10 ans

La garantie de 10 ans sur le compresseur DUAL Inverter est combinée à une garantie de 10 ans sur le Moteur Inverter.
Réduit les plis et les rétrécissements

Réduit les plis et les rétrécissements

Linge délicat

Réduit les plis et les rétrécissements

Le séchage à basse température peut réduire les plis et limiter le rétrécissement des tissus, grâce à la technologie pompe à chaleur.
Élimine jusqu'à 99,9% des acariens
Anti-Allergie

Élimine jusqu'à 99,9% des acariens

Le programme anti-allergie élimine 99,9% des acariens qui peuvent provoquer des allergies ou des problèmes respiratoires.

*Le cycle Anti-Allergie est certifié par la BAF (Fondation britannique contre les allergies).

Un condensateur pratique à nettoyer

Un condensateur pratique à nettoyer

Profitez d’un entretien très pratique grâce au condenseur à nettoyage automatique qui se nettoie tout seul pour que vous n’ayez pas à le faire.

*La propreté du condensateur peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
**La fréquence de l’exécution du nettoyage automatique du condensateur peut varier en fonction des dimensions et du degré d’humidité initial du linge.

Double Filtre à peluche
Nouveau Filtre

Double Filtre à peluche

Nouveau filtre à peluche disposant d'un maillage plus fin, le nouveau filtre à peluche permet une filtration optimale et maintient des performances de séchage élevées.
Maximise les performances de séchage
Capteurs d'humidité

Maximise les performances de séchage

Détecte l'humidité du linge et règle automatiquement le temps de séchage.
Installation de la porte dans votre pièce
Porte réversible

Installation de la porte dans votre pièce

Installez la porte à gauche ou à droite en fonction de l'espace dont vous disposez.
Confort intelligent avec SmartThinQ®

Confort intelligent avec SmartThinQ®

Smart ThinQ®

Confort intelligent avec SmartThinQ®

De la télécommande au téléchargement de programmes supplémentaires, votre sèche-linge est désormais intelligent ! Très facile à utiliser, il vous permet d'accéder aux dernières innovations via le Wi-Fi.

Menu principal

Imprimer

DIMENSIONS

RT80V9B.BBLQKDG.EEDG.CH_FR.C

Spécifications clés

  • MATÉRIAU ET FINITION - Couleur du corps

    Noir

  • CAPACITÉ - Capacité de séchage (kg)

    8

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600 x 850 x 690

  • ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)

    C

  • FONCTIONS - Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • FONCTIONS - Condenseur autonettoyant

    Oui

  • FONCTIONS - Type de source de chaleur

    echnologie de pompe à chaleur Dual Inverter

  • FONCTIONS - Porte réversible

    Oui

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - Smart Pairing

    Oui, communication entre la machine à laver et le sèche-linge.

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

Toutes les caractéristiques

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur du corps

    Noir

  • Type de porte

    chargeur frontal

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage (kg)

    8

  • Capacité de lavage maximale (en kg)

    8

PROGRAMMES

  • Baby care

    No

  • Hygiène

    Oui, soins contre les allergies

  • Extérieur

    No

  • Rapide 34

    Oui

  • Chemise 20

    No

  • Synthétique

    No

  • Séchage par minuterie

    No

  • Rafraîchissement laine

    No

  • Séchage intelligent

    No

  • Anti-allergie

    Oui

  • Rafraîchir literie

    Oui

  • Article volumineux

    No

  • Air froid

    No

  • Coton

    Oui

  • Coton+

    Oui

  • Délicat

    Oui

  • Rafraîchir doudounes

    No

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Couette

    Oui

  • Synthétiques

    Oui

  • Jeans

    No

  • Mix

    Oui

  • Rapide 30

    Oui

  • Séchage rapide

    Oui

  • Séchage à plat

    Oui

  • Rafraîchissement

    No

  • Peaux sensibles

    No

  • Textiles sport

    Oui

  • Hygiène vapeur

    No

  • Rafraîchissement vapeur

    No

  • Serviettes

    Oui

  • Air chaud

    Oui

  • Laine

    Oui

  • Textiles sport

    Oui

COMMANDEET ÉCRAN

  • Temporisateur

    En continu

  • Type d’écran

    Écran, boutons tactiles

  • Indication de verrouillage de la porte

    No

  • Indicateur de chiffre

    Oui

FONCTIONS

  • Direct Drive 6 Motion

    Oui

  • AI DD

    No

  • Type

    Thermistance

  • Condenseur autonettoyant

    Oui

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Dual Dry

    Système hybride ECO : vous avez le Wahl zwischen Zeitoder Energieersparnis

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • Double filtre à peluche

    Oui

  • Alerte de vidange d'eau

    Oui

  • Type de source de chaleur

    echnologie de pompe à chaleur Dual Inverter

  • Moteur induction

    No

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Moteur induction Direct Drive

