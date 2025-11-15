We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
WashTower Black (Lave-linge: A, 12 kg, 1350 tr/min; Sèche-linge: A+++/C, 10 kg) Lave-linge et sèche-linge en un seul appareil I WT1210BBF
WT1210BBF
Fonctionnalités principales
- Centre de contrôle "One-Touch": Un panneau de commande central relie les deux appareils.
- Gain de place: Lave-linge et sèche-linge réunis en un seul appareil.
- Indice d'efficacité: A -10 % = 10 % plus efficace que la limite pour un lave-linge de classe A.
- Appairage intelligent: Communication entre le lave-linge et le sèche-linge.
- TurboWash® 360°: 4 buses de pulvérisation pour un lavage plus rapide et plus doux en seulement 39 minutes (demi-charge).
- Technologie de pompe à chaleur Dual Inverter: Séchage doux à basse température.
Une tour d'innovation en matière de blanchisserie
Gain de place
Un appareil monobloc de lave-linge et de sèche-linge qui se glisse dans les petits espaces.
Panneau de contrôle facile d'accès
Grâce à la conception Center Control™, vous n'avez pas besoin de plier le dos ni de monter sur un tabouret.
LG WashTower™
Une laveuse et une sécheuse à unité unique s'intègrent dans les petits espaces
WashTower™ convient à tous les intérieurs et rend votre espace plus élégant et plus beau.
Taille compacte avec panneau de commande central facile d'accès
Par rapport à une laveuse et une sécheuse superposées, elle est 45 mm plus courte et le panneau de commande central est placé 85 mm plus haut.
*Gain d’espace par rapport à la laveuse et sécheuse superposées de 24 pouces de LG.
Choisissez le WashTower™ qui convient à votre espace
Notre modèle plus grand est conçu pour les lavages de plus grande capacité, tandis que le modèle plus petit est parfait pour les espaces limités.
Technologie intelligente
*Les images du produit dans l'image et la vidéo sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel.
*Testé par Intertek en mai 2022. Cycle coton avec une charge de 2 kg comparé au cycle coton conventionnel LG (F13EJN). Test de détérioration moyenne du tissu en insérant des échantillons à 5 trous et en comparant les cycles coton de classe 1 et 3. *Les résultats peuvent varier selon les vêtements et l'environnement. *Pour les cycles coton, tissus mixtes et entretien facile uniquement.
Gain de temps
*Testé par Intertek. Testé avec 3 charges de chaque type : vêtements de sport femme (polyester 89 %, élasthanne 11 %), 3 chemises (polyester 65 %, coton 35 %) et deux pyjamas (coton 73 %, polyester 27 %). Testé avec le cycle de lavage rapide (machine à laver), le cycle de séchage rapide (séchage rapide) et l'option « Préparation du séchage ». *Les résultats peuvent varier selon les vêtements et l'environnement.
*Testé par Intertek en janvier 2023, programme Coton avec option TurboWash™ et charge de 2 kg.
*Les résultats peuvent varier selon l'environnement.
Soins contre les allergies
Réduire les acariens vivants
Portez vos vêtements en toute confiance en sachant que le cycle LG Allergy Care réduit les acariens vivants.
*Le cycle Allergy Care approuvé par la BAF (British Allergy Foundation) réduit les allergènes acariens. *Le programme d'hygiène peut être téléchargé via l'application ThinQ ou sélectionné directement depuis Cloud Cycle. *Testé par Intertek, le programme d'hygiène du lave-linge réduit les bactéries (S. aureus, P. aeruginosa et K. pneumoniae) avec une charge de coton de 3,6 kg. *Les images du produit dans la vidéo sont présentées à titre d'illustration uniquement et peuvent différer du produit réel.
Dual Inverter Heat Pump™
Une méthode de séchage économe en énergie
Les doubles cylindres permettent un séchage plus rapide et des économies d'énergie.
*Testé par Intertek en janvier 2021. Cycle Coton (Normal) avec une charge de 3,83 kg, comparé à un sèche-linge à chauffage LG classique. (RC90V9AV2W vs. RC9066A3F) *Les résultats peuvent varier selon les vêtements et l'environnement.