    No

  • Porte réversible

    Oui

  • LoadSense

    No

  • Séchage à capteurs

    Oui, l'humidité

  • Steam

    No

  • Lampe de tambour

    LED

  • Pieds réglables

    Oui, tous les 4

  • Tambour

    Acier inoxydable

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    660 x 920 x 702

  • Profondeur porte ouverte 90° (mm)

    1115

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600 x 850 x 690

  • Poids (kg)

    57

  • Poids avec l’emballage (kg)

    60

  • Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

    1115

ÉNERGIE

  • Efficacité énergétique (Séchage)

    C

FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)

  • Sèche-linge automatique

    Oui

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    No

  • Classe d'efficacité de condensation

    A

  • Durée du mode laissé sur marche (min)

    10

  • Edry (kWh)

    1.47

  • Edry1/2 (kWh)

    0.8

  • Consommation électrique par an (KWh)

    176

  • Efficacité de condensation pleine charge (%)

    91

  • Efficacité de condensation demi-charge (%)

    91

  • Niveau sonore (dBA)

    62

  • Consommation électrique à l’arrêt

    0.18

  • Consommation électrique en marche (W)

    0.18

  • Programme de séchage standard

    Cotton

  • Temps (min)-(pleine charge)

    181

  • Durée (min) - Charge partielle

    110

  • Efficacité de condensation pondérée (%)

    91

  • Durée pondérée du programme

    140

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Anti-froissage

    Oui

  • Entretien du condenseur

    Condenseur autonettoyant automatique

  • Entretien du tambour

    No

  • Niveau de séchage

    Oui, 3 réglages (fer à repasser, placard, séchage extra)

  • Favoris

    No

  • Moins de temps

    Oui

  • Plus de temps

    Oui

  • Séchage à plat

    Oui

  • Séchage par minuterie

    Oui

  • Wi-Fi

    Oui

  • Son on/off

    Oui

  • Sécurité enfant

    Oui

  • Fin différée

    Oui

  • Lampe de tambour

    Oui, LED

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Steam

    No

  • Température

    No

  • Anti-froissage

    Oui

CODE EAN

  • Code EAN

    8806091750334

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui, via l'application

  • Smart Pairing

    Oui, communication entre la machine à laver et le sèche-linge.

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Surveillance énergétique

    Oui

  • Démarrage à distance et contrôle du cycle

    Oui, via l'application

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Kit de tuyau de vidange

    Oui, inclus

  • Kit de montage

    Facultatif

  • Kit de superposition

    Facultatif

  • Compatible LG TWINWash

    No

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en disent

Fragen/Antworten

Q.

Q. Was ist die Standardgrösse einer Waschmaschine?

A.

Alle LG-Waschmaschinen sind in einer Standardhöhe und -breite erhältlich. Die Tiefe der LG-Waschmaschinen kann je nach Trommelgrösse/Kapazität variieren.
Die Standardmasse sind: Breite 600 mm x Höhe 850 mm x Tiefe 565-675 mm.

Q.

Q. Welches ist das beste Gewicht für eine Waschmaschine?

A.

LG empfiehlt eine Waschmaschine mit einer Trommelkapazität von 8-9 kg für einen durchschnittlich grossen Haushalt. Für eine grosse Familie oder wenn Sie besonders viel Wäsche waschen, sollten Sie ein grösseres Modell mit 11-13 kg in Betracht ziehen. Grössere Modelle können auch eine Bettdecke bis zur Kingsize-Grösse bewältigen. Denken Sie daran, dass die innovative Technologie von LG bedeutet, dass unsere Geräte eine höhere Kapazität bei gleicher Grösse der Waschmaschine bieten können.

Q.

Q. Wie wähle ich eine energieeffiziente Waschmaschine aus?

A.

Prüfen Sie das Energieetikett auf Ihrer Waschmaschine auf eine Einstufung von A (beste) bis G (schlechteste). Ausgewählte LG-Waschmaschinen verfügen über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleudern und Geräuschpegel. Die künstliche Intelligenz der LG-Maschinen ermöglicht es Ihnen ausserdem, die für Ihre Wäscheladung am besten geeigneten Waschbewegungen zu nutzen und so den Energieaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.

*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen.

Q.

Q. Wie kann ich den richtigen Waschgang wählen?

A.

Generell sollten Sie das Pflegeetikett auf Ihrer Kleidung beachten und den passenden Waschgang an Ihrer Maschine auswählen. LG Waschmaschinen mit AI DD®-Funktion wiegen dann automatisch Ihre Wäsche und erkennen die Beschaffenheit, um ein optimales Waschmuster zu bestimmen und die Waschbewegungen während des Waschvorgangs entsprechend anzupassen. Wenn Sie Ihre LG-Waschmaschine und Ihren Trockner miteinander verbinden, können sie zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der richtige Waschgang ausgewählt wird, ohne dass Sie den Drehknopf bedienen müssen.

Q.

Q. Wie kann ich den Lärm meiner Waschmaschine reduzieren?

A.

Ein offensichtlicher Anfang wäre der Kauf einer LG-Waschmaschine, die über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleuderdrehzahl und Geräuschpegel verfügt. Die innovative LG DirectDrive®-Motortechnologie reduziert die Anzahl der beweglichen Teile im Inneren Ihres Geräts, was die Geräuschentwicklung verringert (und die Lebensdauer der Maschine durch geringeren Verschleiss verlängert). Achten Sie bei der Installation Ihrer Waschmaschine darauf, dass sie auf einer ebenen Fläche steht, und überprüfen Sie sie regelmässig. Ein unausgewogenes Gerät kann sich verschieben oder wackeln, was die Geräuschentwicklung erhöht. Das Anbringen von Antivibrationspads unter Ihrer Waschmaschine kann ebenfalls zur Geräuschreduzierung beitragen.

*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen.

Q.

Q. Wie profitiert meine Wäsche von AI DD®?

A.

Die AI DD®-Maschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um das Gewicht und die Gewebeart Ihrer Wäsche individuell zu analysieren. Das Ergebnis?
Die automatische Optimierung der Waschbewegung durch Ihre Maschine führt zu einem verbesserten Schutz des Gewebes, damit Ihre wertvolle Kleidung länger schön bleibt. DirectDrive®-Motoren sorgen mit 6 verschiedenen Trommelbewegungen für einen effektiven Waschvorgang mit weniger beweglichen Teilen und damit für eine längere Lebensdauer und höhere Energieeffizienz des Geräts.

Q.

Q. Was ist die LG Schnellwaschfunktion TurboWash® 360°?

A.

Die schnelle TurboWash® 360˚-Technologie von LG sorgt für gründlich gereinigte Wäsche in nur 39 Minuten, mit einem Waschgang, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die 3D-Multi-Einsprühdüsen benetzen die Wäsche aus jedem Winkel, während die intelligente Inverter-Pumpe die Stärke des Wasserstrahls steuert - eine Kombination, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Sprühkraft, Waschmittel und Zyklusbewegung schafft, das Ihre wertvolle Zeit spart, ohne Kompromisse bei der Waschqualität oder der Textilpflege einzugehen. Es ist ein schnelles Waschen, das eine perfekte Reinigung in Rekordzeit ermöglicht.

Q.

Q. Was kann eine intelligente Waschmaschine leisten?

A.

"Die Waschmaschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um die Waschbewegungen für jede Ladung zu optimieren. Deep Learning, das auf den Erkenntnissen aus Tausenden von Big Data-Waschvorgängen basiert, ermöglicht es der
Waschmaschine in die Lage, Gewebeeigenschaften wie Gewicht und Beschaffenheit automatisch zu erkennen. Das Ergebnis?
18%* besserer Gewebeschutz, damit Ihre Kleidung länger schön bleibt. Die WiFi-fähigen Waschmaschinen von LG können auch per Spracherkennung oder über die LG ThinQ® App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden, die sich mit Ihrer intelligenten Waschmaschine verbindet, egal wo Sie sich befinden. Starten Sie Ihr Gerät aus der Ferne entweder per Knopfdruck oder per Sprachassistent, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine Wäsche fertig ist, führen Sie eine intelligente Fehlerdiagnose durch und laden Sie maßgeschneiderte voreingestellte Programme herunter - alles über die ThinQ®-App.


*Getestet durch Intertek im März 2019. Baumwollwaschgang mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG Baumwollwaschgang (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und
Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen. AI DD® ist für drei Waschprogramme verfügbar: Koch-/Buntwäsche bzw. Baumwolle, Mix und Pflegeleicht."

Q.

Q. Was ist die Dampffunktion (Steam) der LG-Waschmaschine?

A.

Die Steam-Technologie von LG (bei ausgewählten Modellen) bekämpft Allergene effektiv.
Die Allergy Care-Funktion nutzt den Dampf zu Beginn des Waschgangs, um Fasern zu lockern und Allergene, einschliesslich Pollen und Staubmilben, zu lösen.

Q.

Q. Gibt es Waschmaschinen in verschiedenen Farben?

A.

LG bietet eine Auswahl an modernen, neutralen Farben an, damit Sie eine Waschmaschine finden, die entweder zu vorhandenen Geräten passt oder einen stilvollen Kontrast bildet.