Condenseur autonettoyant
Condenseur avec nettoyage pratique
Le condenseur autonettoyant s'auto-nettoie, vous garantissant ainsi un entretien sans tracas.
*Les images du produit dans l'image ou la vidéo sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent différer du produit réel.
*La propreté du condenseur peut varier selon l'environnement d'utilisation.
*La fréquence d'utilisation du condenseur autonettoyant peut varier selon la taille et le taux d'humidité initial du linge.
Contrôle simple avec l'assistant vocal
Dites à votre lave-linge exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Dites-lui : « Quel est le cycle ?» et l'enceinte intelligente écoutera et vérifiera le cycle pour vous le signaler.
Connectez-vous et contrôlez depuis n'importe où
L'application LG ThinQ™ vous permet de vous connecter facilement à votre lave-linge comme jamais auparavant. Démarrez votre lave-linge d'une simple pression sur un bouton.
Maintenance efficace des produits
L'application LG ThinQ™ surveille en continu votre lave-linge. Qu'il s'agisse d'entretien quotidien ou autre, elle vous permet de surveiller facilement votre consommation d'énergie. Vous pouvez également recevoir des notifications intelligentes et télécharger le cours de votre choix.
*La prise en charge des appareils domotiques compatibles avec Alexa et l'Assistant Google peut varier selon le pays et votre configuration domotique.
Guide d'installation de WashTower™
WashTower est un ensemble monobloc qui s'adapte parfaitement à votre espace
Quelqu'un mesure la taille des meubles à l'aide d'un ruban à mesurer.
Guide de mesure
Avant l'installation, veuillez consulter le guide ci-dessous et regarder la vidéo en cliquant sur le bouton « + » ci-dessous
Il explique l'espace nécessaire à l'installation de la tour de lavage. Il faut 10 cm à l'arrière et 2,5 cm à gauche et à droite.
1. Mesurer avec le robinet à côté de l'appareil
2. Messung mit dem Wasserhahn hinter dem Gerät
Découvrez comment vos voisins ont installé WashTower™
Image d'installation client
Pièces et kits
Voir quelles pièces sont incluses.
(pas d'image)
FAQ
Q.
Le LG WashTower possède-t-il une prise?
A.
Le LG WashTower est équipé de deux prises : une pour le lave-linge et l'autre pour le sèche-linge. Ainsi, le lave-linge et le sèche-linge peuvent être utilisés simultanément ou séparément.
Q.
Si le sèche-linge ne fonctionne pas correctement, le lave-linge peut-il encore fonctionner?
A.
Le LG WashTower est monobloc, mais comporte deux unités distinctes : un lave-linge et un sèche-linge, chacun doté de sa propre prise. Ainsi, en cas de dysfonctionnement du lave-linge, le sèche-linge continue de fonctionner, et inversement.
Q.
Le LG WashTower offre-t-il une garantie différente?
A.
La garantie du LG WashTower est la même que celle fournie par LG pour le lave-linge à chargement frontal et le sèche-linge dans votre pays.
Q.
Qu'est-ce que le "Smart Pairing" ?
A.
La fonction Smart Pairing envoie des informations du lave-linge au sèche-linge, recommandant ainsi le cycle de séchage optimal. Autrement dit, le lave-linge peut indiquer au sèche-linge de sélectionner un cycle de séchage compatible.
Q.
S'agit-il d'un modèle de pile?
A.
Le LG WashTower est un appareil monobloc composé d'un sèche-linge en haut et d'un lave-linge en bas. Son panneau de commande est central, vous n'avez donc pas besoin d'un tabouret pour l'atteindre. Aucun kit de superposition n'est requis.
Q.
Les portes peuvent-elles être commutées pour s'ouvrir à droite au lieu de s'ouvrir à gauche?
A.
Non, changer le sens d'ouverture de la porte n'est pas possible sur ce modèle.
Q.
Cette machine est-elle de type à ventilation ou sans ventilation?
A.
Cette laveuse est de type sans ventilation, vous pouvez donc l'installer dans des endroits plus variés.
Toutes les caractéristiques
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Ce qu’ils en disent
